Poprask kolem kněze Marka Orko Váchy: Přečtěte článek až do konce

Měl být Marku Orko Váchovi zrušen malý úvazek v Praze? Co říká církevní právo a proč se nemalá část věřících vůči rozhodnutí arcibiskupa Graubnera brání? Kam se církev vyvíjí? Co čeká Otce Váchu?

PODEPSALA JSEM TUTO PETICI – RESP. PŘÍMLUVU (odkaz výše) ZA OTCE MARKA ORKO VÁCHU S TÍMTO KOMENTÁŘEM: Rozumím tomu, že Marek Orko Vácha udělal liturgickou chybu. Rozumím tomu, že Arcibiskupství muselo reagovat, zvláště při stíznosti konzervativních věřících. Na kněžská setkání nechodí všichni kněží a Arcibiskup věděl, že tam Marek Orko Vácha nebude, měli byste si to vysvětlit. Docela velká chyba v liturgii (nedodržení jednoho základního pravidla) nejen za mě spadá do kategorie „služební postižení“, tj. třeba „vytýkací dopis + odnětí odměny na určitou dobu“, resp. tak se to dělá v klasickém pracovním poměru. K čemu to může vést 1) Ti ultrarotodoxní bez odpuštění jsou spokojení, ale ti možná moc ultrakatolických dětí nemají (?), nevím.... 2) Lidé s širším rozměrem a lidé rozšiřující křesťanství ve svém poselství jsou zraněni a v nedůvěře v hlavu církve (pražskou). 3) Mladí lidé, kteří chodili speciálně do Salvátora na zpovědi atd. k Marku Orkovi Váchovi, se dostávají do problémů. A že to jsou rozhovory a zpovědi velmi hluboké. V nabitém pracovním či studijním týdnu není tak snadné zajet do Lechovic u Brna 4) Kolik mladých mužů se bude chtít hlásit na kněze, když nikdy nesmí udělat chybu?

Jakou zásadní chybu v liturgii udělal Marek Orko Vácha?

Nechal číst Evangelium zlaicizovaného kněze Daniela Hermana.

Text k tomu z roku 2014 přikládám níže (autorem je kardinál Miloslav Vlk)

Arcibiskup Graubner byl posteven před nelehké rozhodnutí, tím složitější, že v dřívější době nepostupoval podle řady lidí dostatečně razantně ve stíhání kněze, který se dopustil sexuálního zneužití (přeložil ho na jinou farnost vzhledem k tomu, že mu jeho vina nebyla stoprocentně v daný moment prokázána.) Mám tedy pro jeho přísnější postup i v otázce Marka Orko Váchy pochopení, byť s ním nesouhlasím. To, co vnímám jako zcela nevhodné, je způsob komunikace pana arcibiskupa s knězem Markem Orkem Váchou (nezavolal si ho k vysvětlení...).

Probírala jsem se církevním právem a zvyklostmi dneška a skutečně byl porušen Kánon 823, který se týká dozoru nad učením, což zahrnuje také to, kdo smí kázat a vykládat evangelium. Podle Všeobecných pokynů k Římskému misálu (GIRM) a Kodexu kanonického práva (CIC):Evangelium má číst kněz nebo jáhen (CIC kán. 767 §1). Laici evangelium číst nesmí v rámci liturgie. Pokud by ho četl zlaicizovaný kněz, který už nemá pověření sloužit veřejně, je to liturgická nesrovnalost. Je tam skutečně nejasná otázka: „Pokud by byl zlaicizovaný kněz považován za osobu šířící nekatolické nebo neautorizované učení, mohlo by to být problém.“ Hledala jsem i právní analogie a vysvětlení a našla toto k trestu „Musí zohlednit pastorační dobro věřících – pokud byl oblíbený, respektovaný a pomáhal mladým, měl by být veden spíše pastoračně než represivně.“ „Pokud byl úspěšný v pastoraci mladých, nemělo by se mu brát působení ve farnosti jen kvůli tomuto incidentu – ledaže by se ukázalo, že dlouhodobě ignoruje pravidla nebo způsobuje pohoršení.“ Ptala jsem se a hledala dál (i vzhledem k tomu, že to přenášela televize) a je skutečně na arcibiskupovi, jak se zachová: Zda dá větší vážnost tomu, že si někteří konzervativní (i ultrakonzervativní) věřící stěžovali, nebo pastorační službě Otce Váchy ve farnosti, kde je právě specificky potřebný (Salvátor) a vzhledem k tomu, že šlo o jednotlivý čin, tak jen udělit napomenutí. Osobně se přimlouvám k tomu druhému.

