Narušené hranice NATO: Co nejvíce chybí naší armádě?
s mladou generací.
Stali jsme se kamarádi tak, že v dříve, než skutečná rizika pro Evropu a ČR přišla, jsem odborně kontaktovala ministerstvo obrany...vizionáři s nohama na zemi se poznají „po čuchu“. Byl to rok 2013.
Je celkem zřejmé, že s Grippeny nemáme v modrním světě (včetně situace válčícího Ruska) šanci (a je naprostá ztráta času o tom vést diskusi). Snad nebudou léta pro vybudování základny v Čáslavi (letiště, výcvik pilotů a celý podpůrný systém) marnou pozdní investicí. Resp. chceme, aby to byla jen „ukázka protisíly“ a všichni si přejeme, aby nejen letouny zůstaly hezky v hangárech.
Někteří lidé si také myslí, že nic dalšího armáda nebuduje, ale opak je pravdou: Protiraketová obrana, protidronová obrana: SPYDER (Rafael), MADR (mobilní 3D radary), RBS-70 NG na vozidlech MARS. Dochází ke spolupráci s dalšími státy Evropy (ESSI).(Retia — ReCas, URC Systems jammery a detekční systémy). Na IDET a v MO komunikátech byly prezentovány komplexní řešení pro detekci, řízení a neutralizaci UAV. Řada systémů se skládá z radarů, RF detekce, elektro-optiky a prostředků rušení/odchytu.
Nakupujeme pandury EVO, TITUS, modernizace dělostřelectva. V procesu je nákup dronů (už se nakupují a více se ještě nakupovat budou).
Modernizace armády nemá zásadní problém s nákupem vojenské techniky (jasně, byla bych také ráda, abychom F35 měli mnohem dříve), ale zásadní problém tkví jinde. Tušíte kde?
Víte to, nebo na to nechcete pomyslet?
Ano....
zásadní problém není ani v penězích, platech vojáků...
Problém je mnohem hlubší...
A po dnešním útoku na Polsko (shodou okolností předevčírem jsem dala klíčový dotaz vládě, poslancům i mačr..) je o to bolavější si přiznat hlavní problém arády...
...jasně, uniformy atd. by mohl být lepší servis, ale také to není hlavní problém....
...Problém je, že
....se nikomu moc nechce bojovat, nebo jen pracovat v armádě... lidé z armády odchází, protože a) obranu země necítí jako prioritu b) jsou unaveni špatnými kolektivy (nedaří se zatím zlepšování týmové spolupráce) c) mladí mají nějakou představu a jsou buď atmosférou nebo samotnou povahou vojenství po dvou měsících ve skušebce otráveni (nedokázali si představit systém velení...) d) jsou unavení nebo se chtějí starat o rodinu...
...všechny důvody jsou pochopitelné, ale v celku to může být tragédie.
Nemohu posuzovat ani odcházející vojáky, ani nenastoupivší mladé, protože mě jako ženě se také v tento okamžik nechce bojovat a mám povolání z části na druhé straně (společné vojenství jsou „zdravé hranice“, ale velmi rozdílné je to, že ve škole tvoříme nové...)
CO S TÍM?
A) Ve školách atd. se podaří prohloubit osobní odpovědnost v kontextu současné mezinárodní situace a více lidí bude tvořit nejen armádu, ale i zázemí obrany (současnou situaci nechci veřejně popisovat, protože...)
B) Až nějaké ohrožení by nás vedlo k pudu sebezáchovy a vlastní obraně?
Nevím. Každopádně je to bizár, že nakupujeme techniku a budujeme prostory pro něco, na co nemáme pracovníky.
Špatná ministryně?
Strašně laciné vysvětlení, ukonejšení reálného bolavého vědomí, že se nám prostě nechce bojovat, resp. řešit obranu...aktivně tvořit preventivní hranici nějakému expanznímu či testujícímu národu.
Evropa ztratila pud sebezáchovy a zcela pochopitelně (tak jako dříve Řím) řeší jen zábavu, konzum a naštěstí i v dobrém rozvoj (část společnosti).
Nemám jasný nápad, co s tím a naopak otevírám k danému tématu diskusi.
VELMI ŽÁDÁM O KULTIVOVANOU VĚCNOU DISKUSI, nikoliv nějaké osobní kritiky paní ministryně, nákupu techniky atd. To nechte prosím do jiné diskuse. To, co může být zajímavé jsou ZCELA KONKRÉTNÍ REALISTICKÉ NÁPADY K NÁBORU NOVÝCH VOJÁKŮ A DALŠÍCH POMOCNÝCH PROFESÍ a k jejich trvalejší práci v armádě.
Alena Kulhavá
