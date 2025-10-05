Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
CO SE KONČÍCÍ VLÁDĚ NEPOVEDLO A CO SE PODAŘILO:
MAXIMÁLNĚ SNÍŽIT SCHODEK ROZPOČTU
Co se nepovedlo
Válka na Ukrajině, energetická krize...ale nejen...ukázalo se, že to není je otázka tohoto, ale když se má vydat na vše potřebné a investovat do silnic (za jejich období rekordní výstava dálnic a silnic) atd. moc nejde (do školství se investovalo jen náznakově..atd.)
Co se podařilo:
Na druhou stranu se povedlo vyjít z velké energetické krize a inflace. Podařilo se vymanit ze závislosti na ruském plynu! Podařilo se snížit procentuálně schodek, ale ne o moc.
- Vládě se podařila podstatná věc: Splnili jsme Maastchirtská kritéria pro poměr státního dluhu vůči HDP.
- Předvídatelné prostředí pro naše i zahraniční firmy
ZDRAVOTNICTVÍ
Co se nepovedlo
Roman Válek byl v první fázi dost namyšlený a trvalo mu, než navázal společnou spolupráci se zdravotníky a trvalo mu, než zavedl zlepšení (kde částečně navazoval na Adama Vojtěcha). Hodně zaspal v léčbě duševního zdraví. Neprovedl (ač k tomu byl vícekrá vyzýván) prvést generální revizi invalidních důchodů (téma zdravotnictví, nikoliv ministerstva práce a sociálních věcí).
Na druhou stranu v posledních 1-2 letech přinesl pozitivní změny a zdravotníci ho hodnotí dobře:
Co se podařilo:
- legislativní změny pro prevenci i digitalizaci
- automatické valorizace za plateb za pojištěnce (klíčové)
- spuštění karta EZ karty (můžete začít používat!), která sychronizuje vaši zdravotní péči
- zavedení telemedicíny
- rozšíření screeningových preventivních vyšetření (např. břišní aorty u starších mužů)
- stabilizace trhu s léky
- zavedení Ocenění výzkumu ve zdravotnictví
ŠKOLSTVÍ
Co se nepovedlo
Větší erudici měl pan ministr Bek k vysokému školství ale i zde se nepodařilo některé věci dotáhnout. Ze začátku měli také učitelé horší možnost s ministrem hovořit. 130% se nepodařilo udržet kvůli válce na Ukrajině a inflaci (máme 109), ale systém je dobře nastaven, že se tam opět v roce 2027 znovu dostaneme.
Nový rámcový vzdělávaci plán má za mě chyby: Např. chemie je spíše občanskou výchovou a ne chemií.
Co stále zůstává výzvou a jen se o něm mluvilo (teprve na konci volebního období si to mšmt i mpsv do důsledku připustilo a prioritizovalo): Výuka v sudetech atd. je velmi náročná a je třeba to řešit.
Co se podařilo:
- Dokončit nový vzdělávací plán pro základní školy
- Realistické časy pro maturitní zkoušky a lepší výsledky u maturit, snížení neúspěšnost u maturit
- Zlepšení kvality vzdělávání o dvě místa a to i v IT
Tak, jak lidé, kteří se ve školství nepohybují, říkají jak je naše školství zkostnatělé. Ale v reálu tomu tolik není: Učíme kompetenčně včetně kritického myšlení, a to i na prvním a druhém stupni základní školy práce s Základní práce s AI (ne náhrada vlastní úvahy) na druhém stupni. Pravda, na gymnáziích jen někde. A také se ukazuje, že pro kritické myšlení (pokud neřešíme jen zdroje a základní záležitosti) jsou nesmírně důležité vědomosti a zkušenost v oboru, jinak je to i pro dospělého náročné, natož pro žáky základní školy. Fake news jsou čím dál rafinovanější. Socializační stránka škol je dobrá. Máme možnost chodit na odborná i psychologická školení a je jich dostatek kvalitních.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Co se nepovedlo
Zastropování cen za emisní povolenku ETS2 je spekulativní. Doufejme, že se udrží na ceně 45E (jak odcházející vláda slibuje), ale jisté to není (je to tržní nástoj). Nedokončilo se se zrušení ETS2 (ale jednání slibně započatá). Doufám, že další vláda dokončí práci končící vlády: Neplatím si vládu za to, aby místo silného politického jednání v Evropské Unii (skutečně úspěšného jednání) protestovala a my jako občané jsme potom platili peníze za neúspěchy vlády.
