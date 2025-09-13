Co by mohl udělat volební program ANO s rozpočtem?
Plat učitele sice není na 130%, ale je pořád výrazně lepší, než býval před lety. Peníze do 130% jsem ráda, že vláda posílá jako pomoc Ukrajině. Jsem moc ráda, že žiji v míru a posílám i sama peníze na Ukrajinu na zdravotnický materiál, generátory do nemocnic a na drony, oblečení apod.. Posílám je v podobě příspěvků významnému lékaři České republiky, který zcela transparentně tyto věci pro ukrajinské vojáky nakupuje a nám přispivatelém vyúčtovává.
Za vlády ANO jsme jako učitelé měli větší benefity, ale necítím se poškozena, že jsou snížené. Jsem ráda, že peníze jsou použity na snížení státního dluhu.
Nevylučuji, že někde v celkovém rozpočtu České reupliky byly peníze seškrtány fatálně, ale věřím, že do budoucna se toto dá napravit. O žádné takové oblasti ve svém okolí nevím.
Odchod do důchodu naší generace až v 67 letech mě trochu děsí (pracujeme mnohem více, aktivněji, déle do večera a ve větším stresu, než naši rodiče), ale beru to jako základní nastavení výpočtu tak, aby si na rozdíl ode všech předchodzích let nemusela říkat „tak jak říkají finanční odborníci: Pouze 20% důchod, zbytek musím sama. Věřím, že pokud se bude dařit ekonomice a zároveň se ukáží problémy staršího věku, každá vláda moc ráda přijde se snížením věku odchodu do důchodu, protože to bude tlak nás občanů. Komunikuji ostře toto téma s vládou, protože bych nerada odcházela do důchodu z polovičního úvazku...
Ekonomika:
Náš růst hdp je 1,9. Průměr EU 1,1. Německo dokonce klesá. Jsme na tom lépe než Slovensko, Maďarsko, Německo, Francie, Itálie. Lépe je na tom Polsko.
Volební program vládních stran nabízí pokračování v klíčových investicích, započení dalších investic, viz představení jejich programu:
CO NABÍZÍ VOLEBNÍ PROGRAM ANO?
NÁRUST STÁTNÍHO DLUHU, KDY BUDEME PLATIT VĚTŠÍ ÚROKY, ÚROKY Z ÚROKŮ A NAŠE DĚTI (MOŽNÁ I MY NA STÁŘÍ) BUDEME MÍT VELKÝ PROBLÉM:
CO BUDE ZVYŠOVAT STÁTNÍ DLUH?
- Zpět benefity pro zaměstnance
- Neplacení alimentů nebude trestný čin
- Platy učitelů pořád nevíme, jak se počítají, protože průměrný plat stále neodpovídá tomu, co dostáváme. Každopádně při současné inflaci by nárust platu učitele měl být za čtyři roky na 50 – 57 000 Kč počítaje s třídnictvím, ředitelstvím, mimořádné odměny za mimořádnou práci atd (Tj. medián leží níže a i medián je s prací navíc). Pokud bychom si přilepšíli – vláda učitelům přidala procenta nad průměrnou mzdu, mohl by se u nejpracovitějších učitelů s větší prací navíc pohybovat okolo 60 000Kč. A to bych pochopitelně vnímala jako správné. Pro začínající učitele 40 000 Kč (dnes je to 35 000Kč).
To, že jsou učitelé přepláceni, netvrdí vláda (naopak jí vadí, že kvůli válce na Ukrajině nemůže dodržet 130%), ale média, která dávají příliš mnoho prostoru nevzdělaným rodičům, kteří by chtěli vše pro sebe a učitel by měl „v menším platu plnit 200% rodičovských požadavků včetně nejzákladnější výchovy dětí a učení věcem, které vždy učili rodiče“.
ANO počítá s nástupním platem učitele 50 000Kč a u zkušenějších 75 000Kč. Ročně by se muselo do školství přidat 26 miliard korun pro učitele základních a středních škol a cca 9 miliard pro učitele mateřské školy. Celkově tedy na platy učitelů o 35 miliard korun ročně více.
Takto bych mohla pokračovat v dalších bodech .
NA KOLIK BY STOUPNUL NÁŠ STÁTNÍ DLUH??
Velmi hrubý odhad ekonomů je 2 bilióny korun...
