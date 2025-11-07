Zoufalství z voleb

Nemám na mysli zoufání si nad výsledky voleb, které se ostatně daly předpokládat. Různé výzvy proti výsledku voleb jsou smysluplné asi jako protesty proti střídání měsíčních fází.

Dědeček říkal, že si člověk nemá nikdy zoufat. Snažím se řídit radami předků, někdy je to ale opravdu těžké. Pokud jde o politiku, v posledních letech je čím dál obtížnější udržet si dobrou náladu. Důvodů je mnoho, začíná to už pohledem na volební lístky. U parlamentních voleb je aspoň víc možností. Největší frustrace v tomto smyslu byla poslední volba ve druhém kole volby prezidenta. Dlouho jsem váhala, zda k volbám vůbec jít. Jsem z generace stávkujících studentů z roku 1989 a fakt, že si po více než třiceti letech mám zvolit prezidenta ze dvou kariérních členů KSČ a agentů STB, byla skutečně tristní až zoufalá situace.

Ale čas pokročil, přišly další volby. Letos jsem dlouho dopředu prohlásila, že k volbám nepůjdu a měla jsem dobrou vůli toto předsevzetí dodržet. Dokonce ještě den před volbami jsem neměla otevřenou obálku s volebními lístky. Potom přišel den voleb a tu ošklivou obálku jsem otevřela. Dlouho jsem přehrabovala lístky. Nakonec jsem si přece jen vybrala. Byla to volba podle úsloví „z nouze ctnost“, ale občanskou povinnost jsem splnila.

To jsem ještě nečekala, kdo/co se dostalo do parlamentu. Velká pozornost médií byla věnovaná faktu, že bylo zvoleno hodně mladých lidí, včetně úplně těch nejmladších na hranici věkové volitelnosti. Proč by mladí nemohli dostat šanci. Dá se očekávat, že mají ještě ideály a dost vůle a energie ty ideály naplnit. Potom jsem viděla na Internetu video se dvěma mladými (nejmladšími) poslankyněmi. Slečny seděly u stolu a prohrabovaly se v nějaké zásilce. Jedna z tajuplné obálky vytáhla klíčky od nového služebního BMW, druhá nový fotoaparát. Slečny se radovaly, že budou mít čím jezdit na schůze a pořizovat záznamy ze svých vystoupení. Kdybych nevěděla, že to jsou poslankyně, předpokládala bych, že se jedná o herečky z jednoduché reklamy na dané produkty. Zatímco jásaly radostí, mě popadlo zděšení. Později jsem shlédla další video, kde jedna z mladých poslankyň velmi suverénně hodnotila politickou situaci. Mám ráda články, videa, rozhovory na Internetu, protože je zde prostor ihned reagovat v komentářích, (pokud nejsou prozřetelně zakázané). Komentuji ráda a někdy dost obsáhle, proto jsem začala psát i blog. V tomto případě jsem se zmohla jen na konstatování, že mě děsí, že mě „toto“ má zastupovat jako občana. Pro toho, kdo chce právě napsat do komentářů, že si to mám zkusit sama, tak ano, už jsem to zkusila a znechucená jsem z politiky odešla. Je to už deset let, kolikrát jsem uvažovala, že se vrátím, ale nějak není kam. Ale to je na jiné téma.

Mám ráda humor, ovšem někdy je hranice mezi vtipným a tragickým tenká. Však existuje žánr tragikomedie. Na to jsem si vzpomněla, když nový předseda sněmovny nechal odstranit z budovy ukrajinskou vlajku a někteří poslanci vzápětí vyvěsili ukrajinské vlajky z oken poslaneckých klubů. Pamětníci si možná vzpomenou, jak poslanci před třiceti lety přebarvovali růžový tank potom, co dostal původní barvu, opět na růžovo. Jsem zvědavá, zda bude novodobé drama pokračovat a poslanci si budou vzájemně stahovat a vyvěšovat ukrajinskou vlajku. Jestli je to k smíchu nebo k pláči, může posoudit každý sám. Nakonec to ukáže čas.

