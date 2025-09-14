Problematiky seniorů, AI v rámci voleb
Není podstatné, jak se ke mě začaly dostávat emaily, které zaplavují seniory. Podstatné je, jak to funguje a co s tím:
- Někteří Senioři někdy už nemají energii sledovat delší politické diskuse (někteří mají) a tak se orientují podle zpráv, co jim kdo pošle na email.
- Mnoho seniorů věří tomu „co je psáno, to je dáno“, jsou ze staré generace, kdy nebylo možné tolik fake news (nešly vytvořit a také ne každý měl přístup do veřejného prostoru).
- Blížící se konec života není snadné téma: Někteří tak jako „tonoucí se stébla chytá“ v nadějích ke konci života, chtějí najít řešení (která by se pokud možno stihla do konce jejich života) vede k tomu, že snadněji hledají řešení sice jakoby funkční, ale neralistická a založená na nepravdivých informacích (mezinárodní situace, klima apod.).
- To, že někteří nejen senioři chtějí být výjimeční tím, že „oni vědí, jak to je (konspirační teorie jsou lákavé na spasitelský konflikt a pocit výlučnosti, exkluzivity) se týká jen menší části nejen seniorů.
Pokusila jsem se odhlédnout od vědomostí z politiky a z toho, co jsem se dozvěděla z emailů, podala dotazy AI. A narazila jsem na problém: AI má i zde tendenci potvrzovat to, co člověk napíše. Tj. když jsem napsala dotaz „jak to, že nebudujeme protiraketovou obranu a investujeme jen do F35?“, začala mi AI vysvětlovat, proč se tak děje (přičemž opak je pravdou, budujeme protiraketovou obranu)...čerpala totiž ze zdrojů, kde se o tom píše a v prvním kroku (dokud jsem nezadala realističtější a otevřenější promt) jela v odpovědích po této linii. Pokud se toto stane v hledání odpovědi na neznámého mírumilovného živočicha, není halucinování AI asi nijak ohrožující. V komunikaci o politice to může být fatální a může to člověka svést totálně na zcestí.
PROTO PROSÍM
- VYZKOUŠEJTE SI TAKÉ, CO AI v problematickém nejen v této oblasti dělá a ukažte to zcela konkrétně vašim rodičům i dětem.
- NAUČTE SE HLEDAT FAKE NEWS A PRORUSKÉ SERVERY pro vysvětlení vašim rodičům, co že jim to přišlo za email.
- NABÍDNĚTE SVÝM RODIČŮM I DĚTEM nejen delší diskusní pořady a písemné zprávy (základ a i kritický k jakékoliv vládě), odkazy na rozbory ministerstev, ale i na kratší věcná shrnutí na sociálních sítích či ve videích, ze kterých mohou vyjít do hlubšího studia dané věci.
- Nečekejte nikdy až na volby, dělejte to průběžně.
S přáním vědomé volby do poslanecké sněmovny Vám, vašim rodičům i vašim dospělým (či nanečisto dospívajícím) dětem
Alena Kulhavá