Že je to nesmysl? Každá položky (když čtete volební program ANO či posloucháte tiskovou konferenci z Vítkovic) je otázka několika desítek miliard. A těch položek je tam hodně. Různí odborníci provedli odhad a potvrdil ho i sám Karel Havlíček.
...Myslíte si, že by to EET vyřešilo? Pokud by přineslo 10 miliard korun (velký otazník, protože účtenkovky byly zrušené právě proto, že se zjistilo, že podnikatelé vlastně skoro nepodvádějí).. vyřešilo by to ani ne třetinu školství a v celkovém rozpočtu jak když „plivne do stromovky“. „Daňová AI kobra“ Přinesla (a přinese) by to maximálně 1,6 miliard (ale musí se z toho ti pracovníci zaplatit, takže ani to ne), takže výsledek nebude ani to, co na ministerstvech stojí papír. A bude z toho opět šílená šikana podnikatelů a možnost „zaklekávat na podnikatele, likvidace konkurentů Andreje Babiše (viz FAU Přerov atd.) “. Dokonalý krycí manévry v rámci predátorství na podnikatele. Z předchozí vlády velké peníze jsme zaplatili my daňoví poplatníci na mnoha prohraných soudech Andreje Babiše, kdy cíleně likvidoval podnikatele a soud dal za pravdu podnikatelům a Andrej Babiš nemusel platit nic. Úspora na státní správě každý rok 5%? To jsou 4 miliardy korun (a velký otazník, zda by se to ANO podařilo). Při úplně růžovém optimistickém scénáři by se mohlo podařit ušetřit 40 miliard korun (potvrdil i Karel Halvíček) .
Dva milióny mínus 40 miliard (kdyby se podařilo v jeho plánu snížit šedou ekonomiku – což se daří i této vládě, zavést všechny části EET, vybrat všechny daně a snížit státní aparát atd.) je pořád necelých 2 biliónů korun. Necelé dva bilióny korun, které si chce Andrej Babiš půjčit navíc A TÍM NÁS VŠECHNY OBČANY ZADLUŽIT A TO I NAŠE DĚTI A VNOUČATA.
JE NEUVĚŘITELNÉ, ŽE TOTO MÁ ANO HAVLÍČKEM NAPSANÉ VE VOLEBNÍM PROGRAMU.
Že je to šílené?
ANO-je to šílené.
Pokud chcete podrobnější výpočty, je jich na internetu spousta. Protože je to tak nabíledni.
Proč by to dělal?
Měl by možnost zakleknout na firmy, které bude chtít...
Měl by možnost pořád možnost slibovat „výběr daní“ a tím by se to celé stalo ďábelským kolotočem jak na státní rozpočet, tak na jednotlivé podnikatele.
Nebezpečné výroky opozice
Nelze zavírat oči nad chybami této vlády a ostře je s nimi komunikuji (ať už chyby věcné nebo jen nedostatečně srozumitelně podaná vysvětlení některých nových zákonů). Ale zároveň vnímám nebezpečné některé výroky a fn opozice.
Narušené hranice NATO: Co nejvíce chybí naší armádě?
Informace jsem čerpala nejen z odborných zpráv, ale přímo od kamaráda vojáka vysoko postaveného, který se v prostoru vojenství pohybuje léta a orientuje se jak v oblasti situace v ČR, zahraničí, situace paní ministryně a i pracuje
Diskuse nad tím, jak vylepšit efektivitu vězeňství
Kde se nacházíme v rámci vztahu k vězňům a práci na integraci vězňů do života? Jak se celá situace vyvinula a co nás nejvíce tlačí v cestě dále? Jaké výzvy otevíráme? Pojďme společně diskutovat - opravdové návrhy.
Poprask kolem kněze Marka Orko Váchy: Přečtěte článek až do konce
Měl být Marku Orko Váchovi zrušen malý úvazek v Praze? Co říká církevní právo a proč se nemalá část věřících vůči rozhodnutí arcibiskupa Graubnera brání? Kam se církev vyvíjí? Co čeká Otce Váchu?
Je čas odklonit se od Pařížské dohody?
Už před lety jsem prostudovala 13 knih v angličtině o klimatu, který mi zaslal náš přední klimatolog. Pařížskou dohodu se nám nepodařilo naplnit, Donald Trump nastupuje a Čína začíná válcovat světový obchod. Co dál?
