Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Milí čtenáři,
vždyť to vidí žáci základních i středních škol...taková videa se k nim snadno dostávají...
....to přeci nemůže být pravda....ano, nejednali jsme, když byl zvolen do Evropského parlamentu? Ano, ctili jsme demokracii a doufali, že ho tam ostatní kolegové pohlídají...ctili jsme právo voličů...nedalo se nic dělat....
Ctíme ho i teď, když je zvolený poslancem....
.....ale Filip Turek a Petr Macinka dělají nátlak na už tak diskutovaného Andreje Babiše, který je najednou v pozici, že toto už je pro něj skutečně za hranou nejen politického taktu, ale možná i otázkou lidského vkusu (?).....
Nedokáži zformulovat větu, kterou bych mohla říci žákům, aby se (s nadsázkou) z tohoto videa nepozvraceli, kdyby na něj narazili.
Andrej Babiš se bude muset rozhodnout. Nedokáže sebe očistit (nejen kauzy), nedokázal vést kdysi vládu tak, aby s ním i další politické strany chtěly jít do koalice. Je v těžké situaci, zda mít koaliční vládu s takovým člověkem, nebo ne. Někdy člověka doběhne vlastní stín...I tak přeji naší zemi co nejlepší vládu, ať ji povede kdokoliv (kdo byl zvolený v demokratických volbách jako vítěz). Nemáme čas a prostor hazardovat. Tím méně v době složité mezinárodní i enviromentální a ekonomické situaci.
Každopádně tento článek píši i pro své žáky, pokud by se k danému videu dostali či vůbec k jakékoliv diskusi o Filipovi Turkovi.
Více k tomu psát nebudu, každé slovo by jen rozmělnilo tento zásadní problém.
Alena Kulhavá
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já".
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
1. Fenomén „Otakar Foltýn" stojí za bližší prostudování. Proč?
Kontraverzní. Nebere si servítky. Občas netaktní. Ale......s pudem sebezáchovy...vážící si osobností....s noblesou i pro své kritiky a odpůrce (pokud jsou v něčem kvalitní). Jan Špaček v předvolebních rozhovorech měl smůlu.
Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Někteří senioři jsou masírováni úplně nesmyslnými štvavými zprávami, které šiří skutečně vycvičené týmy ruských pracovníků a jde o cílené narušování českých občanů. Co s tím můžete každý z vás dělat, pokud budete chtít?
Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
Bývalá vláda Spolu+Starostů (a Pirátů) měla upřímné velké cíle a velká očekávání od občanů. Něco se jí podařilo naplnit a něco ne. Někde konkrétními rozhodnutími zklamala či nestihla dokončit. Výzvy další vlády.
Tři výzvy a tři rizika pro novou vládu i Českou republiku
Respektuji výsledek voleb a přeji v každé situaci České republice to nejlepší. Píši o předpokládané menšinové vládě ANO a opozici.
