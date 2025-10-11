Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já“.
Rozumím tomu, proč někteří lidé volili Motoristy: Velmi pravicová politika (byť s otazníkem, co tedy zůstane...) a vytvoření iluze, že končící vláda neřeší ETS2 a spalovací motory (realita je taková, že nikdo z politických stran toto nechce a intenzivně to řeší, je možné, že Motoristé by byli nejrazantnější ve svém projevu). Je pravda, že jedna politička nešťastně...a také vláda dostatečně nedokázala komunikovat to, že tak razantně nesouhlasí s evropskými řešeními automobilismu a co se jí podařilo prosadit, podařilo se to do jisté míry až před volbami a to je pozdě. Něco bylo komunikováno v Otázkách Václava Moravce, něco věcně průběžně na FB, ale evidentně to nestačí. Lidé i (včetně vysokých pozic) z průmyslu nemají kolikrát čas sledovat ani jedno z toho, jak jsou přetíženi. Vidí jen povinně vyrobená neprodaná kupící se auta na parkovištích. Kéž je to poučení pro končící vládu (novou opozici). Rozumím tomu, že kdo se pohybovatl nejen v automobilovém průmyslu, kvitoval příchod Filipa Turka jako razantní osoby pro dané téma do politiky. Bylo mi vlastně líto, že je takto monotematický a má takový charakter, protože osobně považuji realistické řešení klimatu za důležité a v oblasti automobilek mám i blízkého příbuzného, který si stejně jako já rve vlasy nad evropskými postupy. Nejsem tedy ráda, že politik s výroky níže psanými měl být poslancem, ale respektuji to, lidé si zvolili. Fandím i ekonomovi Vladimíru Pikorovi.
Něco jiného ale je, že by Filip Turek měl být ministrem zahraničí. TAM MÁM VELKÉ VÝHRADY (krom jeho nedostatečné odbornosti a toho, že není diplomat) A PÍŠI NÍŽE PROČ (můžete i sdílet). Filip Turek se snaží vyvinit tím, že „on to nepsal“. To by mohla být pravda ve chvíli, kdy by mu uniknul jeden takový komentář. V podobném duchu (ale opatrnější v obsahu) jsou videa Filipa Turka i pana Macinky (pokud je už nesmazal).
To, že některé nevhodné komentáře skutečně psal, potvrzuje jak on, tak jeho stranická kolegyně poslankyně Gabriela Sedláčková, protože posty mazala. Dostala k tomu od Filipa Turka pokyn, když vstoupil do politiky. Dokonce tam nechala i jeden nevhodný, protože jí přijde ok.
Na druhou stranu, pokud některé z následujících výroků, které zveřejnil deník N nejsou pravdivé, mělo by se to také řešit, protože to neznamená, že když někdo píše něco nevhodného (a v současné době jsou na internetu i nevhodná videa Filipa Turka), může k tomu někdo něco přidat a ještě více ho očernit, což je stejně špatné zlo, jako výroky samotné
Deník N zdokumentoval výroky Filipa Turka, kandidáta na ministra ostudy ČR v zahraničí.
„Deník N má k dispozici archiv Turkových facebookových příspěvků, které po vstupu do aktivní politiky smazal. Obsahují řadu výroků, jež jsou otevřeně rasistické, Turek se v nich opakovaně hlásí k Hitlerovi, zesměšňuje holokaust, odmítá volební právo žen či vulgárně uráží LGBTQ osoby. V roce 2010 označil popálení tříleté romské dívky Natálky za „polehčující okolnost“ pro odsouzené žháře z Vítkova.
Přepis sdílel i Mikulš Minář a Milion chvilek pro demokracii:
👉 Rasisticky se kandidát Motoristů na šéfa české diplomacie vyjadřoval o představitelích cizích států – například bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu označil za „negra, který může maximálně prodávat hašiš na nádraží“.
👉 Před pěti lety, tedy v době poměrně nedávné, měl opakované narážky na členku britské královské rodiny Meghan Markle, jejíž matka je afroamerického původu. „Myslím, že mu stejně uteče s někým ze svého kmene,“ napsal k fotografii z její svatby s princem Harrym. Ve starším příspěvku ji označil za „odpad“.
