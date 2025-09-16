Víme, jak správně využívat sexuální energii?
Článek informuje o rozruchu, který vzbudilo divadelní představení, jež hraje Západočeské divadlo v Chebu pro předškolní a mladší školní děti s názvem Mami, tati, co je sex. Komentující, pokud to neberou jako vtip, tak se zcela oprávněně ptají, stejně jako rodiče a učitelé, jaký má smysl seznamovat tak malé děti s otázkou sexu a navíc tak podivným způsobem. (O podobě představení píše podrobně článek na idnes ze 16.9.2025). Za sebe můžu říct, že mi dlouhodobě vadí vůbec pojem „sexuální výchova“, protože to navozuje dojem, že sex je nějaká důležitá věc pro život. Autoři takového předmětu měli zřejmě dobrý úmysl vychovávat děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k partnerství a rodičovství. Potom by se však mělo mluvit o „rodinné výchově“. Já jsem z generace, která toto nezažila, ovšem na střední škole, (té prvním kterou jsem studovala denním způsobem), jsme měli v rámci občanské výchovy také jedno pololetí „výchovu k rodičovství“, kde jsme se učili například, jak si vybrat partnera. O sexu tam byla jedna hodina. Ale to není hlavní, o čem chci psát.
Z různých diskusí, (například u rozhovoru s řádovou sestrou), ale i běžně z médií, filmové a divadelní tvorby atd. se ukazuje, že si většina lidí u nás (někde je to jinak, viz dále) myslí, že se bez sexu (ve smyslu pohlavní styk) snad ani nedá existovat. Jistě na tom má zásluhu propagace zmíněná výše, která sex lidem doslova cpe. V prvním plánu za tím zřejmě stojí sexuologové, psychologové a další odborníci zaměření na partnerské vztahy. Já je chápu, je to jejich práce, taky si na něčem musí napsat diplomové, disertační a habilitační práce, proto musí v tomto směru stále vyvíjet nové teorie a přinášet poznatky. Další v pozadí jsou prodejci kosmetiky, estetičtí chirurgové, lifestylové časopisy, různí koučové. Tím se dostávám k tématu sexuální energie. Když jsem si dělala rešerši k tomuto článku, byla jsem překvapená, kolik existuje programů a trenérů zaměřených na rozvoj a správné využití sexuální energie. Některé kurzy využívají prvky taoismu a tantry, některé jsou zaměřené spíš na muže, jiné na ženy a páry. Pojem „sexuální energie“ je často ztotožňován s pojmem „životní energie“, který je podle mě mnohem výstižnější. Tato životní energie je vlastní každému člověku i jinému živému tvoru. U každého je jinak silná a projevuje se různě. To, jakým způsobem tuto energii bude člověk směřovat, je na jeho vědomém rozhodnutí. Bohužel, jak je dobře známo, většina lidí řeší v osobní rovině konkrétní praktické věci, jako je výběr oboru studia nebo výběr životního partnera, ale málokdo přemýšlí o takových abstraktních odtažitých otázkách globálního typu, jako je využití životní energie. Pokud ano, tak se obvykle chytí do sítí koučů rozvoje sexuální energie. Tím ale zůstanou v bludném kruhu mainstreamového názoru o nutnosti využití životní či sexuální energie na neužitečný pohlavní styk. Neužitečný je myšleno, který nevede k početí dětí.
Na Východě už v tomto směru dospěli dál. Podle statistiky z roku 2017 v Japonsku 47% manželů nemá spolu sex. Proč? Potom, co už mají děti, je to pro ně zbytečná ztráta času a energie, která se dá využít jinak. Japonští muži říkají, že je to velká námaha, po práci, ženy jsou rády, že mají klid. Manželství se tak stává skutečným partnerstvím se společným zájmem o výchovu dětí, správu majetku, cestování a sdílení dalších koníčků. Jsou zde i manželské páry, které sex nikdy neměly, asi 25%, většinou mladí lidé do třiceti let, kteří si ještě nechtějí zakládat rodinu. Není to ale jen případ Japonců, kteří možná z pohledu Západní společnosti vykazují známky workoholismu. Mnoho let jsem cvičila jógu, která není jen cvičení ásan, ale celý životní styl. Využití životní energie k seberozvoji, meditaci umožňující uvolnění mysli až napojení se na jinou dimenzi, jsou součástí. Mezi zásady patří i pohlavní zdrženlivost, což se vztahuje v praxi na sex mimo plození dětí. Četla jsem o učiteli jógy, který měl sex s manželkou jeden den v roce, a měli osm dětí. Tento přístup má i náboženské hnutí Haré Krišna, které má stoupence i v České republice. V životopisech svatých jsou popisovány případy tzv. „panenského manželství“, což u mnoha lidí vzbuzuje nedůvěru. V kontextu uvedených informací to ovšem nepůsobí nijak nemožně.
