Existuje nějaké dobré řešení situace na Ukrajině?
1) VARIANTA „PUTIN SE STÁHNE Z UKRAJINY A PONECHÁ CELOU UKRAJINU V CELKU“ protože vycítí sílu spojeného Západu a vyhodnotí si to jako nejlepší řešení. Ukrajina bude moci časem vstoupit do NATO (nebo bude mít jiné záruky) a nebude ji apriori zapovězeno vstoupit do EU.
+plus: Nebudou umírat žádné oběti na straně Ukrajiny ani Ruska. Země se začnou rozvíjet. Rusko bude stát před vlastní odpovědností za svoji zemi.
- mínus:
2) VARIANTA „ALESPOŇ TROCHU DŮSTOJNÉ DOHODY PRO UKRAJINU A PUTIN DOMA ODPREZENTUJE SVOJE DROBNÉ VÍTĚZSTVÍ (NAFOUKNE HO), UŽ LIKVIDACE UKRAJINY JE VÍTĚZSTVÍ.“ „POZASTAVENÍ PROZATÍM PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ UKRAJINY DO EU A DO NATO, ALE TAK JASNÉ ZÁVAZKY BEZPEČNOSTI (jaké?), ŽE TO NEBUDE TŘEBA“.
+plus: Ukončení války, rozvoj států
- mínus: Prededens „agresor si může odnést i třeba drobnou výhodu z války a výraznou z hlediska směřování sousední země, v případě Ukrajiny že Ukrajina není svobodná a nesmí vstoupit do EU a do NATO.“ Mravní pokřivení po druhé světové válce. Porušení tabu i pro státy mimo Evropu.
3) VARIANTA „ NEDŮSTOJNÉ DOHODY PRO UKRAJINU A PUTIN DOMA ODPREZENTUJE SVOJE DROBNÉ VÍTĚZSTVÍ (NAFOUKNE HO), UŽ LIKVIDACE UKRAJINY JE VÍTĚZSTVÍ.“ „ZRUŠENÍ PŘÍSTUPOVÝCH JEDNÁNÍ UKRAJINY DO EU A DO NATO, ALE TAK JASNÉ ZÁVAZKY BEZPEČNOSTI (jaké?), ŽE TO NEBUDE TŘEBA“.
+plus: Ukončení války.
- mínus: Otázka pro Ukrajinu „co dál“ a masivní migrace Ukrajinců do Evropy (cca 10x větší, než byla v roce 2022). Precedens „agresor si může odnést vítězství z války a výraznou výhodu z hlediska směřování sousední země.“ Mravní pokřivení po druhé světové válce. Porušení tabu i pro státy mimo Evropu.
4) VARIANTA „UKRAJINA S NADÁLE STEJNOU NEPŘEHNANOU PODPOROU EVROPY A AMERIKY BOJUJE DÁL A JE OTÁZKA, KDO SE DŘÍVE VYČERPÁ“, vůbec to nemusí být Rusko.
+plus:
- mínus: Chtělo by se napsat „vyčerpání Ruska“ do plusů, ale líto je mi i zabitých ruských vojáků. A celkově Rusům nepřeji nic zlého (naopak). Další velký problém: Rusové, dnes hodně loajální k Putinovi, chtějí o to více než na začátku války porazit „západ, který jim ubližuje“ (kromě pár vzdělaných lidí ve velkých městech).
5) VARIANTA „UKRAJINA S NADÁLE STEJNOU NEPŘEHNANOU ČI I SPOJENOU VELKOU PODPOROU EVROPY A AMERIKY BOJUJE DÁL A RUS NEBUDE ČEKAT NA PŘÍLIŠ NEPŘÍJEMNOU FÁZI OPOTŘEBOVÁVACÍ VÁLKY A DO DRŽÍ TO, CO SLÍBIL PRO EVROPU“
+plus:
- mínus: Nejhorší scénář této situace přidává další bod a to je „Rus v poslední době udělal vždy vše, co slíbil“: Varoval před přibližováním se Ukrajiny Evropě a jasně deklaroval, že tam vstoupí. Nikdo tomu nevěřil. A Rus to udělal. Varovala jsem před rokem, že ruské vojenské (nejen sabotážní) provokace do Evropy jsou na spadnutí (právě proto, že Rus deklaroval...), nechtěl věřit jeden bývalý generál (na rozdíl od ostatních vojenských odborníků) a máme je tu. Ale Rus slibuje Evropě další věci. A na obranu vydává mnohem více peněz, než Evropské země.
Popisovat podrobně tento scénář se mi nechce. Mohlo by se jednat od varianty „vyzkoušíme svojí sílu na pár skutečných střelách, které poničí“ a po rozložení evropského obyvatelstvo se Evropa sama stáhne. Nebo by mohlo dojít na horší varianty a ty si nechci vůbec představovat.
6) VARIANTA: „ČEŠTÍ atd. VLÁDNÍ POLITICI SE NEPŘIDALI K REZOLUCI O ZACHOVÁNÍ UKRAJINY A DÁLE BUDOU POSTUPOVAT APPEASEMENTEM“
+plus: Možná v určité fázi zchlazení emocí na straně Ruska a tak snížení nebezpečí náhlého nepředloženého útoku z afektu. Respektování Kissingera. Respektování velkosti našeho státu vůči Rusku.
