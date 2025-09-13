Co by pravděpodobně udělal volební program ANO se státním rozpočtem?
Plat učitele sice není na 130%, ale je pořád výrazně lepší, než býval před lety. Část peněz, které posílám vláda na pomoc Ukrajině, je pravděpodobně také odebrána z platů nás učitelů. Jsem moc ráda, že žiji v míru a posílám i sama peníze na Ukrajinu na zdravotnický materiál, generátory do nemocnic a na drony, oblečení apod.. Posílám je v podobě příspěvků významnému lékaři České republiky, který zcela transparentně tyto věci pro ukrajinské vojáky nakupuje a nám přispivatelém vyúčtovává. Nevadí mi, že v současné době války na Ukrajině nedosahuje můj plat slíbených 130%, ale do budoucna bych ráda, aby Česká republika hledala rozvoj ekonomiky tak, abychom těch 130% dosáhli. NÁVRH STÁTNÍHO ROZPOČTU TÉTO VLÁDY NA DALŠÍ ROK OBSAHUJE PRÁVĚ PENÍZE NA TO, ABY UČITELÉ V DALŠÍM ROCE MĚLI 130% průměrné hrubé mzdy. Paní Schilerová lže a fabuluje nejen v této otázce státního rozpočtu a děsí občany nepravdivými informacemi.
Za vlády ANO jsme jako učitelé měli větší benefity, ale necítím se poškozena, že jsou snížené. Jsem ráda, že peníze jsou použity na snížení státního dluhu.
Nevylučuji, že někde v celkovém rozpočtu České reupliky byly peníze seškrtány fatálně, ale věřím, že do budoucna se toto dá napravit. O žádné takové oblasti ve svém okolí nevím.
Odchod do důchodu naší generace až v 67 letech mě trochu děsí (pracujeme mnohem více, aktivněji, déle do večera a ve větším stresu, než naši rodiče), ale beru to jako základní nastavení výpočtu tak, aby si na rozdíl ode všech předchodzích let nemuselo platit to, co říkali ekonomičtí a finanční odborníci: „Pouze 20% bude státní důchod, zbytek musí každý ze svých úspor“. Věřím, že pokud se bude dařit ekonomice a zároveň se ukáží problémy staršího věku, každá vláda moc ráda přijde se snížením věku odchodu do důchodu, protože to bude tlak nás občanů. Komunikuji ostře toto téma s vládou, protože bych nerada odcházela do důchodu z polovičního úvazku...
Ekonomika:
Náš růst hdp je 1,9. Průměr EU 1,1. Německo dokonce klesá. Jsme na tom lépe než Slovensko, Maďarsko, Německo, Francie, Itálie. Lépe je na tom Polsko.
Volební program vládních stran nabízí pokračování v klíčových investicích, započení dalších investic, viz představení jejich programu:
CO NABÍZÍ VOLEBNÍ PROGRAM ANO?
NÁRUST STÁTNÍHO DLUHU, KDY BUDEME PLATIT VĚTŠÍ ÚROKY, ÚROKY Z ÚROKŮ A NAŠE DĚTI (MOŽNÁ I MY NA STÁŘÍ) BUDEME MÍT VELKÝ PROBLÉM:
CO BUDE ZVYŠOVAT STÁTNÍ DLUH?
- Zpět benefity pro zaměstnance.
- Neplacení alimentů nebude trestný čin.
- Platy učitelů pořád nevíme, jak se počítají, protože průměrný plat stále neodpovídá tomu, co dostáváme. Každopádně při současné inflaci by nárust platu učitele měl být za čtyři roky na 50 – 57 000 Kč, do čehož počítáme příplatky za práci navíc (třídnictví, odbornou a projektovou zodpovědnost dalších funkcí) atd. Do průměrného platu učitelů se ale počítají i platy ředitelů, mimořádné odměny za mimořádnou práci učitelů atd (Tj. medián leží níže a i medián je s prací navíc). Pokud bychom si přilepšíli – vláda by učitelům přidala další procenta nad průměrnou mzdu, mohl by se u nejpracovitějších učitelů s větší prací navíc pohybovat okolo 60 000Kč. A to bych pochopitelně vnímala jako správné. Pro začínající učitele 40 000 Kč (dnes je to 35 000Kč).
To, že jsou učitelé přepláceni, netvrdí vláda (naopak jí vadí, že kvůli válce na Ukrajině nemůže dodržet 130%), ale média, která dávají příliš mnoho prostoru nevzdělaným rodičům, kteří by chtěli vše pro sebe a učitel by měl „v menším platu plnit 200% rodičovských požadavků včetně nejzákladnější výchovy dětí a učení věcem, které vždy učili rodiče“.
ANO počítá s nástupním platem učitele 50 000Kč a u zkušenějších 75 000Kč. Ročně by se muselo do školství přidat 26 miliard korun pro učitele základních a středních škol a cca 9 miliard pro učitele mateřské školy. Celkově tedy na platy učitelů o 35 miliard korun ročně více.
Takto bych mohla pokračovat v dalších bodech .
NA KOLIK BY STOUPNUL NÁŠ STÁTNÍ DLUH??
Velmi hrubý odhad ekonomů je 2 bilióny korun...
