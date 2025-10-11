Nejen Filip Turek: Nebezpečí výmluv „toto jsem nepsal já“.
Rozumím tomu, proč někteří lidé volili Motoristy: Velmi pravicová politika (byť s otazníkem, co tedy zůstane...) a vytvoření iluze, že končící vláda neřeší ETS2 a spalovací motory (realita je taková, že nikdo z politických stran toto nechce a intenzivně to řeší, je možné, že Motoristé by byli nejrazantnější ve svém projevu). Je pravda, že jedna politička nešťastně...a také vláda dostatečně nedokázala komunikovat to, že tak razantně nesouhlasí s evropskými řešeními automobilismu a co se jí podařilo prosadit, podařilo se to do jisté míry až před volbami a to je pozdě. Něco bylo komunikováno v Otázkách Václava Moravce, něco věcně průběžně na FB, ale evidentně to nestačí. Lidé i (včetně vysokých pozic) z průmyslu nemají kolikrát čas sledovat ani jedno z toho, jak jsou přetíženi. Vidí jen povinně vyrobená neprodaná kupící se auta na parkovištích. Kéž je to poučení pro končící vládu (novou opozici). Rozumím tomu, že kdo se pohybovatl nejen v automobilovém průmyslu, kvitoval příchod Filipa Turka jako razantní osoby pro dané téma do politiky. Bylo mi vlastně líto, že je takto monotematický a má takový charakter, protože osobně považuji realistické řešení klimatu za důležité a v oblasti automobilek mám i blízkého příbuzného, který si stejně jako já rve vlasy nad evropskými postupy. Nejsem tedy ráda, že politik s výroky níže psanými měl být poslancem, ale respektuji to, lidé si zvolili. Fandím i ekonomovi Vladimíru Pikorovi.
Něco jiného ale je, že by Filip Turek měl být ministrem zahraničí. TAM MÁM VELKÉ VÝHRADY A PÍŠI NÍŽE PROČ (můžete i sdílet). Filip Turek se snaží vyvinit tím, že „on to nepsal“. To by mohla být pravda ve chvíli, kdy by mu uniknul jeden takový komentář. Ale on se vyjadřoval soustavně takto na sociálních sítích (četla jsem to tehdy) a to byly jeho stránky. Není možné, aby nevěděl, kdo mu tam co postuje. V podobném duchu (ale opatrnější v obsahu) jsou videa Filipa Turka i pana Macinky (pokud je už nesmazal). Snaží se obalamutit lidi, kteří to nesledovali a je otázka, jak toto náš právní řád řeší, kdyby podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který jakoby vytvořil jeho stránky.
Deník N zdokumentoval výroky Filipa Turka, kandidáta na ministra ostudy ČR v zahraničí.
„Deník N má k dispozici archiv Turkových facebookových příspěvků, které po vstupu do aktivní politiky smazal. Obsahují řadu výroků, jež jsou otevřeně rasistické, Turek se v nich opakovaně hlásí k Hitlerovi, zesměšňuje holokaust, odmítá volební právo žen či vulgárně uráží LGBTQ osoby. V roce 2010 označil popálení tříleté romské dívky Natálky za „polehčující okolnost“ pro odsouzené žháře z Vítkova.
Přepis sdílel i Mikulš Minář a Milion chvilek pro demokracii:
👉 Rasisticky se kandidát Motoristů na šéfa české diplomacie vyjadřoval o představitelích cizích států – například bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu označil za „negra, který může maximálně prodávat hašiš na nádraží“.
👉 Před pěti lety, tedy v době poměrně nedávné, měl opakované narážky na členku britské královské rodiny Meghan Markle, jejíž matka je afroamerického původu. „Myslím, že mu stejně uteče s někým ze svého kmene,“ napsal k fotografii z její svatby s princem Harrym. Ve starším příspěvku ji označil za „odpad“.
👉 Norsko pak označil za „levicový parastát“ a „předvoj degenerace elit“, kterému by „vyhlásil válku“.
