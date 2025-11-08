Jaký mám postoj k sundávání a nandávání Ukrajinských vlajek?
Článek nemá za cíl někoho posoudit či odsoudit, spíše popsat.
Jsem nestraník, který nesympatizuje s jednou politickou stranou, naopak vnímám odborníky i končící i sestavující se vládě.
SUNDÁNÍ URKAJINSKÉ VLAJKY TOMIEM OKAMUROU
Ukrajinská vlajka visela na psp z důvodu naší solidarity s Ukrajinou. A také jako připomínka, že se nás sistuace tam týká. Na budově parlamentu visí i Izraelská vlajka, kde se nás bezpečnostně téma vyloženě netýká, ale je to také akt solidarity (byť Izrael v daném kontliktu dělá také problematické kroky).
Tomio Okamura už dříve deklaroval, že Ukrajinskou vlajku sundá, neboť nechce pomáhat Ukrajině. Vystupuje agresivním odsuzujícím způsobem vůči všem Ukrajincům, přičemž naopak končící vláda schválila mezinárodní evropské zákony, které nám umožňují snáze (byť i tam je třeba ještě věci dotáhnout) vyhostit byť i válečné uprchlíky, ale kteří zde páchají větší zlo.
Pokud by šlo o akt „podporujeme Ukrajinu a je to už tak jasné, že k tomu nepotřebujeme mít stále vlajku Ukrajiny na budově naší Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, podobně jako už nepotřebujeme zde mít vlajku Izraele“, pochopila bych to.
Tomio Okamura sundání vlajky ale nijak nekomunikoval s Ukrajinskou stranou dipomatickou cestou. Proč by měl, když je to náš parlament? I lajk lajk ví, jak důležité jsou symboly ve válce a jak pečlivě to Ukrajina sleduje. Ale i kdyby to tak neudělal a vlajku jen čistě sundal, pravděpodobně by se nic nedělo (?). O co jde: Tomio Okamura s úšklebkem dal signál, který mohl být interpretován jako „odteď se budeme starat jen sami o sebe“, což odpovídá volebnímu programu SPD, nikoliv koaličnímu programu vlády. Sundal navíc vlajku jen Ukrajinskou a ne Izraelskou, čímž signál ještě potvrdil a v diskusních pořadech potvrdil, že dodržel, co slíbil svým voličům.
Ukrajinci se to samozřejmě hned dozvěděli a toto oslabuje i konkrétní bojovníky na frontě, protože psychika je mocná. Vědět, zda vás někdo podporuje či ne, hraje roli. Psychologickou.
Co udělali Ukrajinci? Vyvěsili vlajku Českou. Proč? Protože poděkovali za dosavadní pomoc a podle ukrajinských zdrojů si i mysleli, že naše pomoc tím minimálně nikoliv v nepodstatných rovinách končí. Styděla jsem se.
POSLANCI KONČÍCÍ VLÁDY VYVĚSILI UKRAJINSKÉ VLAJKY, STEJNĚ TAK OTAKAR FOLTÝN
Vidím ten protest jako zoufalý čin končící vlády a) vyjádřit svoji podporu Ukrajině b) jen druhotně a možná vůbec ne jako nesouhlas s politikou Tomia Okamury, který usiluje sám za sebe vystoupit z EU i z NATO. Je to prostě celá nešťastná situace. Osobně také nemám potřebu vyvěšovat Ukrajinskou vlajku, to jsem dělala v začátku války. Ale v reakci na Tomia Okamuru jsem si na čas také dala kroužek na FB, aby bylo jasné a) kde stojím b) jasný signál pro mé bývalé žáky a kolegy Ukrajince, že podporuji Ukrajinu (a to dlouhodobě finančně, stejně tak 14 dalších českých projektů) ač financí nazbyt moc nemám. Ta válka je tam opravdu strašná a s čím žáci přicházeli...a jaké důsledky to má doteď na jejich život...a mám kamarády vysoko postavené vojáky...ani to ale není třeba ale vypočítávat, stačí, když člověk trochu otevře ověřená média.....Je mi jedno, zda na parlamentu bude viset Ukrajinská vlajka, nebo se s patřičným diplomatickým zdůvodněním sundá. Ale jde o to celé a tam to skutečně vidím jako zoufalý pokus politiků o zachování naší lidskosti.
