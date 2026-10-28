Jak by mohla vypadat kontrola ČT?
KDO DNES KONTROLUJE ČT?
|Kdo kontroluje
|Co kontroluje
|Rada ČT
|Dohled nad plněním veřejné služby a hospodařením
|Dozorčí komise Rady ČT
|Přístup k účetním dokladům, kontrola hospodaření
|Externí auditor EY
|Účetní závěrku
|Externí specializované audity
|Vybrané smlouvy a procesy
Co zjistil audit smluv v květnu 2026?
Česká televize nechala prověřit vybrané smlouvy externí auditorskou společností. Podle zveřejněných výsledků:
- Nebyly zjištěny nehospodárně nastavené ceny.
- Nebyla zjištěna nadbytečná nebo duplicitní plnění.
- Kontrolní mechanismy byly u zkoumaného vzorku vyhodnoceny jako funkční.
JAKÉ JSOU MOŽNÉ DALŠÍ KONTROLY?
1) Rozšířit pravomoc NKÚ na komplexní kontrolu hospodaření ČT a ČRo, včetně prověřování účelnosti a hospodárnosti. (Drobná vsuvka do Ústavy + v zákoně č. 166/1993 Sb. by bylo potřeba rozšířit § 3, který stanovuje kontrolní působnost úřadu). Tento návrh je už poslanci různých politických stran podaný.
2) Zpřehlednit zveřejňování smluv a odměn, včetně jasného zdůvodňování případného utajení údajů.
3) Nastavit transparentní pravidla manažerských bonusů s vazbou na konkrétní výsledky.
4) Zajistit nezávislost kontroly, aby kontrolní orgány mohly prověřovat i citlivé smlouvy bez zasahování do redakčního obsahu.
A na to není třeba, aby šly poplatky ze státního rozpočtu, kdy navíc narůstá státní dluh. Ponechat tedy předvídatelné financování poplatky za ČT a ČRo, aby případné změny výše prostředků nemohly být snadno používány jako prostředek politického tlaku.
Právě proto, že nás stýty západní i střední Evropy varují (viz můj předchozí článek), není důvod měnit systém financování ČT a je to z mého úhlu pohledu populistický předvolební slib „protože to voliči chtějí“ nebo vysloveně pokušení mít možnost ovlivňovat ČT a ČRo. To se nemusí dít přímo. Stačí někde nějaké vyjádření a autocenzura u redaktorů se už zapne a ti, co by se cítili manipulováni, odejdou.
Právě proto, že ty zkušenosti jsou z východní i západní Evropy (Francie, Dánsko, Nizozemí, Španělsko) i střední Evropy (Maďarsko a Slovensko – tam to šlo ještě mnohem dále), proti rušení poplatků (tím spíše, když byl zákon náhle navržen ke schválení ve 4:36 i bez vědomí poslanců ANO, je protest divadel vysokých škol apod. i části společnosti zcela pochopitelná. (Švédsko a další země se zcela jinou mnohem vyspělejší občanskou společností a výrazně výrazně nižší korupcí nelze s ČR srovnávat).
Při nižším financování ČT by byly redukovány autorské pořady (kam patří i Večerníček).
Odměny managementu?
Poslanci jsou státní sektor a ví, se, že má nižší odměny, než je v privátu.
V roce 2012 měla moje kamarádka MĚSÍČNÍ odměnu jako majitelká účetní firmy 500 000Kč měsíčně, tj. srovnatelně, jako má dnes pan ředitel Chudárek.
Když se podíváme na výši příjmů, není příjem ředitele ČT vyšší, než jinde:
Je srovnatený s jinými manažerskými pozicemi státu a někde má naopak generální ředitel přůjem dvojnásobný.
Tito pracovníci mají velkou odpovědnost, musí mít i určitou invenci. Platově tudíž pozice musí být placena podobně, jako srovnatelné manažerské pozice. Manažerství, jak si lidé myslí, neznamená „sháním peníze“, ale „řídím firmu, řídím lidi.“
|Instituce a funkce
|Měsíčně včetně bonusů (průměr)
|Ročně
|Komentář
|ČT – generální ředitel
|346 800 Kč základ, až 635 800 Kč s maximálním bonusem
|Až 7,63 mil. Kč
|Model při celoročním výkonu funkce a maximálním bonusu, nikoli skutečný příjem 2025
|ČRo – generální ředitel
|cca 297 000 Kč
|cca 3,57 mil. Kč
|Údaj z předchozího srovnání; vyžaduje ověření úplné mzdy
|ČEZ – generální ředitel
|4 441 000 Kč
|53,29 mil. Kč
|Obchodní společnost s většinovým podílem státu, působící na konkurenčním trhu
|Povodí Odry – ředitel
|1 279 462 Kč
|cca 15,35 mil. Kč
|Státní podnik; mimořádně vysoký příjem
|Povodí Moravy – ředitel
|867 478 Kč
|cca 10,41 mil. Kč
|Státní podnik
|ČNB – guvernér
|782 463 Kč
|cca 9,39 mil. Kč
|Nezávislá instituce s odpovědností za měnovou stabilitu
|Lesy ČR – generální ředitel
|698 004 Kč
|cca 8,38 mil. Kč
|Státní podnik, správa rozsáhlého majetku
|Správa železnic – generální ředitel
|605 082 Kč
|cca 6,67 mil. Kč
|Infrastruktura a rozsáhlé investice
|Česká pošta – generální ředitel
|577 212 Kč
|cca 6,93 mil. Kč
|Velký státní podnik s rozsáhlou sítí zaměstnanců
|VZP – generální ředitel
|576 221 Kč
|cca 6,91 mil. Kč
|Veřejná zdravotní pojišťovna, správa značného objemu prostředků
|Řízení letového provozu – generální ředitel
|532 418 Kč
|cca 6,39 mil. Kč
Udělala jsem ještě přehlednou tabulku s vedoucími pozicemi v různých oblastech podle velikosti příjmu
|#
|Společnost / instituce – pozice
|Ročně
|Měsíčně
|Údaj
|1
|ČEZ – generální ředitel
|53,3 mil.
