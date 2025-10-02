Jak dlouho se připravovala Jana Černochová na ministerstvo obrany?

V článku se dotkneme toho, co bylo klíčové v diskusi o obraně na ČT 24 30.9. Bezpečnost je naprosto klíčová pro funkci státu. To si jako občané sami o sobě nezajistíme.

Paní ministryně Černochová není „náhodná ministryně Spolu“, naopak se na post ministryně připravovala 4 roky pečlivým studiem dané problematiky. Ano, na tento post by se hodil i tak lépe zkušený voják, ale žádný na post ministra nechce jít. Jana Černochová byla velmi úspěšná zastupitelka Prahy 2 a dodnes na ni lidé vzpomínají. Vojáci i straníci ji vnímají jako nesmírně pracovitou a erudovanou (jen těžce nesli některé spory s generálem Řehkou, který je pro ně „bůh“). Stala se ministryní roku (oceněná). Odkaz

V diskusním pořadu o obraně padlo několik klíčových věcí:

KVAČR 2023 A PROTIVZDUŠNÝ OBRANA PROTI DRONŮM

Pan Růžička z ANO tvrdí, že obranu proti dronům do kvačru vetkli, ale paní ministryně opakovaně vysvětlovala, že ne a bylo to až trapné, že má Pan Růžička z ANO chybné informace, nebo to říká schválně špatně. Pan Metnar pracoval na jiné protivzdušné obraně, není pravda, že to byla protidronová.

Vzhledem k nekonání pana ministra Metnara: Pan ministr Metnar se zavázal v kvačru k určitým investicím, ale neudělal konkrétní nákupy. Vzhledem k válkou na Ukrajině omezenému rozpočtu ČR se paní ministryni těžko otevíral prostor pro novinky na protidronovou obranu (dohnat to), kterou navíc si už EU vzala za svou jako nutnou a bude se řešit.

MUNIČNÍ INICIATIVA ČR

Opět pan Růžička z ANO nepřipravený do debaty nebo úmyslně lhal: NSPA nesmí obchodovat se zbraněmi, může obchodovat jen s věcmi. A Amerika nedisponuje navíc potřebnými náboji pro Ukrajince (jiný typ či velikost). Pan Letocha na plnou pusu zformuloval to, co se v poslední době dělo: ANO chtělo a deklarovalo zrušení muniční iniciativy, aby získali voliče. Když zjistili, jak důležitá je, přestože museli přeci vědět, že prodej zbraní nejde přesunout na NSPA NATO. Navíc pod NATO to nemůže přejít ještě z dalšího důvodu: Obchod (i návazné materiály a technologie) se neděje jen mezi zeměmi NATO. Navíc pod NATO by to byla eskalace konfliktu a ještě je všemu by se zrušila prestiž ČR. A jde také o to, že je to i výrobní aktivita je výhodná pro ČR. Populismus a vytáčky v tak zásadních věcech je tak nebezpečný... :(

„ MOŽNÁ NĚKTERÉ ZAKÁZKY PŘEDRAŽENÉ A NETRANSPARENTNÍ“

Pan Macinka z motoristů vyloženě fabuloval. Schválně použil slovo „možná“ (ještě se u toho zdržel a slovo tam vložil), aby v budoucnu neměl odpovědnost za nějaké tvrzení. Jenže opakovaně je doložené, že zakázky jsou naprosto vpořádku a některé věci se i za předchozích ministrů nekupovali ve výběrku (dlouhý proces), protože je to nefunkční nebo proto, že se to v celém světě kupuje napřímo za stejnou cenu, takže výběrko nemá vůbec smysl. Nejsem voják, je to pro mě vzdálená oblast, ale paní ministryně to říká jasně (a potvrzuje to i kamarád vysoko postavený voják). Proč z nás chtělá pan Růžička a pan Macinka hlupáky? A hlavně proč chtějí ohrožovat bezpečnost Čech vůbec připuštěním možnosti rušení muniční iniciativy a zpochybňování vpořádku zakázek? V situaci, kdy Ukrajinští vojáci dostávají i přes soukromé osoby (např. špičkové lékaře) zdravotní materiál, generátory do nemocnic, ale i drony a další vojenskou techniku napřímo a jsou za to vděční? Pokud by Ukrajinci nechtěli bojovat, respektovala bych to. Ale oni stále bojují a chrání i naše bezpečí...i sourkomé osoby a firmy obchodují se zbraněmi, kde obchod je dobré či nutné, aby byl nějak koordinován (muniční iniciativa).

