Hnutí nebo jen politické strany? Střípky z 17.11. 2025 2 a otevřená diskuse
uvažující lidé se neshodli ani tehdy (těsně po revoluci) na tom, nakolik mají do politiky vstupovat politické strany a nakolik občanská společnost. Jak to má vypadat. A neshodnou se ani diskutující pod tímto příspěvkem, který otevřu. ZADRŽTE ALE MILÍ BLOGEŘI, KTEŘÍ BYSTE CHTĚLI PŘESKOČIT ČLÁNEK A UŽ HONEM ZAČÍT DISKUTOVAT A PŘEČETLI SI LASKAVĚ I MŮJ ČLÁNEK:
Je zcela pochopitelné, že Petr Pithart, který po revoluci viděl nešťastnou situaci vyloupnuvší se jedné politické strany rychleji (ODS) v situaci, kdy sice byl přítelem Václava Havla v určité rovině (hned ho delegoval předsedou vlády), ale evidentně na něj neměl takový vliv, vnímal Petr Pithart důležitost politických stran.
Petr Pithart vnímá důležitost demokratických politických stran i dnes, právě pro demokratické způsoby v nich (dané i zákonem) a ne, že šéf potajmu nenápadně odstaví všechny názorové oponenty ve straně (děje se tak neustále v ANO).
Výhoda politického hnutí oproti politické straně? Kratší cesta k ministerskému postu: Kratší cesta pro odborníky. Plaga, Vojtěch a i další nebudou špatní ministři. Odborně. Ale to, čím jsou vázáni, je základní politika dané strany, která někde může být volnější (a potom má odborník větší pole), někde užší (zvedal se mi žaludek z Plagy, který není úplně marný, byť nejen za kovidu s fatálními chybami: Zvedal se mi žaludek, když hájil výdaje vlády Andreje Babiše, které budou znamenat totální katastrofu pro další generace a to tak, že používal lživá čísla). Rozpočet dělá šéf a základní politiku určuje také.
Politické strany někdy některé osobnosti utlačí (než se dostanou výše, změní se někomu rodinný situace, prošvihne možnost vejít do vrcholné politiky...) a celkově se to tam nehemží prvoligovými alfa politiky+ odborníky.
Jaký k tomu mám postoj osobně?
Je mi sympatické dosazovat na posty odborníky z praxe, ale kdyby se tak dělo v situaci politických hnutí okolo středu (střed ale v konsolidaci státního rozpočtu), které zápasí mezi sebou v nuancích, ale stát jinak má jasné vize. V situaci populismu a rozhazovačné vlády, která nás čtyřicátníky posílá v budoucnosti do pekla téměř nedůchodu, peklíčka už teď očekávané inflace (a tudíž i dalšího znehodnocení toho, co jsme si pracně z platů, kde téměř nic nezbývalo, dnes někomu alespoň něo málo zbývá naspořili), nalitím dalších peněz na mzdy atd., vnímám politické hnutí (ANO), kde není vnitrostranická diskuse o tak zásadních otázkách, jako velké riziko. A k tomu, když přidáme zájmy Andreje Babiše, obchodního člena Stb, kterému komunistický tatínek přes obchody v Maroku (za komunismu) a posléze Andrej Babiš sám svým i gaunerským chováním v businessu (o krok napřed...a spojen s politiky a podsvětím Krejčíře, Mrázka, Pitra a dalších) , tak mě mrazí. Andrej Babiš bude mít na důchod a dnešní čtyřicátníci, nebudeme mít na zdravotnictví... ať si poradí. Potřebuje, aby ho volili důchodci atd. dnešní.
V této konstelaci je hnutí – ANO – a případně další problematická (ale mediálně zdatný) pro můj život faktické riziko.
Pro oživení paměti přikládám bolavé video, ale takových odborných běželo více (nejen od Víta Klusáka atd.) už před lety. Toto je ale extraobsažné a extra dobře srovnané: HISTORIE ANDREJE BABIŠE:
OTEVÍRÁM K TOMU DISKUSI a opět poprosím o věcnost. Děkuji, že (minimálně do určitého času) v poslední diskusi byly příspěvky povětšinou věcné. Ti, kdo máte více příspěvků obsažných zajímavých, nebojte se psát do více příspěvků.
Zajímají mě
VAŠE POHLEDY
a
VAŠE NÁPADY, CO S TÍM
S úctou ke všem poctivě a laskavě přemýšlejícím lidem ve snaze o to nejlepší pro naši republiku
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Střípky ze 17.11.2025 1 a otevřená diskuse
Milí blogeři, bylo toho řečeno spousta, v mnoha věcech se dá polemizovat. A někde se dá i inspirovat. Jdete do toho slušně a věcně?
Alena Kulhavá
Kde ve vašem osobním životě vám dělají problémy Ukrajinci?
Deklaruji, že jsem pro pomoc Ruskem napadené Ukrajině. A jsem pro pomoc Ukrajině ne proto, abychom na tom vydělali. A vidím, kde všude nám Ukrajinci pomáhají. Rázně odmítám nevraživost vůči Ukrajincům globálně. Ale jsem pro to
Alena Kulhavá
Proč často neotevírám diskusi? Výzva pro komentující blogery
Diskusi vnímám jako důležitou a původně jsem ji měla otevřenou a několikrát se o to pokusila znovu. V článku popisuji, proč jsem ji zavřela a píši i výzvu pro diskutující, abych mohla zase diskusi otevřít. Aby vůbec měla diskuse
Alena Kulhavá
Kdo je Jindřich Rajchl za Pro, resp. SPD?
Vedle Filipa Turka, Tomia Okamury atd. další poslanec současné poslanecké sněmovny, o kterém je dobré něco vědět. Byla jsem šokovaná už v předvolební kampani, ale teď ještě více.
Alena Kulhavá
Jaký mám postoj k sundávání a nandávání Ukrajinských vlajek?
Téma obsahuje několik rovin a inspiruji vás k tomu, aby ať k tomu máte postoj jakýkoliv, jste se pokusili v klidu vnímat jednotlivé roviny.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru
Premium Gastronomie nejrychleji odráží stav celé společnosti a každé zdražení práce, energií i surovin se...
Miliony ve zlatě a v autech, ale i dluhy. Noví poslanci zveřejnili svůj majetek
Premium Poslancům zvoleným v říjnových volbách do Sněmovny vypršela lhůta, ve které museli ze zákona...
Bezpečnost, nebo „genderový apartheid“? Nápad na vagony jen pro ženy rozdělil Francii
Premium Ženy se ve francouzské veřejné dopravě už dlouho necítí bezpečně. Případ 26leté Brazilky, která...
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se...
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...
- Počet článků 268
- Celková karma 16,05
- Průměrná čtenost 1107x