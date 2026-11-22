Otevřený dopis vládě: Neohrožujte bezpečnost ČR!!!
d) Europoslanec SPD Ivan David popírá invazi Ruska na Ukrajinu.
Vůbec nerozumí tomu, co je vyvážená žurnalistika: Nerozumí tomu, že v České televizi nemůže nikoho moderátorka nechat plácat nesmysly. Divím se vůbec, že tam tento člen SPD, který je znám svými neslysly, vůbec mohl hovořit:
Okdaz na plán vlády v oblasti obrany:
Porvnání paní ministryně Černochové a pana ministra Metnara:
|Oblast
|Metnar
|Černochová
|Financování
|Rozpočet postupně rostl, ale pod 2 % HDP.
|Zákonem zajistila minimálně 2 % HDP, významný systémový posun.
|Modernizace
|Rozběhl důležité projekty, včetně vrtulníků a radarů.
|Uzavřela velké kontrakty na F-35, CV90 a další techniku.
|Pozemní síly
|Neuzavřený tendr na nová BVP.
|Dotáhla nákup 246 CV90.
|Letectvo
|Objednávka amerických vrtulníků H-1.
|Rozhodnutí o přechodu na letouny páté generace F-35.
|Personál
|Nedostatečný dlouhodobý růst.
|Zlepšila některé podmínky, ale personální krizi nevyřešila.
|Řízení resortu
|Méně veřejných konfliktů.
|Výrazné spory s náčelníkem generálního štábu.
Nemyslné spory a házení klacků pod nohy paní ministryni (nebudu ani vzpomínat) považuji za zbytečné ohrožování ČR. Na druhou stranu je velmi nešťastné, že měla spory s Řehkou (a i některé plnění 2% je z určitého úhlu pohledu diskutabilní). Co kvituji, i když si s tím nedokázala poradit, je systém pomalého rozhodování z hlediska zbrojení: Systém Kvačr, který je v době války na Ukrajině, která v provokacích a teroristických útocích zcela reálně kdykoliv může zasáhnout i ČR (potvrzovali Andor Šandor, Karel Řehka, Petr Pavel a další už loni a dnes o tom hovoří otevřeně většina politiků a odborníků). Jana Černochová to popisovala v předvolebních debatách ČT a už tam uváděla problematiku tohoto systému pro stav rychlého technického vývoje nedaleko od nás a možného ohrožení ČR:
V současné době jsme v situaci, kdy v mnohem nebezpečnější situaci (Vladimír Putin ostřeji připomíná zálusk na obnovení své sféry vlivu před rok 1997, kdy jsme vstoupili do NATO a jeho provokace a testování států NATO se stupňují) vláda nejen, že nevyslyšela volání Jany Černochové na zásadní přepracování způsobu zbrojení ČR, ale naopak zásadnější rozhodnutí překládá na další vládu.
ŽÁDÁM TEDY VLÁDU, ABY
1) Plnila závazky vůči NATO
2) Fungovali jsme solidně v Koalici ochotných
3) Přepracovala systém Kvačr vzhledem k urgenci obrany (ale solidně)
4) To, co lze sdělit nám občanům, nám srozumitelně odprezentovala tak, aby nám bylo jasné, že jsme ochráněni před nízkonákladovými drony apod. Na Ukrajině mají válku, zničené domy a přesto dokáží neustále inovovat zbraně. Nevidím důvod, proč by to nemělo jít u nás.
5) SPD úplně změnila vztah k obraně, Rusku, spacifikovala Ivana Davida apod. Pokud tak do měsíce neučiní, nedivím se demonstrujícím na Letné, že nejen kvůli 4:36 volají po odvoládní Tomia Okamury a změnách na ministerstvu obrany: Obrana státu je první a nejdůležitější rolí státu. A do České televize hovoří člen SPD, který tam otevřeně mluví ruskou propagandu a....nechce se mi ani vše komentovat.
Doufám ve vaši nejzákladnější odpovědnost vůči státu a pud sebezáchovy v rámci ne-bezpečné situaci v Evropě i celkově ve světě.
Jako občan pochopím, pokud se budeme muset někde uskrovnit kvůli nutné obraně. Je na vás – vládě – abyste nám občanům to uměli dobře vysvětlit a uměli jste ušetřit tam, kde se dá (neohrozilo to nejchudší občany).
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Jsem pro změnu financování ČT a ČRo.
Jak to jde dohromady s mými předchozími články? Na nutnost změny financování ČT a ČRo jsem před časem upozorňovala v dopise politikům, když se snažili chystat „reformu naoko“.
Alena Kulhavá
Jak by mohla vypadat kontrola ČT?
Spor běží mimo jiné o kontrolu ČT a snížení nákladů. Jak by se mohlo postupovat? Jaká je odpovídající odměna ředitele České televize?
Alena Kulhavá
Je to skutečně jedno, jak bude ČT financovaná? A co tedy dál?
Řada lidí nejen ze starší generace nevidí rozdíl a uvítá, že nebudou muset hlídat platbu. Co je ale skutečným motivem překotného jednání porušující pravidla poslanecké sněmovny a proč jsou lidé, ČT i divadla „na nohou“ jak v roce
Alena Kulhavá
Škaredá středa: Kam až chceme zajít?
V dobách intenzivních lidé vykrystalizují o to více do svého skutečného tvaru. Řada vzdělaných lidí byla zabita, emigrovala 1946, 1968 apod. Uměle se vytváří (kromě toho, kde je realita) dva tábory a kam tím chceme mířit?
Alena Kulhavá
Je větší problém v rámci Grónska Trump nebo rizika od Ruska? Nebo naiv. a romant. Evropy?
Situace není černobílá a pokusím se ji nejen rozebrat, ale i nastínit možné řešení. Tam, kde mám otazníky, se je nebojím napsat, nehraji si na vševědoucího, když si nad tím lámou povolanější hlavy. Otevírám k tomu diskusi.
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