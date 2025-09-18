Neuvěřitelné lži v předvolební kampani
OBRANA
NAŠI ODBORNÍCI A VLÁDA
Rusko vyzkoušelo, jak drahá je obrana prostoru NATO v současné době: Proti ruským dronům vhlétly F16 (bylo to dobré, ale drahé). Ano, současné vláda buduje protivzdušnou obranu, ale pozdě. Urguji ji už rok jak u vlády, tak dalších odborníků (například Andora Šandora, která má už jen vliv...) právě k kontextu „dronů“ „drobnějších jakoby omylem střel či raket“ z Ruska. Ministerstvo obrany odpovídalo jak F35 vše zachrání (ano, důležité jsou oproti Grippenům, ale ne všespásné). Andor Šandor (stejně jako Otakar Foltýn) upozorňují na to, že celá Evropa a Amerika byla příliš pomalá v obraně Ukrajiny a tak se konflikt na Ukrajině rozhořel do vyčerpávající války (museli bychom být jako celek rychlí v rámci dní). V čem se ale oba muži liší je to, co čekali směrem ke státům NATO: Otakar Foltýn očekával nějaký útok, já provokaci (i klidně silnější a nejsem tomu ráda, že se naplnilo mé vnímání, byť v mírnější formě) a Andor Šandor spíše že si Rusko netroufne...
Paní ministryně Černochová se snažila do problematiky proniknout a rozhodně se nedá říci, zda dělá moudřejší rozhodnutí ona či má moudřejší rozhodnutí generál Řehka (někdy mají spory). Ale ani Andor Šandor není, jak je vidět, všespásný. Tomáš Pojar, Milan Mikulecký, Vlastislav Bříza mají velký přehled, ale nejsou takoví odborníci ve zbrojení. Odpovědní za zbrojení a vojenskou taktiku jsou generál Řehka, Lubor Koudelka i paní ministryně Černochová. Dělají, co mohou, co umí.
Pan generál Šandor má pravdu v jedné věci: „Od Ukrajinců se musíme učit“...jenže je rozdíl posílat tam rychle zbraně z celého světa (nemusí být výběrová řízení), něco si i vyrobí sami a je rozdíl „v míru plánované armádní investice“, co se očekává od našeho ministerstva obrany: Možná to bude třeba změnit, ale zatím opozice kritizuje právě některé nutné rychlejší zakázky. Přičemž sama měla polovinu nákupů bez výběrového řízení a dokonce s pomocí SPD i některé zakázky předražené, viz můj dřívější článek, kde to detailně popisuji). Je otázka, co dál.
OPOZICE
Opozice se pohybuje v říši divů: Nebyla by schopna investovat mezi 2- 5%, přičemž současná vláda to alespoň nějak umí a investuje v současné době 3,5% (debaty nejen v České televizi tak strašidelné, že Rus se jen směje) a navíc:
Radek Ondráček z ANO (dohledatelné snadno) deklaroval, že by zrušila centrum na kybernetické hrozby, pustil k nám (tj. i k dětem) ruskou propagandistickou televizi (to nejhorší, z čeho se nám zvedá žaludek) a nevidí vůbec nebezpečí ruské propagandy. Můžeme se jen dohadovat, zda je to
a) z hlouposti
b) obavy z Ruska (takže už rovnou svěsí ocas)
c) podlézání Rusku
Všichni vyšší vojáci včetně generálů i odborníci, zahraniční i naši SI RVOU VLASY nad politickým postojem Radka Ondráčka a ANO A NEVĚŘÍ SVÝM OČÍM A UŠÍM, ALE JE TO REALITA A ANO MÁ v předvolebním odhadu 30% podporu voličů. Více než polovina občanů (když přičtu podobobně smýšlející strany) vůbec nepochopila, co nám Putin vzkazuje, co se v reálu děje a on to vše monitoruje a je otázka, co bude dál...
Cítím se v této oblasti tak marně v rámci státu, který je v ledasčems špice střední Evropy, v zemi Karla IV, Masaryka a Havla.
