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Je to skutečně jedno, jak bude ČT financovaná? A co tedy dál?

Alena Kulhavá
Řada lidí nejen ze starší generace nevidí rozdíl a uvítá, že nebudou muset hlídat platbu. Co je ale skutečným motivem překotného jednání porušující pravidla poslanecké sněmovny a proč jsou lidé, ČT i divadla „na nohou“ jak v roce

1989?

- Proběhla řada jednání s odborníky a ukázalo se, že je skutečně problém v zemi střední Evropy s ne ještě vyspělou demokracií a navíc nedobrým státním dluhem, který ničí rating ČR a i budoucnost našich dětí zavádět financování Českého rozhlasu a České televize.

- Právě tyto poznatky chtěla vláda „nenechat říci“ v poslanecké sněmovně a už vůbec ne před veřejností (kde část lidí měla být napomenuta za pískání, o tom žádná, byť se jednalo o bezprecedentní jednání poslanecké sněmovny, porušující základní pravidla).

- Celým procesem Tomia Okamury došlo k tomu, že Andrej Babiš, který měl být přítomen normálně v práci – v poslanecké sněmovně – odešel ze sněmovny, aby natáčel videa na sociální sítě a říkal věty (srovnání s kapitolem apod.), kde je předseda vlády pro srandu králíkům řadě lidem nenen v ČR (dohledatelné na sociálních sítích).

- Větší a i některá menší divadla přerušila děkovačku a tak jako v 1989 věnovala pozornost této bezprecedentní situaci prohlášením.

- Do demonstrace a i aktivity na sociálních sítích se zapojili i mladí lidé, kteří chápou důležitost nezávislých médií.

- Na mnoha místech v médiích i na sociálních sítích běží jasné srozumitelné vysvětlení situace, že skutečně (což dokazuje i systém ne-projednání) důsledky velmi hrozí a co se stalo v Maďarsku apod. I západoevropské státy (které ale hledaly k přesné podobě financování televize cestu roky) cítím dnes v měnícím se světe problém.

ZeměZpůsob financováníDoložené problémy
FrancieOd roku 2022 podíl z DPH místo televizních poplatkůKaždoroční rozhodování o částce, rozpočtové škrty, obavy o nezávislost
DánskoFinancování DR z daní místo poplatkůVýrazné politicky rozhodnuté škrty, omezení programů
NizozemskoPředevším prostředky ze státního rozpočtuPlánované škrty, rušení kanálů, reorganizace
ŠpanělskoStátní rozpočet a další zákonné zdrojeHistorické výpadky financování a potřeba změnit model

Článků se dnesdá dohledat spousta, přikládám jen namátkou:

Odkaz

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Chceme nutně směřovat tímto směrem?

A to nejsme západní Evropa...naším scénářem může bohužel spíše být Maďarsko a Slovensko, čemuž i způsob projednávání rozpočtu odpovídá.

Diskuse o motivech a nebezpečích kroku Tomia Okamury a Andreje Babiše běží tak velká a přehledná, že to zde nechci opakovat a utrácet váš čas.

Připomínám jen, že krokem by stát neušetřil, naopak vzhledem k dalšímu zadlužení státu to budou platit i s úroky naše děti.

Zároveň je to likvidační pro Českou televizi: Ekonomických debat běželo mnoho a ukázalo se, že finance z rozpočtu by stačily pouze na udržení nejzákladnějších pořadů a už vůbec ne na vlastní tvorbu, např. večerníčky apod. To by byl velký hřeb do rakve české kultury. Na televizi se dívají generace čtyřicátníků, padesátníků, ale na některé pořady i mladí.

Zároveň je Česká televize faktickou pojistkou nezávislosti médií (každé jiné médium může vysílat značně tendenčně).

Zdůrazňoval to i jeden z největších myslitelů dneška Yuval Noah Harari, který právě v České televizi ve velmi oblíbeném a velmi kvalitním pořadu Hydepark civilizace (moderovaný velmi schopným Danielem Stachem) hovořil mimo jiné o nebezpečích AI: Odkaz

Píše a mluví o tom Tymothy Snyder, jeden z nejuznávanějších historiků a politologů dneška. Jeho kniha „Tyranie“ je doporučovaná jako základní četba.

Na demonstraci vystoupil i pan docent Václav Němec, který je jedním z našich největších odborníků na Jana Patočku, jednoho z našich největších filosofů, který byl podstatným členem charty 77 a který dal základ sametové revoluci v roce 1989.

Vytvořila jsem vlastní petici, psala vládě (už necelým rokem), podpořila další petice, občansky se angažovala v setkáních i besedách. Zapojím se aktivně i zítra.

Člověk má spoustu možností, jak se v kritické momenty společnosti aktivně zapojit.

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | neděle 25.10.2026 1:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Alena Kulhavá

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Učím biologii a chemii, jsem koordinátor ekologické výchovy ve škole. Ráda chodím do přírody, praktikuji jógu, zpívám a hraji na kytaru. Vedu hudební uskupení při neziskové organizaci Amelie, kde jsem i občasným dobrovolníkem včetně odborných besed. Organizuji pro širší okolí etapovou pouť Blaník-Říp-Blaník.

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