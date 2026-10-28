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Jak by mohla vypadat kontrola ČT?

Alena Kulhavá
Spor běží mimo jiné o kontrolu ČT a snížení nákladů. Jak by se mohlo postupovat? Jaká je odpovídající odměna ředitele České televize?

KDO DNES KONTROLUJE ČT?

Kdo kontrolujeCo kontroluje
Rada ČTDohled nad plněním veřejné služby a hospodařením
Dozorčí komise Rady ČTPřístup k účetním dokladům, kontrola hospodaření
Externí auditor EYÚčetní závěrku
Externí specializované audityVybrané smlouvy a procesy

Co zjistil audit smluv v květnu 2026?

Česká televize nechala prověřit vybrané smlouvy externí auditorskou společností. Podle zveřejněných výsledků:

  • Nebyly zjištěny nehospodárně nastavené ceny.
  • Nebyla zjištěna nadbytečná nebo duplicitní plnění.
  • Kontrolní mechanismy byly u zkoumaného vzorku vyhodnoceny jako funkční.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ DALŠÍ KONTROLY?

1) Rozšířit pravomoc NKÚ na komplexní kontrolu hospodaření ČT a ČRo, včetně prověřování účelnosti a hospodárnosti. (Drobná vsuvka do Ústavy + v zákoně č. 166/1993 Sb. by bylo potřeba rozšířit § 3, který stanovuje kontrolní působnost úřadu). Tento návrh je už poslanci různých politických stran podaný.

2) Zpřehlednit zveřejňování smluv a odměn, včetně jasného zdůvodňování případného utajení údajů.

3) Nastavit transparentní pravidla manažerských bonusů s vazbou na konkrétní výsledky.

4) Zajistit nezávislost kontroly, aby kontrolní orgány mohly prověřovat i citlivé smlouvy bez zasahování do redakčního obsahu.

A na to není třeba, aby šly poplatky ze státního rozpočtu, kdy navíc narůstá státní dluh. Ponechat tedy předvídatelné financování poplatky za ČT a ČRo, aby případné změny výše prostředků nemohly být snadno používány jako prostředek politického tlaku.

Právě proto, že nás stýty západní i střední Evropy varují (viz můj předchozí článek), není důvod měnit systém financování ČT a je to z mého úhlu pohledu populistický předvolební slib „protože to voliči chtějí“ nebo vysloveně pokušení mít možnost ovlivňovat ČT a ČRo. To se nemusí dít přímo. Stačí někde nějaké vyjádření a autocenzura u redaktorů se už zapne a ti, co by se cítili manipulováni, odejdou.

Právě proto, že ty zkušenosti jsou z východní i západní Evropy (Francie, Dánsko, Nizozemí, Španělsko) i střední Evropy (Maďarsko a Slovensko – tam to šlo ještě mnohem dále), proti rušení poplatků (tím spíše, když byl zákon náhle navržen ke schválení ve 4:36 i bez vědomí poslanců ANO, je protest divadel vysokých škol apod. i části společnosti zcela pochopitelná. (Švédsko a další země se zcela jinou mnohem vyspělejší občanskou společností a výrazně výrazně nižší korupcí nelze s ČR srovnávat).

Při nižším financování ČT by byly redukovány autorské pořady (kam patří i Večerníček).

Odměny managementu?

Poslanci jsou státní sektor a ví, se, že má nižší odměny, než je v privátu.

V roce 2012 měla moje kamarádka MĚSÍČNÍ odměnu jako majitelká účetní firmy 500 000Kč měsíčně, tj. srovnatelně, jako má dnes pan ředitel Chudárek.

Když se podíváme na výši příjmů, není příjem ředitele ČT vyšší, než jinde:

Je srovnatený s jinými manažerskými pozicemi státu a někde má naopak generální ředitel přůjem dvojnásobný.