Zásadní problém nastal v personálním obsazení ministerstev: S Petrem Hladíkem počítali voliči na post ministra životního prostředí (schopný, zkušený a léta se připravoval), ale na poslední chvíli se rozhodl z rodinných důvodů post nepřijmout. Na ministersvo přišla ne tak zkušená paní ministyně Hubáčková (která se i nešikovně vyjádřila k ETS2) a až po jejím odchodu (zdravotní obtíže) velkou práci odvedl Petr Hladík.
Co se podařilo
- Novela zákona 114 o ochraně přírody (řada věcí, nebudu rozepisovat)
- Křivoklátsko jako národní park
- Řada opatření zkvalitňující péči o biodiverzitu (klíčové)
- Revitalizace mokřadů
- Nastavit realističtěji ETS2: Vyjednání zastropování na 45E (byť není úplná záruka) a další jednání se státy (přizvání i k tomu, aby podpořily) k úplnému zrušení ETS2.
- Pokud by se nepovedlo zrušit ETS2, Česká republika by dostala více peněz, než které na ETS2 od občanů vybere: Právě domácnosti, které by platily za emise, by dostaly a) podporu na živobytí chudým domácnostem, aby se jich ETS2 výrazněji nedotkla b) další příspěvek na to, aby si mohli vyměnit neekologické vytápění atd. za ekologičtějí. Přestože by z ETS 2 Česká republika těžila, odcházející vláda má rozjednané zrušení ETS2, aby se peníze neztrácely přerozdělováním. Další vláda může v trendu pokračovat.
- Nová zelená výrazně podporuje domácnosti (výměna kotlů na ekologičtější, zateplení atd.)
- Zálohování PET lahví
- Cirkulární ekonomika i ve spolupráci s Cirkulárním institutem. Výrazně větší využití použitých stavebnin a hlavně použitého textilu nejen pro potřebné lidi, hadry atd., ale zničený textil jako výchozí surovina pro stavebnictví (tj. textil aby vůbec nebyl odpadem). Postupně je toto implementováno i do povědomí občanů (i přes programy ve školách na třídění odpoadu).
ZEMĚDĚLSTVÍ
Co se nepovedlo
- Stabilní zemědělské dotace (v době začátku války na Ukrajině byly snížené skoro na polovinu)
- Pořád ještě někde složitá dotační byrokracie
- Nestihla se schválit (a zemědělsci dostatečně připománkovat) vypracovaná strategie zemědělství 2030+
Co se podařilo
- Zjednodušení podmínek zemědělství i prodeje pro malochovatele a malopěstitele
- Zvětšil se podíl pěstování biopotravin (17,5%)
- Roste prodej biopotravin ročně o 6,7%
- Snížení birokracie pro pěstitele bioproduktů
- Zvýšení dotací na biopotraviny
- Zvýšil se podíl lesů a hlavně lesů druhově rozmanitých. Je vypracována strategie lesnictví (právě durhová pestrost, odolnost vůči klimatické změně) do roku 2029
- Další protipovodňová opatření
- Jasný vypracovaný postup při přírodních ničívých situacích pro zemědělství (kroupy, jarní mráz apod.), už prolácená podpora.
MMR, MK a MZ, MEZ, MVI kvůli délce článku vynechám. Zde lze dohledat řadu pozitivních projektů, které není třeba diskutovat.
SOCIÁNÍ OBLAST
Co se nepovedlo
Dořešit téma náročných profesí v rámci věku odchodu do důchodu. Vysvětlit občanům nutnost realizované důchodové reformy – že není zatím jiná cesta a. za jakých podmínek by se mohl v budoucnu věk odchodu do důchodu posunout zpět dolů a co pro to mohou občané a další vlády udělat.
Digitalizace některých procesů na mpsv (byl záměr, rozpracováno, ale nestiho se dokončit).
Předat výpočtovou kalkulačku na megadávku.
Komplikovanost digitálních dávek.
Pořád ještě podfinancovanost oblasti a nedostatek sociálních pracovníků.
