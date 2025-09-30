Rus a Číňan si jen počkají, až se rozvrátíme zevnitř?
jsme se posunuli mnohem dále:
Opoziční strany se pustily do jednoduchých lží a doufají, že polovina obyvatel nesleduje Otázky Václava Moravce, Partii, nečte si FB vládních stran a nestuduje vývěsky ministerstev, aby zjistili, že to, co říká opozice, je úplný nesmysl.
Každá politická strana, včetně těch vládních, si vybíraly vždy o něco lepší statistiky, ale pořád v řádu věcí. Každá politická strana vždy trochu akcentovala problémy té druhé strany. Ale aby se bezostyšně v přímém přenosu vykřikovaly lži a moderátoři měli náročnou situaci „co s tím“, to je letos poprvé.
Pojďme se podívat na jednotlivé případy:
1) TOMIO OKAMURA v duelu s Vítem Rakušanem na Primě TVRDÍ, ŽE SOUDY JSOU ZKORUMPOVANÉ A ŽE PROŠETŘOVÁNÍ JEHO POCHYBENÍ JE PRÁVNĚ NEPLATNÉ. Naprosto bezostyšně popírá právní stát a úplný bizár je, že právním problémům čelí i Stan, který se vyšetřování gaunerů nejen nebrání, ale ještě to vítá. Protože vždy se nalepí na nějakou větší politickou stranu nějaký gauner (byl by hloupý, aby to nezkusil) a vždy někdo podlehne (nebo musí odejít jen proto, že se s podezřelou osobou stýkal), ale je opravdu velmi nebezpečné a lživé tvrdit, že právníci nesoudí podle práva. Rus jenom jásá. Zpochybnění justice je jedno ze zásadních narušení občanské společnosti. Přitom noviny se rozhodně neplní případy, kdy soudy špatně rozhodly, tj. realita to není. I v kauze Čapí hnizdo (kde by současná vláda uvítala rychlejší postup) postupují právníci obezřetně, právo platí pro všechny stejně.
2) MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ také za SPD v přímém přenosu na Primě tvrdí, že POLITICKÉ NEZISKOVKY DOSTÁVAJÍ DOTACI 15 MILIARD, PŘITOM REALITA je taková, že VEŠKERÉ NEZISKOVKY DOSTÁVAJÍ DOTACI 17 MILIARD KORUN A NAPROSTOU VĚTŠINU TVOŘÍ NEZISKOVKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, včetně např. Amelie mé sestry (péče o onkologicky nemocné pacienty), Člověka v tísni (péče o sociálně znevýhodněné občany, děti v těžkých rodinných situacích), Sue Ryder (péče o seniory, mobilní hospic atd.). Markéta Šichtařová i Tomio Okamura chtějí zrušit všechny politické neziskovky. Ale jedna z mála opravdu politických neziskovek je která? Institut SPD. To je bizár, v televizní debatě na Primě jedna neuvěřitelná hloupost za druhou...
3) PODOBNĚ CHTĚJÍ POSTUPOVAT MOTORISTÉ. Chtějí zrušit veškeré dotace na sociální neziskovky, dětské sportovní kluby (které se nemohou samy uživit) a tak vlastně zničit českou lidskou společnost. Mají velmi schopného ekonoma (opravdu se mi líbí), ale kladu si velkou otázku, jak vůbec strana – jednotliví členové mezi sebou komunikují, když deklarují takové věci.
4) TOMIO OKAMURA deklaruje, že je zde dramatická situace nelegální migrace. OPAK JE PRAVDOU: Počet nelegálních migrantů je nejmenší od roku 2015 a to díky přísné práci policistů pod jasnými pokony minsterstva pod vedením Víta Rakušana.
5) TOMIO OKAMURA TVRTÍ, ŽE UKRAJINCI PŘINESLI NÁSOBNĚ DO ČR KRIMINALITU. JASNÉ STAISTIKY UKAZUJÍ, ŽE JEJICH KRIMINALITA JE ÚPLNĚ STEJNÁ, JAKO ČECHŮ. Čili další lež Tomia Okamury, který snad doufá, že si politici nepřinesou do diskusí konkrétní čísla?
6) SPD TOMIA OKAMURY A MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ KRITIZUJÍ nutný zatím základní vypočítaný odchod do důchodu Husákových dětí v 65- 67 letech (může se časem i změnit! a kéž se tak v budoucnu díky ekonomickému růstu stane a i se dořeší náročné profese, je na to před naším odchodem do důchodu čas...). SAMA MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ ALE NAVRHOVALA 22.4.2024 ODCHOD DO DŮCHODU VE VĚTU 75 LET! Ano, čtete správně, potvrdila to. Jsme ještě pořád v realitě politiků nebo v bizáru nevýdaného kalibru?
