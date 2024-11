Důchodová reforma pravdivě pod drobnohledem

Které části důchodové reformy Mariana Jurečky nám pomohou a jak se podaří vyřešit komplikaci dvou poslanců jiných stran? Co ještě čeká současnou vládu (a která ministerstva) čeká a co čeká tu budoucí?

POZITIVA

Lidovec Marian Jurečka a mpsv má na starosti první pilíř důchodové reformy. Postupoval podle odborníků demografů (to by měl ministr každé strany) a vypočítali sníženou rychlost prodlužování odchodu do důchodu ze dvou měsíců na každý ročník na jeden měsíc. Zároveň se jim podařilo zastropovat věk odchodu do důchodu na 67 letech pro současné mladé generace, které mohou do značné míry pracovat na svém zdravém životním stylu (vzdělání ve školách k tomu mají dnes velké).

Je pravdou, že Petr Fiala naivně sliboval, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a budiž to pro jakéholiv politiky poučení „nic odborníky neprověřeného od zeleného stolu jen hrubým odhadem neslibovat“. Bylo to naivní, ale díky Marianovi Jurečkovi jsme dnes v realitě a my čtyřicátníci se nemusíme bát toho, co predikovalo dlouhá léta nemálo různých nezávislých ekonomů „vy budete mít tak malé důchody, že půjdete spát pod most“ nebo „vy nepůjdete do důchodu vůbec“.

Na druhou stranu hnutí Ano tyto nutné realistické kroky (prodlužuje se věk dožití, lidé vchází později na pracovní trh a místo 3 zaměstnanců pracujícího na jednoho důchodce to bude pouze 1-2) kritizuje. Tyto realistické kroky, které, když byli ve vládě, sami navrhovali, ale nedokázali o nich přesvědčit paní Maláčovou. To je čistý populismus. To, že pan Juchelka operuje s jakýmisi vymyšlenými grafy, není odpovědné. Odpovědná je studie demografů a pokud se později díky změnám na pracovním trhu (možné vyšší hdp) situace zlepší, můžeme uvažovat v budoucnu o zvýhodnění důchodového systému. Ale zatím na to nic neukazuje a my čtyřicátníci potřebujeme vidět realitu teď a tady, ne mlhavé sliby.

Zrušení návrhu Mariana Jurečky ohledně předčasných důchodů pro 3. kategorii náročních profesí na poslední chvíli dvěma poslanci (proč to nepřinesli Marianovi Jurečkovi dříve mi zůstává rozum stát) považuji za velmi nešťastné, ale paradoxně to přináší díky chytrému týmu Mariana Jurečky ještě lepší řešení právě pro samotné pracující 3. kategorie: Tato kategorie si bude moci vybrat, zda půjde do předčasného důchodu (protože bude mít od státu a od zaměstnavatele v důchodovém spoření přesně na to peníze, ještě i zúročené) a bude mít i možnost si tyto peníze vybrat. Nebo může pracovat dále a bude mít právě tento finanční bonus (dále úročený) ve svém důchodovém spoření na důchod. Co je dále na tomto návrhu pozitivní: Tato finanční částka se připisuje (úměrně odpracované době) i když daný člověk nepracuje celou dobu v náročné profesi, ale třeba jen pár let. Je to tedy spravedlivější a přehlednější systém. A stát se dostává na opravdu reálně udržitelné důchody (3. skupina náročných profesí byla na hraně udržitelnosti).

Téma EET (co chybí v rozpočtu) je diskutované odborníky a nemohou se na tom schodnout. Každopádně by šlo o malé zalepení velké důchodové díky, nehraje to podstatou roli. To, co by mělo přinést 6 miliard do rozpočtu, je redesign úřadů práce, podpora včasné změny zaměstnání na lepší zaměstnání + lepší rekvalifikace.

V rámci druhého pilíře mpsv umožnilo a i informačně podpořilo přejít všem lidem do výhodnějšího akčnějšího způsobu spoření. Není do bůhvíjak odvážný finanční produkt, ale ani nemůže být (kombinuje ale už dluhopisy s akciemi, nejsou to pouhé státní dluhopisy).

V otázce „dávek v nouzi“ do „spoření na důchod“ počítá ale do budoucna i s dalšími spořícími produkty, které už lidé dnes mají zařízené.

Výchovné spravedlivě doplňuje finance těm, kteří investovali do vlastních dětí (to nic nemění na jiných zásluhách pro společnost těch, kteří děti mít nemohou nebo nechtějí a angažují se jinak ve společnosti). Janý přínos společného zdanění manželů a registrovaných partnerů není třeba vysvětlovat, ale i to byla práce to „protáhnout legislativním kolečkem.“

VÝZVY k dotažení

- Mohou nastat některé specifické situace pracujících 3. kategorie, kteří by měli jít poměrně brzy do předčasného důchodu (bude třeba operativně řešit).

- Vláda slibuje, že právě pozitivní úpravu pro 3. katerogii náročných profesí stihne legislativně schválit, věřím tomu.

- Ministerstvo práce a sociálních věcí s Lidovcem Marianem Jurečkou bude mít tímto práci hotovou, ale práce čeká na ministerstvo financí ještě:

a) doladit parametry toho „co všechno je dlohodobé spoření na penzi“ v rámci kvalifikace pro dávky v hmotné nouzi.

b) osobně si kladu otázku (nejen já), co mají dělat lidé, kteří mají malý příjem a chtěli by si spořit alespoň 300 Kč na důchod: Rozumím motivaci spořit si více proto, že při spoření 300 Kč vzniká snadno „iluze spoření si na důchod“ a lidé mají být motivovaní k většímu spoření. Ale někteří lidé skutečně více nemají a nebo důchodci spoří vnoučatům. Je to ale otázka 200 Kč, není to zásadní téma důchodové reformy (lze řešit právě „vzájemnou solidaritou rodiny a přátel apod.“).

b) vytvořit 3. pilíř důchodového spoření lidí: Investice samotných lidí do podpory rozvoje státu – České ekonomiky a infrastrukutury. Je zřejmé, že se toto již legislativně nepodaří celkově dotáhnout a bude na ODS, aby tuto svoji práci (kam až se dostane) představilo co nejlépe.

Nepodlehnout iluzi

Je celkem zřejmé, že všechny polické strany teď budou deklarovat, že oni v příští vládě vytvoří třetí pilíř a budou mít za zlé této vládě, že ho nedotáhne. Ano, zůstane to částečně nesplněný slib, vzhledem k tomu, že se ministerstvo financí vypořádávalo s konsolidací veřejných financí v době postcovidové, krachu Bohemiaenergy, války na Ukrajině apod. Těžko soudit, co mohli a nemohli stihnout.

Klíčové pro to, aby právě ODS měla podporu ve volbách (kromě jiných témat) bude, zda bude schopna alespoň v kostce nastínit, jak by měl 3. důchodový pilíř vypadat a jak ho jistě propracuje a nechá parlament schválit v dalším volebním období. Něco navrhovali už Piráti, s něčím přichází i ostatní politické strany. Je možné, že se kvalitní návrhy některých politických stran vlády i opozice nebudou moc lišit a potom by toto téma nemělo být tématem „koho budu volit v příštích volbách“, ale budou to pravděpodobně jiná témata, kde se budou politické strany lišit.

Držím vládním stranám palce pro co nejvalitnější vládní práci a opozičním stranám pro konstruktivní tvůrčí (nikoliv destruktivní či iluzivní) opozici.

Alena Kulhavá