Systematický výčet, kdo je Tomio Okamura
tak pro nás. Jak moc to kdo bude vnímat, je otázka,
to ale na dané věci nic nezmění.
Každopádně se na to končících ministrů už jejich zahraniční protějšky ptají a nevěří svým uším.
Tomio Okamura bude mít přístup k citlivým informacím, kde není úplně malá pravděpodobnost, že by je mohl zneužít.
Ústavně je dnes Tomio Okamura ve své funkci nad Andrejem Babišem.
Pro tohoto předsedu sněmovny hlasovali jednomyslně poslanci ANO, SPD a Motoristé.
A nemuseli. Opravdu nemuseli. Mohli složit vládu,
Tomio Okamura by se spokojil s pozicí místopředsedy (nic jiného by mu ani nezbývalo).
Pokud je koaliční dohoda, že na post předsedy poslanecké sněmovnymá usednout někdo z SPD, mohl do ní usednout třeba Radim Fiala,
kterého z pro mě velmi problematické strany SPD vnímám jako ještě snad nějak možného tuto funkci zastat.
Poslanci ANO, SPD a Motoristé ale zvolili Tomia Okamuru, která pošlapává základní lidské i demokratické hodnoty. Poslanci tím chtě nechtě dávají singlál, že jim na těchto hodnotách nezáleží.
VÝČET PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ TOMIA OKAMURY
- Zneužívání reálné problematiky migrace, kterou politické strany akvivně řeší k tomu, aby v minulosti i v současnosti vytvářel a vytváří radikální skupiny v dané oblastí právě svými radikálními nenávistnými komentáři vůči jakýmkoliv muslimům nebo i cizincům, včetně válkou zkoušených Ukrajinců. Konkrétní problémy migrace (včetně některého problematického chodávní Ukrajinců a i otázka našich pracovních pozic) je třeba řešit, ale právě Tomio Okamura strhává debatu mimo věcnou debatu, NENABÍZÍ ŽÁDNÁ reálná ŘEŠENÍ!, čímž řešení KOMPLIKUJE A ZDRŽUJE ČR PRÁVĚ OD ŘEŠENÍ reálného PROBLÉMU MIGRACE.
- Plakát, za kterým stojí před soudem je jen špička ledovce.
- ZPOCHYBŇUJE RUSKO JAKO AGRESORA NA UKRAJINĚ.
- Opakovaně v diskusních pořadech se hlásil k tomu, že on by jako Tomio Okamura hlasoval pro vystoupení nejen z EU, ale z NATO! Více asi k tomu není třeba co dodat. SPD usiluje o referendum i v těchto otázkách a není jednotné v tom, zda by skutečně usilovalo o vystoupení z NATO. Ale TOMIO OKAMURA JE TÍM ČLOVĚKEM, KTERÝ CHCE VYSTOUPIT Z NATO.
- Neustále obstruoval v poslanecké sněmovně tím, že nevedl diskuse k navrhovaným zákonům, ale plané jalové obecné řeči, čímž poškozoval funkci poslanecké sněmovny a schválilo se projednalo se a schválilo se méně zákonů. POŠKODIL TAK PŘÍMO NÁS OBČANY a pobíral plat poslance za často obecné řeči, ne za politickou práci.
Pro představu: Tomio Okamura v posledním čase se dostal do maximálně extrémní obstrukce: Denně zvládnul sám diskutovat o ničem u pultíku 5-7h. Ano čtete správně....Vzhledem k celkové délce jeho obstrukcí se nedostalo na hlasování 112 zákonů.
V několika obstrukcích vysloveně finančně poškodil zemědělce, ale i stát tak, že jsme nuceni platit nemalé pokuty...
- Opakovaně šíří zmanipulované a demagogické desinformace v různých tématech. Nebo i vyloženě lživé fake news nejrubšího kalibru.
- Popřel holokaust v Letech (téma Romů)
- Homofobních výroků bylo hodně vůči různým lidem.
- Opakovaně útočil na novináře.
- Už jako předseda asociaci cestovních kanceláří zoufale nerespektoval kohokoliv s jiným názorem a profesory vyloženě dehonestoval.
- Opakovaně naprosto nechutným způsobem urážel předsedkyni poslanecké sněmovny i další politiky a je tudíž jen těžko představitelné, aby takový člověk spojoval poslaneckou sněmovnu.
- Za některé nechutné výroky proti politikům stanul i před soudem a byl odsouzen. Ale mnoho dalších nechutných výroků zaznělo od něj v poslanecké sněmovně.
- Kromě nechutných agresivních výroků používal vůči kolegům i VÝROKY NAPROSTO LŽIVÝMI A ŠÍLENÝMI , BYL ODSOUZEN (psp), musel se omluvit A PLATIL I POKUTU. Tento styl byl kontinuální.
- Tlačil na rezigraci nezávislého policejního prezidenta, aby nebyl všeetřován ve své záležitosti, ani nepochopil, že o tom bude rozhodovat soud a ne policejní prezident.
- Navrhnul v DEMOKRATICKÉ ZEMI NAPROSTO PROTIÚSTAVNÍ VĚC a to zrušit dvě politické strany v našem parlamentu.
Vznikající vláda, M.Kalousek ani Národní rozp. rada nezná zákon o předání návrhu rozpočtu
nové Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR? Končící vláda na to neustále upozorňuje a vysvětluje, dohledala jsem si to. Skutečně tomu tak je. Boris Šťastný se v rozhovoru jasně vyjádřil k řadě věcem a je třeba si to pamatovat.
Velmi zajímavý výčet známých osobností zabitých, vyhoštěných či emigrujících z Ruska.
Jednotlivě člověk ledacos ví. Ale když se z toho vytvoří jen dílčí seznam, člověka zamrazí... je to vlastně definice...Co je Rusko?
Návrh státního rozpočtu: Výzva pro končící i nastupující vládu i pro nás občany
Situace, kdy končící vláda nechce předložit nové sněmovně návrh státního rozpočtu nespadla z nebe. Má své hlubší příčiny. Ale tato situace také otevřela nutnost se zamyslet nad dvěma zásadními věcmi okolo voleb.
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
