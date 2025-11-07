Zoufalství z voleb
Dědeček říkal, že si člověk nemá nikdy zoufat. Snažím se řídit radami předků, někdy je to ale opravdu těžké. Pokud jde o politiku, v posledních letech je čím dál obtížnější udržet si dobrou náladu. Důvodů je mnoho, začíná to už pohledem na volební lístky. U parlamentních voleb je aspoň víc možností. Největší frustrace v tomto smyslu byla poslední volba ve druhém kole volby prezidenta. Dlouho jsem váhala, zda k volbám vůbec jít. Jsem z generace stávkujících studentů z roku 1989 a fakt, že si po více než třiceti letech mám zvolit prezidenta ze dvou kariérních členů KSČ a agentů STB, byla skutečně tristní až zoufalá situace.
Ale čas pokročil, přišly další volby. Letos jsem dlouho dopředu prohlásila, že k volbám nepůjdu a měla jsem dobrou vůli toto předsevzetí dodržet. Dokonce ještě den před volbami jsem neměla otevřenou obálku s volebními lístky. Potom přišel den voleb a tu ošklivou obálku jsem otevřela. Dlouho jsem přehrabovala lístky. Nakonec jsem si přece jen vybrala. Byla to volba podle úsloví „z nouze ctnost“, ale občanskou povinnost jsem splnila.
To jsem ještě nečekala, kdo/co se dostalo do parlamentu. Velká pozornost médií byla věnovaná faktu, že bylo zvoleno hodně mladých lidí, včetně úplně těch nejmladších na hranici věkové volitelnosti. Proč by mladí nemohli dostat šanci. Dá se očekávat, že mají ještě ideály a dost vůle a energie ty ideály naplnit. Potom jsem viděla na Internetu video se dvěma mladými (nejmladšími) poslankyněmi. Slečny seděly u stolu a prohrabovaly se v nějaké zásilce. Jedna z tajuplné obálky vytáhla klíčky od nového služebního BMW, druhá nový fotoaparát. Slečny se radovaly, že budou mít čím jezdit na schůze a pořizovat záznamy ze svých vystoupení. Kdybych nevěděla, že to jsou poslankyně, předpokládala bych, že se jedná o herečky z jednoduché reklamy na dané produkty. Zatímco jásaly radostí, mě popadlo zděšení. Později jsem shlédla další video, kde jedna z mladých poslankyň velmi suverénně hodnotila politickou situaci. Mám ráda články, videa, rozhovory na Internetu, protože je zde prostor ihned reagovat v komentářích, (pokud nejsou prozřetelně zakázané). Komentuji ráda a někdy dost obsáhle, proto jsem začala psát i blog. V tomto případě jsem se zmohla jen na konstatování, že mě děsí, že mě „toto“ má zastupovat jako občana. Pro toho, kdo chce právě napsat do komentářů, že si to mám zkusit sama, tak ano, už jsem to zkusila a znechucená jsem z politiky odešla. Je to už deset let, kolikrát jsem uvažovala, že se vrátím, ale nějak není kam. Ale to je na jiné téma.
Mám ráda humor, ovšem někdy je hranice mezi vtipným a tragickým tenká. Však existuje žánr tragikomedie. Na to jsem si vzpomněla, když nový předseda sněmovny nechal odstranit z budovy ukrajinskou vlajku a někteří poslanci vzápětí vyvěsili ukrajinské vlajky z oken poslaneckých klubů. Pamětníci si možná vzpomenou, jak poslanci před třiceti lety přebarvovali růžový tank potom, co dostal původní barvu, opět na růžovo. Jsem zvědavá, zda bude novodobé drama pokračovat a poslanci si budou vzájemně stahovat a vyvěšovat ukrajinskou vlajku. Jestli je to k smíchu nebo k pláči, může posoudit každý sám. Nakonec to ukáže čas.
Eliška Anna Kubičková
Volební fotoblog
Už jsou pryč doby, kdy jsem se mohla celé odpoledne toulat s fotoaparátem, často po Praze, ale i jinde. Volební kampaň byla mým oblíbeným tématem, tak jsem neodolala a alespoň symbolicky jsem pořídila několik záznamů mobilem.
Eliška Anna Kubičková
Víme, jak správně využívat sexuální energii?
Tento blog je sice reakcí na článek „Vulvová louka a penisový les...“, ale hlavním cílem je rozebrat velký omyl mnoha lidí, který se týká využití tzv. „sexuální energie.“
Eliška Anna Kubičková
Zvláštní bytová politika
Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.
Eliška Anna Kubičková
Život princezen
Na konci srpna uplynulo již 28 let od tragické smrti Diany Frances Spencer, známé jako princezna Diana. Přivedlo mě to k zamyšlení, jak se vlastně odvíjí život současných princezen, ať už jsou princezny rodem nebo popularitou.
Eliška Anna Kubičková
Svět bez Ozzyho
Svět obletěla smutná zpráva, že se do metalového nebe odebral Ozzy Osbourne, legenda tohoto žánru. Připojuji v reportáži pár fotek a osobních vzpomínek.
- Počet článků 64
- Celková karma 9,41
- Průměrná čtenost 1313x
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.