Už bylo naznačeno, že lze životní/ sexuální energii využít různým způsobem. Ten nejdůležitější je následující. Na jednom filosoficko-teologickém semináři zaznělo, že si můžeme všimnout, že všechny zásadní teologické texty vznikly v Římsko-katolické církvi. Sice jsme namítli, že na to měla dva tisíce let, zatímco reformované církve jen 500 let, Církev československá jen 100 let. Ovšem přimělo mě to k zamyšlení. Při té příležitosti jsem přišla na důležitou věc. Katoličtí autoři – církevní otcové, byli členové mnišských řádů a kněží, tedy muži žijící v celibátu. Dodnes populární mystička a přírodovědkyně Hildegrda z Bingenu byla od devíti let v klášteře. Dlouhodobě se zajímám o vztah vědy a víry, sbírám informace o osobnostech, které zasvětily život rovnoměrně oběma těmto, zdánlivě protichůdným oblastem. Všichni, na něž si vzpomínám, byli kněží nebo členové řádů. Z těch, kteří se zapsali do historie významným způsobem, to byl například belgický astronom, matematik a římskokatolický kněz Georges Edouard Lemaître, který je považován za otce Velkého třesku, slovenský římskokatolický kněz, malíř, vynálezce, politik a sběratel, jenž jako první na světě uskutečnil bezdrátový přenos mluveného slova, Jozef Murgaš či francouzský geolog, paleontolog, náboženský myslitel, římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu Pierre Teilhard de Chardin, autor nové evoluční teorie a propagátor myšlenky náboženské podstaty vědy.
Všechny tyto příklady jsou v souladu s teorií, kterou rozvíjel jeden z největších géniů vědy a techniky Nikola Tesla. Je o něm známo, že žil dobrovolně v celibátu, což měl podložené následující teorií. Člověk, který se věnuje bádání a vynálezům, musí směřovat veškerou energii tímto směrem. Bral za vzor zmíněné jogíny, kteří umějí nasměrovat tok sexuální/ životní energie správným směrem, tedy k myšlení, tvoření, bádání, podle toho, čím se kdo zabývá. Pod následujícím odkazem je citát Tesly i s komentáři, z nichž je vidět, že řada lidí s jeho názory souhlasí.
https://www.reddit.com/r/Semenretention/comments/n0dcmi/nikola_teslas_attitude_on_sex_1935/?tl=cs
Někteří odpůrci argumentují, že různí vědci a vynálezci měli rodiny. To však neříká nic o tom, jak směrovali energii. Je třeba se dívat na to, kam směřovali celkovým životem, jaký byl jejich životní styl. Ostatně i někteří významní náboženští myslitelé žili v mládí bouřlivým společenským nebo i milostným životem, než se obrátili a usadili. Patřil mezi ně i nejvýznamnější z církevních otců sv. Augustin nebo známý vědec, náboženský myslitel a člen řádu jansenistů Blaise Pascal. Marie Skłodowska-Curie řekla, že lidé přisuzují lásce větší význam, než má. Albert Einstein zůstal po dvou manželstvích sám, což bylo jeho přesvědčení, jak ukazuje následující citát (podle Databáze knih): „Jsem skutečným samotářem, který nikdy celým srdcem nepatřil státu, vlasti, okruhu přátel, dokonce ani užší rodině, nýbrž k nim přes všechna pouta pociťoval nikdy neutuchající pocit odcizení a potřebu samoty.“
Co si z uvedeného můžeme vzít pro sebe? Závěr je zřejmý. Základní úkol člověka je správně si nastavit směřování toku svojí životní či, nesprávně sexuální energie tak, abychom dosáhli správného cíle, který je daný naším posláním. Jen najít tento cíl a zejména vytrvat na cestě k jeho dosažení není nic jednoduchého a vyžaduje to mnoho úsilí. Z výše uvedených příkladů je zřejmé, jak je dobré a jaké skvělé výsledky a přínos lidstvu má ten, kdo ať už z povinnosti (kněží, členové řádů), nebo dobrovolně nasměruje svoji životní sílu do oblasti poznání, vědění, myšlení, bádání, vynalézání. Podle úspěchu japonské společnosti, podle množství geniálních matematiků, ale i jiných vědců v Indii, vidíme, že i velmi lidnaté státy, můžou něco dokázat, když mají dostatek vůle směřovat svoje úsilí správným směrem. Představme si ideální společnost, kde by všichni chápali tak triviální přírodní zákon, kterému rozumí mimochodem běžně zvířata – totiž, že pohlavní styk je na světě proto, aby se udržel rod a vznikly další generace. (Neřeším, že dnes ani už není díky moderním metodám medicíny nutný žádný styk, člověk může zůstat zcela nedotčený odbočkou ze správného směru). Co by v takovém světě ubylo problémů: sexuální násilí, umělé potraty, zdravotní problémy, nevěry a další komplikace způsobené sexem. (Docela by mě zajímalo, jestli lidé, kteří směřují energii k sexu, o těchto možných problémech dopředu přemýšlí). Myslím, že ne, jinak by se věnovali něčemu bezpečnějšímu, příjemnějšímu a užitečnějšímu. Dávali by úsilí do skutečných hodnot jako je vzdělání, práce, tvůrčí činnost, nebo třeba charita.