7) JANA MALÁČOVÁ v duelu s Marianem Jurečkou před pár dny, oponovala Marianu Jurečkovi: Marian Jurečka kladl na stůl fakta: Jako ministr zvednul minimální mzdu nejrychlejším způsobem za 35 let. Nelze to samozřejmě počítat v korunách, když je inflace (cen i platů), to dá rozum. Proto to Marian Jurečka vyjádřil v procentech vůči průměrné mzdě, tak, jak se to má, tak jak to dává smysl. Zvedl minimální mzdu ze z 39% Jany Maláčové na 42,5%. Snažila se to popřít, že to je nominál, ne procenta...udělat z lidí úplné matematické negramoty.
8) MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ, KTERÁ JE NA VOLEBNÍCH PLAKÁTECH VEDLE TOMIA OKAMURY tvrdí další lživou věc: Že je úředníků 1 milión. Je jich v reálu méně než polovina a z toho je polovina učitelů! Ano, čtete správně. A co řekla? Že by tento neexistující milión lidí měl jít házet lopatou. ČILI V REÁLU BY UČITELÉ BY PODLE PANÍ ŠICHTAŘOVÉ a všichni úřadníci na úřadech (např. pro podporu lidí v nouzi) MĚLI JÍT HÁZET LOPATOU A KDO BUDE UČIT VAŠE DĚTI? Další část tvoří hasiči a policisté, vojáci a zdravotníci, jen malou část tvoří úředníci (např. OSPOD, pracovní úřad apod.). PODLE PANÍ ŠICHTÁŘOVÉ BY I POLICISTÉ, HASIČI A ZDRAVOTNÍCI MĚLI VZÍT LOPATU A HÁZET S NÍ MÍSTO UKRAJINCŮ...CO? Je to hloupější, neuvěřitelnější. Nevymýšlím si, je to záznam diskuse na Prima news z posledních dní, tuším 26.9. Politická strana, která má takovou kandidátku v čele, přeci nemůže vůbec projít do dalšího volebního období...doufám...
9) TOMIO OKAMURA kritizuje předražené kuchyně ministerstva obrany, ale TO JE DÍLO PANA REICHLA, KTERÝ KANDIDUJE ZA SPD, členové SPD to nevědí a v pořadech se ztrapňují. Jindřich Reichl...nemám slov. Nad jeho některými větami mi běhá mráz po zádech...
Mohla bych pokračovat dále, ale nemá smysl utrácet váš čas podobnými příklady. Tyto jsou natolik výmluvné...
Vůbec neříkám, koho volit a neříkám, že současná vláda neudělala žádné chyby (udělá je každá vláda a někde si – škoda – nedá říci), jen popisují bizár, nad kterým mi zůstává rozum stát...každý ať zvolí podle svého svědomí.
Kdo z takových nesmyslů má radost? Putin, Čína...stačí, že počkají, až se rozložíme zevnitř? Tady u těchto politiků a jejich voličů to mají úplně zadarminko...
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Neuvěřitelné lži v předvolební kampani
U nás zejména v předvolební kampani ničí politici i někteří odborníci ničí prostor nejen voleb. Ty další nejneuvěřitelnější sdílím s alarmujícím vykřičníkem pro vás i vaše blízké.
Alena Kulhavá
Problematiky nemalé části seniorů, AI v rámci voleb
Dlouhodobě se zajímám o politiku, ale pokusila jsem se vyjít tři týdny před volbami z toho, co mi od několika lidí začalo chodit do emailu (jako chodí seniorům) a poprosila o součinnost AI. Výsledek se dočtete:
Alena Kulhavá
Co by pravděpodobně udělal volební program ANO se státním rozpočtem?
Současná vláda se snaží o kompromis mezi snižováním státního dluhu a investicemi. Revizi invalidních důchodů si vytkla jako jednu z priorit do dalšího volebního období. O co jsem přišla jako učitelka? Co nabízí ANO?
Alena Kulhavá
Nebezpečné výroky opozice
Nelze zavírat oči nad chybami této vlády a ostře je s nimi komunikuji (ať už chyby věcné nebo jen nedostatečně srozumitelně podaná vysvětlení některých nových zákonů). Ale zároveň vnímám nebezpečné některé výroky a fn opozice.
Alena Kulhavá
Narušené hranice NATO: Co nejvíce chybí naší armádě?
Informace jsem čerpala nejen z odborných zpráv, ale přímo od kamaráda vojáka vysoko postaveného, který se v prostoru vojenství pohybuje léta a orientuje se jak v oblasti situace v ČR, zahraničí, situace paní ministryně a i pracuje