Tito pracovníci mají velkou odpovědnost, musí mít i určitou invenci. Platově tudíž pozice musí být placena podobně, jako srovnatelné manažerské pozice. Manažerství, jak si lidé myslí, neznamená „sháním peníze“, ale „řídím firmu, řídím lidi.“

Instituce a funkceMěsíčně včetně bonusů (průměr)RočněKomentář
ČT – generální ředitel346 800 Kč základ, až 635 800 Kč s maximálním bonusemAž 7,63 mil. KčModel při celoročním výkonu funkce a maximálním bonusu, nikoli skutečný příjem 2025
ČRo – generální ředitelcca 297 000 Kčcca 3,57 mil. KčÚdaj z předchozího srovnání; vyžaduje ověření úplné mzdy
ČEZ – generální ředitel4 441 000 Kč53,29 mil. KčObchodní společnost s většinovým podílem státu, působící na konkurenčním trhu
Povodí Odry – ředitel1 279 462 Kčcca 15,35 mil. KčStátní podnik; mimořádně vysoký příjem
Povodí Moravy – ředitel867 478 Kčcca 10,41 mil. KčStátní podnik
ČNB – guvernér782 463 Kčcca 9,39 mil. KčNezávislá instituce s odpovědností za měnovou stabilitu
Lesy ČR – generální ředitel698 004 Kčcca 8,38 mil. KčStátní podnik, správa rozsáhlého majetku
Správa železnic – generální ředitel605 082 Kčcca 6,67 mil. KčInfrastruktura a rozsáhlé investice
Česká pošta – generální ředitel577 212 Kčcca 6,93 mil. KčVelký státní podnik s rozsáhlou sítí zaměstnanců
VZP – generální ředitel576 221 Kčcca 6,91 mil. KčVeřejná zdravotní pojišťovna, správa značného objemu prostředků
Řízení letového provozu – generální ředitel532 418 Kčcca 6,39 mil. Kč

Udělala jsem ještě přehlednou tabulku s vedoucími pozicemi v různých oblastech podle velikosti příjmu

#Společnost / instituce – poziceRočněMěsíčněÚdaj
1ČEZ – generální ředitel53,3 mil.4,44 mil.
2Velká banka (Česká spořitelna, ČSOB) – CEO20–45 mil.1,67–3,75 mil.~
3Škoda Auto – předseda představenstva20–40 mil.1,67–3,33 mil.~
4Komerční banka – CEO15–35 mil.1,25–2,92 mil.~
5T-Mobile / O2 – generální ředitel12–30 mil.1–2,5 mil.~
6MONETA Money Bank – CEO12–25 mil.1–2,08 mil.~
7ČEZ – finanční ředitel, člen představenstva27,5 mil.2,29 mil.
8Velká pojišťovna (Generali Česká) – CEO10–22 mil.0,83–1,83 mil.~
9Lidl ČR / Kaufland ČR – generální ředitel10–20 mil.0,83–1,67 mil.~
10Povodí Odry – ředitel15,35 mil.1,28 mil.
11Povodí Moravy – ředitel10,41 mil.867 tis.
12ČNB – guvernér9,39 mil.782 tis.
13Lesy ČR – generální ředitel8,38 mil.698 tis.
14Česká televize – generální ředitel, maximální model7,61 mil.634 tis.
15Česká pošta – generální ředitel6,93 mil.577 tis.
16VZP – generální ředitel6,91 mil.576 tis.
17Správa železnic – generální ředitel6,67 mil.605 tis. za vykonávané měsíce
18Řízení letového provozu – generální ředitel6,39 mil.532 tis.
19Česká televize – generální ředitel, pouze základní mzda4,15 mil.346 tis.
20Český rozhlas – generální ředitel3,57 mil.297 tis.předběžné
21Europoslanec – základní platcca 3,28 mil.274 tis.přepočet
22Poslanec ČR – základní plat1,38 mil.115 tis.

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | středa 28.10.2026 22:29 | karma článku: 0 | přečteno: 22x
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Alena Kulhavá

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Učím biologii a chemii, jsem koordinátor ekologické výchovy ve škole. Ráda chodím do přírody, praktikuji jógu, zpívám a hraji na kytaru. Vedu hudební uskupení při neziskové organizaci Amelie, kde jsem i občasným dobrovolníkem včetně odborných besed. Organizuji pro širší okolí etapovou pouť Blaník-Říp-Blaník.

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