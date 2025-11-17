Střípky ze 17.11.2025 1 a otevřená diskuse
Národní třída, Staroměstské náměstí, televize, FB různých politiků, vaše hovory doma...
POJĎME ZE VYKŘESAT NĚCO TVŮRČÍHO:
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ: Dokumentuji a doplňuji:
S něčím souhlasím a s něčím ne. To, s čím bylo řečeno, nesouhlasím, zde neprezentuji, chci navázat na to životné:
TOMÁŠ SEDLÁČEK
Co má smysl? Opravdový smysl? Pravda a láska.
A není to klišé.
Pravda i láska tvoří.
A to, že je člověk hledá?
No bodejť.
MILION CHVILEK PRO DEMOKRACII
ABY ČESKÁ TELEVIZE ZŮSTALA SVOBODNÁ A ABY POLITICI NEBYLI VE STŘETU ZÁJMŮ, kdy velcí podnikatelé tvoří zákony takové atd., které vyhovují jejich businessu. Nepouštět ruskou propagandu a fake-news do veřejného prostoru. Není to o tom, kdo byl zvolen, ale hlídat tento prostor demokracie. Milion chvilek podporuje diskuse mezi lidmi a podporuje lidi ve vstupu do politických stran. I věří, že během těch čtyřech letech se nevydáme Maďarskou cestou a že tato vláda nebude katastrofa a ta další bude ještě lepší (právě i s novými lidmi) a to bez problémů, které provází sestavování této vlády. Zdůrazňují, že je velmi důležité respektovat výsledek voleb a vítězné strany mají vládnout (ať se to komu líbí či ne v jednotlivých volebních obdobích), ale podle pravidel.
PETR PITHART
Hovořil v zásadě o tom, o čem jsem už napsala dva články:
Náměstí měla upozornit na určité problémy (a mohou i dále), ale tam se politika nedělá. Rytíři změn v politice jsou dobří politici a to neudělá nikdo za ty lidi na náměstí, za nás. POLITICKÉ STRANY MAJÍ OPROTI ZÁPADNÍM ZEMÍM STOKRÁT MÉNĚ ČLENŮ, TJ. STOKRÁT MÉNĚ JSOU LIDÉ OCHOTNI PRACOVAT V TOMTO SMĚRU PRO STÁT A STOKRÁT VÍCE SPOLÉHAJÍ, ŽE TO ZA NĚ NĚKDO UDĚLÁ. Že je politika špinavá? Ano, dělají se tam kompromisy. Ale to není špína. To dělají i indiáni v kruhu: Hledají nejlepší řešení pro všechny. Že se tam tlačí na člověka, aby dělal nepravosti? Ano, lobisté, nečistí politici tam jsou. Pořád ale máte možnost do politiky vstoupit, na obci udělat spoustu dobrého, na kraji a potom i jako poslanci. A máte možnost, když to překročí rámec toho, co je pro vás charakterní (kde jste do něčeho tlačeni a nemáte úniku) z politiky vystoupit, nebo se zachovat podle svého svědomí a při nejhorším v budoucnu nebudete moci kandidovat za danou politickou stranu. Ano, rizika tam jsou i do vašeho osobního života, ale ZKUSME JE V DISKUSI POPSAT A NAVRHNOUT JEJICH MINIMALIZACI (neutopit se v nihilismu).
Moje články na toto téma:
NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Nemálo politiků vypočetlo, že to, jaké dotace dostávají neziskové organizace, se stonásobně vyplatí (nejen sociální služby). A politické neziskovky? Ty mají hlídat to, kde politici nedělají, co mají. Že to může být i nebezpečné? Ano, může a je otázkou, jak a které neziskovky financovat a které ne. Je také otázkou, zda jdou některé za hranu....máte s tím zkušenost? Z mé zkušenosti politické, ale i jiné neziskovky jsou ještě více financovány z volných darů. Jen některé neziskovky na sociální služby (kde jde primárně o to a kde ví stát, že by měl dělat a nedělá, nechá na neziskovkách) jsou více grantové, hodně přesně vyčíslené.