SOCIÁLNÍ OBLAST
VLÁDA – MPSV- Marian Jurečka
Rozumím politickému rozhodnutí „realistické důchody“ s odchodem do důchodu i s rizikem, že JEN ČÁST! z těžce pracujících půjde do důchodu invalidního či předčasného. Mám tam řadu otazníků a tuto reformu považuji skvělou v tom, že „konečně nějaká je“, abychom jako čtyřicátníci od ekonomů a bankorních odborníků pořád neslyšeli „vy budete mít maxiálně 20% současných důchodů“. Ale vnímám to jako „reformu na hrubo“ + narovnání dřívějších nedostatků (dnes výchovné, společný základ pro výpočet u manželů atd.). Další práce jakéhokoliv ministra je podle mě důležitá právě v oblasti a) realistického nastavení odchodu věku do důchodu tak, abychom na jiných dávkách nezaplatili více a těžce pracující lidé měli důstojný odchod do důchodu, ne z polovičního úvazku atd.. Jsme jako generace, která leckdy pracovala na 200% na tom zdravotně hůře... b) propojení s ministersvem zdravotnictví a skutečně řešit prevenci: Je špatně, že na západě se lidé hýbou (a to přirozeně či zahradní prací apod.) a u nás mnoho lidí různého věku „kyne“ či se jinak „ničí“ nezdravým životním stylem, což začíná být problém i v tématu důchodu.
OPOZICE
S Marianem Jurečkou nesouhlasím, že je „reforma hotová“. Za mě je hotová nejdůležitější skica a důležitá narovnání. Další vládu budou čekat detaily. Ale podstatné. Nejen věk odchodu do důchodu, ale v případě snížení věku odchodu do důchodu i odkud vzít další peníze (zvýšení daní či odvodů plošně či dynamicky? Jiné řešení?). Zatím máme tedy určitou prvotní variantu důchodové reformy. Nepovažuji ale to, že tvrdí „je to hotové“ za lež, protože on to opravdu jako hotové vidí a je to po určitém úseku a celku práce pochopitelné.
To, co ale hovoří Jana Maláčová za nesmysly a slepičiny, to ani nemohu zde komentovat (to, že Mongolsko umisťuje na mapě do Afriky je už jen legrační vrchol). Není vůbec zorientovaná na trhu práce a lže skoro v každé větě, podkopává celou socdem (dříve solidní levici) a celý komunikační prostor.
Obecné nic neříkající pohledy Stačilo, Motoristů atd. – tím zde nebudu marnit čas.
Andrej Babiš i Aleš Juchelka v médiích opakovaně tvrdili naprostou lež a to že „Ukrajinské ženy dostanou příspěvek na dítě“. Je to naprostá lež a používali to účelově proti Marianu Jurečkovi i proti Ukrajincům.
Ukrajinci nemají příspěvek na dítě a musí pracovat za určitou mzdu (určitá kontrola šedého trhu, byť ne dokonalá), mnohem více do systému zdravotního a sociálního + daně přivádí, než co někteří (malá část) nezaměstnaných Ukrajinců odvádí. V nemocnicích je velký podíl zdravotních sester a lékařů Ukrajinci. Zedníci atd...Češi už to dělat nechtějí...
V současných debatách to nemá jak Aleš Juchelka popřít, ty jejich dřívejěší i současné lži. Snažil se to nešikovně zahrát do autu. Žádná omluva, žádné uvedení na pravou míru.
Pokud si občané nebudou chtít výpověď každého politika ověřit složitěji v oficiálních statistikách, zákonech atd., mohou se při volbě do poslanecké sněmovny ztratit? Nebo má smysl „nedávat hlas tomu, kdo lže, tomu, kdo ohrožuje republiku“ a tvořit spektrum politických stran, které si navzájem budou skutečnou politickou opozicí v nabídce různých řešení?
Nechávám na vás.
Alena Kulhavá
