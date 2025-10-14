Petr Macinka: Další neuvěřitelná postava...snad ne na mžp...
do budoucna tom, kam část společnosti ČR klesla, která tabu je tato část společnosti (tím nemyslím tohoto nevědomé voliče Motoristů z dobrého záměru) ochotna porušit za všechny myslitelné mantinely. Memento vůči mediálním hvězdám v politice a složitějším právním dokazováním šíleného chování, které může vidět celý svět „dokaž realitu, kterou jsem vymazal“.
POSTY A KOMENTÁŘE FILIPA TURKA JSME SLEDOVALI V PRŮBĚHU DELŠÍHO OBDOBÍ A BYLO MI Z TOHO NA ZVRACENÍ, většinou jsem ani neměla potřebu to komentovat. Je naprosto naprosto neuvěřitelné, že se vymlouvá jak malý kluk, že to nejsou jeho posty nebo že o tom nevěděl (je otázka, co je horší), tím spíše, když videa odpovídají obsahu komentářů a postů.
Přiznivci Motoristů se mě ptali, proč jsme nepodali trestní oznámení, když jsme četli dříve komentář k popálené Natálce: Důvod je tento: Mnoho lidí na FB takto píše a hlavně nejsem povahou udavač, ale ráda řeším věci v jádru. Proto jsem tak (podobně jako mnoho dalších lidí) neučinila. Doufala jsem, že jeho působení se zastaví v té úrovni, kde by mohl při proměně svého jednání klidně dělat dobré věci a lidé vědomě ho výše ve společnosti nevyšlou.
PETR MACINKA NEMÁ V PŘEDVOLEBNÍM PROGRAMU OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, kromě zeštíhlování agendy (v dobrém slova smyslu proč ne) tam nejsou žádné nápady (za mě) hodné postu ministra životního prostředí a věta „POTEČE ZELENÝ KREV“ není ani motivační pro „revizi zbytečných nákladů“, je prostě pouze výhružná.
ZÁSADNÍ STŘET ZÁJMŮ JE NA SVĚTĚ UŽ PŘED PŘÍPADNÝM JMENOVÁNÍM PETRA MACINKY NA MŽP A TO „SNAHA ZLIKVIDOVAT OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ABY SI NEJVĚTŠÍ SPONZOR MOTORISTŮ MOHL DĚLAT, CO CHTĚL v krajině: Macinka, který chce zrušit CHKO Soutok. Chráněná krajinná oblast totiž brání v rozvoji podnikateli, který poslal Motoristům dar milion korun.
Kdopak je nejdůležitější (i svojí pomocí Motoristům) sponzor Richard Chlad?
Vítejte ve světě páté cenové skupiny, známý Radovana Krejčíře a bez něj by Motoristé vůbec nevznikla:
ŠMELINÁŘ A PODVODNÍK RICHARD CHLAD, KTERÝ I PORUŠUJE VELMI RÁD PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A OHROŽUJE TAK SPOLUOBYVATELE, CHLUBÍ SE SÁM TÍM VŠÍM: viz video:
facebook.com/reel/1354579029713357/?s=single_unit
Kdo je Petr Macinka?
Představím vám ho v následujícím videu:
OPILÝ PETR MACINKA, PŘEDSEDA MOTORISTŮ V ROZHOVORU, KDE SE TAKTO OPILÝ PREZENTUJE VEDLE FILIPA TURKA A URÁŽÍ (je jedno koho):
Podobných videí jsem viděla více a je celkem pravděpodobné, že většina z nich je už smazaná.
Jaký má Petr Macinka vztah k právu?
Považuje za vpořádku, že si zaplatí (pokutou) možnost porušovat pravidla silničního provozu: Neuvěřitelná výpověď ve chvíli, kdy je sledovaný pod drobnohledem. Cílí na nejsprostčí a nejhlubší dno naší společnosti...? Extrémní pravice pro voliče, pro které je ODS moc slušná? Tím nemyslím všechny slušné voliče a podporovatele Motoristů, kteří akcentují zeštíhlení státu a nemalá část z nich své volby (Motoristů) do poslanecké sněmovny už teď lituje....
