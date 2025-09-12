Nebezpečné výroky opozice
Tento článek není komplexním rozborem chyb vlády (které stejně jako u každé vlády jsou). Tento článek je jen dementi fabulací o chybách neexistujích plus alarm vzhledem k některým výrokům opozice. Není mi blízká přehnaná kritika opozice „jsou to nedemokratické strany“, na druhou stranu Otakar Foltýn (není to politik, jen bezpečnostní odborník)a členové vlády upozorňují na témata, kde nelze vést diskuse. Např.zda je dobré hailovat nebo zda je dobré „jen tak vystoupit z NATO“, „zda je Putin agresor“ (byť celkové podhoubí současné mezinárodní situace je složité).
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Andrej Babiš a ANO
- Není pravdou, že by nešli na pomoc Polsku: Andrej Babiš potom svoji větu vysvětlil (spíše své nepochopení otázky). Ale co se týká pomoci Ukrajině (která je sousedem Slovenska) by i na prosbu Ukrajinců jim zbraně neposlal (to, že se tyto aktivity budou centralizovat v NATO není nic proti ničemua je dobře, že k tomu ANO nabádalo).
- Výroky dřívější: „Bez ruského plynu zmrzneme“ „Bez spolupráce s Ruskem bude beznín stát 100Kč“ atd.
- Osoba Jaroslava Faltýnka, který zaklekává na podnikatele atd. byl dokonce vyzván mnoha lidmi i Starosty pro to, aby ho nezařazovali na kandidátku. Protože „vláda a opozice“ je jedna rovina komunikace (spory), ale mít v jakékoliv vládě člověka typu Faltýnka, to je „Palermo“.
Kateřina Konečná, Tomio Okamra
- zvedli v diskusích v televizi (je snadno dohledatelné) ruku nahoru, že „chtějí vystoupit z NATO a EU“. Neposílala by zbraně ani při prosbě o pomoc Ukrajincům.
- Kateřina Konečná by také nepomáhala Ukrajincům vojensky a popírá problém Ruska, kdy jejich tržní ekonomika je ve velmi špatném stavu a jejich sebevědomí je postavené na imperiální expanzi (to neznamená, že problémy nejsou i ze strany USA atd. vzhledem k Rusku).
- Kateřina Konečná usilovala o nákup obilí, které prodalo Rusko (v době války na Ukrajině) do Íránu a měla problematické kontakty s Íránem i s Ruskem (dá se dohledat). Poměr „chuti po politickém zisku“ a „hloupost“ v kontatu s tak problematickými zeměmi nezjistíme (nechci podezírat). Každopádně v mezinárodní politice je to problém.
Socdem by nechala hlasovat v přímé demokracii i o věcech, kde jsou třeba odborné studie.
OBRANA
Andrej Babiš, Karel Havlíček a ANO
- by neinvestovali by do F35, byť vojáci a odborníci jasně říkají, že Grippeny jsou historie a nutné jsou F35.
- Naprosto nepravdivé informace o tom, že běží nějaké netransparentní zakázky na ministerstvu obrany (naopak bez výběrového řízení – ve spěchu – a nekritizuji to – pořizovalo ANO na konci svého volebního období vojenskou techniku).
SPD a další strany opozice
- Tyto strany kritizují nákup předražených kuchyní...přitom tyto kuchyně má na svědobí pan Sehnal z SPD. To je naprostý bizár. Je to bizár i v tom, že členové SPD se neznají (pane Sehnala nezná aní pan Reichl).
- SPD i ANO formulují, že „Černochová si nakupuje, co chce“, ale opak je pravdou: Odborné přání mají samotní vojáci (vědí, co potřebují) a ministrova úloha je to posoudit a zkoordinovat v rámci možností ČR (tj. i další infrastruktury, ceny atd.). Může se někdo z vojáků s paní ministryní v některých dílčích názorech lišit, může se někde nedařit strategická práce (např. nábor nových vojáků), ale je mi jí líto, že musí vysvětlovat politikům jiných politických stran základní otázky, resp. čelit tak laciným hloupým útokům.
SPD a Stačilo
- Jen 2% na naši armádu + vystoupení z NATO. Je toto obrana státu?
Všechny strany opozice
Nemají jasno, na co by investovali v obraně 3-5%. Přitom ty výdaje jsou jasné. A ve změně pravidel (domluveno v rámci celého NATA) , kam se mají výdaje směřovat, kdy 1,5% může směrovat do infrastruktury (doprava, ubytování apod.) to bude o to snazší (dnes investujeme v této oblasti už 1.3 %).
MIGRAČNÍ PAKT
Máme štěstí, že k nám migranti tolik nechtějí, ale to se může časem změnit (situace v západní Evropě se zhoršuje) a potom se můžeme stát naopak terčem migrace. Proto bylo důležité změnit azylová řízení i VE STÁTECH, KAM MIGRANTI PRIMÁRNĚ Z MOŘE PŘICHÁZÍ NA VÝRAZNĚ PŘÍSNĚJŠÍ, což je zásadním posunem v migrační politiky (včetně návratové politiky). Pokud by tato dohoda mezi členskými státy podepsaná nebyla, platil by starý nefunkční systém, kdy probíhala dlouhá azylová řízení a byla obtížná návratová politika. Nejsem šťastná z toho, že máme platit za nepřijaté migranty (nebo poskytneme technickou podporu jiným zemím), ale je to prostě nějaký kompromis mezi tím, že „budeme doufat, že i při migranty zaplavené západní a severní Evropy k nám nebudou chtít“ a mezi „solidarita v rámci lepšího způsobu vracení migrantů v rámci celé Evropy“. Naše vláda právě proto, že měla k migračnímu paktu připomínky, proto se zdržela hlasování.