Rekvalifikační programy nejsou příliš efektivní (neodpovídají trhu práce a navíc při digitalizaci se může snížit i prostor sociálních pracovníků dlouhodobě nezaměstnané k rekvalifikaci přimět)
Zásadní problém nastal při sestavování vlády: Na mpsv měla jít Markéta Pekarová z Topky nebo Olga Richterováz Pirátů, obě odbonice na sociální politiku. (Šárka Jelínková z KDU-ČSL je věkově již za zenitem být ministryně). Obě ženy, i když se to od nich očekávalo, na pošt nešly. Být ministrem je náročné a nese to riziko v případě nepohodlných rozhodnutí snížení preferencí pro stranu do budoucna a proto na poslední chvíli řešili situaci Lidovci: Marian Jurečka zkušený v základní ekonomice (člen hospodářského výboru) a Lidovec (zkušenost s mnoha komunitami) nebyl vyloženě odborníkem na danou oblast a proto když měl (díky za to!) odvážné záměry, nepodařilo se mu všechny detaily (vzhledem k šíři problematiky mpsv, pracoval 16-18h denně ) různých opatření prodiskutovat s příslušnými odborníky z praxe.
Co se podařilo
- Důchodová reforma: I pro mě je nepohodlné a s rizikem odchod do důchodu v 67 letech, ale chápu důchodovou reformu jako naprosto nutnou: První Marian Jurečka se od konce devadesátých let (kdy byl vykraden důchodový fond) odvážil i vzhledem k velmi problematické demografické křivce nastínit narosto reálnou realitu důchodů a udělat první hrubé řešení. Jsem tomu moc ráda, protože do té doby ekonomové naší generaci dávaná tato informace: „Do důchodu buď vůbec nepůjdete nebo budete mít pouze 8%-20% současných důchodů“. Proto pro naši generaci je důchodová reforma alespoň nějakou pozitivní změnou.
- Nižší odchod do důchodu alespoň pro nejnáročnější profese.
- V důchodové reformě se narovnaly některé parametry: dorovnání důchodů ženám vychovávajícím děti (výchovné). Vdovské důchody. Společný výpočet důchodů manelům.
- Umožnění a zvýhodnění částečných úvazků pro ženy vracející se z mateřské dovolené
- Větší možnosti a motivace pro rekvalifikaci při nezaměstnanosti
- Digitalizace mateřské dávky (porodné): Běží bez papírování automaticky
- Digitalizace žádosti o důchod, nemocenskou
- Navýšení a zjednodušení rodičovského příspěvku
- 3/4 Ukrajinců pracují a další do pracovního poměru přibývají. Daně Ukrajinců výrazně převyšují to, co jim od jejich příchodu Česká republika věnovala. Jsme v plusu 3,1 miliard Kč. Ukrajinci zastávají řadu pracovních míst, na které nemáme české pracovníky: Nejen zedníky, ale i zdravotní sestry, lékaře (z mé zkušenosti polovinu sloužících lékařů na mnoha odděleních tvoří Ukrajinci).
- Kromě školek vybudování (schválení) i dětských skupin (ale někde je i tak nedostatečná kapacita).
- Zvýšení příspěvku na invalidní důchody:
- Digitální portál Jenda pro vyřizování dávek
- Pomoc – řešení – dokončení digitalizace stavebního řízení (pomoc ministerstvu průmyslu a obchodu).
OBRANA
Co se nepovedlo
V tomto resortu je specifický postup a to takový, že ministr si nemůže tolik řídit, co by kde jak dělal. Postupuje se podle takzvaného „kvačru“, což je dlouhodobější stragegie, kterou není možné aby ministr jak chce měnil. Je to koncepce delší než jedno ministerské období. Je otázka, jak dále v situaci, kdy se vývoj zbraní a celá situace na Ukrajině tak rychle mění. V této souvislosti působí kroky ministerstva jako zkostatělé, neprakické, ale podle zákona nemohla paní ministryně pokračovat jinak.
V tomto kontextu se protidronová i protiraketová obrana může jevit zpožděná.
Konflikty s panem generálem Řehkou vedlo k rozčarování části vojáků (protože mají pana generála Řehku za „boha“).
Byť paní ministryně Černochová se pečlivě připravovala na postu ministyně obrany 4 roky: Dílčí drobné chyby (naštěstí neměly žádné důsledky) v komunikaci k veřejnosti v začátku války na Ukrajině (byla upozorněna a poučila se.).
Čím více lidé informací mají (ale jen základních), tím více mají pocit, že vědí, jak ministerstvo obrany řídit, kolik peněz dávat na obranu, co nakupovat a co nenakupovat. Paní ministryni se nepodařilo tyto základní nerealistické představy změnit.
