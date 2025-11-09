Kdo je Jindřich Rajchl za Pro, resp. SPD?
Pan poslanec Rajchl natočil porno video a prezentoval ho na internetu, bylo volně dohledatelné pro kohokoliv. Dvojice mladíků na to přišla a přišla se ho na to zeptat. Ptali se více kolemjdoucích, kde přesně bydlí Jindřich Rajchl, aby s ním rozhovor mohli natočit. Klidně slušně. Na videu chlapců je vidět, jak dcera Jindřicha Rajchla s úsměvem odchází domů. Vůbec není pravda to, o čem pláče Jindřich Rajchl na svém FB. Pánové netušili, že jde o jeho dceru, což je z videa znát. Vnímám jako o to nešťastnější, když se takto celkově chová otec dětí a tím je uvádí do velmi komplikované situace. Nejsem ale ani příznivcem toho, že takové věci investigativci vytáhli, Jindřich Rajchl je pojem sám pro sebe i bez toho a pro jeho děti to může být těžké ve škole, pokud spolužáci vědí, že je jejich otec. Ničím to teď neprozrazuji, protože parodií a příspěvků k tomu je už plný internet. Naopak žádám podobné investigativce, aby mysleli na děti dotyčných a zvážili skutečný přínos příspěvku.
Proč to investigativci udělali?
Ptala jsem se na to řady lidí, co si o tom myslí. Hypotézy byly vlastně stejné: Jindřich Rajchl se obouvá do tolika lidí, témat, že prostě přetelkl pohár.
Dostali jsme se jako společnost do bodu, kdy bude třeba se ze vzájemné nevraživosti stáhnout zpět. Ale na druhou stranu bez hranic – pojmenování intenivně ničivého jednání to někdy také nejde. Před volbami jsem nevěřila svým uším, když jsem chtěla na internetových videích z náměstí poznat, kdo je Jindřich Rajchl.
JAK SE CHOVÁ JINAK JINDŘÍCH RAJCHL V JINÝCH SITUACÍCH?
Jindřich Rajchl zveřejnil nedávno na svém Facebooku fake-news ohledně hodně diskutované politické záležitosti: S velmi silným požadavkem na zbavení funkce těchto poslanců. Přitom cituje neplatný starý zákon. I když je na to mnohokrát v komentářích upozorněn, příspěvek nestáhnul. Pokud se tak stane, zde už to přepisovat nebudu a doufám, že nebude lhát, že tam takový příspěvek nedal.
Fake-news a drsné (až agresivní) komentáře k různým kolegům v politice jsme mohli sledovat nejen v předvolební kampani, ale i na náměstích, katastrofické scénáře atd. nemá smysl se k tomu vracet. I pro kontrolu idnesu si stačí pustit skoro jakýkoliv rozhovor s ním, kde jeho oponentni nevěří svým uším. Tím neříkám, že nikde nemá pravdu. Někde naopak dobře vypichuje to, co vláda nechce slyšet. Bohužel i to často dělá ve chvíli, kdy sám nemá odpověď na to, na co je tázán.
Výrazné alfa postavy jsou v politice potřeba a končící vláda je bude složitě i v opozici hledat. Na druhou stranu být jakákoliv (myšleno kvalitou) alfa je zase problém politických stran současné vlády.
Alena Kulhavá.
Alena Kulhavá
Jaký mám postoj k sundávání a nandávání Ukrajinských vlajek?
Téma obsahuje několik rovin a inspiruji vás k tomu, aby ať k tomu máte postoj jakýkoliv, jste se pokusili v klidu vnímat jednotlivé roviny.
Alena Kulhavá
Výzva pro občany: Napište p.m. Stanjurovi, Karlu Havlíčkovi,
p.m.Kupkovi, Andrejovi Babišovi, Aleně Schillerové a panu premiérovi v demisi Petru Fialovi v otázce rozpočtu ČR. Proč zmiňuji poslance končící i do budoucna ustanovující se vlády? Budete překvapeni. Dává to smysl, co se děje:
Alena Kulhavá
Systematický výčet, kdo je Tomio Okamura
Tomio Okamura zvládne obsloužit PSČR (snad), zvládne základním způsobem jednat se zahraničními partnery (snad), ale jeho dosavadní chování je taková dlouhodobá ostuda, že to už je ostuda ČR jak do zahraničí,
Alena Kulhavá
Velmi zajímavý výčet známých osobností zabitých, vyhoštěných či emigrujících z Ruska.
Jednotlivě člověk ledacos ví. Ale když se z toho vytvoří jen dílčí seznam, člověka zamrazí... je to vlastně definice...Co je Rusko?
Alena Kulhavá
Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Situace přináší nasvícení určitých výzev a tato je jedna z nich. Pojďme se na to podívat pozitivně, co si z toho může vzít za inspiraci další generace:
