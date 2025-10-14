Petr Macinka: Otázky na mžp
PETR MACINKA MÁ V PŘEDVOLEBNÍM PROGRAMU MÁLO BODŮ K OCHRANĚ PŘÍRODY. Kromě zeštíhlování agendy (v dobrém slova smyslu proč ne) a stavění vodních děl (což je druhotné pro mikroklima).
ZÁSADNÍ STŘET ZÁJMŮ JE NA SVĚTĚ UŽ PŘED PŘÍPADNÝM JMENOVÁNÍM PETRA MACINKY NA MŽP A TO „SNAHA ZLIKVIDOVAT OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ABY SI NEJVĚTŠÍ SPONZOR MOTORISTŮ MOHL DĚLAT, CO CHTĚL v krajině: Macinka, který chce zrušit CHKO Soutok. Chráněná krajinná oblast totiž brání v rozvoji podnikateli, který poslal Motoristům velký finanční dar.
Kdopak je nejdůležitější (i svojí pomocí Motoristům) sponzor Richard Chlad?
Vítejte ve světě páté cenové skupiny, známý Radovana Krejčíře a bez něj by Motoristé vůbec nevznikla:
ŠMELINÁŘ A PODVODNÍK RICHARD CHLAD, KTERÝ I PORUŠUJE VELMI RÁD PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A OHROŽUJE TAK SPOLUOBYVATELE, CHLUBÍ SE SÁM TÍM VŠÍM: viz video:
facebook.com/reel/1354579029713357/?s=single_unit
Kdo je Petr Macinka?
Představím vám ho v následujícím videu:
OPILÝ PETR MACINKA, PŘEDSEDA MOTORISTŮ V ROZHOVORU, KDE SE TAKTO OPILÝ PREZENTUJE VEDLE FILIPA TURKA A URÁŽÍ (je jedno koho):
Podobných videí jsem viděla více a je celkem pravděpodobné, že většina z nich je už smazaná.
Jaký má Petr Macinka vztah k právu?
Považuje za vpořádku, že si zaplatí (pokutou) možnost porušovat pravidla silničního provozu: Neuvěřitelná výpověď ve chvíli, kdy je sledovaný pod drobnohledem. Cílí na nejsprostčí a nejhlubší dno naší společnosti...? Extrémní pravice pro voliče, pro které je ODS moc slušná? Tím nemyslím všechny slušné voliče a podporovatele Motoristů, kteří akcentují zeštíhlení státu a nemalá část z nich své volby (Motoristů) do poslanecké sněmovny už teď lituje....
VIDEO:
PROČ TYTO VĚCI PUBLIKUJEME AŽ TEĎ? PROTOŽE JSME SE SNAŽILI RESPEKTOVAT VOLBU SPOLUOBČANŮ a nechtěli to vidět....A ZNECHUCENÍ V NÁS BYLO V PODVĚDOMÍ. Pod povrchem. Ale smíření s tím, jak lidé rozhodli. A potom přijde impuls – v situaci, kdy se tito pánové ucházejí o post ministrů, kteří budou vzorem pro děti a reprezentanty naší země...někdo to VEŘEJNĚ VYSLOVÍ (v tomto případě Deník N) a řadě lidí se uleví, že to, z čeho se jim chtělo zvracet, mohou zformulovat ven. Vyleze ven realita toho, jak jsme znechucení. To není politická kauza. To je průlom nevyřčeného velké části společnosti.
Co napsání článku redaktorku motivovalo?
Nová fotografie Filipa Turka, jak hailuje, kterou neznala a chtěla se dozvědět její původ a tak se dostala k většímu archivovanému materiálu. Její motivace a načasování nebylo „nutně při sestavování vlády“:
Vůbec nepřeji Filipu Turkovi a Petru Macinkovi nic špatného, naopak jim přeji dobrý osobnostní vývoj a i to, aby své talenty a zkušenosti mohli použít pro dobro vlasti. Ale když se člověk rozhodne dobrovolně prezentovat sebeožralého na internetu (Petr Macinka), bezcharakterně formuluje a i bezvýhradně podporuje kolegu, který je veřejně odepsaný (kromě jeho fanklubu), diskvalifikuje se (kromě neodbornosti) podle mě do jisté míry také.
Lze hájit kolegu, ale za určitou hranou je to už ukázka vlastní nesoudnosti či bezcharakternosti: Petr Macinka adoruje a drží basu s člověkem, Filipem Turkem, který
a) Vymyšlené vítězství (respektive byl jediný ve své kategotii a tím pádem poslední)...ale to není diskvalifikační pro post ministra: Odkaz
b) Lhal ohledně své rychlé jízdy na dálnici
c) Lhal v dalších věcech...
(d) Otázku týrání partnerky ze žárlivosti nechávám otevřenou pro policii, nedělám si ve svém postoji „presumpce neviny“ žádné závěry, ale podezřelé je to velmi: Odkaz)
e) Nechal smazat miriády svých problematických komentářů ve veřejném prostoru a dělá z nás, kteří jsme to dlouhodobě sledovali (a jsou nás davy) úplné hlupáky.
POSTY A KOMENTÁŘE FILIPA TURKA JSME SLEDOVALI V PRŮBĚHU DELŠÍHO OBDOBÍ A BYLO MI Z TOHO NA ZVRACENÍ, většinou jsem ani neměla potřebu to komentovat. Je naprosto naprosto neuvěřitelné, že se vymlouvá jak malý kluk, že to nejsou jeho posty nebo že o tom nevěděl (je otázka, co je horší), tím spíše, když videa odpovídají obsahu komentářů a postů.
Přiznivci Motoristů se mě ptali, proč jsme nepodali trestní oznámení, když jsme četli dříve komentář k popálené Natálce: Důvod je tento: Mnoho lidí na FB takto píše a hlavně nejsem povahou udavač, ale ráda řeším věci v jádru. Navíc se to řešilo, řešili to intenzivněji jiní (v diskusi atd.). Proto jsem tak (podobně jako mnoho dalších lidí) neučinila.
PETR MACINKA MÁ ZA ÚKOL PŘESTAVIT KOMPLEXNÍ PROGRAM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PODLE NAPROSTO NEKOMPLEXNÍO PROGRAMU NEPOSUZUJI, ALE je škoda, že je napsán takovým způsobem, že to pochopitelně vyvolává (i vzhledem k osobním zájmům) mnoho otazníků a pochopitelný neklid.
Třeba bude dobrý ministr. Uvidíme.
Alena Kulhavá
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
to přináší pro nás občany, voliče do budoucna a jaká mementa to přináší pro politiky? Má smysl, abychom se tím zabývali teď a má smysl, aby se tím politici zabývali teď (článek jim posílám).
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já“.
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
