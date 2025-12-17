Anděl Páně 3
„Bližší košile než kabát“ platí místně i časově. Je přirozené, že člověk se nejvíce stará o své blízké a pomáhá nejvíce ve svém okolí. Je přirozené, že člověk nejvíce řeší to, co se týká jeho života a života jeho dětí.
Jsou ale určitá témata, která tento rámec přesahují a pokud se v určitá období neudělá potřebné a naopak se udělá problematické, potřebuje civilizace (společnost) jednu otočku lekce. Více k tomu Pavel Špatenka ve velmi zajímavém rozhovoru, na který naváži svojí panelovou diskusí v pozdější době.
youtube.com/watch?si=TJzkgZIhUL5h-QNa&fbclid=IwY2xjawOv2A9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeNqZb-3pW7g7oXEXMG1n_mFVUjL_QBayi4fSz9HX2v4xLWqyEAxvelrIEHWM_aem_WcZiOTn2SbpF3jvvRn5LCA&v=wkbB5h-l3_0&feature=youtu.be
Možná vám neunikl nádherný rozhovor s Ivanem Trojanem, jak vezl několik sanitek, vojenských aut na raněné a zdravotnického materiálu na které lidé v rámci sbírky Paměti národa vybrali peníze, na Ukrajinu. Lékařce v terénu, která spolu s kolegy je ve větším nebezpečí, než samotní vojáci: Rusové útočí primárně na zdravotníky, aby neošetřovali raněné. Ten rozhovor, kde Ivan Trojan popisuje celou cestu, je tak silný...
Pokud jste ho neslyšeli, zde přikládám:
Když jsem viděla video, kde Ivan Trojan děkuje dárcům, tak jsem se rozbrečela. Vztah se Stojkou, Stojka samotná, Ivan Trojan a návaznost na Anděl Páně...nemám slov:
Peníze na pomoc Ukrajině sbírají i jiné organizace a to např. skupina D s Ondřejem Vetchým, Otakarem Foltýnem, generálem Řehkou a dalšími. Nešťastné nepochopení Jany Černochové (které někdo něco nakukal) mělo svůj důsledek, ale doufám, že současné dění kolem této organizace jen zvedne chuť lidí přispávat a i tato organizace vejde ve známost. I kdyby se v auditu našly nějaké chybky (najdou se vždy v každém firmě) nic to nemění na samotné akci Skupiny D. Více o tom Ondřej Vetchý, herec, kterého si váží řada lidí a kterého znám přes své známé i z doslechu z osobního života. Stojí blízko mých kamarádů. S Otakarem Foltýnem jsem v pravidelném kontaktu a plánuji...Generála Řehky si vojáci velmi váží, včetně mého kamaráda vysoko postaveného v tajných vojejských službách. Myslíte si, že neziskovky nikdy nedělají chyby? Je tolik účetních pravidel a záludností, že sama, když spolupracuji s neziskovými organizacemi, vidím, jak se pohybují na hraně a někdy i za hranou pravidel i když chtějí být úplně čistí. Život přináší problémy a všude lze udělat chybu, něco přehlédnout nebo mít v organizaci škodnou. To nic nemění na záměru a snaze mít věci pod kontrolou. Držím skupině D palce. Velké firmy, které vydělávají obrovské peníze, umí šméčka skrýt. Nezisk, který pomáhá (nemálo organizací, např. sociálních, ale i tato), je v nervech, aby neuděla chybu...
Ondřej Vetchý více rozvádí v kvalitním rozhovoru (dkaz níže), ze kterého vytahuji:
1) Téma nutného vzdělání ČR v historii 20. století a to jak u dospělé, tak u dětské generace.
2) Téma základního občanského fungování v domě, ulici, obci...
3) Téma nejen mladých, kteří se sluchátky na uších nevnímají svět, nevnímají, že nad nimi v dopravních prostředcích...na ulici...
4) Fake news ohledně skupiny D a bizár toho, že hodnoty vnímáme v knihách a ne v životě.
5) Rozklad společnosti, kdy tak samozřejmé hodnoty jako je statečnost, láska, krása musíme obhajovat, nejsou samozřejmé...
