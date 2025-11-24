Bezdomovec se srdcem a zájmem o českou beletrii
Dnes večer mě velmi slušně oslovil na Andělu bezdomovec invalida abstinující už tři roky od heroinu (chytře jsem si ověřila, stejně jako jeho zájem o českou beletrii) a kromě jídla a teplého pití (o což mě požádal, o nic jiného), teplého tílka, punčoch pod kalhoty a ponožek patří pozůstatek mé bundy jemu. Se psem, který je jeho společníkem, nemůže do Armády spásy na noc. Na noc půjde s dalšími do skvotu. S jakou vděčností žiji svůj o tolik lepši život a dnes nikoliv poprvé jsem se mohla potkat s bezdomovcem, kterému zůstalo dobré srdce a do jisté míry i hlubší lidství (zájem o beletrii, knihy má ve skvotu). Nejsou všichni stejní, ale pomoc je leckdy složitá (i na úřadě byl, ale i tam je to složitější...). Nemá šanci na zaměstnání, zatím ani na prodej Nového prostoru. Koupit mu jídlo, donést teplé pití a oblečení a přidat otázku a milé slovo je to nejmenší, co jsem pro něj mohla udělat.
Mám jeho jméno a datum narození, zkusím se zeptat na úřadech, co se dá pro takového člověka udělat. Od heroinu abstinuje, ale od alkoholu evidentně úplně ne. I když teď byl střízlivý. Jenže co mají chudáci dělat, jak přežít noc...potřebují se ubezdušit, aby tu zimu přežili...a i chápu, že má psa. ....Ne všichni to mají kvůli žebrání, někteří kvůli společenství...Je to začarovaný kruh. Budu to řešit (stejně tak téma vězňů a závislých ochotných se léčit a pracovat) s jedním poslancem, který se tomu věnuje, tak uvidím...ale naděje si moc nedělám...Kéž by alespoň dobrovolnictví ve věznicích (na které se s metodou MIU, kterou jsem studovala dva roky a učila dva roky, chystám) bylo snazší...Ředitelé věznic se tak bojí všeho a nechtějí si dělat problémy...mají i velkou odpovědnost, že potom to je tak zakonzervované (i když určité pomoci se vězňům dostává), ani kněží tam nemohou jak často chtějí...
OTEVÍRÁM K TOMUTO TÉMATU DISKUSI, KAM PROSÍM PIŠTE JEN NÁPADY A ZKUŠENOSTI, JAK SE TĚMTO LIDEM DÁ ČI NEDÁ POMOCI.
Nemá smysl popisovat, jak si za to „tito lidé mohou sami“. O tom žádná, že někde uvělali v životě chyby. O tom žádná, že to nejsou žádní systematici a mají problém s volními vlastnostmi (myslím bezdomovce). Ale jsou to lidé a nejde o to, aby žili v blahobytu (myslím bezdomovce). Jde o to, aby měli šanci...s přiměřeným úsilím nás okolo...a to i co se týká vězňů. Výsledky s MIU (rozšířená Feuersteinova metoda) jsou dobré (ne všespásné pro všechny samozřejmě), také i s jinými podpůrnými programy ve věznicích.
Děkuji předem za respekt k tématu.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
