Kde ve vašem osobním životě vám dělají problémy Ukrajinci?
dořešit vše, co se v rámci příjmu Ukrajinců
a) nepodařilo (kde udělala vláda chybu)
b) kde vznikly nečekané problémy
Popíši, kde problémy vnímám:
NEŘÍZENÉ PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY
Nejsem schopna posoudit, zda to šlo či nešlo udělat jinak. Pohledy se na to liší. Každopádně je to chyba a každopádně válka nás zaskočila v průběhu jednoho dne, nikdo na to nebyl připraven, jako nikdo nebyl přichystán na kovid.
To, co navrhuje SPD je dobře: Zkontrolovat uprchlíky z Ukrajiny a řešit s problematickými, co s nimi a některé, i když je válka na Ukrajině, vyhostit. Tím méně přijde opravdu velmi problematických mužů z Ukrajiny. Hranice pro to „kdo ne problematický“ je k diskusi: Určitě nejde o jedno hlasité výtržnictví na ulici. Celkově kriminalita Ukrajinců je procentuálně stejná, jako Čechů. Jejich chování na ulici zejména večer v některých lokalitách ČR je ale k řešení, stejně tak ukrajinské, ruské (zabili mi kamaráda), české a i jine gangy. Jde o kriminalitu obecně.
URČITÉ PROCENTO UKRAJINSKÝCH CHLAPCŮ VE ŠKOLE SE NECHCE UČIT ČEŠTINU A NĚKTEŘÍ CHLAPCI NEMAJÍ MOTIVACI K UČENÍ A K ŽITÍ V ČR
Kursy jazykové probíhají, učitelé se snaží ve školách s doučováním na maximum. Je to téma, kde hledáme spolu s psychology pro tyto vykořeněné a někdy nesnadno s přepracovanými matkami bez otců vyrůstajícími kluky řešení.
ZDRAVOTNÍ UKRAJINSKÁ TURISTIKA
To, že přibylo lidí do ČR a že se někde prodlouží čekací doby u lékařů, s tím se nedá nic dělat. Ale aby do ČR přijížděli Ukrajinci jen jako uprchlíci a vraceli se zpět, nepřinášeli do našeho systému příspěvky a naši občané umírali na zpožděné operace rakoviny, to smysl nedává. Tento problém je už výrazně menší, než byl v počátcích migrace a vlastně nevím, zda ještě trvá. (Řešením, pokud problém trvá, by snad byla nějaká přísnější evidence.)
SNIŽOVÁNÍ MZDY DĚLNÍKŮM A MÍSTO ČECHŮ SE NA NĚKTERÁ MÍSTA DOSTÁVAJÍ UKRAJINCI
Na mnoha místech jsou Ukrajinci potřeba: Zedníci, zdravotní sestry, lékaři (polovinu lékařů na interně, kteří ošetřovali mého tátu, tvořili Ukrajinky a kdyby tam nebyly, neměl by kdo sloužit). Jsou ale některé oblasti např. v automobilovém průmyslu, kdy práci dostane za mrskou mzdu raději Ukrajinec a místně to zvyšuje jak nezaměstnanost, tak snižuje platy v dané oblasti.
Tento problém zatím nevím, jak řešit, ale kéž by se do budoucna vyřešil sám, jak sebevědomí a integrace Ukrajinců poroste a nebudou přicházet nadbytky pracovníků na určité pozice.
Ukončení války Vladimírem Putinem by k tomu pomohlo a nebo efektivnější pomoc zpřátelených států Ukrajiny. Na druhou stranu, pokud by se to nepovedlo, je třeba, aby další vláda pro případ, že by k nám začalo přícházet více uprchlíků z Ukrajiny, měla vytvořit plán.
OTEVÍRÁM K TOMUTO TÉMATU DISKUS A MOC PROSÍM O NEROZMĚLNĚNÍ TÉMATU:
PTÁM SE VÁS NA TO
A) KDE VY OSOBNĚ NEBO LIDÉ Z VAŠEHO OKOLÍ, KDE MÁTE OSOBNĚ VYPRÁVĚNO, ZAŽÍVAJÍ KONKRÉTNÍ PROBLÉMY PŘÍCHODEM UKRAJINSKÝCH MIGRANTŮ V SOUČASNÉ DOBĚ, TJ. V POSLEDNÍM PŮLROCE, které BY BYLO TŘEBA DOŘEŠIT. Nepočítám sem problémy, které se týkají sem tam kohokoliv z našeho okolí, byť je to nepříjemné. Jde mi o problémy k řešení.
B) JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ. Pokud žádné nemáte a cítíte, že problém nespadá do kategorie „nepřijímat“ či „vyhostit“, tak řešení nenavrhujte. Není vaší povinností řešení znát. Má smysl zmínit skutečné nápady a další je na nastupující vládě.
Děkuji vám předem za dodržení věcné diskuse (bez osobní kritika autorky článku i vás sebe navzájem) a za dodržení témat diskuse. Chtěla bych tyto podněty předat dále a má smysl je předat v ucelené, nerozmělněné formě nejen za sebe.
Děkuji, Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Proč často neotevírám diskusi? Výzva pro komentující blogery
Diskusi vnímám jako důležitou a původně jsem ji měla otevřenou a několikrát se o to pokusila znovu. V článku popisuji, proč jsem ji zavřela a píši i výzvu pro diskutující, abych mohla zase diskusi otevřít. Aby vůbec měla diskuse
Alena Kulhavá
Kdo je Jindřich Rajchl za Pro, resp. SPD?
Vedle Filipa Turka, Tomia Okamury atd. další poslanec současné poslanecké sněmovny, o kterém je dobré něco vědět. Byla jsem šokovaná už v předvolební kampani, ale teď ještě více.
Alena Kulhavá
Jaký mám postoj k sundávání a nandávání Ukrajinských vlajek?
Téma obsahuje několik rovin a inspiruji vás k tomu, aby ať k tomu máte postoj jakýkoliv, jste se pokusili v klidu vnímat jednotlivé roviny.
Alena Kulhavá
Výzva pro občany: Napište p.m. Stanjurovi, Karlu Havlíčkovi,
p.m.Kupkovi, Andrejovi Babišovi, Aleně Schillerové a panu premiérovi v demisi Petru Fialovi v otázce rozpočtu ČR. Proč zmiňuji poslance končící i do budoucna ustanovující se vlády? Budete překvapeni. Dává to smysl, co se děje:
Alena Kulhavá
Systematický výčet, kdo je Tomio Okamura
Tomio Okamura zvládne obsloužit PSČR (snad), zvládne základním způsobem jednat se zahraničními partnery (snad), ale jeho dosavadní chování je taková dlouhodobá ostuda, že to už je ostuda ČR jak do zahraničí,
