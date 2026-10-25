Je to skutečně jedno, jak bude ČT financovaná? A co tedy dál?
1989?
- Proběhla řada jednání s odborníky a ukázalo se, že je skutečně problém v zemi střední Evropy s ne ještě vyspělou demokracií a navíc nedobrým státním dluhem, který ničí rating ČR a i budoucnost našich dětí zavádět financování Českého rozhlasu a České televize.
- Právě tyto poznatky chtěla vláda „nenechat říci“ v poslanecké sněmovně a už vůbec ne před veřejností (kde část lidí měla být napomenuta za pískání, o tom žádná, byť se jednalo o bezprecedentní jednání poslanecké sněmovny, porušující základní pravidla).
- Celým procesem Tomia Okamury došlo k tomu, že Andrej Babiš, který měl být přítomen normálně v práci – v poslanecké sněmovně – odešel ze sněmovny, aby natáčel videa na sociální sítě a říkal věty (srovnání s kapitolem apod.), kde je předseda vlády pro srandu králíkům řadě lidem nenen v ČR (dohledatelné na sociálních sítích).
- Větší a i některá menší divadla přerušila děkovačku a tak jako v 1989 věnovala pozornost této bezprecedentní situaci prohlášením.
- Do demonstrace a i aktivity na sociálních sítích se zapojili i mladí lidé, kteří chápou důležitost nezávislých médií.
- Na mnoha místech v médiích i na sociálních sítích běží jasné srozumitelné vysvětlení situace, že skutečně (což dokazuje i systém ne-projednání) důsledky velmi hrozí a co se stalo v Maďarsku apod. I západoevropské státy (které ale hledaly k přesné podobě financování televize cestu roky) cítím dnes v měnícím se světe problém.
|Země
|Způsob financování
|Doložené problémy
|Francie
|Od roku 2022 podíl z DPH místo televizních poplatků
|Každoroční rozhodování o částce, rozpočtové škrty, obavy o nezávislost
|Dánsko
|Financování DR z daní místo poplatků
|Výrazné politicky rozhodnuté škrty, omezení programů
|Nizozemsko
|Především prostředky ze státního rozpočtu
|Plánované škrty, rušení kanálů, reorganizace
|Španělsko
|Státní rozpočet a další zákonné zdroje
|Historické výpadky financování a potřeba změnit model
Článků se dnesdá dohledat spousta, přikládám jen namátkou:
Chceme nutně směřovat tímto směrem?
A to nejsme západní Evropa...naším scénářem může bohužel spíše být Maďarsko a Slovensko, čemuž i způsob projednávání rozpočtu odpovídá.
Diskuse o motivech a nebezpečích kroku Tomia Okamury a Andreje Babiše běží tak velká a přehledná, že to zde nechci opakovat a utrácet váš čas.
Připomínám jen, že krokem by stát neušetřil, naopak vzhledem k dalšímu zadlužení státu to budou platit i s úroky naše děti.
Zároveň je to likvidační pro Českou televizi: Ekonomických debat běželo mnoho a ukázalo se, že finance z rozpočtu by stačily pouze na udržení nejzákladnějších pořadů a už vůbec ne na vlastní tvorbu, např. večerníčky apod. To by byl velký hřeb do rakve české kultury. Na televizi se dívají generace čtyřicátníků, padesátníků, ale na některé pořady i mladí.
Zároveň je Česká televize faktickou pojistkou nezávislosti médií (každé jiné médium může vysílat značně tendenčně).
Zdůrazňoval to i jeden z největších myslitelů dneška Yuval Noah Harari, který právě v České televizi ve velmi oblíbeném a velmi kvalitním pořadu Hydepark civilizace (moderovaný velmi schopným Danielem Stachem) hovořil mimo jiné o nebezpečích AI: Odkaz
Píše a mluví o tom Tymothy Snyder, jeden z nejuznávanějších historiků a politologů dneška. Jeho kniha „Tyranie“ je doporučovaná jako základní četba.
Na demonstraci vystoupil i pan docent Václav Němec, který je jedním z našich největších odborníků na Jana Patočku, jednoho z našich největších filosofů, který byl podstatným členem charty 77 a který dal základ sametové revoluci v roce 1989.
Vytvořila jsem vlastní petici, psala vládě (už necelým rokem), podpořila další petice, občansky se angažovala v setkáních i besedách. Zapojím se aktivně i zítra.
Člověk má spoustu možností, jak se v kritické momenty společnosti aktivně zapojit.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Škaredá středa: Kam až chceme zajít?
V dobách intenzivních lidé vykrystalizují o to více do svého skutečného tvaru. Řada vzdělaných lidí byla zabita, emigrovala 1946, 1968 apod. Uměle se vytváří (kromě toho, kde je realita) dva tábory a kam tím chceme mířit?
Alena Kulhavá
Je větší problém v rámci Grónska Trump nebo rizika od Ruska? Nebo naiv. a romant. Evropy?
Situace není černobílá a pokusím se ji nejen rozebrat, ale i nastínit možné řešení. Tam, kde mám otazníky, se je nebojím napsat, nehraji si na vševědoucího, když si nad tím lámou povolanější hlavy. Otevírám k tomu diskusi.
Alena Kulhavá
Co skutečně aktivně si vzít z Novoročních projevů politiků?
Kromě prvoplánových inspirací lze i číst mezi řádky a lze ze všech projevů (i kontra) aktivně jednat ve svém životě, v diskusi s blízkými i v občanském životě.
Alena Kulhavá
Také nechci válku
Chci být spravedlivá. Nechci válku. Chci mír. Vím, jak je válka strašná. Vím, že násilí vede k násilí. Nechci bojovat.
Alena Kulhavá
Anděl Páně 3
Každý jsme jiný a máme jiné úkoly a v určitou část života potřebujeme žít něco jiného. Nemá smysl, abychom se navzájem posuzovali. Ale některé principy platí pro nás pro všechny.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Na Hradeckém rybníku u Tovačova se objevila vzácná keptuška stepní
Na Hradeckém rybníku u Tovačova se objevila vzácná keptuška stepní, která do České republiky zalétá...
Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy ženy ve Velkém Poříčí
Náchodský okresní soud dnes poslal do vazby čtyřiatřicetiletého muže obviněného z vraždy...
Zatopená Dolní Vltavice stále láká, dnes se k ní ponořil i spisovatel Štifter
Zatopená obec Dolní Vltavice na Českokrumlovsku jako silné memento komplikovaných dějin 20. století...
Tramvaj srazila v Praze u zastávky Dejvická chodce
Policisté a záchranáři zasahovali v sobotu odpoledne u vážné dopravní nehody tramvaje a chodce na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 278
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1085x