Někteří věřící i nevěřící by chtěli církevní právo úplně úplně ignorovat „vždyť Bůh je všude“ „Ježíš také kázal všude“, jenže to je zavádějící: Církev (stejně jako škola, stát apod.) je instituce, která aby fungovala dobře, potřebuje určitá pravidla. A pravidla vždy omezují „originální výjimečné“, proto často takoví lidé v organizacích nejsou, nebo v tom „umí moudře chodit.“ Pravidla (resp. rozlišování) je důležitější o to více v dnešní době, kdy světem hýbe posunutý (ve své původní myšlence dobře míněný) postmodernismus – „hodnotová i informační cochcárnová někdy i sračka“. Ale organizace (stejně tak ale i indiánský kruh, rodina apod.) by měla pravidelně přehodnocovat svůj systém, zda je ještě funkční v tom, aby v životě člověk žil svůj nejvyšší potenciál jak v kultivaci duše, tak v tvořivosti, tak ve vztazích. Jak to, že Marek Orko Vácha překročil docela základní pravidlo mše, o kterém jako kněz jako o základním pravidlu bych si myslela, že věděl?

Nevím a nechci vytvářet domněnky, mohlo to bý úpně jinak.... Podvědomě mě ale nějaké hypotézy přirozeně napadají: a) věděl to a prubnul to „co to udělá“, kde jsme v rámci posunu církve, co je a není v současné době možné. b) V plánování mše v hospodě (kterou zorganizovala dívka Sarah) na to prostě nevzpomněl, měl to za tak „zvláštní akci“, že to mohl opominout nebo mít „zatmění jsa obětí své vlastní výjimečnosti“ – výjimečný a otevírající nejen katolický prostor Marek Orko Vácha bezesporu je. To, co mě zaráží ještě více je to, že ve svém prohlášení píše, že o žádném pochybení neví. Může tam být důvod, že „byl pozván k hotové inscenaci mše a proto to nepovažoval za povinnost řešit?“ I tak to může být a tím více bych to chápala. Moc ráda bych se ho na to zeptala.

Marek Orko Vácha inspiruje řadu lidí svojí pastorací, jako skautský vedoucí, etik na lékařské fakultě i propojováním různých přírodovědných oborů s životem člověka. Inspirativních přednášek a rozhovorů s ním najdete na youtube hodně. (foto z Ak.farnosti).

Jedna velmi známá osobnost o něm v této souvislosti napsala:

„Orko byl můj první skautský vedoucí (spolu s Petrem Marečkem), když studoval v Olomouci, jezdili k nám do Kokor a rozjeli tam skautský oddíl. Jeho jsem sledoval, když nám dospívajícím klukům a holkám vysvětloval tajemství přírody, protože v tom byl a je coby vystudovaný biolog a teolog naprosto skvělý, ale také všechny další věci důležité pro život. Ovlivnil výrazně pozitivně mé dospívání a formování mé osoby. Za což jsem mu na celý život vděčný. Ale i později při všech osobních setkáních, přednáškách a čtení jeho knih mi je vlastně dodnes skvělým průvodcem životem (podobně asi i tisícům jiných lidí ).“

Mě osobně Marek Orko Vácha pomohl několikrát: Když byl odvážný v době začínající migrační krize, kdy jsem viděla „o dva roky dříve“ vidět věci rovnovážně, realisticky a ne bezhraničně. Pomohl mi v několika duchovních rozhovorech a v jedné velmi hluboké zpovědi, kdy to byla poslední kapka doodpuštění si své velké chyby, která se nemohla nestát. Zpovídal každé úterý do deseti do večera, v poozdních hodinách unavený, ale stále jasně a laskavě přítomný.