- mínus: Charakterové pokřivení: Před Mnichovem jsme couvli z obrany a nevykazovali jsme „vůli k boji“ a i jsme byli potížisti v Evropě. I tak nás pochopitelně Mnichov bolel a bolí dodnes. Ukrajina projevila od první minuty vůli k boji a Česká republika možná právě proto to jako první pochopila a iniciovala pomoc (i když pozdě a pomalu celá Evropa reagovala...). Co dále? Ustoupení od tohoto směru by bylo charakterové pokřivení a potvrzení vlastní malosti a zároveň slabosti Evropy. Smutek ze změny reality od doby, kdy jsme a) fandili Rusku v devadesátých letech, aby se stalo součástí vyspělejšího tržního hospodářství b) v letech po roce 2000 se ho i snažili (nepřímo) obchodem podpořit. Opět nahá realita „mocenského rozdělení světa“ tentorkát mezi opět USA a Rusko a do toho Čína. Nejistá bezpečnost České republiky (Rus chce, abychom byli v jeho sféře vlivu a válka se nemusí dít velkými raketami, může dál, ale intenzivněji běžet civilně), rozklad společnosti ve více faktorech. Nejistá budoucnost pro samotné Rusko. Zničená a podrobená izolovaná a k Rusku přilepená Ukrajina. Veliká (v milionech lidí) migrace Ukrajinců do Evropy. Precedens pro jiné státy i mimo Evropu.
Nechtěla bych být vládním politikem. Je to tak těžká situace.
VIDÍTE NĚJAKOU JINOU VARIANTU?
JAK SE VY V SITUACI CÍTÍTE?
CO BYSTE DĚLALI, KDYBYSTE BYLI PREMIÉR ČR atd. ?
Ve společenství platí, že když se někdo mocensky nemocně utrhe, je to důsledek něčeho bolavého v jeho životě a např. Indiáni si za to berou odpovědnost všichni. Jako společenství. Totéž se děje ve vědomých třídách ve škole. Když si takový jedinec ale nedá říci v žádné diskusi a likviduje třídu, musí být napřed spacifikován řádem, musí cítit sílu společenství, která vlastně jen vyjadřuje „nedovolíme Ti, abys ničil, hledejme jiné cesty řešení“ a potom je možné hledat další léčebná a podpůrná řešení. V otázce Ruska se to Západ snažil dělat (podpora vzájemným obchodem zejména po roce 2000), ale možná už bylo pozdě. Rusku se v devadesátkách nepodařilo naskočit do svobodné tvůrčí tržní ekonomiky (kromě zdroje nerostných surovin) tak, aby Rusko nežárlilo na Ukrajinu a mohlo i povolit mocenské otěže.
CO S TÍM?
Děkuji vám předem za věřím pouze VĚCNOU DISKUSI.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Byli jsme zneužiti USA v tématu Ukrajina k nerespekrování Kissingera
a jeho poznatků o nutné mocenské rovnováze mocností? Jaká práva má Ukrajina? Co dál? Otevírám k tématu i diskusi.
Alena Kulhavá
Vybere si D.Trump ocenění za příměří či ochranu Evropy a UK nebo vztahy s Putinem a svalí
vinu na Evropu, že se nepodařilo nastolit příměří? Co nás může čekat a co máme dělat? Jak se mohou změnit mezinárodní pravidla?
Alena Kulhavá
Bezdomovec se srdcem a zájmem o českou beletrii
Včera při stěhování sestry se mi rozbil definitivně zip u bundy, která už beztak byla na hraně nositelnosti. Poprosila jsem vesmír, ať mě pošle za člověkem, který ji užije.
Alena Kulhavá
Filip Turek a demokraté na Národní třídě: Co se dělo? Střípky ze 17.11.2025 3
Filip Turek pronesl komentář, který zaujal kde koho. Proč? Kdo jsou demokraté? Proč jsem na Národní třídu nešla?
Alena Kulhavá
Hnutí nebo jen politické strany? Střípky z 17.11. 2025 2 a otevřená diskuse
Česká republika má na to dvojí zákony, které vedou k tomu, že mohou politická hnutí založená přes noc třemi lidmi vstoupit do parlamentu. Hnutí bez jakýchkoliv pravidel. Příznivci Václava Havla a Václava Klause, ale i samostatně
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Snímky ukazují devastaci země
Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním na mluvčího vlády...
VIDEO: Ukrajinci se pochlubili útokem na tankery ruské stínové flotily
Ukrajinská tajná služba SBU a tamní námořnictvo se přihlásily k pátečnímu útoku na dva ruské ropné...
Trump oznámil uzavření venezuelského vzdušného prostoru. Nelegální, zní z Caracasu
Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varoval americký prezident Donald...
Ochraňte naše děti, prosí po únosech v Nigérii. Policie víc hlídá politiky a celebrity
Rodiny z nigerijské vesnice Papiri už dlouho žádají, aby vládní ozbrojené složky chránily jejich...
- Počet článků 273
- Celková karma 14,93
- Průměrná čtenost 1091x