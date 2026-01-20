Je větší problém v rámci Grónska Trump nebo rizika od Ruska? Nebo naiv. a romant. Evropy?
RIZIKA RUSKA ČÍNY
V situaci nevyzpytatelného Ruska (nejen Putina) nemálo odborníků (Jakub Langr, Vlastimil Bříza, Jana Cíglerová apod.) rozumí silné potřebě Donalda Trumpa mít kontrolu nad Grónskem, které jen na polovině cesty z Ruska a to cestě nepříliš dlouhé (krátký vzdálenost mezi Ruskem a USA na severu).
Zároveň už teď se v oblasti pohybují Ruské a Čínské lodi, prostor je okolo Grónska je nenápadně zabírán (ne právně, ale fakticky).
SITUACE V GRÓNSKU A DÁNSKU
Donaldu Trumpovi jsou otevřeni jak Gróňané, tako Dánové k tomu, aby si některá naleziště zemního plynu pod permafrostem koupil a také jsou otevřeni silnější obraně NATO v rámci toho, že jsou na polovině cesty mezi krátkou vzdáleností mezi Ruskem a USA. Jsou tak nakloněni, jak málokterý stát.
JEDNÁNÍ DONALDA TRUMPA
Donald Trump výslovně řekl, že „rád věci vlastní a rád si na ně sahá a tak to chce mít i s Grónskem“. Chce mít nejen dohodu, ale skutečně moc a to tak, aby se nemusel ani v budoucnu na ničem dohadovat. Chce to mít prostě jednoduché na vždy.
Má to svoji problematickou i pochopitelnou stránku:
Pochopitelná: Bojí se, že pokud by se Gróňané či Dánové v budoucnu domluvili jinak (i v rámci svobodných voleb a demokracie), mohlo by dojít k ohrožení Spojených států a to nechce riskovat, nechce s tím mít ani žádnou práci.
Problematická: I když si může ledacos v Grónsku koupit a jeho záměr je pochopitelný, je nedemokratický a absolutně se nepokusil s Grónskem a Dánskem domluvit, vlastně tento celý proces přeskočil, což u spojence v NATO je naprosto bezprecedentní a šílené. Naprosto neakceptovatelné jak pro Grónsko, tak Evropu, tak to narušuje celou strukturu NATO. Odborníci si i kladou otázku „co dalšího za tím je, proč tam chce mít takovou kontrolu a jakou ve skutečnosti“, když Gróňané i Dánové si nebezpečí z Ruska výrazně uvědomují a kvitují zvýšenou obranu a jsou i ochotni spolupracovat celkověji s Donaldem Trumpem.
Nakolik se do celého jednání Donalda Trumpa propisuje jeho zhrzenost, že nedostal od Norska Nobelovu cenu za mír a do jaké míry je jeho osobnostní porucha (nejen narcistní) už organická, se můžeme jen dohadovat. To, že při důležitých mezinárodních jednáních odchází sledovat a komentovat banality z okna a při návratu, když ho spolupracovník upozorní na to, že zástupci států s ním chtějí jednat (lístečkem nenápadně) místo vyslyšení této nenápadné rady lísteček přečte, je jen špička ledovce.
Nakolik a jak chce Donald Trump vlastnit nerostné bohatství Grónska je také otázka (které motivy jsou primární a které sekundární, jaký je i jejich poměr).
(obrázek AI)
MOŽNOSTI EVROPY
1) Mnoho států vydá morální zahraničně politické prohlášení (pochopitelné, ale ne moc účinné a leckdy chybí pochopení celé situace).
2) Propojit se a jednat jako silná jednotka s Donaldem Trumpem a to nejen v této otázce. Tak jako dříve Kanada, když se USA chtěla roztahovat. Navrhnout realistické řešení, za které budou rádi všichni (možná Mark Ruthe zvládne iniciovat?)
3) Zvolit radikální Kissingerovský postoj, kdy nebudeme řešit Grónsko, hlavně, že bude USA v bezpečí před Putinem.
Všechny postoje a postupy jsou pochopitelné (osobně jsem pro druhou možnost).