Proč církvi tolik vadí, když čte Evangelium laik?

Ježíš jako „Syn Boží“ (ať už si pod tím – kdo nejste věřící – představíte cokoliv, minimálně naprosto výjimečného duchovního, inspirovaného člověka) tuto duchovní sílu předal pro další generace „sloužit mše“ Petrovi a ten potom biskupům (a papeži). Prostě přímá zkušenost, tak jako i děti nasávají ze svých rodičů (nejen to) a jsou pro vývoj dítěte klíčoví. Kněží přijímají svěcení od biskupů. Pokud se toho kněz zřekne nebo laik není svěcen, část Tajemství se vytrácí. Na druhou stranu říká Ježíš „kdekoliv se dva nebo tři sejdou v mém jménu..“ „vítr (Duch) vane kam chce“ tj. tam, kde vane Duch, vane a to někdy i více, než přes některé unavené či vyhořelé či zformalizované kněze bez jiskry života. A to je právě jádro sporu lidí a to i v církvi již delší dobu. Zde ten problém nevyřešíme, Orko ho znovu otevírá.

Kněz slaví liturgii, to i v případě „Hospodin v hospodě“, zda i čtení vadí, je také otázka. Pokud je to čtení tak procítěné, jako bývalý kněz Daniel Herman atd. má (a to i když kvůli svému osobnímu životu poprosil o laicizaci), je to jedna věc. Otazníky panují i v otázce jeho „pravověrnosti“ (u čtení ze Starého Zákona, přímluv a zpěvu žalmů kněz také u laiků vycítí, ale přísně se to nekontroluje), lidé mluví i o „kádrování“. I zde je otázka, zda pro lidi určitého náboženství, kteří přijdou do kostela sdílet „podobné“ má u ambonu stát někdo spíše z okraje věrouky (třeba kdo uznává Ježíše Krista jako výjimečného člověka, jeho poselství, ale nevěří v život po smrti a jeho vzkříšení....a to dávám dost jednoduchý příklad, jde jít do větších detailů, menších rozdílů v rámci tradice, viz i štěpení církví). Není to snadné téma a proto je řada lidí, kteří do kostela občas zavítají, ale nejsou pravidelnými farníky (nebo jen na určitou část života, aby se seznámili podrobně s životem a poselstvím Trojice Boží), mají spíše křesťanstko-sokratovský přístup k životu. A je otázka, zda takový člověk má zpívat žalm nebo číst u ambonu.

V diskusi o mši „Hospodin v hospodě“ někteří otevírají otázku „Sarah“. Z dovolením ji ponechám stranou, protože jak přesně vznikal nápad této mše nevím a jen znám osobně případy i dočasného většího citu kněžích k nějaké dívce, ženě, kterou vysublimovali do duchovní pomoci takové ženě, nějaké společné bohulibé činnosti a nic víc. Kněží to v této otázce nemají vůbec jednoduché a téma „dobrovolnosti celibátu“ se halasně diskutuje už poměrně dlouho. Marek Orko Vácha podal velmi niternou zpověď (a díky mu za to), která hovoří nejen o partnerství, ale i o touze mít děti (Otec Vácha ve snech bolavě vidí oči malých dětí, které by chtěl mít a nikdy mít nebude). Zároveň mluví o tom, proč je blízký vztah duchovního s blízkou ženou a jak to měly velmi vážení papežové a další velké celibátní postavy (např. svatý František a svatá Klára): Odkaz na rozhovor zde: Odkaz

Jsou témata, kde diskuse moc nepomáhají a vyřeší to možná až generační výměna.

Schválně jsem se nedívala na záznam mše, abych nebyla ovlivněná. Šla jsem po meritu věci - liturgii, kterou lidé řešili, viz výše. Až dnes jsem se podívala na záznam mše a byla nádherná. I přes obrazovku jsem měla pocit takové přítomnosti, resp. toho, co se tam dělo. Přinášela přesně to, co autoři zamýšleli, až mi tekly slzy dojetím. Několik detailů bych poopravila, ale to je na kolegiální křesťanskou diskusi a ne na zlobu.

