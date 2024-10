Jak aktivně oslavit vznik Československa?

Jsme v různých životních fázích, ale tři věci potřebuje naše republika v těchto dnech v souvislosti s oslavou vzniku Československa určitě a můžete je snadno udělat s menší námahou. Ta čtvrtá je už náročnější.

Budete se divit, ale řada dětí ve školách, když jsme se jich ptali, nevěděli, proč máme týden prázdnin, jaký svátek tedy jdeme oslavovat. Většina zmínila „Halloween“, jen málo z nich zmínili „Dušičky.“ Téměř nikdo z nich ani po opakovaných dotazech nezmínil „Vznik Československa.“ Je přirozené, že to považují za samozřejmost „jsme stát“ a i když deváťáci z dějepisu si to datum už někteří pamatují (malí to žijí v tu chvíli, kdy jim to paní učitelka řekne a pak to zase vypustí). Neukazuje to na to, že by společenskými tématy (i těmi základními rodiny moc žily. Ve škole jsme to neprobírali v naší generaci více, než se probírá teď (naopak) a byla to už také dávná historie, ale „žili jsme tady a teď v širším kontextu místa a hovořili jsme v rodinách...“. První inspirací tedy je RODIČE, POVÍDEJTE SI S DĚTMI O DNEŠNÍM SVÁTKU (můžete i někam zajít, něco ukázat), VYPRÁVĚJTE HISTORII JAK STÁTNÍ, TAK VLASTNÍ RODINY AŽ DO DOBY VZNIKU REPUBLIKY, můžete i zkusit něco dohledat...

Povídat si i o tom, jak je důležité, aby se držela historická paměť...společnosti, rodiny...užívat si ji....to není nějaký umělý patriotismus (tak to nemá vypadat), to mábýt živé sdílení, malta, co spojuje jednotlivé cihly (lidi) do většího celku sounáležitosti (a spolupráce) než je atomární rodina, třída či společenství hrající jednu internetovou hru či sportovní klub apod.

Máme tendenci nadávat na politiky, ale to jsme my, kteří jsme si zvolili současnou vládu (a s vědomím, že tam jdou ti lidé, kteří ve své odbornosti jsou ochotni vložit služby do vlády a parlamentu) a vkládali jsme do ní velké naděje (stejně tak voliči Ano do té předchozí). Neudělala přesně to, co jsme čekali? Jde to vůbec v kontextu celkového vývoje světa a ekonomiky (tím spíše, že jsme extrémně otevřená ekonomika, takže situace v Německu atd. se nás velmi dotýká)? Nestihla otevřít ještě některé oblasti, které vás pálí? MÁ SMYSL JE KONTAKTOVAT PŘES FB (zprávy, komentáře), EMAIL A FORMULÁŘE NA STRÁNKÁCH POLITICKÝCH STRAN SE ZCELA KONKRÉTNÍMI NÁVRHY ČI TÉMATY, KTERÁ BY BYLO TŘEBA a) ještě REALISTICKY otevřít a připravit v co nejlepší formě na dotažení další vládě b) ještě stihnout dokončit (pokud jde o menší téma). Je teď doba, kdy sami bilancují, co se jim povedlo a co ne a co je třeba v posledním volebním roce dotáznout (nebude to jen otázka kampaně, teď se právě finišuje práce).

Čtvrté téma je to náročnější: To, co naše republika potřebuje je, aby DO POLITIKY ŠLI DALŠÍ ODBORNÍCI OBOROVÍ I POLITIČTÍ (někdy je třeba velmi prognostické oči a v tak měnlivém světě, kdy jednotlivé státy na sebe navazují je to ještě náročnější) A NENÍ JICH DOSTATEK: NESTÍHAJÍ A NĚKTEŘÍ Z NÁS TO POTOM INTERPETUJÍ JAKO ŽE JSOU NESCHOPNÍ. Ani odborníci z Nervu se na řadě témat neshodnou, nejsou „jasná řešení“, ale co je zřejmé, že kvalitní nepopulistické demokratické politické strany (ať už jsou vám blízké kterékoliv) pořebují do svých řad (ať už přímo do strany nebo do spolupráce) NĚKTERÉ Z VÁS a i k tomu vyzývají! Jsme jeden celek, Česká republika, nejsme to „my a oni“.

Alena Kulhavá

Dílčím způsobem k tomu píši zde:

Odkaz