Autor: Eliška Anna Kubičková | pátek 7.11.2025 0:52 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Eliška Anna Kubičková

Volební fotoblog

Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.

3.10.2025 v 3:41 | Karma: 8,26 | Přečteno: 162x | Diskuse | Fotoblogy

Eliška Anna Kubičková

Víme, jak správně využívat sexuální energii?

Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“

16.9.2025 v 23:51 | Karma: 8,52 | Přečteno: 435x | Diskuse | Společnost

Eliška Anna Kubičková

Zvláštní bytová politika

Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.

10.9.2025 v 0:38 | Karma: 15,71 | Přečteno: 426x | Diskuse | Politika

Eliška Anna Kubičková

Život princezen

Na konci srpna uplynulo již 28 let od tragické smrti Diany Frances Spencer, známé jako princezna Diana. Přivedlo mě to k zamyšlení, jak se vlastně odvíjí život současných princezen, ať už jsou princezny rodem nebo popularitou.

1.9.2025 v 23:10 | Karma: 5,17 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Eliška Anna Kubičková

Svět bez Ozzyho

Svět obletěla smutná zpráva, že se do metalového nebe odebral Ozzy Osbourne, legenda tohoto žánru. Připojuji v reportáži pár fotek a osobních vzpomínek.

24.7.2025 v 0:37 | Karma: 25,05 | Přečteno: 1303x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)
2. listopadu 2025  14:01

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...

Moderátoři Efler a Lecká do toho praštili. Svatba po čtrnácti letech

Iva Lecká a Vojta Efler si řekli ANO na zámečku v Horních Počernicích.
30. října 2025  18:19

Spisovatelka a moderátorka Rádia Blaník Iva Lecká (46) a o rok mladší moderátor Rádia Frekvence 1...

Originalita, tuny kerosinu a hra na udržitelnost. Jak cestují čeští superboháči

Bombardier Global 6000 - létají s ním například moderátorka Oprah Winfreyová
7. listopadu 2025

Průměrná denní útrata přes 35 tisíc korun, ale i cesty soukromým tryskáčem za milionové částky. V...

Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny

Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025)
7. listopadu 2025

Premium Lídr SPD Tomio Okamura se ve středu stal novým šéfem Sněmovny. Po zvolení slíbil, že bude...

Jsou tlustší a dražší. Plastové příbory přežily i svůj zákaz

Plastové příbory přežily zákaz. Jsou tlustší a dražší.
7. listopadu 2025

Premium Zákaz plastových příborů se u ­českých stánků minul účinkem. Objevily se sice například dřevěné...

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween

Skupina Helloween
7. listopadu 2025

Premium Ještě než kapela Helloween odehrála koncert před našlapanou pražskou O2 arenou, byli kytaristé...

Eliška Anna Kubičková

  • Počet článků 64
  • Celková karma 9,41
  • Průměrná čtenost 1313x
Mám vzdělání a praxi v mnoha oborech, zejména v průmyslu, vzdělávání, výzkumu, umělecké tvorbě, popularizační a publikační činnosti a marketingu. Hodně se také věnuji literárním aktivitám. Vedu literární skupinu SIG Literární tvorba, vydala jsem sbírky básní Cesta za duhou./Jestli víte to, co já/, Stroj času, Když nastává odliv nadějí, Démanty v nás,  Dopisy, Na dně vesmíru našeho myšlení, básně a prózu Úlomky duhy, povídky Osudová a novelu Muškám neutečeš. Dále jsem přispěla do různých sborníků, jako například Opouštění ze soutěže Literární Varnsdorf 2016 nebo Za okny tma z prvního ročníku soutěže, kterou pořádá naše skupina. Knihy také graficky a výtvarně upravuji. Pocházím z umělecké rodiny, přispěla jsem do rodinné umělecké knihy Katalog 100 let výtvarné tvorby jedné rodiny.

Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.