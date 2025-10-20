Návrh státního rozpočtu: Výzva pro končící i nastupující vládu i pro nás občany
V předvolebních programech potřebuji jasný plán a ne mraky ideologických osočování jiných politických stran. Tak tomu nebylo dříve, když zápasila ODS a ČSSD. Zápasily velmi ostře a někdy pro mě až neposlouchatelně (např. Kalousek) a nerada vzpomínám na ty časy. Ale varovné kampaně se objevily až s nástupem SPD, Milošem Zemanem, Andreje Babiše, protože tehdy se začalo drolit něco, co bylo v porevolučním čase (kde jsme se rozčilovali nad prohnilostí politiky a kauzami) nemyslitelné, že není tak pevné. Nechci to zde složitě rozepisovat, věřím, že si dokážete zformulovat.
Zrodilo se „Milion chvilek“ a konečně začaly středopravicové politické strany na výzvu mnoha občanů i mimo toto hnutí spolupracovat. Volby 2021 byly nejen volbami politickými, ale vymezením se vůči oligarchismu Andreje Babiše (nejen kauzy, politika pro Agrofert, byť tehdy opozicí značně hlídané, ale i vymezením se vůči zaklekávání na podnikatele atd.).
Vláda skládá účty a zajímaly nás další plány nejen těchto politických stran.
Jenže v situaci radikálních či nereálných nápadů některých politických stran + zhůvěřilost SPD a Stačilo se do předvolební kampaně opět vneslo varování a i opodstatněné i možná někde až příliš akcentované?varování.
Po zkušenostech s Andrejem Babišem z několika volebních období se přirozeně a logicky politické strany končící vlády obávají zkratkovitého populismu a mocenské fabulační hry Andreje Babiše, Karla Haavlíčka a Aleny Schillerové, nově i Motoristů (tam spíše mocenská hra). Jejich neochota předat návrh rozpočtu je pro znalé situace zcela pochopitelná, není jen kapricem a výsměchem „proč ten rozpočet potřebujete, když tvrdíte, že máte svůj zpracovaný v rukávu.“
Andrej Babiš, Karel Havlíček i Alena Schilerová vedli základ předvolební kampaně největším dílem právě na tom, že rozpočet Spolu+Starostů je nesmyslný a že předloží svůj rozpočet, který vše vyřeší.
Jak úplně nesmyslný rozpočet to je, ví každý, jsem rozebírala ve svém článku, se skutečnými výpočty, odkaz zde:
Je možné, že lepší ekonomický růst (myšleno tím zásluhou končící vlády či sám od sebe) umožní lépe než v mém výpočtu plnit volební program. Ale nelze na to spoléhat.
Co se ale děje:
Karel Havlíček, Motoristé i další politici nastupující vlády vysloveně lžou, když tvrdí, že končící vláda porušila zákon a nepředložila rozpočet ŘSDI včas. Není to pravda, udělali to včas, stejně tak včas předali návrh o státním rozpočtu do sněmovny.
To, o co se končící vláda pře s odborníky na ústavní zvyklosti i s dosloužilými historickými politiky a kde i Petr Pavel poprosil končící vládu je něco jiného:
Je NEPSANOU ZVYKLOSTÍ, že končící vláda podá i do nové poslanecké sněmovny návrh rozpočtu k projednání. A to se poprvé v historii polistopadové České republiky nestalo (ale dost pravděpodobně se stane!!!) . Důvody jsou zřejmé:
1) Ukázat lidem ČR, jak ANO LHALO, KDŽ TVRDILO, ŽE MÁ HOTOVÝ ROZPOČET V RUKÁVU A IHNED HO MŮŽE PŘEDLOŽIT
2) NEUMOŽNIT ANO populisticky a lživě rozcupovat pečlivě sestavený rozpočet, který se maximálně snažil o to neseškrtat nezbytné, nechat prostor pro odborné a pro investice a splnit podmínky o státním dluhu.