V tomto kontextu i když paní ministryně pečlivě v médiích komunikovala, nepodařilo se jí vyvrátit mnoho lží opozice, reps. podařilo se jí to až v poslední předvolební diskusi (částečně) a i zde nezaznělo několik odpovědí otázek lidí.
TO CO PADÁ NA VINU OPOZIČNÍ ANO: Představu fungování ministerstva bohužel poškodily neuvěřitelné lži (nejen o muniční iniciativě a F35, předražených kuchyních a předražených zakázkách) a nesmyslná nařčení od ANO, viz můj článek: Odkaz
Co se povedlo
- Nákupy s výběrovými řízeními té vojensky, která se kupuje na výběrová řízení
- Nákupy bez výběrových řízení té vojenské techniky, která se kupuje bez výběrového řízení: Bylo tomu tomu tak vždy, včetně pana ministra Metnara za ANO. V tom ANO i lže. Tato technika se kupuje za stejné ceny všemy zeměni.
- Grippeny časem doslouží a jediná možnost je nakoupit F35, které jsou nejlepší letadla a skoro stejně drahé jako Grippeny. Na zakázky se stojí fronty a proto je nutné je koupit se zálohouž už teď. Zvýšení zálohynejsou vyhazováním peněz ministerstvem, ale dobrý krok k tomu, abychom jededn letoun měli včas k výcviku letců.
- Vojáci kvitují aktivitu paní ministryně: Pan ministr Metnar za ANO byl přezdíván ministr „Nobody“ neboli „Nikdo“, protože moc nenakupoval. Paní ministrini vojáci chválí za nákupy.
- Tanky Leopardy vychází z dlouhodobé strategie vojenských odborníků a i když to bude vyžadovat přestavbu mostů (určité finance).
- Předražené polní kuchyně jsou pozůstetkem minulé vlády, kde je klíčovým aktérem u minulé vlády pan Reichl, který kandidoval v letošních volbách za SPD. Naopak paní ministryni se podařilo snížit cenu na polovinu a pokud by zakázka nebyla vpořádku, dojednala její vrácení.
- ČESKÁ REPUBLIKA V ČELE ČESKÝM PREMIÉREM PETREM FIALOU SE JAKO JEDNA Z PRVNÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍ VELMI RYCHLE ZAVÁZALA K VOJENSKÉ I HUMANITÁRNÍ POMOCI UKRAJINĚ.
- ČESKÁ REPULIKA DOBŘE ZVLÁDLA RYCHLOU MIGRACI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ DO ČR. I když některé problémy nastaly (prvotní kontrola, zdravotnický turismus).
SPRAVEDLNOST
Co se nepovedlo
Pořád se nedaří vyřešit zatížení soudů, exekuce, není dořešené oddlužení, je zastaralá digitalizace. Přeplněné věznice s demotivovanými dozorci a i vedením věznic: Někde se dařily dobré projekty (dobrovolnické či planecené terapie, výuky, pomoc s přechodem do života), ale někde dělá vedení věznic komplikace (je tam i velká administrativa). Velké téma pro další vládu, protože dobrovolníků ochotných pomáhat vězňům přibývá.
Co se podařilo
- Zavedení více alternativních trestů
- Tam, kde to dává smysl, rozpracovnané způsoby možností smírčích řešení v různých pochybeních občanů mezi sebou.
- Změna definice znásilnění
VNITRO
Co se nepovedlo
- Je třeba ještě více financí do preventivních programů apod.
- Některé detaily dalších opatření je třeba dokončit (udělá snadno další vláda, je to těsně před schválením a implemantací, vládou vše nachystané).
Co se podařilo
- Získat značné evropské dotace na vnitřní bezpečnost: Boj s organizovaným zločinem a řešení situace na hraničích.
- Nový zákon o pobytu cizinců v ČR, zpřísnění a zpřehlednění pobytové agendy
- Efektivní preventivní programy policie ve školách a další preventivní programy
- Snížení státní zprávy: Zjednodušení úřadů, předávání údajů o občanech mezi úřady, digitalizace.
