Svět bez Ozzyho

Svět obletěla smutná zpráva, že se do metalového nebe odebral Ozzy Osbourne, legenda tohoto žánru. Připojuji v reportáži pár fotek a osobních vzpomínek.

Asi před třemi týdny jsem měla neobvyklou příhodu. Čekala jsem ve frontě v lékárně, když mě oslovil asi 30 letý muž. Povídá: „Máte hezké tričko.“ Já na to: „To je sběratelský.“ Na tričku byl Alice Cooper ve stylizaci Welcome to My Nightmare, (kdo nezná, nechť použije Google). Začali jsme se bavit o koncertech, on říkal, že pojede na Alice do Ameriky. (Tajně jsem záviděla) a řekla jsem, že jsem byla na Alice třikrát. Zjistili jsme, že jsme byli oba na koncertě před sedmi lety na výstavišti v Letňanech. Byl to spíš už festival, vystoupila řada kapel. Pracovala jsem ve zkušebnictví a nemohla jsem kdykoliv odejít z práce, tak jsem přišla později, ale hlavní hvězdy jsem stihla. Byli to právě jmenovaný Alice Cooper, Joe Perry, Johny Deep a poslední, s nejdelším blokem vystoupil Ozzy Osbourne. Pamatuji se, že i když to bylo v létě, pršelo, byla zima, bláto a strašné fronty na mobilní toalety, takže vznikaly i spory o pořadí. Ozzy vystoupil už po setmění, takže vynikly světelné efekty. Viděla jsem ho live celkem třikrát, tohle bylo naposledy. Mladík řekl, že jede na poslední koncert Ozzyho v Anglii. Pomyslela jsem si, že třeba poslední nebude, protože takových „posledních koncertů“ vyhlásilo už víc umělců a později se vrátili ke svému publiku. Mimochodem skupina Black Sabath také vyhlásila poslední koncerty už před deseti lety. Byla jsem tam v O2 Aréně, vystoupili opět společně s Ozzym, což někdo ze skupiny dospívající mládeže komentoval slovy: „Bez Ozzyho to nemohlo mít ty koule.“ Napsala jsem tehdy na blog lidovek reportáž s názvem „Black Sabath naposled?“ Tentokrát v Anglii to bylo už bohužel opravdu naposled.

Poprvé jsem byla na Ozzym v roce 2012 v O2 Aréně na koncertě „Ozzy a Friends“, (vystoupila také třeba skupina Black Label Society) a tento zážitek byl nejsilnější. Seděla jsem na oblíbeném místě v nižších řadách jižní tribuny, což byla dobrá volba. Mohla jsem pořídit pěkné fotky zblízka a zůstala jsem suchá. Ozzy začal totiž brzy po začátku koncertu stříkat do publika vodním dělem. Skrápění z děla chvílemi prokládal chrstáním kýblů vody. Nešetřil ani sebe, jak je vidět na fotkách, a musel si několikrát měnit promočený mikrofon. Nadšeným fanouškům, z nichž kapala voda jako ze šosu vodníka, to zřejmě nevadilo, na Ozzyho pokyn Everybody jump! začali ochotně skákat. Napsala jsem tehdy reportáž s názvem „Ozzy stále válí“. Teď už tedy válí jen v nebeské kapele. A až bude hodně pršet, tak si vzpomeňte, že to Ozzy na vás namířil vodní dělo.

Foto je pořízené na koncertě v O2 Aréně v roce 2012.