👉 Norsko pak označil za „levicový parastát“ a „předvoj degenerace elit“, kterému by „vyhlásil válku“.
Mnohé z těchto příspěvků byly později smazány, avšak Deník N má k dispozici jejich screenshoty a původní URL adresy. Filip Turek na telefonáty nereagoval a dotazy zaslané pomocí SMS nezodpověděl. Šéf Motoristů Petr Macinka Deníku N pouze řekl, že to nebude komentovat.
Přehled nejzávažnějších výroků Filipa Turka:
👉 V roce 2015 se Turek v komentářích ptal, zda je Obama „tak debilní, protože je negr“.
👉 Podobné soudy vynášel Turek celkově o afroamerické kultuře i o jiných etnikách. „… prostě planeta opic pozdní díl, kdy opice jezdí ve Veyronu.“
👉 V jiných statusech Turek psal o „arabské špíně“, „americkém teroru“ či o tom, že „Arabové nejsou Indiáni, tady ta americká špína narazila“.
👉 V příspěvku z roku 2015 pak dodal: „Arabové ať bydlí místo negra v Bílém domě a pro ty ostatní je místa na pracovní tábory dost, ještě existuje super pozemek, který se jmenuje Israel.“
„Popálit cikáně je polehčující okolnost“
Možná nejhrubějších výroků se Turek dopouštěl vůči Romům. Vyjadřoval se ke známému žhářskému útoku tří neonacistů na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při němž utrpěla vážné popáleniny tehdy tříletá dívka Natálka. Vážné následky svých zranění nese dosud.
👉 „… Zapálení cigánské chatrče, která vypadá jako sklad kradených věcí! Stará struktura by měla být odstraněna, socany a komunisty zabíjet není zločin, je to normální obrana vlastního majetku…“ rozčílil se Turek v roce 2010, když komentoval jiný kriminální případ – vraždu dvouměsíční holčičky jejím otcem.
👉 „Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost, je to přesně naopak,“ dodal pak v komentářích s odkazem na osud popálené Natálky.
„Volební právo ženám – největší chyba 20. století“
Velmi explicitně Turek na Facebooku vyjadřoval i své smýšlení o ženách.
👉 V příspěvcích z let 2015–2018 opakovaně shazoval jejich intelektuální schopnosti i společenskou roli a zavedení volebního práva pro ženy označil za „největší chybu 20. století“.
👉 „Než svět zaplavilo volební právo žen, byl na planetě pořádek,“ napsal v jednom z postů.
👉 Ženy v dalších statusech označoval za „infantilní“ a „neschopné rozhodovat“, přičemž kladl důraz na údajnou historickou „nadřazenost“ mužů: „A já se ptám, co kdy ženy dokázaly, že se opovažují rozhodovat o dětech historicky nadřazeného mužského pohlaví?!“
Chvála Mussoliniho a Hitlera
👉 Filip Turek na svém profilu opakovaně používal jazyk i symboliku spojenou s nacismem a fašismem. Odkazoval se na Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho nebo jejich ideologii, často podobné příspěvky stylizoval do nadsázky.
👉 Sám sebe Turek opakovaně tituloval jako „vůdce“. V říjnu 2021 o sobě napsal: „Vůdce dorazil skromně oslavit v úzkém kruhu své vyrobeniny na své milované chatě.“
👉 „Kdo by chtěl znevažovat Vůdcovo umění kremace na terase, tak zde je malá ochutnávka mého SSburgeru…,“ napsal v květnu 2020. A dodal, že „SS“ znamená „Super Sport“.