|4,44 mil.
|✓
|2
|Velká banka (Česká spořitelna, ČSOB) – CEO
|20–45 mil.
|1,67–3,75 mil.
|~
|3
|Škoda Auto – předseda představenstva
|20–40 mil.
|1,67–3,33 mil.
|~
|4
|Komerční banka – CEO
|15–35 mil.
|1,25–2,92 mil.
|~
|5
|T-Mobile / O2 – generální ředitel
|12–30 mil.
|1–2,5 mil.
|~
|6
|MONETA Money Bank – CEO
|12–25 mil.
|1–2,08 mil.
|~
|7
|ČEZ – finanční ředitel, člen představenstva
|27,5 mil.
|2,29 mil.
|✓
|8
|Velká pojišťovna (Generali Česká) – CEO
|10–22 mil.
|0,83–1,83 mil.
|~
|9
|Lidl ČR / Kaufland ČR – generální ředitel
|10–20 mil.
|0,83–1,67 mil.
|~
|10
|Povodí Odry – ředitel
|15,35 mil.
|1,28 mil.
|✓
|11
|Povodí Moravy – ředitel
|10,41 mil.
|867 tis.
|✓
|12
|ČNB – guvernér
|9,39 mil.
|782 tis.
|✓
|13
|Lesy ČR – generální ředitel
|8,38 mil.
|698 tis.
|✓
|14
|Česká televize – generální ředitel, maximální model
|7,61 mil.
|634 tis.
|◇
|15
|Česká pošta – generální ředitel
|6,93 mil.
|577 tis.
|✓
|16
|VZP – generální ředitel
|6,91 mil.
|576 tis.
|✓
|17
|Správa železnic – generální ředitel
|6,67 mil.
|605 tis. za vykonávané měsíce
|✓
|18
|Řízení letového provozu – generální ředitel
|6,39 mil.
|532 tis.
|✓
|19
|Česká televize – generální ředitel, pouze základní mzda
|4,15 mil.
|346 tis.
|◇
|20
|Český rozhlas – generální ředitel
|3,57 mil.
|297 tis.
|předběžné
|21
|Europoslanec – základní plat
|cca 3,28 mil.
|274 tis.
|přepočet
|22
|Poslanec ČR – základní plat
|1,38 mil.
|115 tis.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Je to skutečně jedno, jak bude ČT financovaná? A co tedy dál?
Řada lidí nejen ze starší generace nevidí rozdíl a uvítá, že nebudou muset hlídat platbu. Co je ale skutečným motivem překotného jednání porušující pravidla poslanecké sněmovny a proč jsou lidé, ČT i divadla „na nohou“ jak v roce
Alena Kulhavá
Škaredá středa: Kam až chceme zajít?
V dobách intenzivních lidé vykrystalizují o to více do svého skutečného tvaru. Řada vzdělaných lidí byla zabita, emigrovala 1946, 1968 apod. Uměle se vytváří (kromě toho, kde je realita) dva tábory a kam tím chceme mířit?
Alena Kulhavá
Je větší problém v rámci Grónska Trump nebo rizika od Ruska? Nebo naiv. a romant. Evropy?
Situace není černobílá a pokusím se ji nejen rozebrat, ale i nastínit možné řešení. Tam, kde mám otazníky, se je nebojím napsat, nehraji si na vševědoucího, když si nad tím lámou povolanější hlavy. Otevírám k tomu diskusi.
Alena Kulhavá
Co skutečně aktivně si vzít z Novoročních projevů politiků?
Kromě prvoplánových inspirací lze i číst mezi řádky a lze ze všech projevů (i kontra) aktivně jednat ve svém životě, v diskusi s blízkými i v občanském životě.
Alena Kulhavá
Také nechci válku
Chci být spravedlivá. Nechci válku. Chci mír. Vím, jak je válka strašná. Vím, že násilí vede k násilí. Nechci bojovat.
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