Ještě nesmím vynechat benefit, který spořívá v tom, že by nikdo nemusel řešit hloupý nápad, jak učit děti ze školky sexuální výchovu.
Takový svět, kde všichni používají logické myšlení, je bohužel velký idealismus. Samozřejmě vždy budou lidé, pro které nebude přirozený konečný cíl jejich toku sexuální životní energie práce, poznání, myšlení. Je to jako ve všech oblastech; někdo má vrozený talent, někdo na sobě musí pracovat. Snažit se ale může každý. Důležité je, aby věděl, že může. Člověk nemusí být matematický génius, aby složil maturitu z matematiky. Tisíce lidí běhají maratón, ale Zátopek byl jen jeden. Tím chci říct, že je důležitá hlavně dobrá vůle začít, a to může každý. Stačí používat vlastní rozum a nenechat si vymývat mozek.
Eliška Anna Kubičková
Zvláštní bytová politika
Když se před některými dřívějšími volbami objevil článek, kde se psalo, že Piráti chtějí kontrolovat elektroměry, aby odhalili byty, kde nikdo nebydlí, tak se ohradili, že to je pomluva.
Eliška Anna Kubičková
Život princezen
Na konci srpna uplynulo již 28 let od tragické smrti Diany Frances Spencer, známé jako princezna Diana. Přivedlo mě to k zamyšlení, jak se vlastně odvíjí život současných princezen, ať už jsou princezny rodem nebo popularitou.
Eliška Anna Kubičková
Svět bez Ozzyho
Svět obletěla smutná zpráva, že se do metalového nebe odebral Ozzy Osbourne, legenda tohoto žánru. Připojuji v reportáži pár fotek a osobních vzpomínek.
Eliška Anna Kubičková
Proč je kampaň na německých koupalištích logicky správná
Před několika dny proběhla médii diskuse ohledně kampaně proti sexuálnímu obtěžování na koupalištích v Německu.
Eliška Anna Kubičková
Obezita není sexy
Po roce a půl home-officu jsem začala dojždět do zaměstnání a všimla jsem si extrémního množství lidí s nadváhou.
|Další články autora
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý ve vojenské uniformě na polygonu Mulino v ruské Nižegorodské...
Trump žaluje deník New York Times o miliardy. Nejzvrhlejší hlásná trouba, tvrdí
Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard...
V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců
Požár v ukrajinském Dnipru, který nevznikl po ruském útoku, zcela zničil sklad s humanitární pomocí...
Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění
Lidé na Slovensku v úterý protestovali proti návrhu nového konsolidačního balíčku vlády premiéra...
Prodej byt 3+kk, 71m2, Úsobí
Úsobí, okres Havlíčkův Brod
2 999 000 Kč
- Počet článků 61
- Celková karma 14,35
- Průměrná čtenost 1367x
Někdy v uměleckých oborech soutěžím, (mám nějaké úspěchy v literární tvorbě), ale prezentuji i malbu a fotografii, buď ve výstavních síních nebo na Internetu, jako například v této galerii https://www.e-moc-e.cz/malba-2020/. Mám ještě mnoho dalších zájmů, mezi něž patří pozorování a komentování společnosti, což dělám na blogu. Dlouho jsem vedla, dnes už neaktivní, blog http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz/.