ZNOVU ZAZNĚLO OD SPD a dalších opozičních stran, že BY VYSTOUPILI Z NATO a přítom nezvyšovali náklady na obrau

Dítěti ze třetí třídy základní školy je jasné, že to nemůže fungovat: Nemít oporu NATO a ještě snížit náklady na obranu. Nedokáži uvěřit, že 2-3 opoziční strany (plus tolerance a možnost sestavení vlády ANO s těmito stranami), které mají šanci se dostat do parlamentu, takto uvažují a pouze vládní strany + Piráti bijí na poplach. V situaci provokujícího Ruska a v situaci, kdy se státy derou o to přistoupit do NATO.

Kéž není v Čechách jediný člověk starší 12 let, který by to bral na lehkou váhu a jediný člověk starší 18 let, který by se podle toho nezařídil.

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | čtvrtek 2.10.2025 1:36 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Alena Kulhavá

Proč se pracovníci min.obrany bojí ANO? Reakce na duel Petra Fialy a Andreje Babiše

Situaci potvrzuje jak paní ministryně, tak vojáci z armády na vysokých postech. Kromě této situace uvádím na pravou míru (na obě strany) to, co Petr Fiala a Andrej Babiš hovořili v superduelu.

1.10.2025 v 22:09 | Karma: 6,33 | Přečteno: 110x | Společnost

Alena Kulhavá

Rus a Číňan si jen počkají, až se rozvrátíme zevnitř?

Když poslouchám předvolební diskuse, je mi velmi smutno. Pokud byla před minulými volbami diskuse o tom, co mohlo a nemohlo ANO udělat v covidu, jak moc Andrej Babiš ovládá ministry a ničí konkurenci, kterou potom skupuje, letos

30.9.2025 v 23:49 | Karma: 11,83 | Přečteno: 290x | Diskuse | Společnost

Alena Kulhavá

Neuvěřitelné lži v předvolební kampani

U nás zejména v předvolební kampani ničí politici i někteří odborníci ničí prostor nejen voleb. Ty další nejneuvěřitelnější sdílím s alarmujícím vykřičníkem pro vás i vaše blízké.

18.9.2025 v 21:57 | Karma: 15,09 | Přečteno: 512x | Diskuse | Společnost

Alena Kulhavá

Problematiky nemalé části seniorů, AI v rámci voleb

Dlouhodobě se zajímám o politiku, ale pokusila jsem se vyjít tři týdny před volbami z toho, co mi od několika lidí začalo chodit do emailu (jako chodí seniorům) a poprosila o součinnost AI. Výsledek se dočtete:

14.9.2025 v 15:16 | Karma: 9,88 | Přečteno: 277x | Diskuse | Společnost

Alena Kulhavá

Co by pravděpodobně udělal volební program ANO se státním rozpočtem?

Současná vláda se snaží o kompromis mezi snižováním státního dluhu a investicemi. Revizi invalidních důchodů si vytkla jako jednu z priorit do dalšího volebního období. O co jsem přišla jako učitelka? Co nabízí ANO?

13.9.2025 v 22:07 | Karma: 15,09 | Přečteno: 277x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Fiala uráží víc než půlku národa, říká Babiš. Vylíčil, co udělá po volbách

2. října 2025

„Může to dopadnout jakkoliv, pokud naši voliči nepřijdou k volbám, tak prohrajeme a další čtyři...

AfD podporují i migranti. Německá pravice nasává sympatie tam, kde to nečekala

2. října 2025

Premium Vypadá to na první pohled překvapivě. Opoziční protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD)...

Po dobré sklizni přišly špatné ceny, situace je pro zemědělce frustrující

2. října 2025

Zatímco ještě na konci sklizně se farmáři mohli usmívat, protože úroda letos nebyla špatná, nyní...

Česko vybralo komunikace pro přesuny vojsk NATO. Obrana zaplatí i 105 km dálnic

2. října 2025

Premium Převážně západo-východní orientace a faktury za výstavbu ve splatnosti. Tak by se ve stručnosti...

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Alena Kulhavá

  • Počet článků 249
  • Celková karma 10,62
  • Průměrná čtenost 1115x
Učím biologii, chemii, zeměpis, výchovu ke zdravÍ, hudební výchovu, letos i kroužek doprovodné kytary. Zároveň jsem (již jen okrajově) poradcem ve zdravém životním stylu a pro léčbu chronických onemocnění. Zpívám, zajdu občas na mši, zatancovat, miluji hudbu, přírodu, příležitostně medituji, maluji, praktikuji jógu a "vím, že nic nevím". Jsem vděčná za život na Zemi. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.