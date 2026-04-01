Škaredá středa: Kam až chceme zajít?
1) MNOHO VOJENSKÝCH EXPERTŮ ŘÍKÁ, ŽE PRO TO, ABY UKRAJINA ZVÍTĚZILA, BY STAČILO, ABYCHOM SE KAŽDÝ VZDALI DVOU KAFÍ ZA MĚSÍC. Dobře, vyjměme ty, kteří si to nemohou dovolit + věkově okrajové kategorie a nechť jsou to třeba 4 kafe za měsíc. A není třeba řešit, zda podpořit Ukrajinu nebo Čechy. Lze obojí...
2) VE ŠKOLÁCH MUSÍ UČITELÉ DEMENTOVAT PROTIVĚDECKÉ OSOBNÍ NEVZDĚLANÉ POSTOJE PETRA MACINKY V RÁMCI KLIMATICKÉ ZMĚNY. Jde o snad nehloupější ministerskou ostudu, jakou kdy Čechy zažily. O Filipu Turkovi už ani psát nechci.
3) V ČESKÉ TELEVIZI SE V NÁVAZNÉM POŘADU NA OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE ZCELA OTEVŘENĚ HOVOŘÍ O MOŽNÉM BANKROTU ČESKÉ TELEVIZE A ČESKÉHO ROZHLASU a co se tam všechno děje. Nelze předpokládat největší diletantismus v Evropě, ale záměr (viz analýza ČT níže)
4) NĚKTEŘÍ LIDÉ SI PŘEJÍ KONEC KVALITNÍCH POŘADŮ pro vzdělané či zajímající se živé otevřené občany (nejde o nějaké moderátory diskusí, jde o celou ČT).
5) Hlavní ruská televize už otevřeně vyzývá k útoku na Litvu (i jadernému) s tím, že NATO nic neudělá. David Svoboda otevřeně v rámci tématu Ukrajiny hovoří (a takto hovoří i řada dalších) o spojenectví mezi Putinem a Trumpem (třeba skrytém a částečně nevědomém).
6) Lidé, ve chvíli, kdy někdo nemá jasný názor na Írán (skutečně hodně hodně složitý problém, kde každý krok je špatně, uvažujeme o různých špatných řešeních), se holedbají alibi „kdo ví, jak je to na Ukrajině a tak nemusíme pomáhat.“
7) Není nás zas tak málo, kteří přejeme České republice, ať je ministr kdokoliv se základní mravní integritou, to nejlepší a nehrajeme si na fanoušky politických stran (resp. jimi nejsme) a v každé otázce máme svůj pohled (a ano, někoho volíme a některým stranám třeba i pomáháme). Není nás zas tak málo, kteří vnímáme jasná ostrá témata Letné 22.3. a zároveň jsme nemálo kritičtí i k vládě Petra Fialy (zejména některé zásadní chyby ministrů z nezkušenosti či nedomyšlenosti a někde i z neorientace pozdní začátek faktické práce). A přesto se JINÍ LIDÉ SNAŽÍ NÁS ZAŠKATULKOVAT DO JAKÉHOSI BOJE.
8) Různí lidé KOPOU DO OSOBNOSTÍ V TĚŽKÝCH SITUACÍCH dříve. Nemusím se vším se Zdeňkem Svěrákem souhlasit, ale nemohu přejít to, že lidé, kteří nechápou, o čem Zdeněk Svěrák hovořil (mimo jiné, když to před lety sám v jiné podobně zažíval, když míval po nocích domluvený azyl v šedesátých letech v Kubelíkově vile mého velmi dobrého přítele), co vnímá, že se děje v České televizi, o čem bylo i minulou neděli tak otevřeně hovořeno.
9) PŘESTOŽE BYLO OPAKOVANĚ VÝSLOVNĚ ŘEČENO, že demonstrace na Letné 22.3. vůbec nemá za cíl odvolávat vládu (nemá na to mandát a ví to), ale zdvihnout určitá zásadní témata, mnoho lidí si vůbec nedalo tu práci si to poslechnout, Nebo, i když si poslechli, tak papouškují věty některých politiků.
10) Z MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ATD. JSOU PETREM MACINKOU VYHAZOVÁNÍ VELCÍ ODBORNÍCI, což může mít pro ŘEŠENÍ REALITY ZMĚNY KLIMATU, která tu je, ať se nám to líbí, nebo ne. Kdo kdy kam bude emigrovat při takových postupech z mladých vědců či vzdělaných lidí, když už dnes polovina těch nejchytřejších chce emigrovat, to nechci ani domýšlet.
11) MEZINÁRODNÍ OSTUDY (Petr Macinka teď s maďarským ministrem – komplicem Lavrova, Andrej Babiš a do jisté míry v některých státech i dočasně celá ČR v nevyslovené izolaci). Zhoršení věrohodnosti pro Ukrajinu, která se ve spolupráci v reputaci Ukrajiny a ve vojenské spolupráci začíná obracet jinam.
12) TO VŠE NEVÝSLOVNÉ, CO SE DĚJE V DUŠÍCH....
Neotevírám k tomuto článku diskusi.
Je Škaredá středa.
Velikonoční čas rozjímání, kde každý a proč stojíme, v jakém jsme pohybu a kde máme své zavřené kostlivce. Kde licitujeme či omlouváme a kde naopak šmahem...
Jsem až překvapena, když se s kýmkoliv bavím, jak akcentujeme pro tuto dobu v posledních měsících tři kniny:
Tymothy Snyder: Tyranie
Tymothy Snyder: Krvavé země
C.S Lewis: Rady zkušeného ďábla
Alena Kulhavá
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...
MS ve fotbale 2026 baráž: Česko zvládlo dramatickou koncovku s Dány a míří do skupiny A
Vyprodaná pražská Letná byla v úterý svědkem klíčového souboje o mistrovství světa, ve kterém Češi...
Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší
Češi to dokázali! Po vítězství nad Dánskem 3:2 po penaltách ve vyprodané Letné si zajistili postup...
Austrálie a Nový Zéland potvrzuje pozitivní vliv sóji na zdraví srdce
Seniora v Praze srazila tramvaj. Utrpěl mnohočetná vážná zranění
V pražské Poděbradské ulici srazila v úterý večer tramvaj asi pětaosmdesátiletého muže. Po nehodě...
Byt 4+kk s terasou po rekonstrukci, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres Hodonín
4 750 000 Kč
- Počet článků 278
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1083x