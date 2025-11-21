Hnutí nebo jen politické strany? Střípky z 17.11. 2025 2 a otevřená diskuse

Česká republika má na to dvojí zákony, které vedou k tomu, že mohou politická hnutí založená přes noc třemi lidmi vstoupit do parlamentu. Hnutí bez jakýchkoliv pravidel. Příznivci Václava Havla a Václava Klause, ale i samostatně

uvažující lidé se neshodli ani tehdy (těsně po revoluci) na tom, nakolik mají do politiky vstupovat politické strany a nakolik občanská společnost. Jak to má vypadat. A neshodnou se ani diskutující pod tímto příspěvkem, který otevřu. ZADRŽTE ALE MILÍ BLOGEŘI, KTEŘÍ BYSTE CHTĚLI PŘESKOČIT ČLÁNEK A UŽ HONEM ZAČÍT DISKUTOVAT A PŘEČETLI SI LASKAVĚ I MŮJ ČLÁNEK:

Je zcela pochopitelné, že Petr Pithart, který po revoluci viděl nešťastnou situaci vyloupnuvší se jedné politické strany rychleji (ODS) v situaci, kdy sice byl přítelem Václava Havla v určité rovině (hned ho delegoval předsedou vlády), ale evidentně na něj neměl takový vliv, vnímal Petr Pithart důležitost politických stran.

Petr Pithart vnímá důležitost demokratických politických stran i dnes, právě pro demokratické způsoby v nich (dané i zákonem) a ne, že šéf potajmu nenápadně odstaví všechny názorové oponenty ve straně (děje se tak neustále v ANO).

Výhoda politického hnutí oproti politické straně? Kratší cesta k ministerskému postu: Kratší cesta pro odborníky. Plaga, Vojtěch a i další nebudou špatní ministři. Odborně. Ale to, čím jsou vázáni, je základní politika dané strany, která někde může být volnější (a potom má odborník větší pole), někde užší (zvedal se mi žaludek z Plagy, který není úplně marný, byť nejen za kovidu s fatálními chybami: Zvedal se mi žaludek, když hájil výdaje vlády Andreje Babiše, které budou znamenat totální katastrofu pro další generace a to tak, že používal lživá čísla). Rozpočet dělá šéf a základní politiku určuje také.

Politické strany někdy některé osobnosti utlačí (než se dostanou výše, změní se někomu rodinný situace, prošvihne možnost vejít do vrcholné politiky...) a celkově se to tam nehemží prvoligovými alfa politiky+ odborníky.

Jaký k tomu mám postoj osobně?

Je mi sympatické dosazovat na posty odborníky z praxe, ale kdyby se tak dělo v situaci politických hnutí okolo středu (střed ale v konsolidaci státního rozpočtu), které zápasí mezi sebou v nuancích, ale stát jinak má jasné vize. V situaci populismu a rozhazovačné vlády, která nás čtyřicátníky posílá v budoucnosti do pekla téměř nedůchodu, peklíčka už teď očekávané inflace (a tudíž i dalšího znehodnocení toho, co jsme si pracně z platů, kde téměř nic nezbývalo, dnes někomu alespoň něo málo zbývá naspořili), nalitím dalších peněz na mzdy atd., vnímám politické hnutí (ANO), kde není vnitrostranická diskuse o tak zásadních otázkách, jako velké riziko. A k tomu, když přidáme zájmy Andreje Babiše, obchodního člena Stb, kterému komunistický tatínek přes obchody v Maroku (za komunismu) a posléze Andrej Babiš sám svým i gaunerským chováním v businessu (o krok napřed...a spojen s politiky a podsvětím Krejčíře, Mrázka, Pitra a dalších) , tak mě mrazí. Andrej Babiš bude mít na důchod a dnešní čtyřicátníci, nebudeme mít na zdravotnictví... ať si poradí. Potřebuje, aby ho volili důchodci atd. dnešní.

V této konstelaci je hnutí – ANO – a případně další problematická (ale mediálně zdatný) pro můj život faktické riziko.

Pro oživení paměti přikládám bolavé video, ale takových odborných běželo více (nejen od Víta Klusáka atd.) už před lety. Toto je ale extraobsažné a extra dobře srovnané: HISTORIE ANDREJE BABIŠE:

OTEVÍRÁM K TOMU DISKUSI a opět poprosím o věcnost. Děkuji, že (minimálně do určitého času) v poslední diskusi byly příspěvky povětšinou věcné. Ti, kdo máte více příspěvků obsažných zajímavých, nebojte se psát do více příspěvků.

Zajímají mě

VAŠE POHLEDY

a

VAŠE NÁPADY, CO S TÍM

S úctou ke všem poctivě a laskavě přemýšlejícím lidem ve snaze o to nejlepší pro naši republiku

Alena Kulhavá

Autor: Alena Kulhavá | pátek 21.11.2025 23:25

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Alena Kulhavá

  • Počet článků 268
  • Celková karma 16,05
  • Průměrná čtenost 1107x
Učím biologii a chemii, jsem koordinátor ekologické výchovy ve škole. Ráda chodím do přírody, praktikuji jógu, zpívám a hraji na kytaru. Vedu hudební uskupení při neziskové organizaci Amelie, kde jsem i občasným dobrovolníkem včetně odborných besed. Organizuji pro širší okolí etapovou pouť Blaník-Říp-Blaník.

