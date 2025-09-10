Zvláštní bytová politika
Když současný předseda Pirátů řekl, že by měli lidi mít možnost vlastnit jen tolik investičních bytů, kolik mají dětí, už se z toho nevymluví, i když se o to snažil, minimálně v krátkém rozhovoru Televizních novin. V monologu, kdy se nechtěl vzdát slova, tvrdil, že pouze navrhují, aby byli majitelé investičních bytů, kteří nemají děti, nebo jich mají méně než bytů, daňově znevýhodněni. Protiřečník ze strany Motoristů mu na to odpověděl, (když se konečně podařilo moderátorovi Pirátovo vlnobití slov zastavit, aby mohla mluvit i druhá strana), že se tím byty pro rodiny, které v nich budou bydlet v nájmu, ještě prodraží, protože při daňovém znevýhodnění se zvýší nájmy a obyvatelé budou žádat o sociální dávky, což opět zvýší náklady státu.
I tento „mírnější“ návrh mi připadá tak absurdní, že kdybych to sama neslyšela, tak bych ho považovala za vymyšlený konkurencí ve snaze Piráty poškodit. Takto se slovy předsedy poškodili sami. Nejenže proti sobě popudili značnou část veřejnosti, ale také se ztrapnili nesmyslností argumentace. Předseda opakoval, že je to myšleno tak, že občané mohou mít navíc byt (byty), které schovávají pro dospívající děti, aby měly kde bydlet, když se osamostatní. Na tom není nic zvláštního, takových případů je dost. Problém je v tom, že je to podle předsedy Pirátů jediná možná varianta, proč někdo může vlastnit byt, ve kterém trvale nebydlí. To je dobré zdůraznit, protože člověk může mít například letní byt, kde tráví volný čas, nebo naopak byt v místě zaměstnání, aby nemusel dojíždět na pracoviště. Další otázka k návrhu, který uvádí do souvislosti počet dětí a bytů, je následující. Jaké děti by se počítaly? Podle slov politika to jsou „děti na střední“, které se v budoucnu osamostatní. Jak to tedy je? Je směrodatný počet dětí, včetně nemluvňat i včetně těch, které už mají svoje bydlení? Platil by tento podivný zákon jen pro rodiče dětí, které chodí na střední školu? Jak by se toto hlídalo, jaké věkové rozpětí dětí by bylo povolené? Jak by se ošetřil případ, že děti, pro něž někdo schovává byt, mají ještě jiné bydlení, třeba u partnera? A co by se stalo, kdyby dítě do bytu pro něj chystaného, nakonec nešlo? Platili by majitelé dodatečně daň? Je už jen z tohoto znát, že jde o nesmysl, bez ohledu na to, jak to bylo přesně myšleno. Ještě kdo by to všechno hlídal? Bylo by to podle udání? Připomnělo mi to nápad s kontrolou elektroměrů.
Dále by mě zajímalo, jestli si opravdu pan předseda neumí představit jiný důvod, proč někdo vlastní „investiční“ byt k dobrému účelu, než že ho připravuje pro dospívající děti. Nemůže si někdo například takový byt pořídit s vyhlídkou důchodu na klidném místě, který po dobu, kdy v něm nebydlí, bude pronajímat? Zastánci návrhu mluvili o tom, že by takový zákon byl namířený proti spekulantům, kteří vlastní desítky nebo stovky bytů. Ano, jsou takové společnosti, které, jak zaznělo v příspěvcích k tématu, „obchodují s chudobou“. Ale takové praktiky mají osoby, které žádný zákon nezastaví. Další možnost, proč vlastnit byt(y) „navíc“ je ten, že platba z pronájmu zajistí majiteli pravidelný příjem, jenž mu například může pomoci v době, kdy ztratí práci, nedaří se mu v podnikání, nemůže pracovat kvůli nemoci, prostě z nějakých důvodů má výpadek příjmu. Nájem mu zajistí alespoň základní finanční potřebu, takže se nebude muset obracet na stát s žádostí o sociální podporu. Někdo se takto jistí na dobu, až bude v důchodu, kde bude mít podstatně nižší příjem než v zaměstnání. Návrh vychází z toho, že ten, kdo myslí na budoucnost, snaží se zůstat nezávislý a zajištěný pro všechny možné předpokládané i nečekané případy, je podezřelý a je třeba ho potrestat za nežádoucí aktivitu v oblasti zajištění vlastní budoucnosti.
Takové občany ale nechtějí totalitní státy a je dobře, že vidíme, kdo má takové, řekněme zastaralé myšlení. Tím myslím dobu 70. let, kdy jsme museli nechat zbourat krb v hale, protože nám chtěli vytápěnou halu počítat za obytnou místnost. Tím bychom překročili povolený počet místností na počet členů rodiny a zestátnili by nám dům. Kdo nepamatuje tu dobu, tak pro něho doplním, že byly počítané rozlohy obytných místností na počet obyvatel bytu/ domu a při nadměrných metrech byl rodinný dům zestátněn a stal se majetkem OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství). I když jsem byla školačka, dobře si pamatuji, jak rodina bojovala, abychom nepřišli o dům, který si postavila babička, když na něj dvanáct let šetřila. Část měla na hypotéku, kterou platila 14 let a splátka vycházela asi na 15% platu státní úřednice.
Pokud chtějí politici zajistit dostupné bydlení, tak by tomu jistě pomohli, kdyby si posvítili na skutečné spekulanty vlastnící stovky bytů. Ale je jednodušší a bezpečnější útočit na jednotlivce, kteří se snaží zajistit, aby nebyli závislí na pomoci jiných a už vůbec ne státu.
Eliška Anna Kubičková
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.