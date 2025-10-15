Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
VÝVOJ ODS A VZNIK MOTORISTŮ
Velmi zjednodušeně: Ostří ekonomičtí hoši, kteří k přísnější morálce měli daleko. Potom Nečas a potom Petr Fiala, který vše okecával, rýpal, ale snažil se uvnitř strany o nějakou čistotu, také určitý prostor pro mladé...ale zároveň mající vazby na starší problematické politiky, z dob po revoluci, kdy politické strany krystalizovaly (např. na Blažka).
Spojení s Lidovci a Topkou se povedlo vést hlubší politické diskuse v rámci sestavování volebního programu 2021 a také ve vládě a přiblížilo nás to západní demokracii. Bylo to to, po čem voliči mnoho let volali. Petr Fiala jako první v Evropě pochopil dramatočnost vpádu Rusů na Ukrajinu a snažil se to co nejrychleji zastavit, protože věděl „možná to ještě stihneme, ale pokud budeme čekat, tak to určitě nestihneme“.
Jenže pro část voličů ODS se ztratila výrazně pravicová politika, která umožňovala ledacos. A teď si tam dosaďte své. Pro někoho „rychle chytře zbohatnout bez pravidel“, pro někoho „tolerance kdejakých šméček“ a pro někoho „kde jsou ti ostří muži? Vidíme Fialu s Kupkou a Stanjurou..“. Téma „nutnosti ponechat benzínové motory“, „nechat finance ČR a nedávat je na Ukrajinu“ a „stop Greendealu“ zrodily Motoristy. Stranu pro ostré hochy, kterým nevadí ledacos.
Toto jsme věděli. Proto jsem neměla potřebu někam udávat komentáře Filipa Turka, protože byly tak známé, na FB mezi lidmi, kteří si ho všimli (a bylo jich hodně) diskutované, částečně diskutované i v hlavních médiích (nejen lhaní při rychlé jízdě), že jsem měla pocit, že „všichni v republice znají Filipa Turka a kdo se ho rozhodne volit, ví, koho volí a nemám šanci jeho preferenci změnit.“
Myslela jsem si, že to bude o něco méně (na hraně volitelnosti do poslanecké sněmovny, když si ho lidé před volbami prostudují), opak se stal pravdou: Některým lidem a) z nerozhodnutých nesledujících politiku imponovalo jasné stručné vyjadřování Filipa Turka a neměli potřebu nic moc sledovat studovat, dávat si dohromady b) pro jiné je hrozba ETS2 a automobilový průmysl tak klíčové téma, že volil nejsilnější postavu daného tématu (rozumím tomu) a nechtěl vidět nic jiného. c) Jiným (i mě) imponoval dobře ekonomiku vysvětlující Vladimír Pikora a doufali (i já i když jsem Motoristy nevolila), že on bude fakticky udávat v podstatné míře, jako chytrý ekonom, co nejlepší cestu Motoristů. Nemalá část těchto voličů je dnes zklamaná, ale část jich stále stojí za Filipem Turkem (pochopitelně), protože předvolební témata jsou pro ně klíčová. Třetí skupinou voličů a voliček jsou okouzleni postavou Filipa Turka a podobá se to více adoraci popové hvězdy. Pro část těchto fanoušků je citově drásající cokoliv nepříjemného se děje Filipu Turkovi. A reakce jsou různé...každopádně silné. Emocionální.
DISKUSE LIDÉ MEZI SEBOU PŘED VOLBAMI
Maje shruba přehled jsem nestudovala měsíce před volbami podrobně politické strany a učinila tak až 14 dní před volbami: Pročetla jsem si splněné, programy, poslechla si diskuse v televizi (viz moje poslední články)a potkala se s některými zajímavými politiky. Vyjádřila jsem na sociálních sítích u fotek, které politické strany jsou mi blízko a proč, abych dala najevo svoje vnímání, postoj, volbu, ale bylo i vidět, že je z čeho volit, byť by končící vláda potřebovala v moha věcech za uši a ještě to od voličů doufám dostane přísně naservírované doufám v diskusích osobních.