6) Citát Dany Drábové: „Pravda je strašně složitá: Na to, abyste pochopil souvislosti a kontext, se o to musíte zajímat, musíte mít upřímný zájem, musíte mít znalosti, musíte na sobě pracovat, musíte se rozvíjet, musíte mít potřebu být lepší člověk.“
7) Ne audit, ale celá situace poškozuje nejen skupinu D, ale důvěru ve společnosti. „O budoucnost sbírka se nebojí, bojím se o tuto zemi“.
Sbírky mohou běžet různými kolejemi, to opravdu není téma....
a kéž by naopak tato situace naopak přinesla reklamu
a) pomoci na Ukrajině
b) ale i pomoci primárně i u nás
c) pozornost nás k sobě navzájem všude, kde se pohybujeme, včetně MHD.
Osobně přispívám na několik sociálních čiností v ČR. Pro jednu budu s blízkými i na ulici o Vánocích koledovat. Pomáhám lidem na ulici, když je třeba. Pomáhám s výkupe a ochranou pralesa a moře, a jen jednu část tvoří pomoc Ukrajině a další pomoc v zahraničí. Polovina lékařů, kteří ošetřivali mého vážně nemocného tátu, byly Ukrajinky (českých lékařů je nedostatek). Ukrajinky dívky ve škole často snaživé. Zedníci při rekonstrukci bytů mých nejlepších přátel (kde jsem více osobně pomáhala) tak skvělí chlapi. Stejně tak muž, který si ode mě koupil dražší věc (se slevou) pro svoji maminku...ano, žijí u nás i problematičtí Ukrajinci, stejně jako problematičtí Češi. Učila jsem 10 let pravděpodobně na nejkomplikovanější základní škole v Praze, takže vím, o čem mluvím.
Není to buď a nebo. Buď přispívat jen Čechům, nebo jen Ukrajincům. Jsou to možné individuální proporce každého z nás.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Existuje nějaké dobré řešení situace na Ukrajině?
Nastíním několik scénářů. Které další scénáře vidíte? Pro kterou variantu byste „hlasovali“? Vidíte nějaké dobré řešení?
Alena Kulhavá
Byli jsme zneužiti USA v tématu Ukrajina k nerespekrování Kissingera
a jeho poznatků o nutné mocenské rovnováze mocností? Jaká práva má Ukrajina? Co dál? Otevírám k tématu i diskusi.
Alena Kulhavá
Vybere si D.Trump ocenění za příměří či ochranu Evropy a UK nebo vztahy s Putinem a svalí
vinu na Evropu, že se nepodařilo nastolit příměří? Co nás může čekat a co máme dělat? Jak se mohou změnit mezinárodní pravidla?
Alena Kulhavá
Bezdomovec se srdcem a zájmem o českou beletrii
Včera při stěhování sestry se mi rozbil definitivně zip u bundy, která už beztak byla na hraně nositelnosti. Poprosila jsem vesmír, ať mě pošle za člověkem, který ji užije.
Alena Kulhavá
Filip Turek a demokraté na Národní třídě: Co se dělo? Střípky ze 17.11.2025 3
Filip Turek pronesl komentář, který zaujal kde koho. Proč? Kdo jsou demokraté? Proč jsem na Národní třídu nešla?
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Historickou studnu v centru Rakovníka zdobí nová kovaná mříž
Historickou studnu v centru Rakovníka zdobí nová kovaná mříž. Řadí se tak k dalším uměleckým...
Úsměv a prameny, Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu
Mariánské Lázně dnes představily novou vizuální identitu města i jeho institucí. Měla by přinést...
Kardiochirurgický milník. V Motole transplantovali srdce miminku, které bylo rok na přístrojích
Lékařům z Dětského kardiocentra 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol...
Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál
V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl....
Prodej pozemku pro stavbu dvou RD 1.396 m2, Moravské Knínice
Moravské Knínice, okres Brno-venkov
2 990 000 Kč
- Počet článků 274
- Celková karma 15,57
- Průměrná čtenost 1093x