Někteří namítali „Je to ostuda pro to, abychom takto nedůstojně zacházeli s Ukrajinskou vlajkou jako s hadrem“. Ukrajinci to neřeší. Sami rádi dávají vlajku v mnohem horších podmínkách tam, kde se jim podařilo dobýt zpět jejich území. To poslední, co řeší je, jak přesně jim vyjadřujeme podporu.
Pokud by nešlo o tak zásadní věc, doporučila bych spíše držet formální dekórum. Ale ve státě, kde je toto naše povaha, co má větší smysl? Držet za každou cenu dekórum, nebo dát jasně najevo, kde kdo stojí? Vyslat jasný signál spoluobčanům i Ukrajinců? Válka neustále běží. Rusko okupuje svobodný stát Ukrajina. Nic se nezměnilo od roku 2022.
Tento pohled ale řada občanů ČR nesdílí a je tedy možné, že to ve výsledku bylo spíše pro situaci v Čechách kontraproduktivní. Někdy je těžké volit, co udělat a co ne, protože to má více rovin.
VIDEO ZUZANY MAJEROVÉ A FAKE NEWS JINDŘICHA RAJCHLA
Zuzana Majerová nebyla ráda, když ji Petr Macinka, šéf Motoristů, opilý ve videu, které prezentovalo Motoristy, nazval opakovaně píčou. A co dělá ona sama? Natočila video o vyhození z oken poslanců končící vlády kvůli tomu, že do nich dali vlajku Ukrajiny s kontextem výše zmíněným. Komentovat to asi ani není třeba. Nejsem zastáncem žádného takového humoru, ať ho dělá kdokoliv. Jednak osobně a také to výrazně narušuje politickou či prostě obecně lidskou kulturu a vztahy, hledání cest dále .
Jindřich Rajchl zveřejnil na svém Facebooku fake-news: S velmi silným požadavkem na zbavení funkce těchto poslanců. Přitom cituje neplatný starý zákon. I když je na to mnohokrát v komentářích upozorněn, příspěvek nestáhnul. Pokud se tak stane, zde už to přepisovat nebudu a doufám, že nebude lhát, že tam takový příspěvek nedal.
Přestože mám hodně výhrad k panu Rajchlovi, kde to není první projev závažné desinformace (jak v ústním, tak písemném projevu), tak odsuzuji průlom od nešťstné agresivní dvojice (gang sám o sobě, stačí se podívat na jejich FB) do jeho soukromí a vyjádřila jsem mu v tom podporu i připsala radu do budoucna na jeho FB. Totéž později udělal i Vít Rakušan a další (ne všichni politici ale přirozeně tuto situaci v mnohém dění zaregostrovali) resp. sdíleli svůj postoj i na svém FB. Gang bude policií vyšetřen a odsouzen.
Jsem ráda, že téma vede i ke zvýšení příspěvků soukromých osob nejen na Ukrajinu (zdravotnický a technický materiál, generátory do nemocnic atd. apod., nutné zbraně na obranu), ale i našim potřebným lidem nejen např. přes Človaka v tísni a příspěvky na konkrétní potřeby lidí v naší zemi.
Jediné, co si přeji: Aby Ukajinci i s naší pomocí či ještě lépe „uznáním Ruska“ (nepravděpodobné) zpět získali svoji vlast a válka skončila. Totéž v Izraeli aby se konflikt vyřešil. Potom aby na našem parlamentu visela jen naše vlajka a dobré vztahy byly samozřejmé i bez vlajek jiných států.
Alena Kulhavá.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