To, co se ale stalo byla následující věc: Lidé, i výjimečně někteří blízcí, kterých si vážím, místo toho, aby dávali své klidné pohledy, začali hejtit a jeden velmi blízký člověk mě napadl z manipulace, když se vyjadřovala podporu (ale i kritickou) některým politickým stranám, protože „Tě mají lidé rádi, věří Ti a nemáš malý dosah“. Jestli bylo něco mým záměrem a i jsem k tomu osobně vyzývala, aby lidé poslouchali, četli a ROZHODLI SE PODLE SVÉHO! Tak, aby toho později nelitovali. A přinášela jsem jen své dílčí do jejich rozhodování. Na základě vyhrocenějších diskusí jsem příspěvky smazala, protože nesplnily to, co jsem očekávala: Resp. splnily do té doby, než je začalo pár lidí hejtit. Volalo mi nemálo lidí a radilo se koho volit. Nikomu jsem neříkala, koho má volit, ale diskutovali jsme o tom, koho a proč chtějí volit a buď si volbu ponechali a nebo ji změnili, ale ne na jednu mnou naordinovanou stranu. Věřím v demokracii (že se to třeba nedokonale, ale nějak utřese, pokud je otevřený prostor, k volbě, která odpovídá kolektivním výzvám) a osobně bych chtěla volit poměrově, kvituji u různých politických stran různé nápady a více stran je pro mě volitelných proto (musím tam mít větší shodu).
TEN ČLOVĚK, KTERÝ MĚ VELMI KRITIZOVAL, ŽE PÍŠI SVÉ POHLEDY, NEBYL RÁD, PROTOŽE VOLIL MOTORISTY. TEN SEMÝ ČLOVĚK JE DNES MOTORISTY VELMI ZKLAMANÝ.
NA DRUHOU STRANU JE ZDE VELKÁ VÝZVA PRO POLITICKÉ STRANY, ABY NA SOBĚ ZAPRACOVALY (a nechci zde rozvádět detaily, už tak je článek dlouhý), PROTOŽE MÍČ JE NAPŮL I NA JEJICH STRANĚ.
A TEĎ SI TO DEJME DOHROMADY:
1) POVAŽOVALA JSEM ZA SAMOZŘEJMÉ U LIDÍ, KTEŘÍ SE ROZHODLI VOLIT MOTORISTY A TÍM SPÍŠE, KDYŽ SE OHÁNĚLI SVOJÍ POLITICKOU ORIENTACÍ, ŽE ZNAJÍ HLOUBĚJI POSTAVY FILIPA TURKA A PETRA MACINKY.
2) ŠLA JSEM NA HRANU, ALE NE ZA HRANU POHODOVÉ DISKUSE O POLITICE, DISKUSE VĚCNÉ A VZÁJEMNĚ OBOHACUJÍCÍ.
A výsledek voličů Motoristů ze svého blízkého okolí mám: Někteří lidé volili Motoristy, protože chtěli dát šanci nové straně a byl pro ně zajímavý (stejně jako pro mě) ekonom Vladimír Pikora. Někteří potřebují ráznějšího politika na vyjednání zrušení ETS2, migračního paktu a ujištění se, že je zrušen zákaz spalovacích motorů. Všemu rozumím a vlastně jsem měla také cukání Motoristy zahrnout do „mnou podporovaných stran“, protože ráznost je někdy potřeba. Ale pak jsem si vzpomněla právě na ten hnůj na sociálních sítích (tehdy částečně ještě aktuální), lži Filipa Turka a přístup k životnímu prostředí Petra Macinky a neudělala jsem to. Jak jsem již psala, myslela jsem si, že kdo volil Motoristy, měl také tyto informace.
Jedna věc je poslanecká sněmovna, ale to, co nebylo diskutované, byla ministerstva. Resp. jsme si nemysleli, že by Filip Turek mohl usilovat o nejnevhodnější ministerstvo pro sebe a mnozí viděli Richarda Brabce nebo někoho vhodnějšího na postu ministra životního prostředí. Nebo o tom neuvažovali....byli jen rádi, že „Macinka stopne nesmyslné části greedealu?“
Nevím.