Mnohé z těchto příspěvků byly později smazány, avšak Deník N má k dispozici jejich screenshoty a původní URL adresy. Filip Turek na telefonáty nereagoval a dotazy zaslané pomocí SMS nezodpověděl. Šéf Motoristů Petr Macinka Deníku N pouze řekl, že to nebude komentovat.
Přehled nejzávažnějších výroků Filipa Turka:
👉 V roce 2015 se Turek v komentářích ptal, zda je Obama „tak debilní, protože je negr“.
👉 Podobné soudy vynášel Turek celkově o afroamerické kultuře i o jiných etnikách. „… prostě planeta opic pozdní díl, kdy opice jezdí ve Veyronu.“
👉 V jiných statusech Turek psal o „arabské špíně“, „americkém teroru“ či o tom, že „Arabové nejsou Indiáni, tady ta americká špína narazila“.
👉 V příspěvku z roku 2015 pak dodal: „Arabové ať bydlí místo negra v Bílém domě a pro ty ostatní je místa na pracovní tábory dost, ještě existuje super pozemek, který se jmenuje Israel.“
„Popálit cikáně je polehčující okolnost“
Možná nejhrubějších výroků se Turek dopouštěl vůči Romům. Vyjadřoval se ke známému žhářskému útoku tří neonacistů na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku, při němž utrpěla vážné popáleniny tehdy tříletá dívka Natálka. Vážné následky svých zranění nese dosud.
👉 „… Zapálení cigánské chatrče, která vypadá jako sklad kradených věcí! Stará struktura by měla být odstraněna, socany a komunisty zabíjet není zločin, je to normální obrana vlastního majetku…“ rozčílil se Turek v roce 2010, když komentoval jiný kriminální případ – vraždu dvouměsíční holčičky jejím otcem.
👉 „Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost, je to přesně naopak,“ dodal pak v komentářích s odkazem na osud popálené Natálky.
„Volební právo ženám – největší chyba 20. století“
Velmi explicitně Turek na Facebooku vyjadřoval i své smýšlení o ženách.
👉 V příspěvcích z let 2015–2018 opakovaně shazoval jejich intelektuální schopnosti i společenskou roli a zavedení volebního práva pro ženy označil za „největší chybu 20. století“.
👉 „Než svět zaplavilo volební právo žen, byl na planetě pořádek,“ napsal v jednom z postů.
👉 Ženy v dalších statusech označoval za „infantilní“ a „neschopné rozhodovat“, přičemž kladl důraz na údajnou historickou „nadřazenost“ mužů: „A já se ptám, co kdy ženy dokázaly, že se opovažují rozhodovat o dětech historicky nadřazeného mužského pohlaví?!“
Chvála Mussoliniho a Hitlera
👉 Filip Turek na svém profilu opakovaně používal jazyk i symboliku spojenou s nacismem a fašismem. Odkazoval se na Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho nebo jejich ideologii, často podobné příspěvky stylizoval do nadsázky.
👉 Sám sebe Turek opakovaně tituloval jako „vůdce“. V říjnu 2021 o sobě napsal: „Vůdce dorazil skromně oslavit v úzkém kruhu své vyrobeniny na své milované chatě.“
👉 „Kdo by chtěl znevažovat Vůdcovo umění kremace na terase, tak zde je malá ochutnávka mého SSburgeru…,“ napsal v květnu 2020. A dodal, že „SS“ znamená „Super Sport“.
👉 Ke svému selfie z 31. března 2015 připojil poznámku, že fotografie vznikla „v Orlím hnízdě“. Text příspěvku obsahoval mimo jiné větu o „árijské rase“, „konečném řešení“ a „panelech čtvrté říše“. V komentářích pak Turek dodává: „SS!!! Sám Satan!“
👉 V jiném příspěvku uvedl: „Vzhledem k tomu, že jsem běloch, heiluju a fakuju veřejně z monstra americkou armádu jak oligarcha, spát budu v hlavním městě jako člověk a ráno dorazím na místo útoku krásně vyspanej, vykouřenej a s hvězdou ve znaku.“
Jeho profil obsahoval i zřejmé narážky na holokaust:
👉 „Židobolševikům nosí dárky Děda Mráz nebo Santa Klaus, mně Ježíšek, a když zlobím, tak já sám sobě sám a nebo mi naklade Hitler! V orlím hnízdě v tyto svaté dny pracuji na volném pokračování naší oblíbené, národní českoněmecké pohádky. Bude se jmenovat Tři vagonky pro Popelku,“ napsal se zřejmým odkazem na transporty do koncentračních táborů. „A následovat bude díl Tři komíny,“ dodal.
