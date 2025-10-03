Volební fotoblog
Při tréninku s pejskem jsem používala někdy povel „spolu!“, což znamenalo, že se nebude volně pobíhat, ale poběží se společně po cestě. Poslední dobou jsem tento povel vynechávala, aby to nevypadalo, že dělám volební kampaň i v lese. Mezi „spolu“ a „Spolu“ se hlasem totiž nedá dobře rozlišit, tedy alespoň já to neumím.
Velké strany těží především z dobrého PR. Jestliže má strana či hnutí v názvu slovo, které ukazuje na spolupráci nebo přitakání, působí to přátelsky, pozitivně, navozuje dobrou atmosféru a důvěru. Nesmí si to však potom zkazit bojovou rétorikou. (Někdo možná bude vědět, z jakého filmu je gesto, já si nemůžu vzpomenout).
Někde již voliči dali najevo svoje antipatie. Všimli jste si, že přeznačení volebních plakátů, které by vyznívalo pochvalně, se prakticky vůbec nevyskytuje?
Rétorika odkazující na sto až dvěstě let staré ideologie už by dnes nikoho neoslovila, proto je třeba použít dostatečně úderné heslo! Asi jako když vám v šest ráno zadrnčí u hlavy budík se dvěma masivními zvonky.
Ale zase tak moc lidí tahle úderka neoslovila.
Ovšem když najdete v nákupním vozíku takový pozitivní dárek zdarma, hned vám to zlepší náladu a lépe se nakupuje.
Něco nakopnout může vyznít dvojznačně. V pozitivním i negativním smyslu. Víme, jak posunout Česko? Jistě: heslo zní: pod pirátskou vlajkou vpřed a zpátky ni šplouch.
Použít část sloganu z reklamy banky je hodně pirátské, ale i riskantní.
Někdy hodně záleží na úhlu pohledu. (Kdo viděl film Nezlobte dědečka, může uvažovat, kdo všechno mohl toho pána naštvat.)
Praktické dárky přijímám od všech stran, bez ohledu na volební preference.(V obchodě si taky vezmeme nabídku z ochutnávky, aniž bychom měli v úmyslu propagovaný výrobek koupit).
Nic za tím nehledejte, ale vzpomněla jsem si na úsloví, které pochází snad už z první republiky: Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni.
Tak jistě. Třeba pevnostní výpočty válce spalovacího motoru, který jsme měli navrhnout a spočítat v maturitní písemce, není nic jednoduchého. Jinak se omlouvám za kvalitu obrázků, které jsou pořízené většinou v chůzi, z vlaku, z autobusu za jízdy nebo jen nepovedené, (tento asi nejvíce).
Nejvíc zaujme kampaň na billboardech, lavičkách, zastávkách...ta v novinách je trochu skrytá, ale kdo jí věnuje pozornost, dozví se zajímavé věci. (Jen nevím, který romantický hrdina to má být).
A jak to všechno dopadne? ANO, bude líp, když Spolu postavíme STAN, to bude úplně TOP. Kdyby nám ho zbořili Piráti, řekneme si, že to Stačilo! a jako naSPíDovaní Motoristé a Rebelové budeme Přísahat, že Česká republika je na 1. místě.
Eliška Anna Kubičková
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.