Nejse apriori proti novým politickým stranám, ale věřila jsem v základní soudnost politickýh představitelů těchto nových politických stran pro to, kdo může akcentovat určité téma v parlamentu a kdo může usilovat o místo na ministerstvu (a jakém). Tím, že nás bylo hodně, Zdíša jen nahlas vyslovila to, co si myslela nemalá část národa v z úcty k demokratickým volbám nevyslovila. Otevřela tím téma porušení dalšího tabu, co vyústilo v situaci „občané vyjadřují to, co je tak nabíledni, ale pro toho, kdo usiluje o mocný post a nemá základní dar rozlišování, evidentně ne“.
Petr Macinka? Žádná ucelená ochrana přírody. Pod jeho strategií si vlastně vůbec nevím, co představit. Právě proto, že se v oblasti životního prostředí léta pohybuji a vím, jak spolu věci souvisí. Kvituji obecný nápad „zbyvit se nesmyslů v ochraně životního prostředí“, ale kromě toho, co formulují všechny politické strany za nesmysl (tím pádem v tom Motoristé nejsou vůbec originální) nečtu nic inovativního chytrého zajímavého. Politika Motoristů v ochraně životního prostředí je pro mě nejasný kufr ve skříni. I proto jsem je volit nemohla. Potřebuji volit vědomě.
CO BUDU DĚLAT TEĎ?
Budu usilovat o to, abych mohla mluvit s představiteli mě blízkých politických stran (až pro to budou mít prostor), protože teď je čas zvědomit, co voličům i nevoličům jejich politické strany klíčově vadilo, kde jsou skutečné mezery.
CO BUDU DĚLAT PŘED DALŠÍMI VOLBAMI?
Ještě přesně nevím, ale vím už teď o jedné změně:
1) Z diskuse nevynechám to, co „bych si myslela, že je jasné“ a to jak veřejně, tak u svých blízkých“.
2) Vím – opakovně se to povrzuje – že kde je hlubší slepé místo společnosti, stejně tou lekcí musí projít. A někdy jsou to slepá místa, která se kříží (proto není snadné volit...).
JAKÉ NÁPADY MÁTE VY? CO JSTE DĚLALI PŘED TĚMITO VOLBAMI A CO SE VÁM OSVĚČILO A CO SE VÁM NEOSVĚČILO V DISKUSI S BLÍZKÝMI APOD.?
MÁM VELKOU PROSBU:
V DISKUSI POSUPUJTE SOLIDNĚ A VĚCNĚ JAK VŮČI AUTOROVI ČLÁNKU, TAK VŮČI JINÝM DISKUTUJÍCÍM. ZKUSTE TENTO ČLÁNEK VZÍT JAKO PROSTOR PRO MAXIMÁLNÍ TRÉNING KULTIVOVANÉ VĚCNÉ SOLIDNÍ DISKUSE.
Předem moc děkuji,
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Petr Macinka: Další neuvěřitelná postava...snad ne na mžp...
Lidé se ptají, proč diskutujeme tyto věci až teď, i když jsme je diskutovali na sociálních sítích v průběhu působení Filipa Turka a Petra Macinky: Důvod je zřejmý: Nepočítali jsme, že by se ucházeli o post ministrů. Poučení
Alena Kulhavá
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
Alena Kulhavá
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já“.
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
Alena Kulhavá
1. Fenomén „Otakar Foltýn“ stojí za bližší prostudování. Proč?
Kontraverzní. Nebere si servítky. Občas netaktní. Ale......s pudem sebezáchovy...vážící si osobností....s noblesou i pro své kritiky a odpůrce (pokud jsou v něčem kvalitní). Jan Špaček v předvolebních rozhovorech měl smůlu.
Alena Kulhavá
Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Někteří senioři jsou masírováni úplně nesmyslnými štvavými zprávami, které šiří skutečně vycvičené týmy ruských pracovníků a jde o cílené narušování českých občanů. Co s tím můžete každý z vás dělat, pokud budete chtít?
