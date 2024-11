Greendeal nebo cirkulární ekonomika a ekonomické příležitosti Čechů?

To, že změna klimatu je realitou víme většina z nás od roku 2019. Tam začal i intenzivnější greedeal (pochopitelně). To, že nás z ohrožení (kromě počtu obyvatel) mohou vytáhnout jen real. technologie, víme také. Co tedy s tím?

Téma spalovacích motorů a elektromobilů je jen jedno z témat a zde se odborníci velmi liší:

- Ti, co pracují ve stávajících provozech a prodeji, vnímají příliš velký tlak na konec spalovacích motorů a vnímají reálnou šílenost- nedomyšlenost toho, že neprodané drahé elektromobily stojí na draze pronajímaných parkovištích. Automobilkám tak utíkají peníze, které by mohly věnovat do vývoje nových technologií v rámci elektromobilů. Nejsem takový odborník, abych to mohla tvrdit s jistotou, ale myslím si, že sankce v současné době Evropská unie přepálila, ten tlak měl být směřovaný do budoucna, aby měly automobilky čas na vývoj levných a daleko dojezdných elektromobilů.

- Číňani si nechali předvést výrobu drahých elektromobilů (resp. my evropané jsme jim je neprozíravě prodávali), zkopírovali, co se dalo a vyvinuli levnější varianty, pojistili si naleziště potřebných kovů do baterií. Šlo to jinak? Nevím...

- Máme tedy nějakou šanci? Ano, máme: Pokud se spojí ostatní státy světa (nemusí všechny), tak mohou vytvořit protiváhu těžbou těchto kovů v Austrálii (a spoluprací). Je třeba ale rychle začít, aby i tam to Čína neobšancovala.

- Elektromobily se začínají ve větší míře používat díky lepším bateriím (zatím stále omezené), čistotě, ale právě i čím dál nižší ceně. Pokud se dále vylepší, budou se prodávat sami a ví to všichni odborníci na obchod, technologie a auta, je to celkem nabíledni. Konec spalovacích motorů v roce 2035 při současném tempu vývoje elektromobilů nemusí být vůbec problém.

- Je třeba pokračovat v Evropě ve vývoji levných elektromobilů místo toho, že nemálo vysokých manažerů (akcionářů) atd. v automobilkách končí svoji práci a chce rychlé peníze a dokonce části automobilek prodává Číňanům nebo o tom uvažuje (téma Německa).

- To, co je s elektromobily, ale i solárními panely a velkou klimatickou zátěží stavebnictví (až 40%) spojeno, je téma „cirkulární ekonomiky“: Tj to, aby se odpadní materiál recykloval a znovu využíval (pro stejný výrobek či dále). V této oblasti díky Soně Klepek Jonášové, že u nás založila Institut cirkulární ekonomiky, kde vyvíjejí nové způsoby a propojky mezi firmami a také spolupracují s vládou.

- Co pro dobrý vývoj můžeme udělat my?

1) Kupovat české výrobky (potraviny, kosmetiku, ale vlastně cokoliv), aby finance zůstávaly v České republice.

2) Třídit odpad a vyjít vstříct recyklaci (zálohy pet lahví i plechovek).

3) Co nejvíce věcí kupovat bez obalu (dobrá rovnováha života, ne jít nutně na maximum, postupně i přibývá bezobalových obchodů).

4) MHD, pěšky, zdraví, omezit létání, to víme...

5) To všechno výše je hezké a je občanská činnost. Ale potřebujeme ještě chytré hlavičky, které nám nové technologie (i pro růst HDP) vymyslí: Zde je třeba, aby děti u sebe zlepšily koncentraci a učení se matematice (učitelé jsou lepší, než za nás, ale koncentrace žáků slabá): a) méně koncentraci ničících aktivit (Tik tok apod.) a více koncentraci podporujících činností (sport, hry s kamarády, hudební nástroj, skaut, s rodiči apod.) b) mít matematiku, fyziku a chemii a vlastní technickou invenci – zejména kluci - jako větší prioritu – to se nedá nanutit, to je prostě otázka, zda to česká (potažmo evropská) kultura zvládne, nebo nás prostě ti Číňané či klima převálcují.

Držím nám palce.

Alena Kulhavá