Život princezen
Diana byla známá jako typ nešťastné hrdinky už za svého života. Na jedné straně milovaná davy fanoušků, kteří jí přezdívali „Královna srdcí“ za její charitativní činnost. Vyšel i stejnojmenný román německé spisovatelky a herečky Julie Heiland. Na druhé straně pronásledovaná bulvárem a vysmívaná některými individui. Příběh Diany, kterou rod předurčoval k vysokému postavení, do jakého se dostala jako manželka následníka trůnu prince Charlese, je všeobecně známý, ale, jak i uvádí v recenzích čtenáři (resp. čtenářky) jejího životopisu, stále je smutný a dojemný. Byla provdaná jako velmi mladá, zřejmě plná ideálů. Charles si ji vzal z povinnosti, přitom jeho životní láska byla už tehdy dnešní královna Camilla. Když se Diana dozvěděla, že Charles, který se k ní choval vždy chladně, udržuje vztah s Camilloiu i během jejich manželství, začala hledat útěchu u mnoha milenců. S tím posledním, egyptským podnikatelem Dodi Al-Fayedem, zemřela při autonehodě v Paříži, když jejich auto pronásledovali bulvární novináři.
Podle mého názoru se Diana pro postavení královské manželky nehodila, potřebovala k životu svobodu k vlastní realizaci, prostor, kde by mohla volně dýchat. K tomu měla předpoklady při své charitativní práci, kterou nedělala jen z povinnosti, ale přímo jí žila. Jezdila po celém světě, do nebezpečných míst, bojovala proti předsudkům a stigmatizaci spojené s některými nemocemi – třeba si podala ruku s nemocnými AIDS a leprou. Také velmi bojovala za zákaz nášlapných min a podařilo se jí, že byla přijatá mezinárodní úmluva o zákazu nášlapných min, k níž se do roku 2022 připojilo 164 zemí. To, že svoji celosvětovou popularitu využila na pomoc druhým, ji dělá opravdu velkou postavou historie britské královské rodiny, přestože se sama královnou nikdy nestala. Vysoko ji cenila i Matka Tereza. Diana byla sympatická svojí snahou být užitečná, i tím, jak se jí dařilo i právě v rámci práce pro charitu, vylétat ze zlaté (nebo jen pozlacené) klece královské rodiny.
Když jsme byly malé holčičky, princezny pro nás byly ideál a vzor. Kolegyně z práce vyprávěla, že její dcera v první třídě na otázku, jaké chce dělat povolání, řekla, že chce být princezna. Já jsem měla vlastní představu o princezně. Mám stoh obrázků z předškolního věku, kde jsem malovala princezny inženýrky a matematičky. Taková princezna měla dlouhé černé vlasy, byla namalovaná, krásné šaty měla vyzdobené číslicemi a řídila automobil vlastní konstrukce.
I po letech jsem zřejmě podvědomě tuhle princeznu v sobě pěstovala. Když mi bylo 36 let, dokončila jsem první vysokou školu, což byla Strojní fakulta ČVUT, kde jsem absolvovala projektem řídícího mechanismu na Avii. Abych nemusela doma poslouchat výčitky, že se vůbec nesnažím seznámit, (což byla pravda), tak jsem udělala poslední pokus v životě o navázání známosti – dala jsem si inzerát do seznamky na Internetu. Zmiňuji to proto, že jeho nadpis zněl: Princezna hledá prince. Doma jsem sklidila posměch, ale dostala jsem devět odpovědí. Samozřejmě z toho žádná známost nebyla, ale byl tam jeden zajímavý moment. Jeden mladý muž v mém věku psal, že hledá dívku, která je jako Iveta Bartošová. Musela jsem ho zklamat, že se Ivetě v ničem nepodobám – nejen vzhledem. Iveta Bartošová byla další typ princezny – ne rodem nebo sňatkem, ale popularitou a veřejným míněním. Působila velmi křehce, i když osobně si myslím, že vnitřně tak slabá nebyla, spíš rozháraná a nešťastná, což bylo dané tím, že mnoho sil vyplýtvala na pokusy o partnerské vztahy. Vlastně to měla společné i s Dianou, stejně jako oblíbenost u bulvárních novinářů toho nejhrubšího zrna. Asi není třeba nikoho jmenovat, každý ví, kdo pronesl památnou větu o tom, že „tu Bartošovou jednou zabijeme“, což se jim nakonec bohužel povedlo, stejně jako v případě Diany. Někdo má snahu se zastávat bulváru s tím, že si Iveta za svůj osud mohla sama. Jak jsem psala, myslím, že patřila k lidem, kteří směřují tok životní energie víc do vztahů, než do práce, seberozvoje, vzdělání...je to velmi vysilující, a když se člověku z druhé strany nevrací tolik, kolik dává, tak to vede k až takto tragickým koncům.
Ale i jiné princezny jsou terčem bulváru. Z nedávné doby to byl případ holandské princezny Amalie, na kterou někdo vytvořil pomocí umělé inteligence falešné porno video. Čtenáři (muži) v komentářích se jí zhusta nijak nezastali, naopak se posmívali jí a dalším urozeným dívkám kvůli postavě. Zdá se mi, že pojem princezna už je dnes spíš pejorativní. Pamatuji se, jak nějaký „učený vědec“ posměšně říkal, že se objevila kvalifikační práce „o princeznách“. Tu práci jsem četla. Jmenuje se Pohádky v československé kinematografii. Vznikla v Ústavu etnologie Filosofické fakulty Karlovy univerzity. Její autorkou je herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková, která ji v roce 2006 obhájila jako rigorózní práci a získala titul PhDr. Práce je pěkně čtivě napsaná a obsahuje mnoho zajímavých informací. Málokdo třeba ví, že námět pohádky o Popelce pochází původně z Číny a je starý asi pět tisíc let.
Myslím tedy, že vůbec nemáme čeho litovat my, které nejsme rozené princezny a není ani dobrý důvod nějakým způsobem se princeznou chtít stát. Můj nejoblíbenější spisovatel Antoine de Saint-Exupéry píše toto. Když žil ještě s rodinou, tak jeho sestry kádrovaly nápadníky, kteří k nim chodili na námluvy a hodnotily je jako ve škole. Najednou se při obědě ozvalo například: „tři mínus“. Znělo to divně, ale zasvěcení věděli, že adept na námluvy už je bez šance. Autor zakončuje vyprávění slovy: Potom přijde nějaký hlupák, který dostane výbornou a odvede princeznu do otroctví. Asi proto všechny pohádky „se šťastným koncem“ končí svatbou jako poslední scénou. Protože po svatbě končí pohádka a začíná realita, před níž právě k pohádkám utíkáme.
Aby nebyl závěr tolik pesimistický, tak nás může povzbudit, že máme tolik krásných pohádek, při jejichž sledování se můžeme na chvíli stát tou správnou princeznou, odvážnou, spravedlivou a pomáhající jako byla Diana.
Eliška Anna Kubičková
