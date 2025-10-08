Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Na začátku války to nebyla vláda, kdo stopnul některé servery. Vláda pouze formulovala nebezpečnost proruské propagandy. Samotná firma Cz nik, nikoliv politici!, která poskytuje webový prostor pro média, se rozhodla sama o sobě!, že považuje proruskou propagandu natolik závažnou, že na určitý čas vyslovenou proruskou propagandu za velmi nebezpečnou a články přetištěné z propagandistických ruských médií či celé platformy tohoto typly stoply. Takové weby podaly právní protest a bylo právníky rozhodnuto, že není možné blokovat celé webové platformy našich občanů, přestože obsahují 90% lživých fake news. Trestní odpovědnosti čelí lidé provozující takové stránky pouze v případě, že jde o články, které naplňují skutkovou podsatu trestného činu:
- ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY
- SCHVALOVÁNÍ NEBO POPÍRÁNÍ GENOCIDY A ZLOČINŮ PROTI LIDSKOSTI
- SCHVALOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU ČI NEBO JEHO PROPAGACE
- PODNĚCOVÁNÍ K NENÁVISTI ČI HANOBENÍ SKUPINY OBČANŮ
- POMLUVA
(V tomto duchu podalo např. i několik SOUKROMÝCH občanů trestní oznámení na plakát Tomia Okamury a policie musela konat, postoupit státnímu zástupci a ten následně k soudu. Je to naprosto standartní věc. Plakát není projevem názoru, ale lživá informace ohrožující jak politické strany, tak je to strašící zpráva. Policejní prezicent s tím vůbec nemá nic společného, jde to mimo něj, je na to naprosto standardizovaný postup. Rozhoduje soud.)
Nemějme pocit, že pouze vrcholní politici mají zájem, aby se nešířily fake-new. Není tajnou informací, že trestní oznámení na Tomia Okamuru podaly soukromé osoby.
PŘESNĚ TO JE CESTOU KE SNÍŽENÍ ŠÍŘENÍ FAKE NEWS. Nemá smysl dávat k soudu starou tetičku, která přepošle nesmyslný email, ani nikoho blízkého, spolupracovníka atd., protože to jsou oběti a ne pachatelé. Už jsou tak „zblblí“ a žijí ve svém světě. Ale má smysl zasáhnout vůči širokým serverům, které byly už tolikrát upozorněny na to, jaké zlo páchají (Češi jsou k sobě laskaví, včetně úřadů) a nedají si pokoj. Ptala jsem se osobně úřadů, zda mám šanci ty lidi oslovit, něco vysvětlit...bez šance. Je mi líto, že by někdo byl potrestán, ale situace došla tak daleko, že je třeba za mě jednat.
JAK TEDY?
Nechci zde vypisovat vyslověně proruské servery, kdo z vás bude chtít, najde si je i přes chat gpt.
To, co je třeba udělat
1) Po přečtení problematického článku screen obrazovky i s dohledatelným datem jako důkaz pro policii
2) Sepsat trestní oznámení a toto tam přiložit jako důkaz: JAK TO UDĚLAT VÁM PORADÍ CHAT GPT.
3) Podat trestní oznámení písemně + nejlépe i osobně na policii ČR a pro vyšetřovaného zůstat v anonymnitě. Do protokolu nechat zapsat, že chcete být o průběhu a výsledku vyšetřování informováni. V takovém případě stačí skutečně jedna osoba, která podá trestní oznámení. Policie je povinna Vás informovat dopisem a nemohou to snadno „zalistovat“.
Alena Kulhavá
Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
Bývalá vláda Spolu+Starostů (a Pirátů) měla upřímné velké cíle a velká očekávání od občanů. Něco se jí podařilo naplnit a něco ne. Někde konkrétními rozhodnutími zklamala či nestihla dokončit. Výzvy další vlády.
Tři výzvy a tři rizika pro novou vládu i Českou republiku
Respektuji výsledek voleb a přeji v každé situaci České republice to nejlepší. Píši o předpokládané menšinové vládě ANO a opozici.
Jak dlouho se připravovala Jana Černochová na ministerstvo obrany?
V článku se dotkneme toho, co bylo klíčové v diskusi o obraně na ČT 24 30.9. Bezpečnost je naprosto klíčová pro funkci státu. To si jako občané sami o sobě nezajistíme.
Proč se pracovníci min.obrany bojí ANO? Reakce na duel Petra Fialy a Andreje Babiše
Situaci potvrzuje jak paní ministryně, tak vojáci z armády na vysokých postech. Kromě této situace uvádím na pravou míru (na obě strany) to, co Petr Fiala a Andrej Babiš hovořili v superduelu.
Rus a Číňan si jen počkají, až se rozvrátíme zevnitř?
Když poslouchám předvolební diskuse, je mi velmi smutno. Pokud byla před minulými volbami diskuse o tom, co mohlo a nemohlo ANO udělat v covidu, jak moc Andrej Babiš ovládá ministry a ničí konkurenci, kterou potom skupuje, letos
