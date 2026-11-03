Jsem pro změnu financování ČT a ČRo.
- Mladí lidé se moc nedívají na televizi. Když už se dívají, tak nejvíce na něco o Vánocích a přes rok na Stardance, který slouží nejen jako zábava, ale i jako hlubší lidské a kulturní propojení ve fragmentovaném světě (i v hovorech ve školách) a také jako nenápadná výuka noblesního srdečného chování. Je to podle mě pořad, který i když stojí hodně peněz, má smysl jako klíčový udržet právě pro mnou výše popsané.
- Do Rady ČT jsou čím dál více voleny obskurní postavy a to zejména ze strany SPD a ANO
|Radní
|Vazba na ANO či SPD
|Zvolení
|Stanislav Berkovec
|Bývalý poslanec ANO
|2026
|Lucie Plíšková
|Připravovala podcast Andreje Babiše
|2026
|Luboš Xaver Veselý
|Podpora ANO a SPD, nikoli doložené členství
|2020 a znovu 2026
|Jiří Šlégr
|Podpora ANO a SPD
|2020 a znovu 2026
|Petr Brozda
|Podpora koalice ANO, SPD, Motoristé
|2026
Do Rady Českého rozhlasu byl zvolen mladý bizarní týpek Jakub Jíra, kde se vůbec pozastavuje nad tím rozum: Zvolen v říjnu 2026 Poslaneckou sněmovnou. Je mu 29 let. Byl moderátorem a promotérem kontroverzní organizace Clash of the Stars, která pořádá bizarní zápasy influencerů. Nyní se podílí na organizaci G MMA, kde jsou plánovány například zápasy Jiřího Kajínka s bývalým vězeňským dozorcem nebo Makhmuda Muradova proti šesti členům rodiny Kotlárových.
Problém je tedy hlubší, než jen konsesionářské poplatky a upozorňuje na to řada lidí z České televize už léta. Politici současné opozice se báli téma otevřít a jediné, co udělali, že část občanů naštvali nutným zvýšením televizních poplatků v naprosto nepromyšlený čas (před volbami).
CO NAVRHUJI
- 1 – 4 roky pracovat na vypracování co nejbezpečnějšího systému vysílání a platby ČT a ČRo, aby
a) zmizelo téma neplatičů
b) bylo to pohodlné (kolikrát člověk neví, zda platí a dost, přestane se starat)
c) BYLO HLAVNĚ BEZPEČNÉ VŮČI ZMĚNÁM VE VLÁDĚ A PARLAMENTU, tj. aby politici nemohli šachovat s příspěvky na ČT a ČRo (což je oříšek v situaci, kdy s tím má problém i západní Evropa vyjma superukázněného Švédska apod., kde je úplně jiná loajalita e státu a jiná skladby občanů). Problém je to o to větší, když část inteligence byla zavražděna za první i druhé světové války, odešlo 1948, 1968 , 1977. Jak správně říkají novináři „žádní platební systém není sám o sobě zárukou.“ Ale přesto existují bezpečnější a méně bezpečné.
d) Neustále revidovat technologický pokrok a platbu i samotné vysílání tomu přizpůsobovat. Ale v obsahu si udržet noblesní kvalitu, nezávislost a úroveň. Vymyslet i na to systém.
Dnes ČT využívají zejména
a) starší generace jako zdroj informací a kultury a mladší občas
b) lidé v domovech důchodců a nemocnicích
c) žáci na přijímací zkoušky (zvyšuje rovné příležitosti v rámci rozdílných financi v rodině na kursy k přijímacích zkouškám).
d) pořád je to hlavní informační zdroj při náhlých událostech (s podrobnými informacemi „co dělat“).
e) je to hradba před hybridní válkou a je to proto naprosto klíčové, aby to nebyla hlásná trouba
- ruské propagandy
- jakéhokoliv oligarchy ČR
- tlaku populismu
- ctilo se „vyvážené zpravodajství a vyvážená debata neznamená, že se zúčastní všichni se svými názory, ale lidé s erudovanými pohledy“, což se už dnes bohužel porušuje jak ve vědeckých pořadech, tak v publicistických.
Nenavrhnu zde zcela konrkténí způsob financování, ale přikládám dokument Masarykovy univerzity, kde jsou rozebrané systémy financování telvize a rozhlasu v plusech a mínusech:
Proč jsou tedy takové protesty, když Andrej Babiš teď umožnil hlubší diskuse?