Že je to nesmysl? Každá položka (když čtete volební program ANO či posloucháte tiskovou konferenci z Vítkovic) je otázka několika desítek miliard. A těch položek je tam hodně. Různí odborníci provedli odhad 2 bilióny korun a potvrdil ho i sám Karel Havlíček.
...Myslíte si, že by to EET vyřešilo? Pokud by přineslo i Havlíčkem očekávaných 10 miliard korun (velký otazník, protože účtenkovky byly zrušené právě proto, že se zjistilo, že podnikatelé vlastně skoro nepodvádějí).. vyřešilo by to ani ne třetinu školství a v celkovém rozpočtu jak když „plivne do Stromovky“. „Daňová AI kobra“ by přinesla (přinesla) maximálně 1,6 miliard (ale musí se z toho ti pracovníci zaplatit, takže ani to ne), takže výsledek nebude ani to, co na ministerstvech stojí papír. A bude z toho opět šílená šikana podnikatelů a možnost „zaklekávat na podnikatele, likvidace konkurentů Andreje Babiše (viz FAU Přerov atd.) “. Dokonalý krycí manévry v rámci predátorství na podnikatele. Z předchozí vlády jsme jako daňoví poplatníci zaplatili nemalé peníze za mnoho prohraných soudů Andreje Babiše, kdy cíleně likvidoval podnikatele a soud mu dal za pravdu podnikatelům. Andrej Babiš nemusel platit nic (jako politik), zaplatili jsme to my daňoví poplatníci.
Úspora na státní správě každý rok 5%? To jsou 4 miliardy korun (a velký otazník, zda by se to ANO podařilo). Při úplně růžovém optimistickém scénáři by se mohlo podařit ušetřit 40 miliard korun (potvrdil i Karel Halvíček) .
Dva bilióny mínus 40 miliard (kdyby se podařilo v jeho plánu snížit šedou ekonomiku – což se daří i této vládě, zavést všechny části EET, vybrat všechny daně a snížit státní aparát atd.) je pořád necelých dva biliónů korun.
Necelé dva bilióny korun, které si chce Andrej Babiš půjčit navíc oproti plánovanému státnímu dluhu A TÍM NÁS VŠECHNY OBČANY ZADLUŽIT A TO I NAŠE DĚTI A VNOUČATA.
Stejné výpočty nezávisle na sobě probedla řada ekonomů.
JE NEUVĚŘITELNÉ, ŽE TOTO MÁ ANO HAVLÍČKEM NAPSANÉ VE VOLEBNÍM PROGRAMU.
Že je to šílené?
ANO-je to šílené.
Pokud chcete podrobnější výpočty, je jich na internetu spousta.
Proč by to Andrej Babiš tedy dělal? Proč by kromě populického lákání na svůj volební program řešil „daňovou kobru“ atd.?
Měl by možnost zakleknout na firmy, které bude chtít jako konkurenci zlikvidovat, nebo je oslabit (přivést téměř do bankrotu) a potom odkoupit...tak jak to dělal ve své předchozí vládě...Za současné vlády se to nedělo.
Měl by možnost pořád možnost slibovat „výběr daní“ a tím by se to celé stalo ďábelským kolotočem jak na státní rozpočet, tak na jednotlivé podnikatele.
Karel Havlíček to vše ví (pokud není úplně ekonomicky nevzdělaný) a proto je zřejmé, že je to „gauner“ v ovčím rouše. Je mi to moc líto, protože ač nejsem voličem ANO, Karla Havlíčka jsem respektovala. Je mi v tomto kontextu líto i Adama Vojtěcha, který byl (kromě kovidu) dobrým ministrem zdravotnictví (lékaři atd. dobře hodnocen) – je součástí tohoto rozpočtu. Je mi líto Roberta Plagy, ke kterému mám také výhrady, ale opět je to člověk, který má zájem dělat dobrou politiku.
Tento rozpočtový plán je šíený a je za mě skoro na úrovni „vlastizrady“.
Podobně to vnímá i mladá generace (řada mladých lidí), která si uvědomuje nutnost rozpočtové zodpovědnosti.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Dlouhodobě se zajímám o politiku, ale pokusila jsem se vyjít tři týdny před volbami z toho, co mi od několika lidí začalo chodit do emailu (jako chodí seniorům) a poprosila o součinnost AI. Výsledek se dočtete:
Alena Kulhavá
Nelze zavírat oči nad chybami této vlády a ostře je s nimi komunikuji (ať už chyby věcné nebo jen nedostatečně srozumitelně podaná vysvětlení některých nových zákonů). Ale zároveň vnímám nebezpečné některé výroky a fn opozice.
Alena Kulhavá
Informace jsem čerpala nejen z odborných zpráv, ale přímo od kamaráda vojáka vysoko postaveného, který se v prostoru vojenství pohybuje léta a orientuje se jak v oblasti situace v ČR, zahraničí, situace paní ministryně a i pracuje
Alena Kulhavá
Kde se nacházíme v rámci vztahu k vězňům a práci na integraci vězňů do života? Jak se celá situace vyvinula a co nás nejvíce tlačí v cestě dále? Jaké výzvy otevíráme? Pojďme společně diskutovat - opravdové návrhy.
Alena Kulhavá
Měl být Marku Orko Váchovi zrušen malý úvazek v Praze? Co říká církevní právo a proč se nemalá část věřících vůči rozhodnutí arcibiskupa Graubnera brání? Kam se církev vyvíjí? Co čeká Otce Váchu?
