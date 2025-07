Diskuse nad tím, jak vylepšit efektivitu vězeňství

Kde se nacházíme v rámci vztahu k vězňům a práci na integraci vězňů do života? Jak se celá situace vyvinula a co nás nejvíce tlačí v cestě dále? Jaké výzvy otevíráme? Pojďme společně diskutovat - opravdové návrhy.

Když jsem včera vešla do musea mučení v Lednici, udělalo se mi po shlédnutí několika mučících nástrojů s detailním popisem a obrázky na zvracení a chtělo se mi řvát „člověče, toto jsi opravdu byl?“ Zvířata si vymezují prostor, pravda, kočky si hrají s myší (učí se), kosatky hrají volejbal s živými těly lachtanů. Ale vymyslet širokou škálu mučících nástrojů, které často nevedou ani k pravdivému přiznání (natož nápravě), jsou jen částně mocenským nástrojem či aktem velmi destruktivního projevu vlastních bolavých emocí, to je podstatnou částí člověka 13.-18. století (v Evropě). Motivy udávání (kromě menšiny nahlášení opravdových trestních činů) byly různé: Mocenské boje šlechty (s určitou noblesou, ale ani poprava se často nepodařila najednou, u Marie Stuartovny až třetí zásah...). Církevní inkvizice (ta byla ještě nejmírnější, ač si lidé myslí opak). Nejničivější byly paradoxně následky vesnických udávání (sousedé či příbuzní se na sebe nahněvali či zde byly i majetkové motivy a likvidace jakýchkoliv zvláštních lidí, někdy davová hysterie – hon na „čarodejnice byl z větší části dílem civilů, nikoliv círke, byť i ona má svůj díl.)

Renesance a hlavně osvícenství přineslo mnohem větší důstojnost člověka. Nutnost spravedlivého soudu. V Řecku už za starověku existovaly opravdové soudy.

19. a 20. století (pomineme-li nacismus a komunismus) přinesly presumpci neviny, kriminalistiku, soudnictví i s advokacií. Systémy v dřívější době neexistující. Vězení jako základní trest.

21. století se potýká se složitostí soudnictví (jeden problém) a větší náplní věznic (další problém při absence trestu smrti atd.), ale uvědomuje si i hlubší problematiku vězeňství: Psychologie zkoumá příčiny trestních činů, zabývá se prevencí i recidivou. Řeší se činnost ve vězení. Existuje více dobrovolníků a specifických profesí pomáhajících vězňům. Ale i zde narážíme na řadu problémů, které bych zde ráda podrobněji rozebrala:

1) Výrazní recidivisté trpí výraznějšími psychickými poruchami a buď nemají náhled a chuť se pustit do opravdové terapie nebo na to nemají finance. Psychoterapeutů na pojišťovnu je tak málo pro všechny, že není prostor pro vyčlenění některých pro vězně. Potom se takoví lidé ocitají často v bludném kruhu, kdy jejich činy nelze omlouvat (protože by to narušilo celkové životné soužití společnosti), ale lze pro ně jako pro jednotlivce mít pochopení (to situace alespoň nezhoršuje, ale ani nijak zvláště nepomáhá). Ve vězení probíhá určitá psychologická podpora a i poradenství (ohledně rodičovství, resocializační projekty RUBICON atd., výuka FIE, poradenství s exekucemi)

2) Zažili jste někdy, že jste něco udělali špatně a měli jste problém si odpustit? Nebo se to stalo někomu ve vašem okolí? Představte si, jak těžké to musí být, když člověk spáchá trestný čin. Potom často nastoupí nevědomé obranné mechanismy, aby se z toho člověk nezbláznil. Jenže tyto nevědomé mechanismy pomáhají jen krátkodobě. Pokud se je nepodaří rozpustit a vinu si připustit, sama tato skutečnost začne drolit duši, až se z člověka ve vězení stane duševní troska či skřet. Jenže k přiznání si viny je třeba buď silná osobní síla nebo pomoc zvenčí. A té se nedostává. Pokud se povede si přiznat vinu, člověk potom „stříhá metr“, je puštěný na polovinu trestu a snaží se i čas ve věznici smyslupně vyplnit a plánuje si realisticky svůj život, až vyjde ven (často ale i to není potom snadné, viz bod níže). Vinu si nepřžiznává 30-40% odsouzených a to zejména za závažnější trestné činy či recidivisté. Ve věznicích je 1 psycholog na 300-400 vězňů.

