1. Fenomén „Otakar Foltýn“ stojí za bližší prostudování. Proč?
Otakara Foltýna se předhánějí školy, která si ho pozve, protože podobně jako Dana Drábová uměla formulovat obsažně, ale jednoduše otázky energetiky, tak se daří Otakaru Foltýnovi formulovat pro dospělé i žáky problematiku kyberprostoru i mezinárodní situace a situace ČR, nutnosti obezřetnosti i statečnosti.
Otakar Foltýn měl svá nešikovná vyjádření právě z důvodu „názornosti“, ale to teď prosím pomiňme.
Jde mi o to „nechat při odchodu Otakara Foltýna z postu Strategické komunikace vlády“ některé jeho poznatky a rady, které se mohou hodit dopělými dětem.
Petr Horký na svém Hausbotu s ním dělal moc pěkný rozhovor:
1) VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU „SVOBODY PROJEVU A SVOBODY DOSAHU“: Svoboda projevu znamená, že si mohu myslet a říkat, co chci. O tom, co překračuje svobodu projevu píši jasně ve svém článku: Je (nejen) z něj zřejmé, že to, co je jasně logicky vymezeným trestným činem či přestupkem nespadá do svobody projevu a má to svoji logiku (např. šíření vyložené nenávisti či vyslovené pomluvy-lži o někom, šíření nebezpečné poplašné zprávy) atd. Vše ostatní spadá do svobody projevu. I když člověk šíří úplné nesmysly. Jiná věc ale je, že nikdo nemá právo někoho druhého nutit k tomu, aby jeho nesmysly šířil a to je SVOBODA DOSAHU: Jakákoliv platforma si vybírá, co bude šírit: Česká televize (spíše uveřejní mínění odborníků než názor existující skupiny lidí, že Země je placatá), soukromá firma Facebook, soukromé noviny atd. Lidé si obojí často zaměňují.
2) Z TOHOTO DŮVODU NEMÁ SMYSL CHTÍT VYVÁŽENÉ INFORMACE K NĚJAKÉMU TÉMATU: MÁ SMYSL CHTÍT PRAVDIVÉ INFORMACE, NE VŠECHNY NESMYSLY ROVNÝM DÍLEM. V kvalitních médiích se dává slovo odborníkům, ne všem. A pokud někdo někde dává vysloveně nepravdivou informaci, není cenzorem ten, kdo upozorní na vadnost takové informace a i ji odmítne ji šířit dál. Cenzorem by byl ve chvíli, kdyby za každou takovou informaci dotyčného zavřel do vězení (pokud nespadá vysloveně do trestného činu).
3) JAK SOCIÁLNÍ SÍTĚ KVŮLI VYDĚLÁVÁNÍ NA REKLAMĚ ROZKLIŽUJÍ SPOLEČNOST NE KVŮLI SAMOTNÉ REKLAMĚ: Mnohem virálnější je šíření nějaké nespokojenosti, naštvanosti, proto tyto posty jsou šířenější, aby lidé shlédli co nejvíce reklamy. Tím se nabízí naštvanému člověku čím dál radikálnější obsah a společnost se začíná utápět v nesmyslné negativitě a i fake news.
4)ŽÍT HODNOTY: OŽIVENÍ ÚSTAVY A MOTIVACE UČITELŮ PTÁT SE ŽÁKŮ, PROČ TAM JE KTERÁ PREAMBULE NAPSANÁ, ABYCHOM ÚSTAVU ŽILI, nejen uměli vyjmenovat preambule (i to umí málokdo). I umět vysvětlit rozdíl vládnutí v době klidu a ve velké ohrožující krizi (a co toje), i zde hranice tohoto...Tak, aby i uměli vysvětlit rozdíl „svoboda projevu, svoboda dosahu, cenzura“. Umět vysvětlit slovo „svoboda“ „demokracie“ – není to jen vláda většiny...téma „ochrana jinakosti“...vláda zákona bez ohledu na to „kým jsem“, umožnit žákům je zvnitřnit do té míry, že by tyto hodnoty chtěli bránit, protože si uvědomí, jak jsou pro ně důležité.
6) MOTIVACE I OD PETRA HORKÉHO PŘEČÍST SI „ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA VLÁDY“, „OBRANNOU STRATEGIE STÁTU“ A „GREEDEAL“, abychom věděli, o čem mluvíme...
