Jak dlouho se připravovala Jana Černochová na ministerstvo obrany?
Paní ministryně Černochová není „náhodná ministryně Spolu“, naopak se na post ministryně připravovala 4 roky pečlivým studiem dané problematiky. Ano, na tento post by se hodil i tak lépe zkušený voják, ale žádný na post ministra nechce jít. Jana Černochová byla velmi úspěšná zastupitelka Prahy 2 a dodnes na ni lidé vzpomínají. Vojáci i straníci ji vnímají jako nesmírně pracovitou a erudovanou (jen těžce nesli některé spory s generálem Řehkou, který je pro ně „bůh“). Stala se ministryní roku (oceněná). Odkaz
V diskusním pořadu o obraně padlo několik klíčových věcí:
KVAČR 2023 A PROTIVZDUŠNÝ OBRANA PROTI DRONŮM
Pan Růžička z ANO tvrdí, že obranu proti dronům do kvačru vetkli, ale paní ministryně opakovaně vysvětlovala, že ne a bylo to až trapné, že má Pan Růžička z ANO chybné informace, nebo to říká schválně špatně. Pan Metnar pracoval na jiné protivzdušné obraně, není pravda, že to byla protidronová.
Vzhledem k nekonání pana ministra Metnara: Pan ministr Metnar se zavázal v kvačru k určitým investicím, ale neudělal konkrétní nákupy. Vzhledem k válkou na Ukrajině omezenému rozpočtu ČR se paní ministryni těžko otevíral prostor pro novinky na protidronovou obranu (dohnat to), kterou navíc si už EU vzala za svou jako nutnou a bude se řešit.
MUNIČNÍ INICIATIVA ČR
Opět pan Růžička z ANO nepřipravený do debaty nebo úmyslně lhal: NSPA nesmí obchodovat se zbraněmi, může obchodovat jen s věcmi. A Amerika nedisponuje navíc potřebnými náboji pro Ukrajince (jiný typ či velikost). Pan Letocha na plnou pusu zformuloval to, co se v poslední době dělo: ANO chtělo a deklarovalo zrušení muniční iniciativy, aby získali voliče. Když zjistili, jak důležitá je, přestože museli přeci vědět, že prodej zbraní nejde přesunout na NSPA NATO. Navíc pod NATO to nemůže přejít ještě z dalšího důvodu: Obchod (i návazné materiály a technologie) se neděje jen mezi zeměmi NATO. Navíc pod NATO by to byla eskalace konfliktu a ještě je všemu by se zrušila prestiž ČR. A jde také o to, že je to i výrobní aktivita je výhodná pro ČR. Populismus a vytáčky v tak zásadních věcech je tak nebezpečný... :(
„ MOŽNÁ NĚKTERÉ ZAKÁZKY PŘEDRAŽENÉ A NETRANSPARENTNÍ“
Pan Macinka z motoristů vyloženě fabuloval. Schválně použil slovo „možná“ (ještě se u toho zdržel a slovo tam vložil), aby v budoucnu neměl odpovědnost za nějaké tvrzení. Jenže opakovaně je doložené, že zakázky jsou naprosto vpořádku a některé věci se i za předchozích ministrů nekupovali ve výběrku (dlouhý proces), protože je to nefunkční nebo proto, že se to v celém světě kupuje napřímo za stejnou cenu, takže výběrko nemá vůbec smysl. Nejsem voják, je to pro mě vzdálená oblast, ale paní ministryně to říká jasně (a potvrzuje to i kamarád vysoko postavený voják). Proč z nás chtělá pan Růžička a pan Macinka hlupáky? A hlavně proč chtějí ohrožovat bezpečnost Čech vůbec připuštěním možnosti rušení muniční iniciativy a zpochybňování vpořádku zakázek? V situaci, kdy Ukrajinští vojáci dostávají i přes soukromé osoby (např. špičkové lékaře) zdravotní materiál, generátory do nemocnic, ale i drony a další vojenskou techniku napřímo a jsou za to vděční? Pokud by Ukrajinci nechtěli bojovat, respektovala bych to. Ale oni stále bojují a chrání i naše bezpečí...i sourkomé osoby a firmy obchodují se zbraněmi, kde obchod je dobré či nutné, aby byl nějak koordinován (muniční iniciativa).
ZNOVU ZAZNĚLO OD SPD a dalších opozičních stran, že BY VYSTOUPILI Z NATO a přítom nezvyšovali náklady na obrau
Dítěti ze třetí třídy základní školy je jasné, že to nemůže fungovat: Nemít oporu NATO a ještě snížit náklady na obranu. Nedokáži uvěřit, že 2-3 opoziční strany (plus tolerance a možnost sestavení vlády ANO s těmito stranami), které mají šanci se dostat do parlamentu, takto uvažují a pouze vládní strany + Piráti bijí na poplach. V situaci provokujícího Ruska a v situaci, kdy se státy derou o to přistoupit do NATO.
Kéž není v Čechách jediný člověk starší 12 let, který by to bral na lehkou váhu a jediný člověk starší 18 let, který by se podle toho nezařídil.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Proč se pracovníci min.obrany bojí ANO? Reakce na duel Petra Fialy a Andreje Babiše
Situaci potvrzuje jak paní ministryně, tak vojáci z armády na vysokých postech. Kromě této situace uvádím na pravou míru (na obě strany) to, co Petr Fiala a Andrej Babiš hovořili v superduelu.
Alena Kulhavá
Rus a Číňan si jen počkají, až se rozvrátíme zevnitř?
Když poslouchám předvolební diskuse, je mi velmi smutno. Pokud byla před minulými volbami diskuse o tom, co mohlo a nemohlo ANO udělat v covidu, jak moc Andrej Babiš ovládá ministry a ničí konkurenci, kterou potom skupuje, letos
Alena Kulhavá
Neuvěřitelné lži v předvolební kampani
U nás zejména v předvolební kampani ničí politici i někteří odborníci ničí prostor nejen voleb. Ty další nejneuvěřitelnější sdílím s alarmujícím vykřičníkem pro vás i vaše blízké.
Alena Kulhavá
Problematiky nemalé části seniorů, AI v rámci voleb
Dlouhodobě se zajímám o politiku, ale pokusila jsem se vyjít tři týdny před volbami z toho, co mi od několika lidí začalo chodit do emailu (jako chodí seniorům) a poprosila o součinnost AI. Výsledek se dočtete:
Alena Kulhavá
Co by pravděpodobně udělal volební program ANO se státním rozpočtem?
Současná vláda se snaží o kompromis mezi snižováním státního dluhu a investicemi. Revizi invalidních důchodů si vytkla jako jednu z priorit do dalšího volebního období. O co jsem přišla jako učitelka? Co nabízí ANO?
