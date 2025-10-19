Filip Turek: Výzva pro rodiče a děti
Ať už to dopadne jakkoliv, tj. zda bude Filip Turek jmenován do funkce ministra zahraničí nebo ne, ostuda, která za ním vane nechá určitou pachuť i kdyby byl velmi dobrý ministr. Pachuť nejen jeho způsobu komunikace na sociálních sítích, ale hlavně jeho výmluvy, bílých lží a vůbec to celé...
Jak se tomu má člověk, který by chtěl kandidovat na ministerské posty, vyhnout?
Ano, článek bude banální. Trapně banální. Ale někdy i jednoduchý příběh může někomu pomoci, protože je prostě reálným příběhem: Není podstatné, co si řeknou nevyzrálé děti. To se neřeší. Ale od určitého věku (15-18 let, kdy člověk má už za sebou nerozumnou velikášskou a nezralou pubertu i třeba bezhraniční) adolescence či mladé dospělosti se usazuje charakter a i když se někdo ještě mění potom, už prostě není braný jako puberťák.
A prostě záleží, jak se prezentuje: Ve společnosti v ústním hovoru (i když se dá ledacos zapomenout, pokud to nejsou úplné extrémy a okolí je soudné, že je mladý člověk stále ještě tvárný a okolí není práskačem). Ale hlavně je důležité, cokoliv daný člověk mediálně (tj. i na sociální sítě atd.) zveřejní.
Vidíme na příkladu Filipa Turka, jak nepočítal s tím, že by se stal ministrem a když v sobě objevil vůli k moci (má i své pozitivní významy), měl najednou problém.
Ano, článek je banální.
Tento článěk píše prostě o tom, že stojí za to udržet určitou míru kázně i když by člověk někdy mezi nejbližšími užil někdy černý humor. Ale i tam to má své mantinely a i mezi blízkými lidmi věci za hranou mohou vyvolat otazníky o charakterové povaze příbuzného, přítele apod. Natož možné otazníky při vstupu člověka do veřejného prostoru: Vědomý člověk ví, že na sociální sítě či do větší společnosti věci za hranou nepatří (tím myšleno černý humor za hranou, ne nutně každý černý humor). A to nejen proto, že ho to v budoucnu může poškodit, ale i proto, že takový člověk ví, že to ovlivňuje ostatní a může to postupně vést ke koncentraci „černého“ jak u člověka samotného, tak v dalších lidech. Vědomý člověk prostě jedná vědomě.
To hovoříme o černém humoru.
Pokud má člověk v sobě špinavější charakterové vlastnosti a okolo sebe charakterově špinavější prostředí (které si vybral), dostává se do hlubších problémů.
Přičemž „vědomý člověk“ neznamená „kontrolující se sociopat.“ Jde naopak o hluboké pochopení „toho co je dobré a proč.“
Znamená to, že se člověk nesmí kamarádit s problematickými lidmi, pokud se bude chtít ucházet o vysoké politické posty?
Jedna věc je „být otevřený ke všemu dobrému jakéholiliv člověka a neodmítat kontat, když to vede k dobrému“, tam člověk může pohovořit i s masovým vrahem a cítit „to společné lidské“ (viz i Ježíš, který měl kontakt se všemi lidmi, nikoho nevyčleňoval). Něco jiného je kamarádit se s charakterově pochybnými a stále problematicky fungujícími lidmi ve smyslu „to je moje parta“.
Petra Gazdíka to stálo post ministra (a to šlo o jedno setkání).
Motoristy „stvořil“ Richard Chlad, který se přátelí (přátelil) s Radovanem Krejčířem a Františkem Mrázkem. Samotná postava Richarda Chlada je neuvěřitelná (viz video z mého dřívějšího článku), bezcharakterní. Zbraně od Ivana Jonáka je další kapitola Filipa Turka.
Tento článek se nezabývá detailním pitváním toho, odkud kam je dobrá a kde ještě ucházející a kde už na hraně „špinavá politika či podivné kontakty“. Nechce posuzovat, nakolik je Filip Turek pro koho za hranou (odpovědnost bude mít Andrej Babiš a petice občanů jsou jen informace Andrejovi Babišovi a Petru Pavlovi o závažném problému). Tento článek chce
MOTIVOVAT SOUČASNÉ RODIČE I MLADÉ K TOMU, ABY ROZLIŠOVALI, ROZHODOVALI SE V ŽIVOTĚ, S KÝM A JAK VEJDOU V KONTAKT A (nejen kvůli tomu) NEZAVÍRALI SI MOŽNOST VYSOKÝCH POLITICKÝCH POZIC S ČISTÝM ŠTÍTEM, PROTOŽE TATO ZEMĚ KVALITNÍ POLITIKY OPRAVDU POTŘEBUJE.
Alena Kulhavá
Jak dlouho by si to měli Filip Turek a Petr Macinka odpracovat a je ještě cesta zpět?
Psala jsem Filipu Turkovi i Petru Macinkovi na FB, když se objevila snaha ho srovnávat s Petrem Pavlem. Je ještě šance jít jeho cestou? Jak moc daleko Filip Turek zašel? Otevírám k tomu diskusi.
Jak vyrostl Filip Turek, Petr Macinka a jaké výzvy a mementa
to přináší pro nás občany, voliče do budoucna a jaká mementa to přináší pro politiky? Má smysl, abychom se tím zabývali teď a má smysl, aby se tím politici zabývali teď (článek jim posílám).
Petr Macinka: Další neuvěřitelná postava...snad ne na mžp...
Lidé se ptají, proč diskutujeme tyto věci až teď, i když jsme je diskutovali na sociálních sítích v průběhu působení Filipa Turka a Petra Macinky: Důvod je zřejmý: Nepočítali jsme, že by se ucházeli o post ministrů. Poučení
Šílený videorozhovor s Filipem Turkem
Vůbec si nedokáži představit, co bych měla žákům říci...ty posty jsme v té době četli, lidé je komentovali, on o nich věděl, další videa podobné úrovně jsou (nebo byla) dohledatelná.
Nejen Filip Turek: Nebezpečí výpovědi „toto jsem nepsal já“.
Jak moc tato situace může ovlivnit postoje české veřejnosti v postování na FB, k realitě? I smazaný nevhodný humor si lidé pamatují (či mají uložený). Na druhou stranu nelze očerňovat kandidáta na ministra jen proto, že se někomu
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
