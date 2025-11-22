Filip Turek a demokraté na Národní třídě: Co se dělo? Střípky ze 17.11.2025 3
Mezi lidmi se šuškalo, že někteří politici budou z Národní třídy vypískáni.
O důvod víc, proč jsem na Národní třídu nešla.
Rozumím potřebě občanů vypískat politiky, kteří jsou pro ně za hranou toho, co pro ně znamená 17.11. Na druhou stranu nemají právo nikomu bránit někam jít.
Osobně se snažím spíše věcně argumentovat, psát dotyčným a předkládat voličům a sympatizantům těchto politků fakta, aby se mohli svobodně rozhodovat.
Proč Filip Turek říkal „...nebo Ti zahajluji do obličeje!“ ?
Někdo se ho snažil vyprovokovat. Svědkem byli i dva moji bývalí žáci.
Proč mi to vadí, jak Filip Turek zareagoval a proč zároveň Filipa Turka chápu?
Chápu ho v tom, že reagovat na provokaci, kdy ho rádoby demokraté (ve skutečnosti póvl, který s kategorií demokrat-nedemokrat nemá v kategorii posuzování v tomto ohlednu nic společného) vyzývali k hajlování „tak zahajluj!“
Vadí mi to v tom, že jako politik musí reagovat na provokaci jako politik a ne jako běžný občan a to si stále ještě neuvědomuje: Stále reaguje jako adolescent, který se neumí kontrolovat a tak významně narušuje veřejný prostor.
V čem?
Porušuje určitá křehká a důležitá tabu pro politiky:
- politik se nenechá takto snadno vyprovokovat (ne, že by se to nikdy nestalo, ale takový politik ztrácel na kreditu a dnes on vyžaduje, aby na kreditu neztrácel),
- odpovídá to jeho nácíkovské povaze (nechci říci nacistické, protože mám na mysli nácíkovskou manýru dlouhodobě, samolibé oslavování orlice, sebe sama a nácíkovství),
- odpovídá to ale i jeho náckovské povaze občasné, kdy někomu vyhrožoval a vůbec neřeší, jak to dotyčný bere vážně, resp. bere vážně (a proč by neměl? Např. výzva pro druhé, aby jeho kamarádovi, který měl jen jiné názory a kterého Turek i natáhnul, rozbili ústa, dále i další výroky, které zde nechci znovu opakovat).
Ztrácíme někdy citlivost pro rozlišování a přesnější formulování, stříháme čím dál více videa a tím se štveme proti sobě, místo toho, abychom mířili na jádro věci.
Prolamujeme další a další citlivá tabu.
Putin se musí radovat, jak se rozkládáme zevnitř.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Hnutí nebo jen politické strany? Střípky z 17.11. 2025 2 a otevřená diskuse
Česká republika má na to dvojí zákony, které vedou k tomu, že mohou politická hnutí založená přes noc třemi lidmi vstoupit do parlamentu. Hnutí bez jakýchkoliv pravidel. Příznivci Václava Havla a Václava Klause, ale i samostatně
Alena Kulhavá
Střípky ze 17.11.2025 1 a otevřená diskuse
Milí blogeři, bylo toho řečeno spousta, v mnoha věcech se dá polemizovat. A někde se dá i inspirovat. Jdete do toho slušně a věcně?
Alena Kulhavá
Kde ve vašem osobním životě vám dělají problémy Ukrajinci?
Deklaruji, že jsem pro pomoc Ruskem napadené Ukrajině. A jsem pro pomoc Ukrajině ne proto, abychom na tom vydělali. A vidím, kde všude nám Ukrajinci pomáhají. Rázně odmítám nevraživost vůči Ukrajincům globálně. Ale jsem pro to
Alena Kulhavá
Proč často neotevírám diskusi? Výzva pro komentující blogery
Diskusi vnímám jako důležitou a původně jsem ji měla otevřenou a několikrát se o to pokusila znovu. V článku popisuji, proč jsem ji zavřela a píši i výzvu pro diskutující, abych mohla zase diskusi otevřít. Aby vůbec měla diskuse
Alena Kulhavá
Kdo je Jindřich Rajchl za Pro, resp. SPD?
Vedle Filipa Turka, Tomia Okamury atd. další poslanec současné poslanecké sněmovny, o kterém je dobré něco vědět. Byla jsem šokovaná už v předvolební kampani, ale teď ještě více.