Co myslím „nechat prostor pro odborné“? Myslí se tím i dostatek odborných asistečních (náměstkových atd.) míst ve vládě. Mít jednoho či tři je rozdíl 28miliónů ročně, ale odborné práce mohou vykonat v desítkách miliard ročně tj. má smysl mít akorát výkonný aparát a hlavně až od určitého počtu lidí (kromě dobře nastaveného systému) se dá zabránit korupci (ti lidé se navzájem hlídají, nekamarádíčkují). Kolik dokáže ušetřit jeden odborný člověk znám z praxe: Známý geolog a energetik a zároveň politik obchází velké firmy a šetří svými chytrými návrhy na změnu ve výrobních firmách v energetickém provozu desítky a stovky miliónů ročně svými návrhy každé této firmě a má jich poměrně dost na starost. Tím neříkám „mějme hromadu úředníků“, jen to vidím i u nás ve škole, kdy při více zástupkyních (každá má na starost něco)škola efektivně funguje výukuje, komunitně i finančně.
Velmi diskutované je téma dopravy: Chybí tam peníze na vyprojektované stavby. Jenže to není ukázka toho, že by ministerstvo špatně pracovalo, nesehnalo peníze. Ne. K
KONČÍCÍ VLÁDA POKRAČOVALA + HLAVNĚ ZAPOČALA HISTORICKY NEJVÍCE DOPRAVNÍCH STAVEB A TO JE MOC DOBŘE. VYPRACOVALA TAKÉ MNOHO DALŠÍCH PROJEKTŮ,
na které zatím nejsou peníze, ale to přeci není chyba, nemělo by smysl si říci: „Aby nám další vláda nevyčítala, že na ně nejsou peníze, tak ty projekty neuděláme“. Zvláště v době ekonomického růstu
DOSTÁVÁ DALŠÍ VLÁDA ANDREJE BABIŠE V MAŠLIČKÁCH HOTOVÉ PROJEKTY
, na které
a) buď budou peníze (ekonomickým růstem nebo se někde v průběhu vládnutí ukáží možnosti)
b) nebudou peníze a bude to nějakou dobu moci počkat, ale už je na tom „odmakáno“, což je každopádně dobře, potom „jako když to najdeš“.
NA DRUHOU STRANU NĚKTEŘÍ ODBORNÍCI VELMI KRITIZUJÍ STÁTNÍ ROZPOČET A POCHOPITELNĚ HO KRITIZUJE I KAREL HAVLÍČEK, PROTOŽE JE DOST MOŽNÉ, ŽE I TAK MÁ ROZPOČET MEZERY, JE NEREALISTICKÝ A DALŠÍ VLÁDĚ HROZÍ, ŽE BUDE NEOPRÁVNĚNĚ NAŘKNUTÁ Z ROZPOČTOVÉ NEODPOVĚDNOSTI, což je ještě nebezpečnější v tom, že VLÁDA ANDREJE BABIŠE CHCE ROZHAZOVAT A O TO SNÁZE TO SCHODÍ NA KONČÍCÍ VLÁDU A BUDE Z TOHO ÚPLNÝ GALIMATIÁŠ: ZDE K TOMU ČLÁNEK Lukáše Kovandy:
TÍM VÍCE JSEM VYZVALA KONČÍCÍ VLÁDU, ABY
A) ROZPOČET PŘEDLOŽILI
B) UDĚLALI K TÉMATU TISKOVKU
NA DRUHOU STRANU PROBLÉM VZNIKAJÍCÍ VLÁDY JE TENTO:
ÚPNĚ JINÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ANO A ÚPLNĚ JINÉ MOTORISTÉ. Snaží se jen kritizovat končící vládu, aby nemuseli přiznat, že sliby ANO „hned uděláme rozpočet“ se jim nedaří plnit a pokud by dostali návrh rozpočtu od končící vlády – oni ho ale fakticky mají!!! – mohli by ho jen kritizovat a sami nic netvořit. Mohli by fňukat, jak ani jeden z nich nemůže nic dělat, protože v návrhu rozpočtu stojí...vlastně se to děje už teď.