Ale protichůdné a dnes už namaloval Donald Trump mapu USA nejen s Grónském, ale i s Kanadou. Donald Trump známý svojí metodou, kdy nárokuje nesmysl a potom těží z toho, že protivníci jsou rádi, když o něco povolí a dají mu, co chce. Nebo se prostě najde rozumné řešení. Je tou přeháňkou „zabrat Kanadu“ a bude chtít v reálu jen Grónsko? Nebo i na Grónsku mít větší moc a možnost hodně nalezišť zemného plynu koupit a kontrolovat?
Evropa nutně musí zvýšit obranu, ale je také třeba si uvědomit, že do určité doby bylo USA právě garantem bezpečnosti po druhé světové válce (tj. byl cíl, aby Evropa moc nezbrojila). Časy se mění a rozumím tomu, že Donald Trump chce hlídat část světa a Evropu zaúkolovat více i v rámci Ukrajiny. V současné době ale Evropa nemá šanci (?) proti Rusku na Ukrajině (pokud Rusku pomáhá Asie), i když by mohla mnohem více.
ČESKÁ REPUBLIKA
Nevzdělanost Andreje Babiše je tristní, ale divili byste se, kolik dospělých i mladých lidí neví, kde je Grónsko, jak je velké, jak je blízko USA i Rusku. A v této situaci Andrej Babiš komunikuje způsobem právě pro tuto hodně početnou skupinu lidí (chce je oslovit s vysvětlením). Politikům předchozí vlády rozuměla jen určitá část vzdělanějších, spodní části populace byly mimo (jak FB, tak občasné tiskovky, chybělo tolik komunikace, i když se nějak komunikovalo).
Zatím Andrej Babiš nevyslovil žádný konkrétní plán, slova „státy by se měly dohodnout“ je zatím velmi obecná. A platí. Pokud se to povede, bude to nejlepším možným řešením.
MOŽNÝ REÁLNÝ ZÁMĚR DONALDA TRUMPA
Dovést Grónsko k nezávislosti a aby tam měla Amerika větší vliv, podobně jako na Marshallových ostrovech. Otázka nerostných surovin? To je otázka...
CO BY MOHLA EVROPA UDĚLAT?
Navrhnout Donaldu Trumpovi udělat v Grónsku společnou základu NATO. Tak, aby Grónko bylo skutečně zárukou bezpečnosti (ve druhé světové válce to bylo USA, kdo ochránil Grońsko i USA) pro USA i celkově západ, NATO do budoucna. V rámci NATO vypracovat alternativní návrh vůči záměru Donalda Trumpa, který je přestřelený, mimo právní a spojenecké hřiště.
V rámci války na Ukrajině chce USA zavést 20% cla pro Rusko a pro Čínu. Ale Evropa o tom vůbec neuvažuje a přitom je to náš Evropský konflikt a mělo by to být zcela samozřejmé. Vůbec se nedivím USA, že kope kolem sebe (pomiňme Trumpovu osobnost).
Evropa deklaruje, piskuje, posuzuje, s humorem vysmívá, ale nekoná. Podle mě je třeba, aby se zvedla, spojila a projevila vůli k moci. V dobrém:
a) Zdravé pevné, ale i trochu flexibilní hranice: Dobrý konstruktivní plán ohledně Grónska (kde je více motivů USA) a bezpečnosti severu.
b) V rámci sekundárních i primárních cel do Ruska a jeho spojenců (to je úplně šílené, že chceme po Americe a sami nekonáme).
c) Celá situace ohledně Ukrajiny, EU, mezinárodní situace, rovina bezpečí i charakteru (vyváženě). Ekonomiky i klimatické výzvy (už nás i Čína předhání a jsme na ní závislí skoro ve všem...včera: V ČR např. téměř nekoupím ČR kovid test a přitom za kovidu byly...).
Zajímavý rozhovor zde: Jakub Landovský a Vlastimil Bříza:
ROZHOVOR NEJEN O GRÓNSKU, ALE I ÍRÁNU, VENEZUELE AZERBAJDŽÁNU, UKRAJINĚ ATD.
S větší částí souhlasím, ale vidím tam další roviny a někde s něčím nesohlasím.
Diskutujte prosím věcně, neřešte vůbec mě, zda jsem válečný stratég a vůbec šachista či moralista či jiný ista. Pojďme se podívat na téma a hledejme co nejlepší řešení, doplňujme si i fakta.
Předem děkuji, Alena Kulhavá