👉 Ke svému selfie z 31. března 2015 připojil poznámku, že fotografie vznikla „v Orlím hnízdě“. Text příspěvku obsahoval mimo jiné větu o „árijské rase“, „konečném řešení“ a „panelech čtvrté říše“. V komentářích pak Turek dodává: „SS!!! Sám Satan!“
👉 V jiném příspěvku uvedl: „Vzhledem k tomu, že jsem běloch, heiluju a fakuju veřejně z monstra americkou armádu jak oligarcha, spát budu v hlavním městě jako člověk a ráno dorazím na místo útoku krásně vyspanej, vykouřenej a s hvězdou ve znaku.“
Jeho profil obsahoval i zřejmé narážky na holokaust:
👉 „Židobolševikům nosí dárky Děda Mráz nebo Santa Klaus, mně Ježíšek, a když zlobím, tak já sám sobě sám a nebo mi naklade Hitler! V orlím hnízdě v tyto svaté dny pracuji na volném pokračování naší oblíbené, národní českoněmecké pohádky. Bude se jmenovat Tři vagonky pro Popelku,“ napsal se zřejmým odkazem na transporty do koncentračních táborů. „A následovat bude díl Tři komíny,“ dodal.
V případě toho, že ho jeho bývalá partnerka obvinila z násilí, nemohu toto brát vůbec vpotaz, protože to bylo před dlouhou dobou a vzhledem k tomu, že s tím do té doby nevystoupila, mám na to pohled „možná“ a do celkového obrazu Filipa Turka to rozhodně nezahrnuji. Je snadné někoho očernit. Otázka FB komentářů je ale něco jiného: Četla jsem jeho komentáře a nebylo mi z toho dobře.
To co je ale také důležité je téma sociálních sítí:
Ano, dají se teď nově v době vyspělé AI fakové komentáře, dají. Ale to je záležitost posledních modelů chatu umělé inteligence.
Nicméně řada lidí, kteří jsou důvěryhodní (napr. Petr Ludwig) sdílí to, že ty komentáře byly pravdivé (ty které si oni pamatují nebo mají zaznamenané) a pamatuji se i já, jak se mi nad některými komentáři zvedal žaludek. Nikde jsem si je neschraňovala, protože jsem nepočítala jsem ale, že se Filip Turek bude ucházet o místo ministra zahraničí. Když se ucházel o post europoslance, mezi svými blízkými jsem to právě vzhledem k jeho způsobu komunikace diskutovala.
V současné době, pokud někdo smaže příspěvek na FB a dají se dělat falešné screenchoty, zrovna Filip Turek ukazuje na to, jak se „starý způsob důkazů nedá bohužel použít.“ A je třeba, aby se z toho média i soukromé osoby poučily. Je to otázka, nad kterou budu přemýšlet do budoucna i já. Každopádně: Pokud někdo jedná v nějakém duchu (slušně, bez humoru, který by potom musel mazat), těžko by mu někdo takové komentáře přišil. A pokud by se to stalo, brala bych to s rezervou, resp. hledala další prameny.
Deník N píše: „Pořád na jeho FB visí (dokud je nesmaže?) jeho autentické nenávistné komentáře o tom, jak likvidace muslimů v mešitě na Novém Zélandu byl „úklid“.“
Jsem proti tomu, aby muslimové vládli a ničili svět, ale tyto komentáře (i ty smazané, které v průběhu dřívějších let mohl stáhnout a sdílet kdokoliv) a hlavně vnitřní postoj (extracentrický humorista mocenského typu) situaci rozhodně nepomáhá a kandidáta na ministra zahraničí to za mě (kromě nedostatečné odbornosti) naprosto vylučuje, byť to může být člověk, který se upřímě snaží pomáhat republice. A může tak činit z role „poradce ministru zahraničí“, který bude vzdělaným diplomatem a Filip Turek s ním bude dojednávat společnou politiku, kterou chce v oblasti zahraniční politiky prosazovat. Ale rozhodnutí je na Andrejovi Babišovi a Petru Pavlovi : Odkaz
JSEM PROTI TOMU, ABY BYL JAKÝKOLIV POLITIK (MŮŽE MI BÝT SYMPATICKÝ ČI NE) LIKVIDOVÁN MÉDII. Proto souhlasím s Filipem Turkem, aby situace byla řádně prošetřena a vyvozeny z ní jasné důsledky.