PRŮMYSL A ENERGETIKA A BYDLENÍ
Co se nepovedlo
- Rychlejší zkrocení infrlace a cen energií: Důsledek předchozích vlád: Struktura energetiky v České repuplice. V současné době Česká republika
- Ekonomové se velmi liší v pohledu na to, zda měl stát odkoupit akcie minoritních akcionářů ČEZU (a za kolik a je otázka, jakým zákonem o státním zájmu to udělat, protože když nebudou chtít...jsme v trochu jiné situaci, než Francie). I současné politické strany, které chtějí tvořit vládu: ANO a Motoristé na to mají úplně opačný postoj (Motoristé mají velmi schopné ekonomy): ANO deklarovala odkouzepní ČEZu (udělají to skutečně, když to tak jasně slibují?) a Motoristé vsází na volný trh.
- Rychlost a rozsah stavby bytů, byť rozjela projekty na dostupné bydlení. – Lepší koordinace a propojení dat mezi obcemi a státem v otázce řešení bydlení. Nepodařilo se dostatečně rychle řešit vlastnická práva pozemků, kde by se dalo stavět atd. Velká výzva pro současnou vládu
- Existují oblasti, kde odborníci vidí prostor pro ekonomické reformy, ale také se neshodnou. Kromě konkrétní práce na ministerstvech neměla odcházející vláda nějaké klíčové významné ekonomy, opírala se o NERV (více či méně), ale ani zde se pohledy ekonomů v dnešní nelehké turbulentní době neshodnou. Prostor pro další práci jakákoliv další vláda rozhodně má.
- I když Spolu mělo přeci nějakou ekonomickou strategii, Zbyněk Stanjura je vysvětloval, není vyloženě rétor a větší část obyvatel více vnímala jeho „nervozitu a způsob komunikace“ než obsah.
Co se podařilo
- Zkrocení inflace se nakonec podařilo
- Zkrocení cen energií se v rámci domácností podařilo
- Zbyněk Stanjura je přeci jen stratég a držel rozpočet přísně
- Roste ekonomika a rostou reálné mzdy (tj. vzhledem k vyšším cenám). Osobně nepotřebuji, aby moje reálná mzda raketově rostla pořád dál a dál (něco jiného je poměr učitelské mzdy vůči mediánu společnosti). Štěstí nepramení z většího a většího bohatství (něco jiného je výrazná nepohoda vyloženě chudých občanů, kterou vláda řešila a je třeba ještě řešit i dále – ceny bydlení).
- Vládě se podařila podstatná věc: Splnili jsme Maastchirtská kritéria pro poměr státního dluhu vůči HDP.
- Mírné snižování už tak nízké nezaměstnanosti
- Předvídatelné prostředí pro naše i zahraniční firmy
- Programy dostupného bydlení: Mapují se oblasti, dotace pro občany, legislativa kolem toho všeho. Zahájení výstavby řady bytů. Dobře nastartovaný směr ve kterém další vláda může pokračovat.
DOPRAVA
Co se nepovedlo
- Zde není něco vyloženě nepodařeného, jen určitá zdržení
Co se podařilo
- program na aplikovaný výkum 2023-2030
- rozvoj dobíjecí sítě pro automobily
- rozvoj udržitelné formy dopravy
- rozvoj přestupů automobilové dopravy na veřejnou dopravu (logická výstavba parkovišť)
- Ministerstvo vypracovalo a představilo strategii (i se studiemi) pro dopravu do roku 2050. Ta zahrnuje propojení krajských měst novými silnicemi a koridory, výstavbu vysokorychlostních železničních tratí (VRT), modernizaci železnic, změny železničních uzlů (např. Brno, Praha) a podporu vodní dopravy.
- Předchozí vláda ANO už začala více ve výstavbě dálnic. Dokončili a započali výstavbu dálnic více, než dříve. Končící vláda jak v dokončení, tak v započetí výstavby dalších kilomentrů dálnic byla ještě úspěšnější: Investice do dopravy byla pro končící vládu Spolu+Starostů klíčové a i kvůli tomu šla do většího schodku (ne mandatorní výdaje, ale investice).
CO ČEKÁ DALŠÍ VLÁDU?
Další vláda není vystavená velké krizi a tak má dobrou šanci reformovat českou ekonomiku, což od ní očekáváme. Na druhou stranu výhled německé ekonomiky není úplně pozitivní. O to větší výzvy pro sebevědomé ANO a Motoristy (ať už budou ve vládě či ne) se s tím popasovat. Stejně tak s problematikou energetiky.
Alena Kulhavá