2) Vězni hůře hledají práci a mohou se ocitnout v bludném kolečku.

3) Řada vězňů by chtěla pracovat, protože jim čas ve vězení leze na mozek a chtěli by se i postavit do života. Ale společnost 21. století nechce riskovat, každý chce mít to nejlepší a tak nikdo nemá motivaci „riskovat bezpečí či nedostatečnou pracovní zkušenost vězňů v nějakém oboru“ a tak vězni ve vězení krní. Na druhou stranu určitá práce ve věznicích je (a liší se podle typu věznice: S dozorem, ostrahou apod.). Pracovat může jen 1/8 vězňů, více zakázek není.

4) Někdy se i likvidují drogami, které není těžké do vězení propašovat.

5) Není zde podnětné prostředí: Někdy se spíše vězni naučí ještě něco horšího.

6) Lidé chybí v sociálních službách mnohem příjemnějšího charakteru, chybí i lékaři a zdravotní sestry, učitelé některých oborů, psychologové, psychiatři, do péče o vězně se pochopitelně nikdo moc nehrne a to ani neziskovky. Psychologové jsou navíc nuceni psát na vězně posudky „jak moc se zlepšili a jak se zlepšila socializace a tak i výhled na propuštění u jednotlivých vězňů“, což je vystavuje nebezpečí pomsty ze strany vězňů (pokud by si je našli) a tím méně psychologů chce pracovat ve věznicícíh.

CO S TÍM?

1) Existují lidé, kteří mají vystudované kursy Feuersteinovy instrumentální metody, kteří chodí do věznit pracovat se skupinami vězňů a mají velké úspěchy (tato metoda pomáhá k rozvoji řadě dětem, chytrými s vývojovými vadami, mentálně postiženým, psychiatrickým pacientům, seniorům, manažerům a dalším vysoko postaveným pracovníkům. Je to výborný metoda na vlastní posun i propojení ve společenství). Pomáhá jim pochopit sebe sama, ale pomáhá jim i v seberegulaci, plánování, krokování činností, smyslu života. POKUD CHCETE, MŮŽETE TAKÉ TYTO KURSY VYSTUDOVAT a za peníze či jako dobrovolníci ve vězení pomáhat. Základní kurs stojí 10 000Kč a ve věznicích jsou programy hrazeny z různých peněz (minsterstvo vnitra, EU dotace, rozpočet věznice apod.).

2) Další spolupracovníky (jako povolání na plný či částečný úvazek) by uvítali i TPAZ: terapeuti a psychologové v oblasti závislostí, TPNS: práce s násilným chováním. Chybí psychologové a psychiatři na psychické problémy.

3) Další dobrobolníci mohou být organizováni v rámci círke, Feuersteinovy metody, programů pro rodiče, mediátory pro smíření.

CO TEDY S TÍM?

a) Nedělám si iluze, že by přibylo více psychologů a dalších pracovníků do věznic ve velkém. Menší množství (Feuerstein apod.) může být motivován úspěchem kolegů.

b) To, k ČEMU BYCH VÁS CHTĚLA VYZVAT V RÁMCI TOHOTO ČLÁNKU:

Pokud pracujete v některé z pomáhajících profesí, která je potřebná i ve vězení, můžete uvažovat o částečném úvazku i v tomto prostředí a třeba ne na celý život, jenom na nějakou etapu. Do pěstonských rodin (a částečně i k adopci) se dostávají děti, jejichž rodiče značně nefungují a tyto děti si nesou genetickou zátěž + rodinnou zátěž. Je úspěchem, pokud tyto děti i při maximální péči pěstounů neskoučí v kriminále (protože mají horší seberegulaci a motivace, chybí jim z ranného dětství dobrý základ) a i když se tam dostanou, něco nezvládnou, nejsou to lidé k odsouzení.

c) Ještě méně náročné a méně závazné je dobrovolnictví (chybí ale finanční ohodnocení). Kdyby se CO NEJVÍCE LIDÍ VYSTŘÍDALO V PRŮBĚHU ŽIVOTA JAK V NEMOCNICÍCH, TAK V DĚTSKÝCH DOMOVECH I VE VĚZNICÍCH, BYL BY TO DALŠÍ POSUN LIDSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNOSTI :) .

OTEVÍRÁM K TOMUTO TÉMATU DISKUSI

Ano, lze namítnout, že

- „u některých vězňů to nemá smysl“

- „někteří vězni jsou naprosto demotivovaní“

- „ přednost by měli mít nemocní a děti

To asi ano, ale nevylučuje se to s určitou pomocí i vězňům.

- „Měl by se postarat stát“

Stát jsme my. Nikoho nemůže stát nutit pomáhat vězňům. A financí také více vláda nemůže dát, jelikož chybí na jiných podstatných místech. Finance jsou jen pro to, aby vůbec nějaký náznak péče ve věznicích byl a nemuseli jsme si připadat úplně nelidsky.

-“ Zaslouží si trest, jaké pak štráchy s tím“

Ano, zaslouží si trest (a u někoho nutná i doživotní izolace), ale většina z nich jsou lidé lidé (byť klasičí sociopaté v určitém parametru méně a není moc šance...)a spoustě z nich by se dalo více pomoci.

-“Mohou být rádi, že nežijí ve středověku“

Ano, to mohou být rádi. Vězení dnes je oproti tomu ve středověku procházka růžovou zahradou. Ale stejně tam dochází k „pasování nováčků tím, že jim kápo v koupelně rozbije do krve hubu“ a tím si ho otestuje, dochází zde k šikaně a není snadná náprava do dalšího života.

Civilizovanost společnosti se odvíjí od toho, jak se stará o svoje špičky (vědce, umělce, duchovní), ale i své křehké (děti, nemocné, postižené, seniory) a také o své na okraji (bezdomovce, vězně) tak, aby mohli v co nejlepším rozvinout své lidství v každý okamžik.

Jako lidstvo jsme se vyvinuli přes divoký středověk k systému soudů (téma délky a kompikovanosti soudů zde není prostor rozebírat) a vězeňství, ale není smyslem „ustrnout na mrtém bodě“, neustále se jako společnost vyvíjíme.

A k vývoji můžete přispět i vy. Třeba jednou hodinou týdně po část života věnovat i vězňům. A povědět o možnosti i dalším lidem. Je to možnost, ne výzva.

V DISKUSI PROSÍM NEVEĎTE JALOVÉ ROZHOVORY O TOM JAK „SI VĚZNI ZASLOUŽÍ“ „JE TO MARNÉ“, ALE POKUD CHCETE DISKUTOVAT, TAK

A) PŘINÁŠEJTE AUTENTICKÉ ZKUŠENOSTI JAKO VĚZNI, PRACOVNÍCI VĚZNICE ČI KDO MÁTE NĚKOHO TAKOVÉHO V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

B) DALŠÍ PROBLÉMY VĚZNIC O KTERÝCH ZDE NEPÍŠI

C) KONKRÉTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, VLASTNÍ INSPIRACE

D) VLASTNÍ MOTIVY CHUTI SE PO PŘEČTENÍ TOHOTO ČLÁNKU DO NĚČEHO ZAPOJIT.

Děkuji vám za pochopení a těším se na podnětnou diskusi.

Alena Kulhavá