Věřím, že Andrej Babiš nejmenuje Filipa Turka ministrem zahraničí, ale jde o to, abychom všude v politice byli k těmto věcem obezřetní (nejde o jedno nešikovné či chybné vyjádření nějakého politika, to naopak neřešit...), nemít jen vidiny pozitivních ekonomických zítřků.
To co je ale také důležité je téma sociálních sítí:
Pokud by se stalo, že mu tam někdo něco postoval, stáhnul by to Filip Turek brzo (v řádu dnů, max. pár týdnů) a vysvětlil a dementoval v dalším příspěvku, že mu někdo napadl FB stránky nebo jeho správce formulovat něco, s čím on nesouhlasí. Případně podal trestní oznámení. Ale to se nestalo. A těch příspěvků a komentářů bylo v průběhu let hodně a byl na to i ústně i médii upozorňován. Nejen Deník N si mohl pohodlně schraňovat jeho výroky, byla jsem jimi znechucená i já (a šlo o jeho stále stejný jeho skutečný profil, který teď používá, ne nějaký fakový!) po delší dobu , ale nepředpokládala jsem, že se tento člověk dostane skutečně do poslanecké sněmovny.
Pokud pan Turek nemá vůbec přehled, co se děje na jeho FB (kdyby byla pravda to, že mu tam někdo posty a komentáře za něj dával??), najednou to zjistil před rychlým vstupem do politiky, je toto vhodný kandidát hned na post ministra zahraničí? Ruská propaganda by z něj měla radost (jak je snadno zasáhnutelný a neznalý)...Neznám nikoho, kdo by léta měl napadený FB tím, že mu tam někdo píše za něj komentáře a on to neví. Nemají to ani žádní proevropští prozápadní politici.
Ano, dají se teď udělat fakové komentáře, dají. Ale to je záležitost posledních modelů chatu umělé inteligence. A příznivci Filipa Turka to v tuto chvíli masivně zkouší, aby dokázali jeho pravdu „že nikdy nic on takového“. Ale to se nedalo před lety. A hlavně:
Na problém svých příspěvků i komentářů byl Filip Turek opakovaně upozorňován ústně i písemně a tyto posty nedementoval.
Alena Kulhavá
1. Fenomén „Otakar Foltýn“ stojí za bližší prostudování. Proč?
Kontraverzní. Nebere si servítky. Občas netaktní. Ale......s pudem sebezáchovy...vážící si osobností....s noblesou i pro své kritiky a odpůrce (pokud jsou v něčem kvalitní). Jan Špaček v předvolebních rozhovorech měl smůlu.
Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Někteří senioři jsou masírováni úplně nesmyslnými štvavými zprávami, které šiří skutečně vycvičené týmy ruských pracovníků a jde o cílené narušování českých občanů. Co s tím můžete každý z vás dělat, pokud budete chtít?
Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
Bývalá vláda Spolu+Starostů (a Pirátů) měla upřímné velké cíle a velká očekávání od občanů. Něco se jí podařilo naplnit a něco ne. Někde konkrétními rozhodnutími zklamala či nestihla dokončit. Výzvy další vlády.
Tři výzvy a tři rizika pro novou vládu i Českou republiku
Respektuji výsledek voleb a přeji v každé situaci České republice to nejlepší. Píši o předpokládané menšinové vládě ANO a opozici.
Jak dlouho se připravovala Jana Černochová na ministerstvo obrany?
V článku se dotkneme toho, co bylo klíčové v diskusi o obraně na ČT 24 30.9. Bezpečnost je naprosto klíčová pro funkci státu. To si jako občané sami o sobě nezajistíme.