Je dobré si to zapamatovat, jak se bude situace vyvíjet. Může jít tímto směrem a může jít i lepším směrem (horším snad už ne).
Je dobré pamatovat i na toto:
Končící vláda si dokázala udělat rozpočet sama a nepotřebovala (byť ho dostala) rozpočet od předchozí vlády. Začala na zelené louce.
Je ale na druhou stranu pravda, že se hodí některé číselné záležitosti, ke kterým opozice má horší přístup.
Ale rozpočet fakticky nově se tvořící vláda ANO má, zůstal jí k dispozici ze staré sněmovny.
Nastupující – tvořící se vláda jasně deklarovala, že rozpočet končící vlády nepoužije a tudíž nemá smysl, aby kdoliv, tj. neziskovky, školy apod. z něj ve svých plánek vycházely. Také končící vláda nemá ze stejného důvodu šanci rozpočet vylepšovat, tím spíše, když ANO deklarovalo sestavení vlády ve velmi krátké době, kterou už prošvihli a také přijití s vlastním rozpočtem.
Situace je tedy komplikovaná:
- Postup končící vlády je pochopitelný, ale NENÍ DOBRÉ NARUŠOVAT NEPSANÉ ZVYKLOSTI A NEDIVÍM SE, ŽE ODBORNÍCÍ I VYSLOUŽILÍ POLITICI JSOU BEZ SEBE.
- Karel Havlíček i Petr Macinka toho naopak využívají a i VE LŽIVÝCH INFORMACÍCH O PORUŠENÍ ZÁKONA (že nepředoložili rozpočet) TENTO SLOŽITÝ PROBLÉM OBRACÍ PROTI KONČÍCÍ VLÁDĚ A TAK I ZNEJIŠŤUJÍ VOLIČE KONČÍCÍ KOALICE.
- Na druhou stranu do situace vnáší velký zmatek i končící vláda, protože výrazně podsekla rozpočet (nebo to minimálně nelze vyloučit) a hrozí, že bude neprávem kritizovat z rozhazování další vládu a bude zmatek v tom, co „vláda Andreje Babiše skutečně rozházela a kde jen nutně doplnila podseklý rozpočet.“ OPĚT NUTNÉ ŘEŠIT A TO CO NEJDŘÍVE, PŘED VZNIKEM NOVÉ VLÁDY A MÍČ JE NA STRANĚ KONČÍCÍ VLÁDY TAKÉ.
Co tedy s tím?
Nemá to jednoduché řešení.
Co bych udělala já?
V tiskové konferenci KONČÍCÍ VLÁDY bych podrobně popsala danou situaci a i důvody, které k ní vedly. Vysvětlila bych ještě polopatičtěji a hlavně pro více lidí (tiskovky lidé po kovidu vnímají) situaci na ministerstvu dopravy a otázku podseknutého rozpočtu, ABY NEMOHLY BÝT POCHYBNOSTI, protože řada odborníků i národní rozpočtová rada vlády rozpočet kritizuje.
Popsala bych parametry vypracovaného rozpočtu, vypíchla jeho klady a
vyhlásila, kde ho končící vláda po předložení zveřejní, kde bude k nahlédnutí pro občany.
Upozornila bych na prolematiku předvolebního programu ANO (už v jednom diskusním pořadu bylo vyčísleno a znovu přikládám svůj článek k tomu:
Tak, aby v dalších diskusím lidé mohli sledovat návrh státního rozpočtu Spolu+Starostů, postup aktuální vlády ANO a to jak v porovnání k návrhu rozpočtu Spolu+Starostů, tak vůči jejich volebnímu programu.