1) Neběžely, běžely jen velmi povrchní, cílem bylo „schválit to co je vymyšlené co nejrychleji, tudíž 4:36
2) Neběží dostatečně ani dnes a naopak se vypouští fabulace „to je hodně času na hlubší debaty“. Znovu připomínám, jiné státy (a přesto mají problémy, které nás dost pravděpdobně čekají) o poplatcích jednali léta. Nějakých 7h pro veřejnost a diskuse politiků v rámci pár týdnů je naprosto naprosto nedostatečné, řekla bych „takový drobný úvod.“ Protože skutečně bude nutné zrevidovat obsah i finance a nadefinovat si, co má splňovat televize 21. století.
3) Je to vrchol jednání poslanců vůči kolegyním v PS, plivání do obličeje od určitých členů vlády, jednání vlády jako celku a to nejen mladí lidé vnímají jako nebezpečné (po vlně Turka a Macinky a Rajchla v prvním běhu, viz mé články zde na blogu) a prostě někdy pohár přeteče.
4) Do toho přichází politika vlády:
a) ničení agend a vyhazov odborníkům na ministerstvu životního prostředí
b) odročení problému „armáda“ na rok 2029, až bude u vlády další vláda. Neplnění závazků vůči NATO. Více viz oficiální zdroje:
Zhrnuto:
|Protidronová obrana
|Rozvoj se zpomaluje kvůli omezenému financování.
|Protiraketová obrana
|Významnější rozvoj je plánován až po roce 2030.
|Střední mechanizovaná brigáda
|Její výstavba se zpomalí.
|Bezpilotní systémy
|Zavádění nových systémů se zpomalí.
|Zásoby munice a materiálu
|Některé vystačí jen na několik dnů bojové činnosti.
|Další modernizace
|Přednost dostávají již smluvně zajištěné projekty.
Poslední bod je problém i celého Kvačru, což jsem popisovala v jiném článku (měla s tím problém i Černochová), ostatní je otázka priorit vlády. V situaci, kdy západní Evropa se chystá být obráněná, si naši odborníci rvou vlasy a je jim to nic platné. Jana Černochová posunula plnění oproti dřívější vládě, ale také ne zcela splnila. Očekávali jsme, že další vláda temto ještě zvýší, v ne-bezpečnější situaci a neděje se tak.
Vraťme se zpět k tématu:
V této celkové situaci je struktura a fungování veřejnoprávních médií klíčová, proto by měla být i solidní dlouhodobá debata o změně fungování a financování tak, aby v druhé třetině 21. století plnila svoji roli co nejlépe.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Jak by mohla vypadat kontrola ČT?
Spor běží mimo jiné o kontrolu ČT a snížení nákladů. Jak by se mohlo postupovat? Jaká je odpovídající odměna ředitele České televize?
Alena Kulhavá
Je to skutečně jedno, jak bude ČT financovaná? A co tedy dál?
Řada lidí nejen ze starší generace nevidí rozdíl a uvítá, že nebudou muset hlídat platbu. Co je ale skutečným motivem překotného jednání porušující pravidla poslanecké sněmovny a proč jsou lidé, ČT i divadla „na nohou“ jak v roce
Alena Kulhavá
Škaredá středa: Kam až chceme zajít?
V dobách intenzivních lidé vykrystalizují o to více do svého skutečného tvaru. Řada vzdělaných lidí byla zabita, emigrovala 1946, 1968 apod. Uměle se vytváří (kromě toho, kde je realita) dva tábory a kam tím chceme mířit?
Alena Kulhavá
Je větší problém v rámci Grónska Trump nebo rizika od Ruska? Nebo naiv. a romant. Evropy?
Situace není černobílá a pokusím se ji nejen rozebrat, ale i nastínit možné řešení. Tam, kde mám otazníky, se je nebojím napsat, nehraji si na vševědoucího, když si nad tím lámou povolanější hlavy. Otevírám k tomu diskusi.
Alena Kulhavá
Co skutečně aktivně si vzít z Novoročních projevů politiků?
Kromě prvoplánových inspirací lze i číst mezi řádky a lze ze všech projevů (i kontra) aktivně jednat ve svém životě, v diskusi s blízkými i v občanském životě.
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