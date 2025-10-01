Proč se pracovníci min.obrany bojí ANO? Reakce na duel Petra Fialy a Andreje Babiše

Situaci potvrzuje jak paní ministryně, tak vojáci z armády na vysokých postech. Kromě této situace uvádím na pravou míru (na obě strany) to, co Petr Fiala a Andrej Babiš hovořili v superduelu.

SITUACE NA MINISTERSTVU OBRANY

Karel Havlíček chodí vyhrožovat úředníkům ministerstva obrany, že ať udělají jakýkoliv nákup vojenské techniky, může je popotahovat. Proto se pracovníci ministerstva obrany bojí rozhodovat, aby se jim něco nestalo. Přitom vojáci velmi kvitují nákupy paní ministryně, na rozdíl od pana ministra Metnara v době vlády ANO, který nedělal téměř nic a vojáci mu přezdívali ministr „nikdo“. Paní ministryně Černochová zvládá útoky na svoji osobu, ale je velmi smutná, že zaměstnanci mačr museli zažívat nesmyslnou šikanu v situaci, kdy naopak pan ministr Metnar měl polovinu výdajů mačr bez výběrových řízení

CENA F35

Celá opozice tvrdí, že je cena F35 je přemrštěná, že nakupujeme nevýhodně. V reálu je to ale tak a paní ministryně ukazovala černé na bílém: Česká republika nakupuje F35 za stejné ceny, jako jiné země (ceny jsou jednotné).

ROLE MUNIČNÍ INICIATIVY

Opozice v čele s Karlem Havlíčkem tvrdí, že by ji mělo a chce přejmout NATO a Jana Černochová to nechce pustit. Realita je úplně jiná!! : NATO takto ani nesmí obchodovat, ani není schopné a nechce to koordinovat, naopak je rádo a oceňuje Českou republiku, že to koordinuje. Je to nutné i proto, že NATO má úplně jiné procesy (nepružné, hodně kontrolované) a Ukrajina potřebuje zbraně operativně, což se daří právě České republice a dalším evropským státům. Navíc Ukrajina potřebuje zbraně, které umí sehnat Česká republika, nikoliv Amerika.

Výroky nejen při superduelu na Primě mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou

ANDREJ BABIŠ NAPADÁ PREMIÉRA FIALU A SPOLU ZA TO, CO ŘEKL NAOPAK ON SÁM

Spolu má obavy z Andreje Babiše a kritizuje ho, nepovažuje ho za demokratického politika po zkušenostech jak z předchozí vlády, tak ze současné doby, kdy právě Andrej Babiš nazýval voliče Spolu atd. fašisty atd. Petr Fiala a i ostatní členové Spolu nenálepkovali voliče ANO, naopak vnímají svobodu volby jako základní stavební kámen demokracie. I právo volit ANO. Jejich kritika se vůbec netýká voličů, lidí.

KDO MŮŽE ZA ETS2?

Neexistuje viník. Je to téma, které se vyvíjelo od počátku Greendealu a je pravda, že všichni čeští politici (současná vláda i ANO) byli k ETS2 obezřetní a snažili se najít rovnováhu mezi řešením klimatické změny a sociálními dopady. A také se znovu otevírala otázka logiky ETS2. Vláda i opozice jsou v tom zajedno (i se začátkem greendealu) a zde musím říci, že si naprosto zbytečně přehazují neexistující vinu jeden na druhého (Andrej Babiš na Petra Fialu a Petr Fiala na Andreje Babiše). Je zbytečné hledat viníka (to vzkazuji Andrejovi Babišovi i Petru Fialovi), současné vládě se daří vyjednávat: Získala většinu (19 států) na zastropování ETS2 na 45 euro (není to ale úplně stoprocentní zastropování, viz můž předchozí článek) a jedná dále o zrušení ETS2 a je to nadějné. Pokud ale tato vláda nebude pokračovat, je otázka, co by se nové vládě podařilo (vzhledem k tomu Andrej Babiš není dobře vnímán v Evropě), ale nepředjímejme, věci se mohou měnit.

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | středa 1.10.2025 22:09

Alena Kulhavá

  • Počet článků 248
  • Celková karma 11,23
  • Průměrná čtenost 1119x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

