Problematiky nemalé části seniorů, AI v rámci voleb
Není podstatné, jak se ke mě začaly dostávat emaily, které zaplavují seniory. Podstatné je, jak to funguje a co s tím:
- Někteří Senioři někdy už nemají energii sledovat delší politické diskuse (někteří mají) a tak se orientují podle zpráv, co jim kdo pošle na email.
- Mnoho seniorů věří tomu „co je psáno, to je dáno“, jsou ze staré generace, kdy nebylo možné tolik fake news (nešly vytvořit a také ne každý měl přístup do veřejného prostoru).
- Blížící se konec života není snadné téma: Někteří tak jako „tonoucí se stébla chytá“ v nadějích ke konci života, chtějí najít řešení (která by se pokud možno stihla do konce jejich života) vede k tomu, že snadněji hledají řešení sice jakoby funkční, ale neralistická a založená na nepravdivých informacích (mezinárodní situace, klima apod.). Navíc někteří podvědomě raději určí viníka Ameriku, (Ukrajinu) a Evropu, protože s nimi je možné lépe hledat řešení, než s iracionálním Ruskem.
- To, že někteří nejen senioři chtějí být výjimeční tím, že „oni vědí, jak to je (konspirační teorie jsou lákavé na spasitelský konflikt a pocit výlučnosti, exkluzivity) se týká jen menší části nejen seniorů.
- Starší generace zažila osobně válku, nebo ji zažili v podobě „poválečných živých vzpomínek“ a i situace v Evropě. Je zcela pochopitelné, že se snaží hledat spíše mírová řešení.
Pokusila jsem se odhlédnout od vědomostí z politiky a z toho, co jsem se dozvěděla z emailů, podala dotazy AI. A narazila jsem na problém: AI má i zde tendenci potvrzovat to, co člověk napíše. Tj. když jsem napsala dotaz „jak to, že nebudujeme protiraketovou obranu a investujeme jen do F35?“, začala mi AI vysvětlovat, proč se tak děje (přičemž opak je pravdou, budujeme protiraketovou obranu)...čerpala totiž ze zdrojů, kde se o tom píše a v prvním kroku (dokud jsem nezadala realističtější a otevřenější promt) jela v odpovědích po této linii. Pokud se toto stane v hledání odpovědi na neznámého mírumilovného živočicha, není halucinování AI asi nijak ohrožující. V komunikaci o politice to může být fatální a může to člověka svést totálně na zcestí.
PROTO PROSÍM
- VYZKOUŠEJTE SI TAKÉ, CO AI v problematickém nejen v této oblasti dělá a ukažte to zcela konkrétně vašim rodičům i dětem.
- NAUČTE SE HLEDAT FAKE NEWS A PRORUSKÉ SERVERY pro vysvětlení vašim rodičům, co že jim to přišlo za email.
- NABÍDNĚTE SVÝM RODIČŮM I DĚTEM nejen delší diskusní pořady a písemné zprávy (základ a i kritický k jakékoliv vládě), odkazy na rozbory ministerstev, ale i na kratší věcná shrnutí na sociálních sítích či ve videích, ze kterých mohou vyjít do hlubšího studia dané věci.
- Nečekejte nikdy až na volby, dělejte to průběžně.
S přáním vědomé volby do poslanecké sněmovny Vám, vašim rodičům i vašim dospělým (či nanečisto dospívajícím) dětem
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Neuvěřitelné lži v předvolební kampani
U nás zejména v předvolební kampani ničí politici i někteří odborníci ničí prostor nejen voleb. Ty další nejneuvěřitelnější sdílím s alarmujícím vykřičníkem pro vás i vaše blízké.
Alena Kulhavá
Co by pravděpodobně udělal volební program ANO se státním rozpočtem?
Současná vláda se snaží o kompromis mezi snižováním státního dluhu a investicemi. Revizi invalidních důchodů si vytkla jako jednu z priorit do dalšího volebního období. O co jsem přišla jako učitelka? Co nabízí ANO?
Alena Kulhavá
Nebezpečné výroky opozice
Nelze zavírat oči nad chybami této vlády a ostře je s nimi komunikuji (ať už chyby věcné nebo jen nedostatečně srozumitelně podaná vysvětlení některých nových zákonů). Ale zároveň vnímám nebezpečné některé výroky a fn opozice.
Alena Kulhavá
Narušené hranice NATO: Co nejvíce chybí naší armádě?
Informace jsem čerpala nejen z odborných zpráv, ale přímo od kamaráda vojáka vysoko postaveného, který se v prostoru vojenství pohybuje léta a orientuje se jak v oblasti situace v ČR, zahraničí, situace paní ministryně a i pracuje
Alena Kulhavá
Diskuse nad tím, jak vylepšit efektivitu vězeňství
Kde se nacházíme v rámci vztahu k vězňům a práci na integraci vězňů do života? Jak se celá situace vyvinula a co nás nejvíce tlačí v cestě dále? Jaké výzvy otevíráme? Pojďme společně diskutovat - opravdové návrhy.
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Češi jsou ve spoření konzervativní. Na účtech syslí ekvivalent poloviny českého HDP
Pokud jde o nakládání s penězi, jsou Češi jsou proti jiným národům stále silně konzervativní. Na...
Převzetí ČEZ plně do rukou státu dává Česku smysl. Burza to však odnese
Premium Ve volebních programech hned několika stran se objevily plány na zestátnění energetického gigantu...
Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory
Premium Každé ze čtyř dětí porodila Kateřina Buřičová doma. Není sama. Podobně se rodí v Česku až tisíc...
Francie ve varu. Masivní protesty neustávají, Macron se zdá být na odpis
Premium Takové protesty nezažila Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, dlouhé roky. Stály vlaky...
Prodej chalupy v obci Dobrošov
Náchod - Dobrošov
2 290 000 Kč
- Počet článků 246
- Celková karma 9,13
- Průměrná čtenost 1125x