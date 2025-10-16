Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Podtrhávám to, že to ukazuje na moji snahu „nezavrhovat vývoj člověka“. Dát někomu šanci. Ale s nastavenou realistickou hranicí.
Petr Pavel si prošel postupným vývojem a i tak to v prezidentské kampani neměl snadné a i tak nad ním visí pochopitelně otazníky. Resp. mohou se objevit. Na prezidenta, tj. do politiky kandidoval po 35 letech od revoluce. (A schválně nesrovnávám témata).
A někteří lidé velké přehmaty neodpustí nikdy. Nepomůže odpracování. Tam pomůže výměna generací. Ta mladší už neví a nedohledá a ani často nemá chuť dohledávat prachem pokrytý deník života člověka, který se desítky let už chová jinak.
Filip Turek i Petr Macinka si tuto cestu nesmírně komplikují a je otázka, zda si ji už nezničili úplně.
Ve chvíli, kdy se jim zachtělo do politiky, měli mít „všech pět pohromadě“ a tušit, že úplně nahoru to nepůjde.
Pokud by nebyl ve společnosti tak moc akcentovaný problém „nutnost svobody projevu až za hranici nechat mluvit fake news, agresi a totální hnůj“, ozvala by se řada lidí veřejně už před volbami. Představte si tu situaci po roce 1989, kdy ani Miroslav Sládek nebyl tak nechutný (spíše byl demagog).
Takto jsme to řešili v době, kdy se problémy objevovaly na sociálních sítích někdo jen s nimi a někteří i navenek. V době voleb jsem osobně dost spoléhala, že kdo ho v mém okolí volí, ví o jeho minulosti a je prostě „nezbytným hlasem lidu nevyslyšeného problému“ a „nějak se to utřese“. A hlavně voliči Motoristů byli dost agresivní, když jsem vznesla námitku...nemá smysl v takové chvíli více vysvětlovat, respektuji demokracii. Spíše jsem se snažila dát velmi kritické zrcadlo končící vládě (aby v naprosto očekávané opozici...) a rovnovážně popsat jejich úspěchy a neúspěchy.
Situace, kdy by Tomio Okamura měl být ministrem vnitra či obrany, Filip Turek měl být ministrem zahraničí a Petr Macinka ministr životního prostředí sice akcentuje také nevyslyšené hlasy (kromě osobního zájmu pánů a u Tomia Okamury i střetu zájmů), ale už je to takový bizár, že to prostě ruplo...
Už to se nemělo stát, protože už to ukazuje na nesoudnost zmíněných pánů, že se na ministerstvo se svojí nekvalifikací a naprosto nekomplexním volebním programem a plánem (kdy svoje propracovanější plány chtějí ukázat premiérovi a prezidentovi?) a už to jim zase ubírá body do budoucnosti...a to dost klíčově...
Nedokáži posoudit, jak by ho vnímala vzdělaná společnost za 15-25 let, kdyby v ten moment vzali spátečku a počkali si. Ale tím, že do toho jdou hlava nehlava dál, se internet zaplavuje kromě snahy popsat problém do větší hloubky (a to i kořenů problému na všechny strany) velkým spektrem typicky českého humoru, kdy nejen zahraničí může naprosto nechápat, ale i Češi jsou v jakémsi humorném šokovém opojení...a situaci dnes mohou vnímat i děti, kteří budou za 20 let voliči...budou si to pamatovat. Vlastně mě to (jsa paní učitelka, která přeje každému člověku šance a nejlepší růst) mrzí, protože Petr Macinka je mi krajně nesympatický (omlouvám se, jsem otevřená, ...byť vnímám nikoliv nepodstatné zdvihnutí určitých témat), ale u Filipa Turka vidím kromě totální nevyzrálosti, nesoudnosti, zbabělosti a bažení po moci i určité kouzlo, které je mi líto, že neproměnil nejlépe, jak mohl. Kouzlo (a i ochotu k politice), které dostal od Života darem a v nějakém směru i v životě rozvíjel. Je mi to líto kvůli němu, naší zemi (určité jeho dobré nápady mohou být zesměšněny) i jeho podporovatelům. A zároveň netuším, co si v této chvíli říká již tak svojí ženou Markétou Šichtářovu těžce zkoušený ekonom Vladimír Pikora (?).
OTEVÍRÁM K TOMUTO TÉMATU DISKUSI A OPĚT POPROSÍM O MAXIMÁLNÍ VĚCNOST A SOLIDNOST. Je zřejmé, že se nepřidávám k humornému klubu (byť mi někdy nějaký jemný humor v tomto marasmu 1x za den také na chvíli ulevuje), ale vždy přeji každému jen to nejlepší včetně toho, aby se on i my poučili z chyb a dívali se, kudy dál.
S bazální lidskou úctou ke všem bytostem Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
to přináší pro nás občany, voliče do budoucna a jaká mementa to přináší pro politiky? Má smysl, abychom se tím zabývali teď a má smysl, aby se tím politici zabývali teď (článek jim posílám).
Alena Kulhavá
Petr Macinka: Další neuvěřitelná postava...snad ne na mžp...
Lidé se ptají, proč diskutujeme tyto věci až teď, i když jsme je diskutovali na sociálních sítích v průběhu působení Filipa Turka a Petra Macinky: Důvod je zřejmý: Nepočítali jsme, že by se ucházeli o post ministrů. Poučení
Alena Kulhavá
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
Alena Kulhavá
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já".
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
Alena Kulhavá
1. Fenomén „Otakar Foltýn" stojí za bližší prostudování. Proč?
Kontraverzní. Nebere si servítky. Občas netaktní. Ale......s pudem sebezáchovy...vážící si osobností....s noblesou i pro své kritiky a odpůrce (pokud jsou v něčem kvalitní). Jan Špaček v předvolebních rozhovorech měl smůlu.