Zároveň bych po ANO chtěla základ jejich rozpočtu
, který si potom samozřejmě upraví podle detailních čísel z návrhu rozpočtu Spolu+ANO,
nebo bych alespoň v podrobném dotazníku chtěla po nic, jak splní jednotlivé body volebního programu, vyčíslila jsem jim
, podobně jako v článku (ale ještě detailněji),
jak jejich volební program nesedí a nedá se podle toho sestavit návrh rozpočtu, aby zároveň nešel do většího státního dluhu. Úplný základ ale musí mít i bez návrhu státního rozpočtu končící vlády! Takže by ho měli předložit.
Až by to udělali, poslala bych jim do poslanecké směnovny svůj návrh rozpočtu. Pokud by to odmítli udělat, i tak bych jim ho poslala, ale s tím, že bych do médií vypíchla problematiku jejich volebního programu (vyčísleno aktuálně) s tím, že na to nemají zatím plán.
Píši toto jako laik, proto jsem si vědoma, že to může mít někde nějaká slepá místa kvůli věcem, o kterých ví jen politici.
Každopádně TENTO SVŮJ NÁVRH pošlu iončící vládě a pokud máte nějaký chytřejší nápad, pošlete jim ho také.
Mám informaci od Martina Kupky i Pavla Bělobrádka i Martina Dvořáka, že návrh rozpočtu má pro ně smysl poslat poslanecké sněmovně až když je ustanovena poslanecká sněmovna a to bude začátkem listopadu, tj. už za 2 týdny. Tím neříkají, zda to udělají, či ne.
Mám zprávu od Marka Výborného i Pavla Bělobrádka, že jsou pro to, aby se návrh rozpočtu končící vlády do poslanecké sněmovny, až vznikne, poslal. Mám zprávu od Víta Rakušana i Mariana Jurečky, že jsou kdykoliv připraven všechny podklady (i k návrhu rozpočtu svého ministva) perfektně do detailu předat a být oporou v začátku (komplexní předání) novému ministrovi, aby se zorientoval.
Situaci do budoucna bych řešila tak, aby rozpočet připravovala už nová vláda s podklady staré vlády a tyto šarády zde neprobíhaly. Zatím totiž také bylo zvykem, že si každá nová vláda vytvořila svůj návrh rozpočtu a ne, že jen piskovala a vymlouvala jse na návrh rozpočtu té přechozí vlády. V tom je na druhou stranu v této míře ANO první, kdo to dělá a proto je reakce končící vlády pochopitelná.
Do budoucna bych také změnila termín voleb: Který z předprázdninových termínů by byl nejlepší bych nechala k širší diskusi, ale každopádně by to podle mě měl být termín takový, aby už nová vláda sestavovala na základě dobrých podkladů rozpočet podle svého volebního programu, končící vláda měla vypracovaný svůj opoziční ke kritice a korigování.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
Alena Kulhavá
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
Alena Kulhavá
Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
to přináší pro nás občany, voliče do budoucna a jaká mementa to přináší pro politiky? Má smysl, abychom se tím zabývali teď a má smysl, aby se tím politici zabývali teď (článek jim posílám).
Alena Kulhavá
Petr Macinka: Otázky na mžp
Lidé se ptají, proč diskutujeme tyto věci až teď, i když jsme je diskutovali na sociálních sítích v průběhu působení Filipa Turka a Petra Macinky:
Alena Kulhavá
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Lano z vykolejené lanovky v Lisabonu nesplňovalo normu, ukázalo šetření
Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo...
Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny
Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže....
Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná
Kvůli čelní srážce osobního auta a dodávky u Vlčtejna na jižním Plzeňsku policisté zastavili...
Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr
Bulharsko je zřejmě připravené umožnit ruskému vládci Vladimiru Putinovi přelet nad svým územím při...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 260
- Celková karma 13,60
- Průměrná čtenost 1107x