VIDEO:
PROČ TYTO VĚCI PUBLIKUJEME AŽ TEĎ? PROTOŽE JSME SE SNAŽILI RESPEKTOVAT VOLBU SPOLUOBČANŮ a nechtěli to vidět....A ZNECHUCENÍ V NÁS BYLO V PODVĚDOMÍ. Pod povrchem. Ale smíření s tím, jak lidé rozhodli. A potom přijde impuls – v situaci, kdy se tito pánové ucházejí o post ministrů, kteří budou vzorem pro děti a reprezentanty naší země...někdo to VEŘEJNĚ VYSLOVÍ (v tomto případě Deník N) a řadě lidí se uleví, že to, z čeho se jim chtělo zvracet, mohou zformulovat ven. Vyleze ven realita toho, jak jsme znechucení. To není politická kauza. To je průlom nevyřčeného velké části společnosti.
Co napsání článku redaktorku motivovalo?
Nová fotografie Filipa Turka, jak hailuje, kterou neznala a chtěla se dozvědět její původ a tak se dostala k většímu archivovanému materiálu. Její motivace a načasování nebylo „nutně při sestavování vlády“:
Vůbec nepřeji Filipu Turkovi a Petru Macinkovi nic špatného, naopak jim přeji dobrý osobnostní vývoj a i to, aby své talenty a zkušenosti mohli použít pro dobro vlasti. Ale když se člověk rozhodne dobrovolně prezentovat sebeožralého na internetu (Petr Macinka), bezcharakterně formuluje a i bezvýhradně podporuje kolegu, který je veřejně odepsaný (kromě jeho fanklubu), diskvalifikuje se (kromě neodbornosti) podle mě z postu na ministra také. Respektive v to doufám. Rozhodovat bude Andrej Babiš (a neformálně Petr Pavel). A vůbec jim o rozhodování nezávidím, protože jsem duší demokrat (lidé si nějak zvolili poslance) a ne, abych já vyřazovala nějakého poslance z postu ministra. Ale právě předseda vlády (pravděpodobně Andrej Babiš) a v určité symbolické rovině i Petr Pavel mají za vládu odpovědnost. Vláda je proto jmenovaná a ne volená, což si teď řada lidí plete. .
Lze hájit kolegu, ale za určitou hranou je to už ukázka vlastní nesoudnosti či bezcharakternosti: Petr Macinka adoruje a drží basu s člověkem, Filipem Turkem, který
a) Vymyšlené vítězství (respektive byl jediný ve své kategotii a tím pádem poslední)...ale to není diskvalifikační pro post ministra: Odkaz
b) Lhal ohledně své rychlé jízdy na dálnici
c) Lhal v dalších věcech...
(d) Otázku týrání partnerky ze žárlivosti nechávám otevřenou pro policii, nedělám si ve svém postoji „presumpce neviny“ žádné závěry, ale podezřelé je to velmi: Odkaz)
e) Nechal smazat miriády svých problematických komentářů ve veřejném prostoru a dělá z nás, kteří jsme to dlouhodobě sledovali (a jsou nás davy) úplné hlupáky.
Existují různé cesty, jak nějaký problém sdělit panu prezidentovi a lidé tak činí. Protože pan prezident dává šanci Filipu Turkovi „nás uklidnit“. Jenže to nejde ve chvíli, kdy jde o charakter nechutný+bezhraniční skokan + bezcharakterní (lži) + neodborný. Post ministra je i do jisté míry vzorem pro další generace.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
Alena Kulhavá
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já“.
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
Alena Kulhavá
1. Fenomén „Otakar Foltýn“ stojí za bližší prostudování. Proč?
Kontraverzní. Nebere si servítky. Občas netaktní. Ale......s pudem sebezáchovy...vážící si osobností....s noblesou i pro své kritiky a odpůrce (pokud jsou v něčem kvalitní). Jan Špaček v předvolebních rozhovorech měl smůlu.
Alena Kulhavá
Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Někteří senioři jsou masírováni úplně nesmyslnými štvavými zprávami, které šiří skutečně vycvičené týmy ruských pracovníků a jde o cílené narušování českých občanů. Co s tím můžete každý z vás dělat, pokud budete chtít?
Alena Kulhavá
Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
Bývalá vláda Spolu+Starostů (a Pirátů) měla upřímné velké cíle a velká očekávání od občanů. Něco se jí podařilo naplnit a něco ne. Někde konkrétními rozhodnutími zklamala či nestihla dokončit. Výzvy další vlády.
