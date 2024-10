Jakou budoucí vládu si zasloužíme?

Co tvoří realitu vlády? Jak můžete ovlivnit výsledky této i budoucí vlády v našich životech? Nelokální efekty a cykly civilizací.

„Chceme lepší vládu“, „vláda nemá dostatečnou ekonomickou koncepci“, „ztrácíme tempo za západní Evropou a celá Evropa ztrácí tempo za Amerikou a hlavně Čínou“.

„ A může za to vláda“ provolává řada lidí.

Jenže....tato vláda vzešla jako nejnadější alternativa k tomu, co byla nadějná alternativa zase předtím...po každé se snaží lidé naší země vybrat ty nejschopnější a ty usadit do jednotlivých ministerstev a parlamentu. To je život sám.

Nesouhlasíte?

Nehodnotím, zda to jsou ti nejlepší odborníci. Nepíši, že by nikdo z nich někdy neudělat chybu. Nehodnotím jejich politický takt. Nepopisuji možné lepší vyjednávací možnosti v Evropské unii. Píši jen to, že jsme si je zvolili a v současné době máme zkušenost, že pole lidí, kteří by měli potenciál vytvořit novou početnou strukturovanou funkční politickou stranu je prázdné (resp. není velké).

Je prázdné proto, že lidé buď už součástí nějaké politické strany jsou, nebo do politiky nechtějí vstupit (a tím méně do vládní politiky).

Proč?

- „Mám svůj rodinný život, nemám na to čas“

- „ Politika je prohnilá, nemá smysl tam vstupovat“

- „ Nemám talent být politikem.“

-“ Mám jiné zájmy v životě.“

- „ Jediné, co má smysl, je opustit svět jevů a soustředit se na svět ducha.“

-“ Nechci mít takovou odpovědnost.“

-“ Je to moc práce, mám svoje povolání.“

-“ Nechci být v hledáčku médií.“

-“ Ve svém povolání dostávám (jako manažer, podnilatel apod.) větší plat, než v poslanecké sněmovně.“

Který je ten váš důvod, proč nejste politikem?

Je možné, že takových lidí je akorát tak, že prostě lepší politiky nemáme?

Je možné, že i velcí herci odcházejí?

Jsou ti, co zůstávají o to horší, nebo jsou prostě takoví, jací jsou?

Stalo se vám někdy, že jste byli součástí nějakého spolku, který se s tím nejlepším o něco snažil (sešli se ti nejlepší, co mohli)? Pěvecký sbor, divadelní soubor, expertní skupina, organizace nějaké akce apod.? A dokázali byste si představit, že by to mohlo být lepší? Je zřejmé, že teoreticky ano, ale prakticky ne, protože jiní lidé se k této aktivitě prostě nerozhodli?

Mohlo by to být podobné v politice?

Jaké máte pro to řešení?

Chystáte se svojí invencí a expertýzou obohatit (třeba i bez vstupu do politické strany) současné či budoucí týmy čela státu? Odborně či politicky? Nebo to necháte prostě na těch námi i vámi nejlepších vybraných a budete jim pouhými pomocníky a zrcadlem?

Alena Kulhavá