7) Umět rozlišovat mezi tím „CO JE SLOŽITÉ“, CO JE „JEDNODUCHÉ A VÍME, CÍTÍME TO JASNĚ“. Umět se jasně postavit na to, co cítíme jako mravní.
8) TÍM, ŽE LIDÉ MOHOU KOMENTOVAT VŠE VŠUDE, MORÁLNÍ AUTORITY A ODBORNÍCI JSOU ZAVALOVANI A ZNECHUCENI EMOCIÁLNÍMI VÝLEVY A NENÁVISTNÝM KOMENTOVÁNÍM a tyto osobnosti se až na výjimky vytrácejí z veřejného prostoru, protože jsou znechuceni a vyčerpáni.
9) VÝZVA K TOMU NEZAPLEVELIT VEŘEJNÝ PROSTOR (I NÁŠ FB) BANÁLNÍMI PŘÍSPĚVKY, SPÍŠE HO NAPLNIT KVALITNÍM OBSAHEM A MORÁLNÍMI VÝZVAMI.
10) Krásná výzva Petra Horkého o tom všem spolu mluvit.
11) BRANNOU POVINNOSTÍ OBČANA JE A BUDE „INFORMAČNÍ GRAMOTNOST“, tj. umět rozlišit nejen na sociálních sítích, co je a není pravda. Pokud totiž někde uděláme chybu v úsudku, tím nesmyslnější obsah nám bude internet nabízet a nepřátelské režimy už dnes toho umí mistrně využívat nejen u části seniorů. Doporučení: U informací, které se nám těžko ověřují, minimální síto pravdivosti, které má smysl použít: „Odpovídá to základním hodnotám? Je to formulované konstruktivně?“
12) CÍL RUSKA: VYTVOŘIT TOLIK FAKE NEWS, ABY LIDÉ UŽ NIČEMU NEVĚŘILI, NEDŮVĚŘOVALI KLASICKÝM MÉDIÍM, STÁTU. VE CHVÍLI, KDY JE ČLOVĚK ZNECHUCEN STÁTEM, PŘESTÁVÁ VĚŘIT HODNOTÁM. VE CHVÍLI, KDY NEVĚŘÍ HODNOTÁM, NEMÁ UŽ CO BRÁNIT...
Otakar Foltýn vyzývá k pomoci ve Strategické komunikaci vlády
1) Připomenotu si naše hodnoty
2) Šířit je dále mezi blízkými
3) Nešířit nesmysly
Jakýkoliv úřad či osoba to za nás neudělá.
Alena Kulhavá
Alena Kulhavá
Jak osobně pomoci v ČR snížit proruskou atd. propagandu?
Někteří senioři jsou masírováni úplně nesmyslnými štvavými zprávami, které šiří skutečně vycvičené týmy ruských pracovníků a jde o cílené narušování českých občanů. Co s tím můžete každý z vás dělat, pokud budete chtít?
Alena Kulhavá
Co se končící vládě povedlo a co se nepovedlo
Bývalá vláda Spolu+Starostů (a Pirátů) měla upřímné velké cíle a velká očekávání od občanů. Něco se jí podařilo naplnit a něco ne. Někde konkrétními rozhodnutími zklamala či nestihla dokončit. Výzvy další vlády.
Alena Kulhavá
Tři výzvy a tři rizika pro novou vládu i Českou republiku
Respektuji výsledek voleb a přeji v každé situaci České republice to nejlepší. Píši o předpokládané menšinové vládě ANO a opozici.
Alena Kulhavá
Jak dlouho se připravovala Jana Černochová na ministerstvo obrany?
V článku se dotkneme toho, co bylo klíčové v diskusi o obraně na ČT 24 30.9. Bezpečnost je naprosto klíčová pro funkci státu. To si jako občané sami o sobě nezajistíme.
Alena Kulhavá
Proč se pracovníci min.obrany bojí ANO? Reakce na duel Petra Fialy a Andreje Babiše
Situaci potvrzuje jak paní ministryně, tak vojáci z armády na vysokých postech. Kromě této situace uvádím na pravou míru (na obě strany) to, co Petr Fiala a Andrej Babiš hovořili v superduelu.