MAREK ORKO VÁCHA
, který se právě vrátil z Ukrajiny, říkal: „Hrdinou se člověk nerodí, hrdinou se stává“. Mluvil o válce hybridní, ve válce o duše, o postoje, o názory.
Říkám: Dosaďte si tam každý to nejlepší, co umíte, protože očerňováním a na druhé straně relativizací se to všude míhá.
Marek Orko Vácha zdůrazňoval, že trochu je to na Bohu, ale hodně na nás. A zdůraznil že „někdo se s velikostí rodí, někdo se velikým stává a někomu je velikost vnucena“, jak hovoří Shakespeare. Hovořil o tom, že máme z fáze enviromenálního žalu (týká se jen části společnosti) přejít do fáze heroismu. Zdůraznil ale i do protikladu „není malých a velkých rolí a bitva mezi dobrem a zlem probíhá a Ty jsi jazýčkem na misce vah. A jak Tobě se zdaří den, tak ta strana zvítězí“. Zdůraznil, že lidé, kteří mají podivné názory (myšleno tím vymyté hlavy z internetové propagandy), jsou často osamělí a nic jiného nemá smysl, než spolu mluvit. Spolu v komunitách: Příbuzní, kamarádi, sousedé atd. „Nejde o to, co společnost může udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro společnost.“ „Optimista věří, že to dopadne dobře, ale člověk naděje ví, že on sám musí udělat dost pro to, aby to dobře dopadlo.“
ZNOVU ŽÁDÁM, NEHODNOŤTE MĚ JAKO PISATELE, UŠETŘEME ČAS, ŘEŠME SKUTEČNÉ PROBLÉMY. POJĎME SKUTEČNĚ VĚCNĚ DISKUTOVAT:
a) s čím z výše psaného souzníte a s čím ne a proč
b) kde vidíte rizika vstupu čestného člověka do politiky přímo z vaší zkušenosti a hlavně kudy podle vás vede cesta (a netopme se v nihilismu, že nikudy, to nemusíte do diskuse psát raději nic)
b) co osobně děláte pro společnost a pro kultrivaci-rozvíjení demokracie
c) co osobně chcete dělat pro společnost a pro kultivaci-rozvíjení demokracie
S díky
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Kde ve vašem osobním životě vám dělají problémy Ukrajinci?
Deklaruji, že jsem pro pomoc Ruskem napadené Ukrajině. A jsem pro pomoc Ukrajině ne proto, abychom na tom vydělali. A vidím, kde všude nám Ukrajinci pomáhají. Rázně odmítám nevraživost vůči Ukrajincům globálně. Ale jsem pro to
Alena Kulhavá
Proč často neotevírám diskusi? Výzva pro komentující blogery
Diskusi vnímám jako důležitou a původně jsem ji měla otevřenou a několikrát se o to pokusila znovu. V článku popisuji, proč jsem ji zavřela a píši i výzvu pro diskutující, abych mohla zase diskusi otevřít. Aby vůbec měla diskuse
Alena Kulhavá
Kdo je Jindřich Rajchl za Pro, resp. SPD?
Vedle Filipa Turka, Tomia Okamury atd. další poslanec současné poslanecké sněmovny, o kterém je dobré něco vědět. Byla jsem šokovaná už v předvolební kampani, ale teď ještě více.
Alena Kulhavá
Jaký mám postoj k sundávání a nandávání Ukrajinských vlajek?
Téma obsahuje několik rovin a inspiruji vás k tomu, aby ať k tomu máte postoj jakýkoliv, jste se pokusili v klidu vnímat jednotlivé roviny.
Alena Kulhavá
Výzva pro občany: Napište p.m. Stanjurovi, Karlu Havlíčkovi,
p.m.Kupkovi, Andrejovi Babišovi, Aleně Schillerové a panu premiérovi v demisi Petru Fialovi v otázce rozpočtu ČR. Proč zmiňuji poslance končící i do budoucna ustanovující se vlády? Budete překvapeni. Dává to smysl, co se děje:
