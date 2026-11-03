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Jsem pro změnu financování ČT a ČRo.

Alena Kulhavá
Jak to jde dohromady s mými předchozími články? Na nutnost změny financování ČT a ČRo jsem před časem upozorňovala v dopise politikům, když se snažili chystat „reformu naoko“.

- Mladí lidé se moc nedívají na televizi. Když už se dívají, tak nejvíce na něco o Vánocích a přes rok na Stardance, který slouží nejen jako zábava, ale i jako hlubší lidské a kulturní propojení ve fragmentovaném světě (i v hovorech ve školách) a také jako nenápadná výuka noblesního srdečného chování. Je to podle mě pořad, který i když stojí hodně peněz, má smysl jako klíčový udržet právě pro mnou výše popsané.

- Do Rady ČT jsou čím dál více voleny obskurní postavy a to zejména ze strany SPD a ANO

RadníVazba na ANO či SPDZvolení
Stanislav BerkovecBývalý poslanec ANO2026
Lucie PlíškováPřipravovala podcast Andreje Babiše2026
Luboš Xaver VeselýPodpora ANO a SPD, nikoli doložené členství2020 a znovu 2026
Jiří ŠlégrPodpora ANO a SPD2020 a znovu 2026
Petr BrozdaPodpora koalice ANO, SPD, Motoristé2026

Odkaz

Do Rady Českého rozhlasu byl zvolen mladý bizarní týpek Jakub Jíra, kde se vůbec pozastavuje nad tím rozum: Zvolen v říjnu 2026 Poslaneckou sněmovnou. Je mu 29 let. Byl moderátorem a promotérem kontroverzní organizace Clash of the Stars, která pořádá bizarní zápasy influencerů. Nyní se podílí na organizaci G MMA, kde jsou plánovány například zápasy Jiřího Kajínka s bývalým vězeňským dozorcem nebo Makhmuda Muradova proti šesti členům rodiny Kotlárových.

Odkaz

Problém je tedy hlubší, než jen konsesionářské poplatky a upozorňuje na to řada lidí z České televize už léta. Politici současné opozice se báli téma otevřít a jediné, co udělali, že část občanů naštvali nutným zvýšením televizních poplatků v naprosto nepromyšlený čas (před volbami).

CO NAVRHUJI

- 1 – 4 roky pracovat na vypracování co nejbezpečnějšího systému vysílání a platby ČT a ČRo, aby

a) zmizelo téma neplatičů

b) bylo to pohodlné (kolikrát člověk neví, zda platí a dost, přestane se starat)

c) BYLO HLAVNĚ BEZPEČNÉ VŮČI ZMĚNÁM VE VLÁDĚ A PARLAMENTU, tj. aby politici nemohli šachovat s příspěvky na ČT a ČRo (což je oříšek v situaci, kdy s tím má problém i západní Evropa vyjma superukázněného Švédska apod., kde je úplně jiná loajalita e státu a jiná skladby občanů). Problém je to o to větší, když část inteligence byla zavražděna za první i druhé světové války, odešlo 1948, 1968 , 1977. Jak správně říkají novináři „žádní platební systém není sám o sobě zárukou.“ Ale přesto existují bezpečnější a méně bezpečné.

d) Neustále revidovat technologický pokrok a platbu i samotné vysílání tomu přizpůsobovat. Ale v obsahu si udržet noblesní kvalitu, nezávislost a úroveň. Vymyslet i na to systém.

Dnes ČT využívají zejména

a) starší generace jako zdroj informací a kultury a mladší občas

b) lidé v domovech důchodců a nemocnicích

c) žáci na přijímací zkoušky (zvyšuje rovné příležitosti v rámci rozdílných financi v rodině na kursy k přijímacích zkouškám).

d) pořád je to hlavní informační zdroj při náhlých událostech (s podrobnými informacemi „co dělat“).

e) je to hradba před hybridní válkou a je to proto naprosto klíčové, aby to nebyla hlásná trouba

- ruské propagandy

- jakéhokoliv oligarchy ČR

- tlaku populismu

- ctilo se „vyvážené zpravodajství a vyvážená debata neznamená, že se zúčastní všichni se svými názory, ale lidé s erudovanými pohledy“, což se už dnes bohužel porušuje jak ve vědeckých pořadech, tak v publicistických.

Nenavrhnu zde zcela konrkténí způsob financování, ale přikládám dokument Masarykovy univerzity, kde jsou rozebrané systémy financování telvize a rozhlasu v plusech a mínusech:

Proč jsou tedy takové protesty, když Andrej Babiš teď umožnil hlubší diskuse?

1) Neběžely, běžely jen velmi povrchní, cílem bylo „schválit to co je vymyšlené co nejrychleji, tudíž 4:36

2) Neběží dostatečně ani dnes a naopak se vypouští fabulace „to je hodně času na hlubší debaty“. Znovu připomínám, jiné státy (a přesto mají problémy, které nás dost pravděpdobně čekají) o poplatcích jednali léta. Nějakých 7h pro veřejnost a diskuse politiků v rámci pár týdnů je naprosto naprosto nedostatečné, řekla bych „takový drobný úvod.“ Protože skutečně bude nutné zrevidovat obsah i finance a nadefinovat si, co má splňovat televize 21. století.

3) Je to vrchol jednání poslanců vůči kolegyním v PS, plivání do obličeje od určitých členů vlády, jednání vlády jako celku a to nejen mladí lidé vnímají jako nebezpečné (po vlně Turka a Macinky a Rajchla v prvním běhu, viz mé články zde na blogu) a prostě někdy pohár přeteče.

Odkaz

4) Do toho přichází politika vlády:

a) ničení agend a vyhazov odborníkům na ministerstvu životního prostředí

Odkaz

b) odročení problému „armáda“ na rok 2029, až bude u vlády další vláda. Neplnění závazků vůči NATO. Více viz oficiální zdroje:

Odkaz

Odkaz

Odkaz

Zhrnuto:

Protidronová obranaRozvoj se zpomaluje kvůli omezenému financování.
Protiraketová obranaVýznamnější rozvoj je plánován až po roce 2030.
Střední mechanizovaná brigádaJejí výstavba se zpomalí.
Bezpilotní systémyZavádění nových systémů se zpomalí.
Zásoby munice a materiáluNěkteré vystačí jen na několik dnů bojové činnosti.
Další modernizacePřednost dostávají již smluvně zajištěné projekty.

Poslední bod je problém i celého Kvačru, což jsem popisovala v jiném článku (měla s tím problém i Černochová), ostatní je otázka priorit vlády. V situaci, kdy západní Evropa se chystá být obráněná, si naši odborníci rvou vlasy a je jim to nic platné. Jana Černochová posunula plnění oproti dřívější vládě, ale také ne zcela splnila. Očekávali jsme, že další vláda temto ještě zvýší, v ne-bezpečnější situaci a neděje se tak.

Vraťme se zpět k tématu:

V této celkové situaci je struktura a fungování veřejnoprávních médií klíčová, proto by měla být i solidní dlouhodobá debata o změně fungování a financování tak, aby v druhé třetině 21. století plnila svoji roli co nejlépe.

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | úterý 3.11.2026 23:14 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Alena Kulhavá

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Učím biologii a chemii, jsem koordinátor ekologické výchovy ve škole. Ráda chodím do přírody, praktikuji jógu, zpívám a hraji na kytaru. Vedu hudební uskupení při neziskové organizaci Amelie, kde jsem i občasným dobrovolníkem včetně odborných besed. Organizuji pro širší okolí etapovou pouť Blaník-Říp-Blaník.

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