Opozice ví, že lže, když mluví o 15miliardách ročně (náklady), resp. musela opravit na realistických (odborníky spočítaných) 0,5miliard ročně, kdybychom migranty přijmout nechtěli (dávka pomoci jiným zemím), přičemž ví, že současná vláda migranty do ČR přijímat nechce. Oddálení platnosti účinnosti vyjednal pan ministr Rakušan i s ohledem na větší počet uprchlíků z Ukrajiny (Ukrajinci k nám budou mířit pořád a je otázka, zda se do reálné situace „platíme za nepřijaté migranty z blízkého východu kdy dostaneme“ nebo jen částečně).
Pro bližší prostudování přikládám odkaz na stránky mvčr k migračnímu paktu:
Poslanci SPD a poslanci ANO sice čistě teoreticky hovořili o tom, že chtějí přísnější migrační politiku. Ale v situaci, kdy se jednalo o konkrétní podobě zpřísnění migrační politiky (zákony ČR), neměli zájem o daném tématu ani z pozice opozice jednat.
KLIMATICKÁ SITUACE
Opozice jako celek:
Fabulace ohledně Greedealu: Že v tom jede v nerozumném s EU. Realita: Současná vláda se snaží bojovat proti nesmyslným nápadům ze západní Evropy: Už v roce 2019 Marian Jurečka kritizoval emisní povolenky (právě to, že slouží ke kšeftování) a chtěl je zrušit (v jednom rozhovoru pravda, vysvětloval smysl jejich vzniku). Současná vláda nemohla vetovat Fit for 55 a snažila se vyjednat alespoň nějaké vyjímky pro ČR (i v rámci tepelných elektráren atd.). Situace ale není dobrá a je velkým otazníkem, zda se podaří další vládě (ať v ní bude kdokoliv) to, o co současná vláda usiluje: Aby emisní povolenky byly pouze dobrovolné pro státy, které se do nich zapojit chtějí a ostatní se řešilo technickou lákavostí (tak, jako Čína dnes v některých ohledech jde rychlejí v technickém enviromentálním vývoji, než Evropa – tam, kde to má smysl).
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Narušené hranice NATO: Co nejvíce chybí naší armádě?
Informace jsem čerpala nejen z odborných zpráv, ale přímo od kamaráda vojáka vysoko postaveného, který se v prostoru vojenství pohybuje léta a orientuje se jak v oblasti situace v ČR, zahraničí, situace paní ministryně a i pracuje
Alena Kulhavá
Diskuse nad tím, jak vylepšit efektivitu vězeňství
Kde se nacházíme v rámci vztahu k vězňům a práci na integraci vězňů do života? Jak se celá situace vyvinula a co nás nejvíce tlačí v cestě dále? Jaké výzvy otevíráme? Pojďme společně diskutovat - opravdové návrhy.
Alena Kulhavá
Poprask kolem kněze Marka Orko Váchy: Přečtěte článek až do konce
Měl být Marku Orko Váchovi zrušen malý úvazek v Praze? Co říká církevní právo a proč se nemalá část věřících vůči rozhodnutí arcibiskupa Graubnera brání? Kam se církev vyvíjí? Co čeká Otce Váchu?
Alena Kulhavá
Je čas odklonit se od Pařížské dohody?
Už před lety jsem prostudovala 13 knih v angličtině o klimatu, který mi zaslal náš přední klimatolog. Pařížskou dohodu se nám nepodařilo naplnit, Donald Trump nastupuje a Čína začíná válcovat světový obchod. Co dál?
Alena Kulhavá
Greendeal nebo cirkulární ekonomika a ekonomické příležitosti Čechů?
To, že změna klimatu je realitou víme většina z nás od roku 2019. Tam začal i intenzivnější greedeal (pochopitelně). To, že nás z ohrožení (kromě počtu obyvatel) mohou vytáhnout jen real. technologie, víme také. Co tedy s tím?
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Trump vyzval země G7 a EU k uvalení cel na Indii a Čínu, aby nekupovaly ruskou ropu
Americké ministerstvo financí vyzvalo skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7 a Evropskou unii k...
Ministr hledá ředitele agentury těsně před volbami. Nejhorší doba, kritizuje Havlíček
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele agentury...
Útok na Dauhá, který přišel vniveč? Vůdce Hajjá je naživu, hlásí Hamás
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pátek oznámilo, že jeho lídr Chalíl Hajjá je naživu, a nebyl...
Evropa nemá levný recept na ruské drony a Moskva to ví. Pomoci může Ukrajina
Premium Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru ukázal, že NATO nemá připraveny kapacity na...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 243
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1135x