MŮŽETE SE PODÍVAT NA ZÁZNAM MŠE:

Detaily (kromě zníněné diskusi k liturgii), které bych poopravila:

Citlivá náznaková výzva „nenosit zejména alkoholické pití ke stolu, ale dát lidem svobodu, kdo se bude chtít vzdálit“ měla svůj význam, ale pro konzervativnější věřící i tak citlivé. Nakonec víno také pro některé diskutované. Nic víc. Nic víc bych nekomentovala.

Na druhou stranu ale právě to, že když přijdou lidé do hospody, nejde o to jim vše sebrat, ale přitáhnout je do dění duchovního natolik, že snad nikdo si ani neloknul a kromě jednoho pána (wc?) neodešel pro pití a to nejen kosteloví katolíci. Osobní zkušenost je někdy lepší, než dopředu řečené pravidlo.

Krásný čistý dřevěný stůl by za mě bylo škoda balit do ubrusu, naopak bílá roucha na něm krásně vynikla. Krása přírody a krása lidského. Patřící do architektury světnice a to krásně. Nemám ráda některé hosanové kytarové bohoslužby v kostele (je to otázka mého vkusu, ne kritika), protože zvuk se tam třepí a je škoda nevyužít chrámu k melodiím, na které jsou stavěné (a to různorodé styly). Naopak do světnice se hodily tyto zpěvy a nebyly o nic méně niterné. I Agnus dei (klasický) a zpěv k přijímání vyšel.

Klášterní šenk znám a je to krásný prostor, který dýchá lidstvím starých světnic. Pokud nekatolík vešel do takového prostoru s řadou milých praktikujících katolíků (což bylo zbytečně vyčteno), velmi pravděpodobně se tam cítili dobře a kouzlo celé mše spočívalo právě v tom „kdekoliv se dva nebo tři sejdou“ a možná pro pravidelné katolíky „ještě více žít jakoby mši v celém dni s lidmi“. Propojení bohoslužby se životem (i v kázáních a drobných věcech mimo). Teď, teď je výjimečný okamžik daru života, lásky, vzájemnosti, tvořivosti...s vědomím nesamozřejmé tvořívé síly (Boha) a daru výjimečných lidí, kde Ježíš Kristus (Syn Boží) apelem na lásku přinesl Boha (tvořivou lásku a odpuštění) ještě vědoměji mezi nás, do nás...pojďme to prožít co nejvíce a to jak v teple blízkosti v chalupě (kde je i hodně lidí na malém prostoru), tak samostatněji v architektonickém chrámu. To, co bylo na mši krásné bylo i to, že každé slovo Marka Orko Váchy bylo pronášeno s klidem, s velkou vnitřní autenticitou, soustředěním a modlitbou. Děkuji za to. Vlastně „lituji“, že tuto mši nepřenášela i Česká televize tak, aby se mohli přiblížit i další lidé (a to ne nutně k pravidelnému chození do kostela, ale k tomu za a stále s námi a v nás...).

PŘEJI VŠEM KNĚŽÍM, BISKUPŮM A PAPEŽI CO NEJVÍCE MOUDROSTI A LÁSKY.

PŘEJI VŠEM LIDEM, ABY MOHLI VE CHVÍLI, KDY TO BUDOU CÍTIT, SPOČINOUT V KOSTELE (KRÁSNÉM CHRÁMU) I KDEKOLIV NA MŠI.

PŘEJI MARKU ORKOVI VÁCHOVI, ABY ODOLÁVAL POKUŠENÍ VÝJIMEČNOSTI A MĚL MOŽNOST CO NEJLÉPE PASTOROVAT BEZ ZBYTEČNÝCH OMEZENÍ. (zatím tedy jen v Lechovicích na Moravě).

Z chuti k další inspiraci (nebo spíše sourezonance toho ve mě) si jdu koupit další Orkovu knihu.

S díky za život, za mír, ve kterém můžeme tato témata řešit

Alena Kulhavá